Gobierno impondrá impuesto a videojuegos violentos: 183 millones en 2026

Ciudad de México.- El diputado Ricardo Rubio Torres advirtió que el derecho a la vida debe defenderse desde la concepción y llamó a no dar por perdida la lucha frente a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

https://twitter.com/Siete24M/status/1965215162538889256

En entrevista para siete24.mx, tras su participación en la presentación del libro “El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: mitos y realidades”, en el Salón Benito Juárez del Congreso de la CDMX, Rubio Torres destacó que el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el derecho internacional, también debe aplicarse al hijo concebido.

Lee: Bebés rescatados en CDMX revela falta de apoyo a mujeres embarazadas

Tratados internacionales obligan a México a respetar la vida desde la concepción

Al ser cuestionado sobre si ese principio debe extenderse al hijo por nacer, la respuesta del legislador panista fue afirmativa.

“Por supuesto que sí forma parte y es ley suprema para la Ciudad de México y para el país. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes y deben aplicarse”, dejó en claro el diputado local de Acción Nacional.

Rubio recordó que en la capital existe la Ley del Bebé Seguro, cuyo artículo quinto reconoce explícitamente el derecho a la vida y establece políticas públicas para proteger tanto a la mujer embarazada como a su hijo.

“Esta norma no se limita al Código Penal y al tema del aborto. También ofrece alternativas con mecanismos económicos y programas institucionales para garantizar la protección de ambos”, explicó.

Alternativas legislativas en defensa de la mujer y el hijo

El diputado subrayó que el Congreso de la Ciudad de México cuenta con herramientas legales que permiten impulsar políticas de acompañamiento a las mujeres que deciden continuar con su embarazo.

“No está perdida la batalla. Existen leyes que ya garantizan la vida desde la concepción hasta los 12 meses de edad, y ese es un punto de partida para seguir legislando en favor de la dignidad humana”, destacó.

Asimismo, sostuvo que la lucha por la vida debe mantenerse activa desde distintos frentes.

“Lo importante es seguir generando debate, escribiendo, publicando en medios, haciendo videos y activismo. Nuestro trabajo es crear conciencia social”, resaltó.

“La batalla no está perdida”

En un mensaje que resonó entre los asistentes a la presentación, Rubio insistió en que las resoluciones de la Suprema Corte pueden cambiar con el tiempo.

“Hoy tenemos una Corte muy complicada, sabemos que va a ser difícil, pero los ministros no son eternos. Vendrán otras épocas, y lo importante es que la sociedad mantenga viva la defensa de la vida”, puntualizó.

El libro presentado analiza las resoluciones más recientes de la SCJN sobre aborto y su impacto en el marco constitucional.

Con este evento, el legislador panista refrendó su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana desde el Congreso local.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH