Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026

Ciudad de México.— A partir del 1 de enero de 2026, los residuos generados en la Ciudad de México deberán separarse en orgánicos, reciclables y no reciclables.

La medida formó parte de una nueva campaña ambiental presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El anuncio ocurrió durante un evento público realizado en la alcaldía Azcapotzalco, con participación de autoridades locales y personal de limpia.

Brugada explicó que la separación será obligatoria y deberá realizarse desde los hogares, con contenedores diferenciados por color.

Los residuos orgánicos deberán depositarse en contenedores verdes; los reciclables, en contenedores grises; y los no reciclables, en contenedores naranjas.

La jefa de Gobierno detalló que la estrategia también incluyó un nuevo calendario de recolección para cada tipo de residuo.

Los residuos orgánicos se recolectarán los martes, jueves y sábados, según explicó la mandataria capitalina.

Los residuos reciclables y no reciclables se recogerán los lunes, miércoles, viernes y domingos, siempre en bolsas separadas.

Durante su mensaje, Brugada afirmó que la campaña buscó impulsar el reciclaje y mejorar el aprovechamiento de los residuos urbanos.

Señaló que la Ciudad de México generó alrededor de 8 mil 500 toneladas de residuos diarios, de acuerdo con datos oficiales del gobierno capitalino.

Del total, el 56 por ciento correspondió a residuos orgánicos, mientras el 21 por ciento fue reciclable y otro 21 por ciento no reciclable.

Entre los residuos no reciclables se incluyeron pañales, residuos sanitarios y materiales sin valor de recuperación, según lo expuesto en el evento.

Brugada indicó que cada habitante de la capital produjo cerca de un kilogramo de residuos al día.

Separar correctamente tus residuos también es una forma de cuidar a nuestra #CapitalDeLaTransformación; cada acción cuenta para construir un entorno más limpio y sustentable. Recuerda que, a partir del 1° de enero, los martes corresponde la recolección de residuos orgánicos. pic.twitter.com/64MZaSzhnU — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) December 30, 2025

Esa cifra colocó a la Ciudad de México como una de las entidades con mayor generación de desechos en el país, de acuerdo con datos gubernamentales.

Gobierno capitalino anunció infraestructura para reciclaje

Clara Brugada afirmó que el 75 por ciento de los residuos generados en los hogares pudo transformarse o recuperarse.

Explicó que ese porcentaje representó el principal objetivo de la estrategia ambiental rumbo al año 2030.

La mandataria señaló que la transformación incluyó producción de composta y reciclaje de materiales inorgánicos con valor comercial.

También destacó la importancia de separar los residuos desde el origen para evitar su mezcla durante el proceso de recolección.

https://twitter.com/SEDEMA_CDMX/status/2005685537219228051

Indicó que la separación debía mantenerse en los camiones recolectores y en las estaciones de transferencia.

Para facilitar el proceso, el gobierno capitalino anunció la entrega de tres contenedores por vivienda.

La distribución comenzará en la alcaldía Azcapotzalco y posteriormente se extenderá al resto de la ciudad, según informó Brugada.

La campaña incluyó visitas casa por casa para explicar la nueva estrategia de separación a las familias capitalinas.

Durante el evento, la jefa de Gobierno presentó un adelanto de la canción que acompañará a los camiones recolectores.

Te recomendamos: Bautizan como Jesús a bebé abandonado en iglesia de Tultitlán

La letra explicó qué residuos correspondieron a cada color y los días asignados para su recolección.

Brugada informó que su administración invirtió en el fortalecimiento de la infraestructura para el manejo de residuos.

El plan contempló la entrega de 50 nuevos camiones de limpia para mejorar la recolección en la ciudad.

También anunció la ampliación de plantas de composta ya existentes en la capital.

La estrategia incluyó la construcción de dos nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos orgánicos, según lo expuesto públicamente.

La información fue presentada por la jefa de Gobierno como parte de las acciones ambientales prioritarias de su administración.

JAHA