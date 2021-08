Ganó el “Sí”, pero sólo participa 7.7 por ciento en consulta popular

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- En el resultado de la consulta popular ganó el “Sí”, pero sólo participó entre el 7.07 y 7.74 por ciento de los ciudadanos, de acuerdo a los resultados preliminares oficiales del INE.

En esta primera consulta popular para temas de interés nacional, en este caso sobre acciones de actores políticos de administraciones pasadas, necesitaba mínimo el 40 por ciento de la población.

El Consejero Presidente del @INEMexico, @lorenzocordovav, anunció que el porcentaje estimado de participación de la #ConsultaPopular fue de un 7.07-7.74%.



Rangos de opinión:

Sí ➡️ 89.36-96.28%

No ➡️ 1.38-1.58%

Nulos ➡️ 2.19-9.21% pic.twitter.com/OhoN88y8Rf — @INEMexico (@INEMexico) August 2, 2021

De acuerdo al conteo rápido del órgano electoral, se registró una participación del 7.07 al 7.74 por ciento, equivalente a entre 6 mil 551 y 8 mil 829 personas.

Con la aclaración de que estos datos son preliminares, pero oficiales, el INE avisó que será hasta el día de mañana cuando se den conocer los resultados finales.

Conoce el porcentaje de participación ciudadana y rangos de opinión que arrojó el Conteo Rápido de la #ConsultaPopular de este 1 de agosto. https://t.co/mPei60DdMC pic.twitter.com/suwHKZdurK — @INEMexico (@INEMexico) August 2, 2021

Reportó que de las 57 mil 077 mesas receptoras se instalaron 57 mil 014, es decir un 99.98 por ciento del total previsto.

SÓLO INCIDENTES MENORES

La autoridad electoral reportó que se registraron 476 incidentes, entre ellos, la inutilización de boletas antes del cierre por parte de funcionarios de mesas receptoras de opinión.

Sobre la baja participación, el INE recordó que para que la consulta fuese vinculante se necesitaba al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

La pregunta que contestaron los ciudadanos en la papeleta este domingo fue la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Dado que no se alcanzó el mínimo de la votación, la consulta no será vinculante, esto es: no se llevarán a cabo las acciones legales encaminadas al enjuiciamiento de políticos.