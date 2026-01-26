Gusano barrenador avanza y activa alerta sanitaria en México

Ciudad de México.- El número de casos de gusano barrenador del ganado crece con rapidez en este enero y pone a prueba la coordinación sanitaria en México.

Durante este mes, los reportes aumentan 74.79 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). El alza ocurre pese a los esfuerzos institucionales para contener la plaga.

Cabe mencionar que el pasado 7 de enero se registran 492 casos activos. Para el viernes 23, la cifra llega a 860. El incremento refleja un reto sanitario que impacta al sector pecuario y a comunidades rurales.

Desde noviembre de 2024, cuando se detectó la enfermedad, el país acumula 14 mil 507 reportes confirmados. Las autoridades mantienen vigilancia permanente en las zonas afectadas.

¿Qué sucedió con el gusano barrenador?

El gusano barrenador provoca miasis, una infestación que afecta tejidos vivos de animales y, en casos específicos, de humanos. Senasica identifica presencia activa en 14 entidades.

Oaxaca encabeza la lista con 184 casos. Le siguen Veracruz con 175, Chiapas con 144 y Guerrero con 111 reportes confirmados.

También se detectan casos en Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Campeche, Tabasco, San Luis Potosí, Michoacán y Colima.

Tamaulipas reporta 14 casos activos y se convierte en el único estado fronterizo con Estados Unidos que registra la presencia del parásito.

Animales y personas afectadas.

Además, los bovinos concentran la mayor cantidad de contagios, con 501 casos registrados. El impacto se extiende a otras especies domésticas y de trabajo.

Senasica reporta 196 casos en caninos, 66 en porcinos y 41 en equinos. También se contabilizan 32 ovinos y 12 caprinos.

Además, los felinos suman 10 casos, mientras que dos reportes corresponden a fauna silvestre no identificada. Las cifras reflejan un problema transversal en el ámbito rural.

La infección también aparece en humanos. Las autoridades confirman 105 casos acumulados desde el inicio del brote.

En Guerrero, el ayuntamiento de Copala informa sobre un probable primer caso humano. El diagnóstico sigue en proceso de validación oficial.

Respuesta sanitaria y coordinación institucional

Además. el gobierno municipal de Copala señala que la Dirección Municipal de Salud atiende al ciudadano de forma oportuna. La autoridad local actúa en coordinación con instancias federales.

Por otra parte, el ayuntamiento comunica que el caso se desactiva y recibe seguimiento médico. La Secretaría de Salud estatal recolecta muestras para su análisis.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública procesa los estudios para obtener un diagnóstico certero. Las autoridades privilegian la vigilancia epidemiológica y la atención temprana.

A nivel federal, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, se reúne con autoridades de Tamaulipas y Veracruz. El encuentro busca reforzar la contención del avance del parásito.

Medidas en marcha para contener la plaga.

De este modo, el plan especial incluye control más estricto de la movilización de ganado. Las autoridades despliegan 20 nuevas brigadas de campo.

A su vez, Senasica amplía la liberación de moscas estériles, una técnica clave para reducir la reproducción del gusano barrenador.

También refuerza la capacitación técnica y aumenta el número de trampas en zonas estratégicas. Las acciones buscan proteger la producción pecuaria y la salud comunitaria.

Además, el seguimiento continúa en campo. Las autoridades mantienen comunicación con productores y gobiernos locales para fortalecer la prevención y la detección oportuna.

ARH