Hay acuerdo en elección de comisionados del INAI, no participan los del primer proceso: Senado

Ciudad de México.- Ricardo Monreal consideró que para darle celeridad al proceso de selección de los comisionados del INAI, es necesario que las nuevas propuestas sean electos de entre los participantes ya registrados, con los cuales se puede hacer un esfuerzo de consenso.

El senador dijo que la propuesta de las comisiones dictaminadoras es ya no invitar a los seleccionados a comparecer para evitar arbitrariedades en la calificación y evitar que dichas personalidades sean lastimadas cuando tienen una capacidad indiscutible.

Reiteró que no es positivo que en 30 o 15 minutos se pretenda comprobar si un profesional tiene o no las cualidades para ocupar el cargo de comisionado del INAI, cuando en realidad “se debe valorar toda una vida de antecedentes académicos o de aportaciones al sector público.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/rp2xuS48zY — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 21, 2023

“La verdad es que le deberíamos dar más horas al Senado. Yo estuve jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y le entrego todo mi tiempo al Senado”, externó.

Adelantó que si logran consensar lo sacaran adelante. “Pondré todo mi empeño. Pero obviamente yo les he dicho, nunca he mentido con ustedes. Cada vez es más complejo sacar acuerdos. Les he dicho que tenía preocupación y tengo preocupación de que quede sin funcionamiento el INAI.

“Algunos senadores incluso me dijeron: que no nos asuste Monreal con el petate del muerto. Y yo digo: no, no asusto con eso. Veo lo que está pasando en la realidad. Y lo que pasó en la realidad es que no salimos unidos en el momento de la definición, y hubo los argumentos que se esgrimieron en contra de la dupla, el Presidente hábilmente los usó, precisó.

Por otra parte, se refirió la quema de la imagen de la ministra Norma Piña, y tras condenar ese hecho, el legislador llamó a la reconciliación porque “no es conveniente ningún tipo de expresión que lastime a personas, que genere violencia. En nada que genere actos de reprobación podría estar de acuerdo”, remarcó.

Monreal Ávila señaló que no está de acuerdo con la violencia ni verbal ni física. “Soy un hombre de paz, de conciliación.

Creo en la reconciliación mexicana, –subrayó–, no creo en el encono, no creo en el odio, no creo en el rencor. Creo que la clase mexicana, los mexicanos tenemos que vivir e iniciar un proceso de reconciliación”.

ARH