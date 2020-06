Guanajuato ya estaba incontrolable: AMLO

Ciudad de México.— Las senadoras y los senadores del PAN presentaron diversos amparos para impugnar el Decreto de militarización de la seguridad pública que emitió el Gobierno Federal el pasado 11 de mayo.

La impugnación presentada busca que la seguridad pública del país no sea militarizada y que la participación de las Fuerzas Armadas en ayuda a la misma sea cumpliendo los requisitos que se establecieron en la Reforma Constitucional: extraordinaria, subordinada a las fuerzas civiles, fiscalizada, regulada y complementaria, señalaron en conferencia de prensa la senadora Kenia López Rabadán y el senador Damián Zepeda Vidales.

La reforma constitucional de Guardia Nacional, recordaron, estableció una institución de carácter civil para llevar a cabo la función de seguridad pública en México y ordenó el fortalecimiento de las policías a nivel nacional. Asimismo, estableció como ayuda extraordinaria, la posibilidad de participación temporal de las Fuerzas Armadas, pero siempre bajo los principios establecidos por instancias internacionales, los cuales no han sido cumplidos por el Decreto del Ejecutivo.

Lo que el gobierno hizo, dijeron, “es en la práctica la militarización permanente del país. Le entregaron a las Fuerzas Armadas la seguridad pública y eso es inconstitucional. No hay un verdadero plan de fortalecimiento de policías y la Guardia Nacional no está siendo creada como institución civil. Además de inconstitucional, está documentado a nivel internacional que esa es una estrategia fallida que no representa una solución verdadera de largo plazo al problema de inseguridad que atraviesa México”.