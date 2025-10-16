Hambre y desperdicio: los retos que México enfrenta en el Día Mundial de la Alimentación

Ciudad de México.- México enfrenta un problema serio: cada año se tiran 13.4 millones de toneladas de comida, mientras que 18.8 millones de personas no tienen acceso a una alimentación suficiente y nutritiva, de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el INEGI.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre desde 1980, la FAO busca recordar que el acceso a los alimentos es un derecho básico y que el hambre sigue siendo un desafío que no se ha resuelto.
Desperdicio y carencias alimentarias
Según el PNUMA, en México se desperdicia el 28% de los alimentos producidos, lo que equivale a cerca de 105 kilos de comida por persona cada año. Esto coloca al país entre los principales generadores de desperdicio alimentario de América Latina.
Al mismo tiempo, el INEGI reporta que el 14.4% de la población mexicana presenta carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, lo que equivale a 18.8 millones de personas.
Aunque esta cifra representa una ligera mejora frente a años anteriores, el problema sigue afectando a millones de hogares, principalmente en zonas rurales y en comunidades con bajos ingresos.
Alimentación desigual
La situación alimentaria en México es desigual. Mientras algunos sectores enfrentan desnutrición, otros padecen sobrepeso y obesidad.
De acuerdo con UNICEF, el 18% de los niños y adolescentes mexicanos de entre 5 y 19 años viven con obesidad, una proporción más alta que el promedio en América Latina.
Esta combinación de pérdida de alimentos, hambre y mala nutrición refleja los desequilibrios en el acceso y en la calidad de la comida que consumen las familias mexicanas.
Acciones y retos
En días recientes y con motivo del 80 aniversario de la FAO, autoridades mexicanas destacaron la importancia de fortalecer las cadenas locales de producción, reducir el desperdicio y promover una alimentación equilibrada y accesible.
Entre las principales líneas de acción se incluyen:
- Promover la donación de alimentos en buen estado que no se venden pero aún pueden aprovecharse.
- Mejorar las tecnologías de almacenamiento y transporte para evitar pérdidas en la cadena alimentaria.
- Apoyar la producción local y sustentable, que favorece la economía de los pequeños productores.
- Fomentar el consumo responsable en los hogares, evitando el desperdicio y valorando el trabajo de quienes producen los alimentos.
“El país ha avanzado en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria, y en la protección de su maíz nativo”, destacó Lina Pohl, representante de la FAO en México.
Aunque, según Pohl, aún quedan retos importantes para garantizar que todas las personas puedan alimentarse de manera suficiente y saludable.
Un llamado al cuidado y la conciencia
El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para reflexionar sobre el valor de los alimentos, el esfuerzo de quienes los producen y la necesidad de compartir los recursos de manera justa.
Reducir el desperdicio y mejorar la nutrición son pasos fundamentales para construir un país más equitativo y saludable.
Camilleros, pilares silenciosos del cuidado y la recuperación del paciente
Ciudad de México.— A lo largo de 35 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Fernando Rosas Farías ha recorrido pasillos, urgencias y salas de recuperación cargando más que cuerpos: ha transportado historias. “Unas dolorosas, otras agradables”, dijo, “pero en todas hay algo que no cambia: el esfuerzo de mis compañeros por brindar un trato digno, amable y profesional al paciente”.
El testimonio de Fernando representa a miles de trabajadores que, sin reflectores, son parte vital del engranaje hospitalario.
Por primera vez, el IMSS celebró oficialmente el Día Institucional del Personal de Camillería, una categoría integrada por 8 mil 683 hombres que cada día realizan más de 200 mil movilizaciones en hospitales y clínicas del país. Son quienes sostienen, literalmente, a quienes enfrentan la enfermedad y la incertidumbre.
Trato humano
Zoé Robledo, director general del IMSS reconoció la labor de los camilleros como un símbolo de fuerza, lealtad y empatía, cualidades esenciales para ofrecer un trato humano a los pacientes.
Recordó que durante momentos críticos, como la pandemia de COVID-19, inundaciones o huracanes, este personal permaneció firme, dispuesto y solidario, demostrando que su servicio trasciende las circunstancias.
Robledo señaló que seis de cada diez camilleros han recibido capacitación especializada a través del Sistema de Capacitación Virtual (SICAVI), con lo que fortalecen su preparación técnica y su compromiso con la mejora continua. Subrayó que esta primera conmemoración marca el inicio de una nueva etapa para visibilizar y mejorar las condiciones laborales del gremio, e hizo un llamado a reconocer también a quienes, por atender emergencias recientes, no pudieron estar presentes en la ceremonia.
Acto de humanidad
La doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas, recordó que el trabajo del camillero no se limita a mover pacientes. Su labor, explicó, implica brindar seguridad, compañía y palabras de aliento, gestos que humanizan la atención médica y devuelven confianza en momentos de vulnerabilidad.
“Su presencia genera tranquilidad y esperanza en medio del dolor”, expresó. Agradeció su compromiso y profesionalismo, cualidades que fortalecen la cadena de atención con calidad y calidez, y los invitó a seguir portando con orgullo el uniforme del IMSS, símbolo de un servicio que dignifica.
Fuerza de la colaboración
Desde la Coordinación de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias resaltó que los camilleros son aliados esenciales dentro de la estrategia institucional 2-30-100, al realizar movilizaciones en áreas críticas como Urgencias, Terapias Intensivas y Radiodiagnóstico. Señaló que su labor conjunta con el personal de Enfermería ha permitido consolidar un esquema basado en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la búsqueda de un servicio más eficiente.
Mejores condiciones para camilleros
En representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), su secretario general Rafael Olivos Hernández destacó que la categoría de camilleros es una de las más jóvenes y esenciales dentro del IMSS. Subrayó que su trabajo garantiza seguridad en los traslados y contribuye a reducir tiempos de hospitalización y facilita la pronta reincorporación de los derechohabientes a su vida cotidiana.
El error común que puede poner en riesgo a los bebés durante las emergencias
Ciudad de México.- Tras las lluvias intensas en Veracruz y Puebla, miles de familias resultaron afectadas. La comunidad responde con donaciones. Pero una ayuda bien intencionada podría dañar más que beneficiar: las fórmulas lácteas donadas representan un riesgo para la salud infantil si se usan sin control en situaciones de desastre.
Sin embargo, algunos voluntarios de buena fe que incluyen fórmulas infantiles entre los productos donados desconocen esta problemática.
El Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF han advertido sobre este asunto: la donación de fórmulas lácteas puede generar consecuencias negativas en salud infantil.
Estas alertas no son nuevas.
Naciones Unidas y expertos en nutrición recomiendan priorizar la lactancia materna, incluso durante emergencias.
México promovió recientemente una regulación para frenar la publicidad de fórmulas y proteger la leche materna.
Donar fórmulas genera un dilema: la intención es buena, pero los efectos pueden ser contraproducentes.
Preparar fórmulas exige agua apta para consumo y total higiene.
En zonas afectadas, el acceso al agua potable y a ambientes limpios suele estar comprometido.
El uso de fórmulas en esas condiciones puede provocar diarrea, infecciones intestinales o respiratorias, y desnutrición.
Cuando se regala fórmula, madres pueden abandonarla o reducirla.
La leche materna ofrece anticuerpos y protección natural que las fórmulas no replican por completo.
Estudios han señalado que el uso prematuro de fórmulas puede aumentar el riesgo de obesidad u otros trastornos metabólicos a largo plazo.
En catástrofes, la logística para entregar y almacenar fórmula puede fallar. Las fechas de caducidad, la falta de esterilización adecuada y el transporte inadecuado elevan riesgos.
En suma: la donación de fórmulas puede dañar involuntariamente a quienes pretende ayudar.
¿Qué sí donar para bebés, niñas, niños y madres?
Si decides apoyar con productos destinados a familias vulnerables, estas opciones contribuyen de forma segura y útil:
Pañales desechables (etapas adecuadas)
Toallitas húmedas sin fragancia
Ropa limpia, seca y del tamaño correcto
Mantas, cobijas, sábanas
Artículos de higiene personal (jabón suave, shampoo neutro)
Ropa para embarazadas
Alimentos no perecederos saludables para adultos
Agua potable en envases sellados
Este tipo de productos ayuda a necesidades urgentes sin comprometer la salud infantil.
El Estado debe acompañar la maternidad con políticas públicas: Laura Itzel Castillo
Ciudad de México.— La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó que “la menopausia, al igual que la menstruación, la maternidad o la lactancia, forma parte de los procesos naturales del cuerpo femenino y el Estado tiene la obligación de acompañar estos procesos con información, con atención médica y con políticas públicas”.
Prohibido envejecer
Sin embargo, lamentó que en muchas instituciones la menopausia no sea como “una etapa que requiere atención integral, acompañamiento psicológico y una visión de bienestar más allá de lo ginecológico y, como resultado muchas mujeres se enfrentan a los síntomas sin información suficiente y, en otras tantas, el personal médico minimiza o normaliza su malestar”.
La senadora dijo que las mujeres también se enfrentan a prejuicios que las culpabilizan, “como si envejecer no estuviera permitido para nosotras las mujeres, como si no se tratase de un ciclo natural de nuestras vidas”.
Madurez intelectual
“Es preciso romper la idea de que las mujeres dejamos de ser productivas o creativas después de los 45 o 50 años. Nada más falso. Es precisamente en ese momento cuando muchas alcanzamos la madurez intelectual, la claridad emocional y la fuerza política que nos convierten en Pilares de nuestra comunidad y de nuestro país”, dijo Castillo Juárez.
Amenazas
“Las jóvenes deben saber que la menopausia no es una amenaza, sino una etapa más del ciclo de la vida, y las mujeres mayores deben saber que no están solas que su experiencia vale, que su palabra importa”, agregó.
Tipos de menopausia
Por su parte, la senadora del PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez, explicó que existen diferentes tipos de menopausia, como la que se presenta a temprana edad o la inducida por algún tipo de condición médica, que afecta otros ámbitos de la salud, por lo que es indispensable visibilizarlas para contar con los recursos suficientes para atender aspectos físicos, psicológicos y sociales.
Detalló que, en esta etapa se presentan más de 20 síntomas como cansancio, bochornos, irritabilidad, trastornos de sueño, así como alteraciones hormonales que provocan cambios en la autoestima, ánimo, en la energía, y varía entre cada persona, por lo que es necesario vincular a actores de la salud para sumar esfuerzos.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alfonso Cepeda Salas, dijo que alrededor de seis millones de mujeres en México se encuentran en la etapa de climaterio y casi 20 millones en el periodo de la menopausia en alguna de sus tres etapas: perimenopausia, menopausia y postmenopausia, de ahí la importancia de brindar la atención que se ha mencionado.
¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en el Senado mexicano?
Ciudad de México.— La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que la libertad de expresión está garantizada para todos los senadores, quienes de acuerdo con el marco legal no pueden ser reconvenidos por sus opiniones.
No obstante, recordó que es facultad de la Mesa Directiva la conducción de los debates del Pleno.
Debates parlamentarios
En entrevista, la senadora precisó que los debates parlamentarios deben realizarse dentro de la reglamentación y las participaciones de los legisladores deben ir de acuerdo con el orden procesal y en apego a los temas específicos.
Tolerancia
Aseguró que en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva siempre hará prevalecer la libertad de expresión y la tolerancia.
“Efectivamente, ningún senador o senadora puede ser reconvenido por sus opiniones, pero tienen que estar dadas en el ámbito de la misma discusión”, subrayó.
Opiniones
“Para abordar temas de carácter personal existen otros medios por los cuales pueden emitirse opiniones y, en todo caso, en el tema específico de alguna denuncia, se tiene que hacer a través de los procedimientos adecuados”, agregó Castillo Juárez
