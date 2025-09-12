Huertos escolares: niños que aprenden a sembrar su comida en México

Ciudad de México.- Cada vez más niñas y niños en México aprenden en la escuela: a sembrar, cuidar la tierra y valorar los alimentos que consumen en casa.
Los huertos escolares se han convertido en una estrategia educativa que une familia, salud y comunidad, con resultados que sorprenden tanto a docentes como a padres de familia.
Desde preescolares hasta preparatorias, los huertos escolares se multiplican en el país. Para muchos niños, es la primera vez que entienden de dónde viene lo que comen y descubren que producir sin químicos es posible.
Al mismo tiempo, estas iniciativas fortalecen valores como el respeto a la naturaleza, la responsabilidad con el entorno y los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a ser pacientes y a reconocer que la vida, al igual que una planta, necesita cuidado diario.
El Limón, Jalisco: pionero en la agroecología
Un caso emblemático es el municipio de El Limón, en Jalisco, que en 2021 se declaró como el primer municipio agroecológico de México.
Hoy, el 60% de sus escuelas tienen huertos donde los alumnos siembran calabacitas, rábanos y maíz sin pesticidas.
“La manera más efectiva de cambiar la forma de pensar de una sociedad es iniciando con los más pequeños”, declaró el presidente municipal de El Limón, en una entrevista con el diario El País.
En los planteles, los niños no solo siembran, también consumen lo que cosechan.
“Ven tiempos para la cosecha y costos, hacen gráficas de barra, toman medidas de las camas de cultivo. Todo es parte de los contenidos”, destacó el profesor Raúl Morán Fonseca, también para El País.
De Jalisco a Guerrero: más estados se suman
El impulso a los huertos escolares no se limita a Jalisco. En Guerrero, el 22 de enero de 2025, la comunidad de El Campanario, en Acapulco, recibió materiales para instalar el “Huerto escolar Juan Jacobo Rousseau”, como parte de un proyecto del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).
“El huerto escolar se propone como un espacio para promover aprendizajes, fomentar la alimentación consciente y fortalecer el pensamiento crítico”, destacó el CIATEJ a través de un boletín informativo.
Actualmente, este huerto cuenta con nueve camas de cultivo y talleres sobre bioinsumos, involucrando a maestros, familias y estudiantes en el proceso de siembra y cosecha.
Sembrar futuro desde la niñez
Los huertos escolares se consolidan como una herramienta pedagógica y social: enseñan respeto, unión familiar y cuidado de la vida.
También responden a un desafío nacional: mejorar la alimentación infantil y recuperar prácticas sostenibles frente al uso excesivo de agroquímicos.
Lo que en un inicio fue un ejercicio escolar hoy es también un compromiso comunitario y lo que parece una lección de biología se convierte, en realidad, en la siembra de un México más consciente y saludable.
Estados
“No están solos”; marchan por la paz en Culiacán
Los sinaloenses alzaron la voz
Culiacán. — Alrededor de 50 mil personas vestidas de blanco marcharon en Culiacán para exigir el fin de la violencia y pedir justicia a las autoridades estatales.
El obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús Herrera Quiñónez, encabezó la movilización. Desde el inicio bendijo a los asistentes y aseguró: “no están solos, Dios los acompaña”.
Durante su intervención, el prelado pidió a las autoridades garantizar paz y justicia sin ceder ante la corrupción. También llamó a la ciudadanía a no guardar silencio.
Recomendó a los sinaloenses alzar la voz con valentía frente a la violencia que afecta a la capital del estado y a sus comunidades más cercanas.
Marchan miles por la paz en Culiacán
La cita fue a las 8:30 de la mañana en las escalinatas del templo de La Lomita, uno de los íconos religiosos de Culiacán.
Los asistentes, vestidos de blanco y con globos, recorrieron la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la catedral de la capital. La marcha avanzó pacífica.
Con cánticos y consignas, los participantes exigieron un alto a la violencia y corearon “fuera Rocha, fuera Rocha”, en referencia al gobernador Rubén Rocha Moya.
En total, 40 organizaciones sociales, civiles y religiosas se unieron a la convocatoria para demandar seguridad y el restablecimiento de la tranquilidad en Sinaloa.
Voces ciudadanas contra la violencia
El empresario gastronómico Miguel Taniyama Ceballos, uno de los organizadores, explicó que el movimiento surgió del cansancio social ante la violencia prolongada en la entidad.
Señaló que la ola de hechos delictivos cumplió casi un año y afectó de manera directa la vida económica, educativa y social de miles de familias.
Los organizadores remarcaron que la movilización representó una muestra de unidad ciudadana que busca incidir en las decisiones gubernamentales sobre seguridad pública.
Datos oficiales sobre violencia en Sinaloa
De acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre 2023 y 2024 se documentaron mil 189 denuncias por desapariciones en la entidad.
En ese mismo periodo se registraron mil 782 asesinatos, de los cuales 48 correspondieron a policías. También hubo mujeres y menores de edad entre las víctimas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023) indicó que la percepción de inseguridad en Sinaloa se mantiene entre las más altas del noroeste del país.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron que Sinaloa se ubicó en 2024 entre los diez estados con mayores índices de homicidio doloso.
La marcha por la paz reflejó el reclamo de una sociedad golpeada por la violencia, pero unida en su demanda de un futuro con seguridad para las familias.
Estados
¿Cómo la flexibilidad laboral podría fomentar inscripciones en kinders de Coahuila?
Se ha reducido la matrícula en escuelas del estado
Saltillo. — En Coahuila, la matrícula en nivel preescolar presentó una reducción significativa durante los últimos cuatro años. Esta situación impactó tanto a familias como a los planteles educativos.
Según cifras de la Secretaría de Educación, al 1 de septiembre quedaron inscritos 87 mil 284 alumnos en preescolar. La cifra representó 29% menos que en 2022.
Esto implicó que alrededor de 30 mil niños de entre 3 y 5 años abandonaran las aulas una vez reanudadas las clases presenciales tras la pandemia.
La situación afectó incluso a la operación de algunos jardines de niños. En la zona escolar 121 de Saltillo hubo planteles que se quedaron prácticamente sin alumnos.
El subsecretario de Educación Básica Estatal, Hugo Iván Lozano Sánchez, reconoció que las inscripciones en preescolar mantienen una tendencia a la baja en todo el estado.
Impacto en familias y horarios escolares
Lozano explicó a Zócalo que uno de los factores principales es el horario reducido. La jornada escolar en promedio dura de 9:00 am a 12:00 pm.
Este esquema dificulta que madres y padres puedan mantener un empleo formal mientras sus hijos permanecen en la escuela. La falta de cobertura horaria desalienta la inscripción.
El funcionario recordó que antes existían programas de horario ampliado en beneficio de las familias. Estos apoyaban a quienes requerían dejar más tiempo a sus hijos.
Sin embargo, estos programas dejaron de aplicarse en varios municipios. La reducción obedeció a recortes presupuestales y a la reorganización escolar posterior a la pandemia.
Experiencias en otras zonas de Coahuila
Elda Lorena Estrada Villarreal, supervisora de la zona 402 en Piedras Negras, negó el cierre de jardines en su demarcación. Aclaró que todos siguen en operación.
Detalló que el Jardín de Niños Industria Maquiladora disminuyó de ocho a cinco grupos. El motivo fue la cancelación de horarios extendidos para hijos de trabajadores.
La funcionaria explicó que este ajuste no significó un cierre definitivo, aunque reconoció el impacto en la matrícula y en la organización de las familias.
Flexibilidad laboral y programas escolares
Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaron que la flexibilidad laboral mejora la productividad y facilita la permanencia de mujeres en el empleo.
Cuando las empresas ofrecen esquemas híbridos, horarios escalonados o permisos parentales, el ausentismo disminuye y la conciliación entre familia y trabajo resulta más efectiva.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que la falta de apoyos de cuidado infantil limita la participación laboral femenina.
La reactivación de programas de horario ampliado en preescolares podría aliviar esta carga. Además, permitiría que más niños accedan a educación temprana de calidad.
Estados
Maestros salen a las calles para buscar alumnos
Tabasco.— En Cárdenas, Tabasco, la escuela ya no se llena como antes. La maestra Grecia camina con un megáfono en mano, invita a las familias a inscribir a sus hijos y pega carteles en postes para intentar mantener vivo el turno de su secundaria. La búsqueda no responde a la deserción escolar, sino a que hay menos niños en la población.
Aulas vacías
Cuando Grecia inició su labor docente en la Secundaria Técnica 41 hace nueve años, cada grupo llegaba a 45 estudiantes. Hoy la realidad es otra. El ciclo pasado atendió a 25 alumnos y este año el turno vespertino cerró por falta de matrícula. “Pagamos perifoneos, salimos a las calles, pegamos propaganda y hasta pensamos regalar uniformes”, contó la maestra a N+ Más.
La Secretaría de Educación de Tabasco informó que en el ciclo 2024-2025 un total de 312 docentes fueron reubicados por falta de estudiantes. Para este nuevo ciclo se proyecta el mismo destino para 285 maestros más.
El impacto de la baja natalidad
En 2015 Tabasco registraba 568 mil 623 alumnos en educación básica. Diez años después, la matrícula se redujo a 501 mil 279, lo que representa una caída de 67 mil estudiantes.
Ante la crisis, en abril de 2025 la secretaria de Educación del Estado, Patricia Iparrea, pidió a las familias considerar tener más hijos. “Invitamos a los jóvenes, a los que están en edad productiva, a que formen sus familias y tengan a sus hijos”, señaló.
Escuelas multigrado en expansión
La falta de estudiantes también ha transformado la estructura escolar. De los casi cinco mil planteles de educación básica en Tabasco, la mitad funciona ya como escuelas multigrado o unitarias, donde un solo maestro atiende a diferentes niveles en un mismo salón. Son psicólogos, maestros de educación física, de artes y de todo lo que necesita una escuela completa.
Informacion original de N+ Más
Dignidad Humana
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
Presentan catálogo para proteger a la infancia
Ciudad de México.- Esta semana en Monterrey, una niña de 10 años fue rescatada tras ser secuestrada por un hombre de 33 años. El hecho ocurrió gracias a la rápida denuncia de su abuela, quien vende dulces en una esquina y vió a un desconocido llevarse a su nieta de la mano. La alerta inmediata permitió a la policía seguir al sujeto a través de las cámaras urbanas y detenerlo al entrar a un hotel; fue detenido y la niña regresó a salvo con su familia. Aunque este caso tuvo un desenlace positivo, refleja una realidad alarmante: la violencia sexual infantil ocurre con más frecuencia de la que se reconoce.
México, epicentro de explotación infantil
México es uno de los principales países productores de contenidos de violencia sexual infantil y también uno de los principales destinos de turismo sexual, especialmente en sitios como Cancún y Chapala. Así lo denunció Daniela Calvillo, directora de Te Protejo México, una asociación civil que trabaja para proteger a menores en el entorno digital.
“Actuamos y exigimos a las autoridades y a la industria digital que eliminen contenidos de violencia en la red”, señaló Calvillo en una reunión reciente con medios de comunicación.
Jornada Nacional para proteger a la infancia
Durante el encuentro con medios, se presentó el Catálogo de recursos para la concientización y prevención de la violencia sexual infantil, entregado la semana pasada a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este material pretende apoyar la Jornada nacional de prevención que se realizará el próximo 8 de septiembre en todas las escuelas de educación básica del país.
Te Protejo México ha consolidado alianzas con Interpol y empresas tecnológicas como Google, Meta y TikTok para identificar contenidos y sitios con material de abuso sexual infantil. La plataforma digital permite reportar de manera anónima y gratuita situaciones como explotación sexual comercial, producción de material de abuso, grooming o sextorsión. En pocos años, ya ha recibido más de 9 mil reportes.
Para prevenir hay que informar
Calvillo también dio a conocer el informe “Es un secreto”, que documenta 208 casos de violencia sexual ocurridos en el entorno educativo, con cifras de la Secretaría de Salud. Asociaciones civiles como Alumbra, Guardianes, Fundación Freedom, Te Protejo y Educación con Rumbo han identificado 27 escuelas en las que se comprobó la existencia de violencia sexual organizada.
Entre los patrones detectados están: agresiones en las aulas, adultos que facilitan el abuso, producción de material sexual, sedación de menores e incluso el uso de disfraces.
“La autoridad tiende a tratar estos hechos como casos individuales y no como violencia organizada, lo cual impide que se investigue bajo el marco de delincuencia organizada en las escuelas”, denunció.
Llamado urgente a maestros y familias
“Solo juntos podemos consolidar una cultura colectiva y un modelo nacional de respuesta y prevención de la violencia sexual infantil en el mundo digital”, dijo Calvillo. Y añadió un mensaje directo a los educadores:
“Si eres maestro y conoces o sospechas de un caso de violencia sexual infantil, no dudes: repórtalo en Te Protejo México”.
Una jornada de prevención que debe trascender el papel
Las voceras de algunas de estas asociaciones civiles advirtieron que es fundamental que la Jornada nacional de concientización y prevención del abuso sexual infantil, del 8 de septiembre, no quede solo en un acto simbólico, sino que se traduzca en acciones concretas en las más de 200 mil escuelas de educación básica del país. Para ello recomendaron el Catálogo de recursos elaborado por 15 asociaciones civiles mexicanas como una herramienta práctica que guíe a maestros, padres y cuidadores en la prevención y denuncia.
