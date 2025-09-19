Hipertensión y obesidad crece en jóvenes, la mitad de ellos lo ignoran

Ciudad de México.- La hipertensión arterial dejó de ser un diagnóstico exclusivo de adultos mayores en México. Cada vez más jóvenes entre 20 y 30 años llegan a consultas médicas con presión elevada, alertaron médicos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), casi la mitad de los adultos vive con esta enfermedad crónica, cuya prevalencia se duplicó en las útimas dos décadas.

Foto: Ensanut

El doctor Tomás Miranda Aquino, del Hospital Civil de Guadalajara, señaló que pacientes de 20 a 25 años ya presentan cifras preocupantes.

“Antes, el diagnóstico solía aparecer después de los 40”, externó.

La hipertensión arterial se relaciona con obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y altos niveles de estrés.

También influyen enfermedades renales, diabetes y apnea del sueño.

Foto: Ensanut

Por su parte el cirujano José Antonio Castañeda Cruz advirtió que este padecimiento avanza sin síntomas visibles en sus primeras etapas. “No son enfermedades que se instalan en cuestión de horas, se instalan en años”, explicó.

En México, más del 46 % de las personas hipertensas desconocen su condición.

Esto significa que muchos jóvenes creen estar sanos hasta recibir un diagnóstico en consulta.

Los especialistas insistieron en que la prevención es la mejor estrategia.

Te pude interesar: México vive la conversación ambiental entre el miedo y la soledad

Recomendaron medir la presión arterial al menos una vez al año desde los 20 años. Después de los 30, hacerlo dos veces al año y con mayor frecuencia a partir de los 40.

Foto: UNAM

Adoptar un estilo de vida saludable también es clave: alimentación balanceada, evitar ultraprocesados y realizar al menos 150 minutos de actividad física semanal.

“No suponer que estamos sanos, hacernos evaluaciones mínimo cada año y buscar información fidedigna”, subrayó Castañeda.

Ambos médicos coinciden en que la detección temprana puede cambiar la historia de quienes hoy enfrentan este reto en silencio. Prevenir es posible y cada revisión se convierte en un acto de cuidado personal y familiar.

ARH