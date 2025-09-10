Gobierno impulsa gasto histórico con enfoque humano

Ciudad de México.- El Gobierno presentó un paquete con 10.1 billones de pesos para 2026. Incluyó casi un billón para Bienestar, reafirmando el compromiso de la 4T por la inversión social y la prosperidad compartida.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entregó el Paquete Económico 2026 con fuerte enfoque humanista y enmarcado en el Plan México.
Destacó un gasto total de 10.1 billones, un aumento real de 5.9 % respecto a 2025. Más de 987 mil millones se destinaron a programas del Bienestar, equivalentes al 2.5 % del PIB.
Se asignaron recursos en seis rubros clave: educación (1.1 billones), salud (966–996 mil millones), vivienda (399 mil millones), inversión pública (1.3 billones), seguridad (201 mil millones) y Bienestar.
Además, el plan aumentó recaudo histórico estimado en 8.7 billones, el 15.1 % del PIB, lo cual reveló un compromiso con estabilidad fiscal sin reforma tributaria profunda.
El déficit estimado para 2026 bajó a 4.1 % del PIB, menor al de 2025, y se prevé crecimiento económico entre 1.8 y 2.8 %, respaldado también por la reducción de la inflación.
Para los bancos, eliminó la deducción fiscal de cuotas al IPAB, para generar 10 mil millones adicionales al erario.
En cuanto a Pemex, el Gobierno reforzó su apoyo para 2025–2026, con inversiones en refinerías como Deer Park y producción de combustible domiciliado.
Esto, para que en 2027 sea autosuficiente.
Este paquete económico personificó la visión que guía la gestión de Sheinbaum: usar las finanzas públicas como herramienta de crecimiento con sentido humano y justicia social.
La inversión prioritaria en personas y sectores vulnerables ofrece pistas de continuidad y cohesión social.
Productor mexicano presenta al Papa León XIV película animada del primer santo millennial
Ciudad de México.— El Vaticano fue escenario de un hecho histórico para el cine de animación y la fe: el productor mexicano Juan Carlos Carredano entregó al papa León XIV la película “Carlo Acutis: El Influencer de Dios”, días después de la canonización del joven italiano que se convirtió en el primer santo millennial.
Encuentro en el Vaticano
Juan Carlos Carredano, director de CCC of America, presentó personalmente al Santo Padre esta obra animada de 30 minutos que busca transmitir valores de fe, dignidad humana y defensa de la vida a las nuevas generaciones. Se trata de la primera producción de este tipo recibida directamente por un pontífice tras la canonización de un nuevo santo.
Regalo para el mundo
“Presentarle esta película al Santo Padre es un regalo para la Iglesia y para el mundo. Lo más importante es que los jóvenes puedan verla y vivir lo que Carlo Acutis transmitía: el amor a las almas, el amor a la Eucaristía y el amor a los demás”, destacó Carredano.
Representación de México
Carredano dijo que este encuentro es “regalo increíble” ya que confirmación del encuentro llegó el 11 de julio, día del cumpleaños del productor, a través de una carta de la Prefectura de la Casa Pontificia.
Asimismo dijo que es la oportunidad de representar a México en una audiencia histórica. “Fue un regalo increíble. Me siento honrado porque soy de los primeros mexicanos que tendrán la oportunidad de presentar una película directamente al Santo Padre”, resaltó.
La vida y ejemplo de Carlo Acutis
San Carlo Acutis nació en Italia en 1991 y desde niño mostró un profundo amor a la Eucaristía y una cercanía singular con la Virgen María. A través de Internet difundió una exposición sobre los milagros eucarísticos, adelantándose a su tiempo en el uso de la tecnología para evangelizar. Murió de leucemia en 2006 a la edad de 15 años. Fue beatificado en 2020 y canonizado en 2025, convirtiéndose en el primer santo de la generación millennial.
La película “Carlo Acutis: El Influencer de Dios”, retrata su vida sencilla, su pasión por ayudar a los demás y su convicción de que la santidad está al alcance de todos. La producción contó con la asesoría y acompañamiento de su madre, Antonia Salzano, quien compartió recuerdos y anécdotas que enriquecieron el proyecto.
Una producción internacional con sello mexicano
La cinta fue realizada a lo largo de dos años con la participación de más de 50 profesionales de distintos países. Carredano explicó que el proceso incluyó diseño, guiones, animación y postproducción, siempre cuidando la esencia de la vida de Carlo Acutis.
El proyecto fue desarrollado por CCC of America en colaboración con el Augustine Institute, y está disponible en Famflix para el público hispano y en Formed para Estados Unidos. Con este estreno, la compañía suma un título más a su catálogo de producciones dedicadas a santos como San Nicolás, San Patricio y San Francisco de Asís, así como a advocaciones marianas.
Desinformación, altos costos y paros escolares afectan la formación de estudiantes mexicanos
Ciudad de México.— En México donde la educación debería ser brújula y motor de futuro, hoy las familias enfrentan más preguntas que certezas. Con la desaparición de instituciones que generaban datos confiables y la reducción de información desde la Secretaría de Educación Pública, madres y padres de familia sienten que navegan a ciegas en el rumbo escolar de sus hijos. Ante este vacío, Educación con Rumbo y la encuestadora Áltica Research tomaron la iniciativa de escuchar la voz de quienes viven de cerca la realidad en las aulas.
La Encuesta ECR-Áltica 2025, aplicada a 600 madres y padres de familia con hijos en escuelas públicas y privadas, revela un panorama de inquietudes compartidas. Para muchos, el calendario escolar acumula suspensiones que no responden a las dinámicas familiares ni a las necesidades de aprendizaje. A ello se suma la percepción de que las decisiones en política educativa se toman de manera opaca, sin claridad ni diálogo con la comunidad escolar.
La encuesta abre un espacio para el reclamo social: la educación requiere transparencia, participación y sentido de pertenencia. Las familias no buscan imponer criterios, sino ser escuchadas y formar parte de las soluciones, los padres y madres quieren estar en la mesa donde se decide cómo y con qué herramientas crecerán sus hijos.
Entre los principales hallazgos se encuentran:
Suspensiones excesivas de clases
7 de cada 10 padres afirman que las suspensiones afectan el aprendizaje de sus hijos y 2 de cada 3 reconocen que generan problemas en su dinámica laboral y familiar. El 41% reporta entre 1 y 2 suspensiones por mes, principalmente por consejos técnicos (37%), días festivos (11%) y ausencias de docentes (10%).
La organización del calendario escolar debe tomar en cuenta la opinión y situación de los padres y madres de familia, pues las suspensiones recurrentes y los periodos prolongados de vacaciones afectan la dinámica familiar y laboral, en especial a las madres trabajadoras, sin garantizar mejores condiciones de protección, ni de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes.
Madres y padres sin voz clara en la escuela
Aunque el 65% percibe la existencia de mecanismos de participación, menos de la mitad (48%) señala que exista un Consejo de Participación Escolar en la escuela de sus hijos e hijas. Además, 4 de cada 10 cree que su opinión no es tomada en cuenta por directivos y maestros.
Lo que podría indicar la posibilidad de problemas de difusión o valoración del principal mecanismo de participación de los padres en las escuelas de sus hijos.
Docentes, piedra angular reconocida por las familias
7 de cada 10 padres destacan que la relación con los maestros influye directamente en el aprendizaje; 8 de cada 10 reconocen como positiva la relación de su hija o hijo con sus profesores. Esto confirma que los docentes son el pilar educativo, pese a las carencias del sistema.
Educación gratuita, en entredicho
Aunque la Constitución garantiza la gratuidad de la educación, 1 de cada 3 padres gasta entre $2,000 y $5,000 pesos mensuales por estudiante en la escuela pública. En general, el gasto educativo se vuelve una cifra preocupante si se compara con el salario mínimo mensual en México, de alrededor de $8,360 pesos.
Hoy es necesario que la educación sea una tarea de todas y todos, señaló Paulina Amozurrutia. Además, consideró que la desaparición de organismos como Mejoredu profundiza la opacidad en la política educativa.
“Los datos reflejan que las familias quieren participar más y mejor, pero necesitan canales efectivos, horarios compatibles con su vida laboral y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, Por ello, desde Educación con Rumbo exigimos a la Secretaria de Educación instalar y acompañar al Consejo Nacional, así como los Estatales, Municipales y Escolares como lo mandata la ley, madres, padres y docentes coinciden en lo esencial: la educación requiere certezas, respeto a la gratuidad, reducción de suspensiones y una mayor apertura de la SEP al diálogo social”, sentenció.
Romper el silencio: señales de alerta que pueden prevenir el suicidio
Ciudad de México.— La infancia marcada por traumas deja huellas profundas que, sin atención temprana, pueden convertirse en un riesgo serio para la vida. El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, advirtió en entrevista con Siete24 Noticias que los factores adversos en los primeros años son determinantes en la salud emocional y pueden elevar de manera alarmante la probabilidad de intentos de suicidio.
Estudio revela el impacto de los traumas infantiles
El Newman Institute analizó a más de 13,000 adultos en México y encontró que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen hasta 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, afirmó el Dr. Rivas, al explicar que una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento.
Educación socioemocional, clave para la prevención
De acuerdo con el especialista, la educación socioemocional en niños y adolescentes resulta esencial para identificar casos de vulnerabilidad y brindar apoyo oportuno.
“Cuando detectamos a una persona vulnerable, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio futuro”, indicó.
Oscar Rivas pidió observar señales como aislamiento, dificultad para regular emociones y vínculos problemáticos, conductas que pueden reflejar un daño emocional que necesita intervención profesional.
“No podemos decir que todas las personas que tienen estos patrones van a terminar con un suicidio, pero sí podemos decir que estas personas tienen un problema emocional que vale la pena tratar
Pedir ayuda abre caminos
El director del Newman Institute recordó que pedir ayuda es el primer paso hacia la recuperación. “Pedir ayuda permite encontrar alternativas que el cerebro afectado no puede ver por sí solo (…) Cuando puedo hablar y pedir ayuda, quizás voy a poder ver una puerta que no había podido abrir”, dijo.
Asimismo, aseguró que actualmente existen terapias innovadoras y acompañamiento profesional capaces de ofrecer alternativas a quienes se sienten atrapados en la desesperanza.
Romper estigmas para salvar vidas
El Dr. Rivas insistió en que los estigmas sobre la salud mental impiden que muchas personas reciban apoyo. “Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, subrayó.
Por ello, puntualizó que es fundamental educar, prevenir y empujar a los gobiernos a investigar para entender qué provocan estos comportamientos, indicó
Realidad fatal
Cada 10 de septiembres se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El suicidio es una de las principales causas de muerte en jóvenes y adultos en todo el mundo, y México no es la excepción. Sin embargo, más allá de los números, lo que duele es lo que cada cifra representa: familias marcadas por la ausencia, comunidades golpeadas por la pérdida, proyectos de vida que se interrumpen de manera abrupta.
Al colegio con salud: desayunos escolares que mejoran el ánimo, la concentración
Ciudad de México.- El regreso a clases llegó acompañado de menús más nutritivos en los desayunos escolares y es que el DIF apuesta por combatir la mala alimentación y la obesidad infantil con productos locales y saludables.
Una comida balanceada en la mañana ya muestra un impacto directo en el rendimiento académico, el ánimo y la armonía familiar.
Desayunos escolares: salud, energía y comunidad
En la CDMX, desde el lunes 8 de septiembre inició la entrega de desayunos escolares para el ciclo 2025-2026, con un cambio significativo: por primera vez se incorpora verdura deshidratada una vez a la semana.
“Cuatro días a la semana se ofrecerán raciones con cereal, leche y fruta, y el quinto día se añadirá la verdura deshidratada”, destacó el DIF.
De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desayunos llegan a mil 140 escuelas públicas, beneficiando a 171 mil 564 alumnos. El 14 % recibe alimento caliente y el 86 %, frío.
En Jalisco, el programa estatal de desayunos escolares ofrece opciones frías como leche y galleta o palanqueta y calientes, entre los que destacan guisos elaborados en el plantel por madres, con insumos del DIF y padres de familia.
Este esquema no solo garantiza alimentación adecuada, también promueve vínculos comunitarios y solidaridad entre familias.
Iniciativas que fortalecen identidad y valores
En Oaxaca, el DIF estatal impulsa el programa “Desayuno de Letritas”, con el objetivo de eliminar la venta de comida chatarra en escuelas y equipar comedores dentro de planteles.
Además, se promueve el recetario de las ocho regiones del estado, brigadas de orientación alimentaria y medición de peso y talla infantil.
“Este compromiso lo asumimos con el programa Desayuno de Letritas, mediante la operatividad de comedores escolares para el acceso a una correcta alimentación, a fin de que la niñez preste atención a sus clases”, destacó el DIF Oaxaca a través de un comunicado.
En Veracruz, la gobernadora anunció que desde el primer día del ciclo escolar el DIF estatal ofrece desayunos fríos y calientes nutritivos, como parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, que busca reducir el consumo de ultraprocesados y atender la nutrición infantil.
Más que alimento: apoyo a la familia y la educación
Estas iniciativas no solo alivian la economía de las familias, sino que generan más energía y concentración en los niños y niñas.
Un desayuno nutritivo temprano se refleja en mayor disposición en clase, más ánimo y mañanas menos tensas en casa, además, fortalecen valores de solidaridad y corresponsabilidad.
En Jalisco, madres y padres participan directamente en la preparación de alimentos. En Oaxaca, se rescatan recetas locales para cuidar la identidad cultural.
Todo esto muestra cómo los desayunos escolares van más allá de la nutrición: construyen comunidad, respeto y cuidado de la infancia.
Con estas acciones, los sistemas DIF estatales no solo llenan un plato, sino que siembran dignidad y comunidad en cada mesa escolar.
Son un ejemplo de responsabilidad social que convierte el desayuno en el impulso para un futuro más esperanzador.
