Garantizo que el Coronavirus llegará a México: López-Gatell

Ciudad de México.- El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López- Gatell, dijo que por ahora, en México no se han presentado casos de pacientes con coronavirus, pero en algún momento llegará el virus al país.

“Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es que me guste, pero es algo que debemos tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no (tenemos casos), hasta ahorita hemos tenido siete casos sospechosos que ya han sido descartados”, informó López-Gatell.