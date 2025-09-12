Huertos escolares: niños que aprenden a sembrar su comida en México

Ciudad de México.- Cada vez más niñas y niños en México aprenden en la escuela: a sembrar, cuidar la tierra y valorar los alimentos que consumen en casa.

Los huertos escolares se han convertido en una estrategia educativa que une familia, salud y comunidad, con resultados que sorprenden tanto a docentes como a padres de familia.

Lee: ¿Dónde están los estudiantes? México enfrenta un descenso en la matrícula escolar

Desde preescolares hasta preparatorias, los huertos escolares se multiplican en el país. Para muchos niños, es la primera vez que entienden de dónde viene lo que comen y descubren que producir sin químicos es posible.

Al mismo tiempo, estas iniciativas fortalecen valores como el respeto a la naturaleza, la responsabilidad con el entorno y los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a ser pacientes y a reconocer que la vida, al igual que una planta, necesita cuidado diario.

El Limón, Jalisco: pionero en la agroecología

Un caso emblemático es el municipio de El Limón, en Jalisco, que en 2021 se declaró como el primer municipio agroecológico de México.

Hoy, el 60% de sus escuelas tienen huertos donde los alumnos siembran calabacitas, rábanos y maíz sin pesticidas.

“La manera más efectiva de cambiar la forma de pensar de una sociedad es iniciando con los más pequeños”, declaró el presidente municipal de El Limón, en una entrevista con el diario El País.

En los planteles, los niños no solo siembran, también consumen lo que cosechan.

“Ven tiempos para la cosecha y costos, hacen gráficas de barra, toman medidas de las camas de cultivo. Todo es parte de los contenidos”, destacó el profesor Raúl Morán Fonseca, también para El País.

De Jalisco a Guerrero: más estados se suman

El impulso a los huertos escolares no se limita a Jalisco. En Guerrero, el 22 de enero de 2025, la comunidad de El Campanario, en Acapulco, recibió materiales para instalar el “Huerto escolar Juan Jacobo Rousseau”, como parte de un proyecto del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).

“El huerto escolar se propone como un espacio para promover aprendizajes, fomentar la alimentación consciente y fortalecer el pensamiento crítico”, destacó el CIATEJ a través de un boletín informativo.

Actualmente, este huerto cuenta con nueve camas de cultivo y talleres sobre bioinsumos, involucrando a maestros, familias y estudiantes en el proceso de siembra y cosecha.

Sembrar futuro desde la niñez

Los huertos escolares se consolidan como una herramienta pedagógica y social: enseñan respeto, unión familiar y cuidado de la vida.

También responden a un desafío nacional: mejorar la alimentación infantil y recuperar prácticas sostenibles frente al uso excesivo de agroquímicos.

Lo que en un inicio fue un ejercicio escolar hoy es también un compromiso comunitario y lo que parece una lección de biología se convierte, en realidad, en la siembra de un México más consciente y saludable.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH