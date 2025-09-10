Gobierno impulsa gasto histórico con enfoque humano

Ciudad de México.- El regreso a clases llegó acompañado de menús más nutritivos en los desayunos escolares y es que el DIF apuesta por combatir la mala alimentación y la obesidad infantil con productos locales y saludables.

#ViveSaludableViveFeliz | En el recreo, elige lo que te llena de energía: tlacoyos tricolor (requesón, nopales y jitomate sin aceite). 🌮😋



Ricos, nutritivos y perfectos para rendir mejor. 📚💡



Más recomendaciones en:👉🏼 https://t.co/TazgV85oku pic.twitter.com/lCW3lmDgEB — SEP México (@SEP_mx) September 7, 2025

Una comida balanceada en la mañana ya muestra un impacto directo en el rendimiento académico, el ánimo y la armonía familiar.

Desayunos escolares: salud, energía y comunidad

En la CDMX, desde el lunes 8 de septiembre inició la entrega de desayunos escolares para el ciclo 2025-2026, con un cambio significativo: por primera vez se incorpora verdura deshidratada una vez a la semana.

“Cuatro días a la semana se ofrecerán raciones con cereal, leche y fruta, y el quinto día se añadirá la verdura deshidratada”, destacó el DIF.

De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desayunos llegan a mil 140 escuelas públicas, beneficiando a 171 mil 564 alumnos. El 14 % recibe alimento caliente y el 86 %, frío.

¿Clase de deportes? 🏃⚽ Prepara este rico Smothie de plátano 🍌, mango 🥭 y avena. 🫶



Esta combinación le aportará a tu peque mucha energía y calcio. ⚡ Es ideal para tomarlo en el desayuno. 😋#CapitalDeLaTransformacion pic.twitter.com/wdledIDEBD — DIF Ciudad de México (@DIFCDMX) September 9, 2025

En Jalisco, el programa estatal de desayunos escolares ofrece opciones frías como leche y galleta o palanqueta y calientes, entre los que destacan guisos elaborados en el plantel por madres, con insumos del DIF y padres de familia.

Este esquema no solo garantiza alimentación adecuada, también promueve vínculos comunitarios y solidaridad entre familias.

Iniciativas que fortalecen identidad y valores

En Oaxaca, el DIF estatal impulsa el programa “Desayuno de Letritas”, con el objetivo de eliminar la venta de comida chatarra en escuelas y equipar comedores dentro de planteles.

Además, se promueve el recetario de las ocho regiones del estado, brigadas de orientación alimentaria y medición de peso y talla infantil.

“Este compromiso lo asumimos con el programa Desayuno de Letritas, mediante la operatividad de comedores escolares para el acceso a una correcta alimentación, a fin de que la niñez preste atención a sus clases”, destacó el DIF Oaxaca a través de un comunicado.

En Veracruz, la gobernadora anunció que desde el primer día del ciclo escolar el DIF estatal ofrece desayunos fríos y calientes nutritivos, como parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, que busca reducir el consumo de ultraprocesados y atender la nutrición infantil.

Más que alimento: apoyo a la familia y la educación

Estas iniciativas no solo alivian la economía de las familias, sino que generan más energía y concentración en los niños y niñas.

Un desayuno nutritivo temprano se refleja en mayor disposición en clase, más ánimo y mañanas menos tensas en casa, además, fortalecen valores de solidaridad y corresponsabilidad.

En Jalisco, madres y padres participan directamente en la preparación de alimentos. En Oaxaca, se rescatan recetas locales para cuidar la identidad cultural.

Todo esto muestra cómo los desayunos escolares van más allá de la nutrición: construyen comunidad, respeto y cuidado de la infancia.

Con estas acciones, los sistemas DIF estatales no solo llenan un plato, sino que siembran dignidad y comunidad en cada mesa escolar.

Son un ejemplo de responsabilidad social que convierte el desayuno en el impulso para un futuro más esperanzador.

