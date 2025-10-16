Hambre y desperdicio: los retos que México enfrenta en el Día Mundial de la Alimentación

Ciudad de México.- México enfrenta un problema serio: cada año se tiran 13.4 millones de toneladas de comida, mientras que 18.8 millones de personas no tienen acceso a una alimentación suficiente y nutritiva, de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el INEGI.

FOTO: MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre desde 1980, la FAO busca recordar que el acceso a los alimentos es un derecho básico y que el hambre sigue siendo un desafío que no se ha resuelto.

Desperdicio y carencias alimentarias

Según el PNUMA, en México se desperdicia el 28% de los alimentos producidos, lo que equivale a cerca de 105 kilos de comida por persona cada año. Esto coloca al país entre los principales generadores de desperdicio alimentario de América Latina.

Al mismo tiempo, el INEGI reporta que el 14.4% de la población mexicana presenta carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, lo que equivale a 18.8 millones de personas.

Aunque esta cifra representa una ligera mejora frente a años anteriores, el problema sigue afectando a millones de hogares, principalmente en zonas rurales y en comunidades con bajos ingresos.

Alimentación desigual

La situación alimentaria en México es desigual. Mientras algunos sectores enfrentan desnutrición, otros padecen sobrepeso y obesidad.

De acuerdo con UNICEF, el 18% de los niños y adolescentes mexicanos de entre 5 y 19 años viven con obesidad, una proporción más alta que el promedio en América Latina.

Esta combinación de pérdida de alimentos, hambre y mala nutrición refleja los desequilibrios en el acceso y en la calidad de la comida que consumen las familias mexicanas.

Acciones y retos

En días recientes y con motivo del 80 aniversario de la FAO, autoridades mexicanas destacaron la importancia de fortalecer las cadenas locales de producción, reducir el desperdicio y promover una alimentación equilibrada y accesible.

Entre las principales líneas de acción se incluyen:

Promover la donación de alimentos en buen estado que no se venden pero aún pueden aprovecharse.

Mejorar las tecnologías de almacenamiento y transporte para evitar pérdidas en la cadena alimentaria.

Apoyar la producción local y sustentable, que favorece la economía de los pequeños productores.

Fomentar el consumo responsable en los hogares, evitando el desperdicio y valorando el trabajo de quienes producen los alimentos.

“El país ha avanzado en la reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria, y en la protección de su maíz nativo”, destacó Lina Pohl, representante de la FAO en México.

Aunque, según Pohl, aún quedan retos importantes para garantizar que todas las personas puedan alimentarse de manera suficiente y saludable.

Un llamado al cuidado y la conciencia

El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para reflexionar sobre el valor de los alimentos, el esfuerzo de quienes los producen y la necesidad de compartir los recursos de manera justa.

Reducir el desperdicio y mejorar la nutrición son pasos fundamentales para construir un país más equitativo y saludable.

GDH