Identidad de bebés vulnerada en redes antes de los seis meses

Ciudad de México- Antes de decir “mamá” o “papá”, millones de bebés ya tienen una identidad digital creada por otros. Diversos estudios confirmaron que la huella digital infantil comienza cada vez más temprano, incluso sin conciencia ni consentimiento.
La vida cotidiana se desarrolló de forma paralela al entorno digital.
Además, Compartir imágenes familiares se volvió un gesto habitual y socialmente aceptado. Sin embargo, organismos públicos y especialistas advirtieron que esta práctica tiene implicaciones profundas para la infancia.
Un informe de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) señaló que 81% de los bebés tuvo presencia en internet antes de cumplir seis meses.
La exposición digital se inició incluso antes del reconocimiento de la propia identidad.
La huella digital comienza antes de hablar
A su vez, las primeras ecografías, las fotos del nacimiento y los videos domésticos se compartieron con una intención afectiva. Las familias buscaron celebrar la llegada de una nueva vida.
Estas publicaciones, no obstante, generaron un registro permanente.
Las imágenes pudieron copiarse, descargarse o reutilizarse fuera del control familiar.
La identidad digital del menor se construyó sin su participación y permaneció accesible durante años.
Expertos en derechos digitales advirtieron que esta exposición temprana influyó en la relación futura con la privacidad.
Psicólogos especializados en infancia alertaron sobre la sensación de pérdida de control sobre la propia imagen.
Riesgos invisibles para las familias
Uno de los riesgos más graves fue el uso indebido de imágenes aparentemente inocentes.
Datos oficiales indicaron que alrededor del 72% del material incautado en investigaciones sobre explotación infantil procedió de fotografías y videos publicados originalmente en entornos familiares.
Además, el hallazgo mostró que los peligros no siempre estuvieron asociados a contenidos explícitos.
Imágenes cotidianas terminaron manipuladas o descontextualizadas en espacios ilícitos. El impacto emocional para los menores resultó profundo y difícil de revertir.
Esta realidad evidenció una falta de conciencia digital. Muchas familias desconocieron el alcance real de compartir contenido infantil en plataformas abiertas.
Sharenting: cuando la exposición se normaliza
El concepto de sharenting definió la práctica de compartir de forma recurrente información sobre los hijos en redes sociales.
Estudios europeos como EU Kids Online señalaron que 89% de las familias publicó contenido de sus hijos sin pedir consentimiento.
La situación se agravó cuando la imagen infantil se utilizó con fines económicos. En algunos perfiles de creadores de contenido, la infancia se integró a dinámicas de monetización. La línea entre lo privado y lo público se volvió difusa.
Organismos especializados alertaron que estas prácticas afectaron derechos fundamentales, como la intimidad y la propia imagen.
Derechos digitales y responsabilidad compartida
Ante este escenario, el Ministerio de Juventud e Infancia anunció la elaboración de una normativa para regular el sharenting.
Organizaciones sociales y entidades del ámbito digital recibieron la propuesta de forma positiva.
La futura regulación buscó establecer obligaciones claras y reforzar la protección de la identidad digital de niñas, niños y adolescentes. La ministra Sira Rego subrayó que el entorno digital fue una realidad consolidada y requirió garantías jurídicas.
Reconocer a la infancia como sujeto pleno de derechos digitales representó un cambio cultural necesario en una sociedad hiperconectada.
Además, más allá de los riesgos legales, la sobreexposición temprana generó efectos psicológicos documentados.
Informes oficiales señalaron ansiedad, estrés y pérdida de control sobre la propia imagen.
Especialistas en educación digital insistieron en respetar los tiempos del desarrollo infantil.
Además, la infancia necesita espacios de intimidad y protección, incluso en un mundo atravesado por pantallas.
Proteger a los menores en internet se convirtió en una corresponsabilidad compartida. Instituciones, plataformas tecnológicas y familias enfrentaron el mismo desafío: acompañar la vida digital sin vulnerar el derecho a crecer con dignidad.
ARH
México
Bebés: cómo celebrar las fiestas cuidando el bienestar emocional
Ciudad de México.- La Navidad suele llegar envuelta en luces, reencuentros y mesas llenas.
Pero cuando hay un bebé en la familia, la celebración también convive con cansancio, exigencias y una presión silenciosa por “llegar a todo”.
En medio del ruido y la emoción, aparece una implicación social poco visible: los bebés enfrentan entornos que su sistema nervioso aún no logra procesar.
El verdadero desafío no está en organizar la cena, sino en cuidar el bienestar sin que los adultos se desborden.
“Los bebés no entienden de calendarios ni tradiciones. Entienden de sensaciones, seguridad y presencia emocional”, explicó Krochk, especialista en desarrollo infantil y primera infancia.
Cuando el mundo exterior se acelera, su sistema nervioso, aún inmaduro, intenta adaptarse a un ritmo que no eligió.
¿Qué sucede con los bebés durante la Navidad?
Las reuniones familiares concentran luces intensas, ruidos constantes y muchos brazos desconocidos.
Para un bebé pequeño, ese contexto puede generar sobreestimulación y desregulación emocional.
El llanto persistente, la irritabilidad o los problemas para dormir suelen ser señales claras.
No expresan capricho, expresan saturación.
Por eso, las primeras fiestas no requieren aislamiento, sino adaptación consciente.
Celebrar también implica leer el lenguaje del bebé y responder con sensibilidad.
¿Por qué importa el bienestar familiar?
El bienestar infantil no se construye desde el sacrificio extremo de los adultos.
Un adulto agotado o tenso acompaña con mayor dificultad.
Krochk señaló que la coherencia emocional sostiene a la familia.
Elegir lo posible, sin culpa, fortalece el vínculo y reduce el estrés cotidiano.
Las fiestas deberían ser encuentros, no pruebas de resistencia emocional.
Cuando el cuidado guía las decisiones, la celebración gana sentido.
Claves para cuidar a los bebés en estas fiestas
Pocos estímulos y muchas certezas.
Los bebés se regulan mejor con rutinas básicas y contacto con sus figuras de apego.
Elegir momentos tranquilos marca una diferencia concreta.
Respeto por su ritmo.
La hora del brindis importa menos que la necesidad de dormir.
Los adultos ajustan la celebración a lo que el bebé puede sostener.
Espacios seguros.
Preparar un rincón tranquilo para descansar, alimentarse y desconectarse del bullicio también es cuidado.
¿Y los adultos, qué necesitan?
Los adultos necesitan permiso para bajar expectativas.
No todo se puede ni se debe cumplir.
El bienestar familiar no nace del agotamiento, sino de elecciones conscientes.
Sostener lo esencial protege a todos.
No se trata de hacerlo perfecto, sino de cuidar el vínculo.
Ahí reside el verdadero sentido de la Navidad.
ARH
CDMX
Más de 70 detenidos por alcoholímetro, llaman a la responsabilidad
Ciudad de México.- A tan solo 24 horas de implementarse el programa Conduce Sin Alcohol la SSC ya detuvo a 72 conductores y vigila de manera permanente las calles y avenidas de la CDMX.
La dependencia informó que 71 vehículos ingresaron este fin de semana a depósitos vehiculares por rebasar el límite permitido de alcohol.
Las acciones ocurren después del 13 de diciembre, dentro de las Jornadas Decembrinas.
Ese día, el operativo aplicó 13 mil 422 pruebas AlcoStop y 228 pruebas de alcoholemia.
La SSC desplegó puntos de revisión en distintos sitios de la ciudad.
El enfoque prioriza prevención, información clara y respeto a las personas.
Por su parte Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informó los avances del programa.
El funcionario señala que Conduce Sin Alcohol evita un promedio de 15 mil posibles siniestros viales en esta temporada.
La cifra muestra impacto social y constancia institucional.
Las celebraciones decembrinas incrementan traslados nocturnos y consumo de alcohol.
El operativo atiende ese contexto con presencia permanente y reglas visibles.
La SSC detalla que el programa suma 753 jornadas desde su implementación.
También reporta casi cinco mil puntos de revisión instalados.
La estrategia incluye más de 64 mil pruebas de alcoholimetría aplicadas.
Estos datos reflejan continuidad y capacidad operativa.
Además, la política pública protege peatones, ciclistas y conductores.
La prevención reduce lesiones, pérdidas materiales y duelos evitables.
El mensaje es directo y humano: manejar sobrio cuida vidas.
Operativo continuo y coordinación amplia
La SSC precisa que las pruebas continuarán 24 horas hasta el 11 de enero de 2026.
La cobertura abarca calles y avenidas de las 16 alcaldías.
El plan instala mil 130 puntos de revisión en sitios estratégicos.
Los puntos incluyen accesos, salidas y zonas con alta incidencia vial.
La consigna institucional resume el esfuerzo: “Todo el día, todos los días”.
Además, más de 500 policías participan desde diversas áreas.
Intervienen las subsecretarías de Participación Ciudadana, Operación Policial y Control de Tránsito.
También colabora el Sistema Penitenciario
El operativo integra a Movilidad, Salud y la Consejería Jurídica.
Organizaciones de la sociedad civil acompañan las acciones.
Alianzas que sensibilizan
El programa suma a la industria restaurantera y del entretenimiento nocturno.
Participan CANIRAC, AMR y AMBADIC.
Las alianzas impulsan Jornadas Amistosas de Sensibilización.
Los centros de consumo realizan pruebas de ensayo.
La colaboración busca información oportuna y decisiones responsables.
La ciudad mantiene un enfoque positivo y cercano.
La seguridad vial se construye con reglas claras y corresponsabilidad social.
Cada revisión refuerza una cultura de cuidado compartido.
ARH
México
La magia de la Navidad renace en casa y en familia
Ciudad de México.- La Navidad llega con una luz suave que invita a volver a lo esencial. Muchas familias mexicanas eligen celebrar en casa para recuperar la cercanía y fortalecer la unión.
En cada hogar, la temporada encuentra sentido en los detalles simples que crean momentos valiosos y memorias duraderas.
Momentos que unen: ¿Qué sucede en estas celebraciones íntimas?
Las familias organizan actividades sencillas que generan risas y propician convivencia real. Los juegos de mesa reúnen a niñas, jóvenes y adultos en dinámicas que despiertan alegría.
Clásicos como UNO, Pictionary o Scrabble fortalecen la comunicación y permiten que todos participen sin complicaciones.
Algunas familias diseñan juegos navideños propios para añadir un toque personal.
Las noches de películas también cobran fuerza. Muchas salas se transforman en espacios cálidos con mantas, luces suaves y chocolate caliente.
Los hogares eligen títulos como Mi Pobre Angelito o El Grinch y suman trivias o retos simples para mantener la experiencia interactiva.
La cocina se convierte en el corazón de la casa durante estas fechas.
Además, las familias preparan galletas, panes y recetas tradicionales que evocan recuerdos y generan momentos de colaboración.
Los niños ayudan con tareas pequeñas y disfrutan al preparar algo que compartirán con otros.
La Navidad toma forma en estos gestos que fortalecen vínculos.
¿Por qué importa volver a lo sencillo en estas fiestas?
Las celebraciones íntimas permiten vivir la temporada sin prisas. Las actividades caseras crean un entorno seguro y cercano que favorece la conversación y la escucha.
En muchos hogares, esta dinámica ofrece una pausa frente a la rutina acelerada y devuelve calma a la convivencia.
Las manualidades también se integran a esta tendencia familiar. Las familias elaboran adornos con papel, cartón o fieltro y crean piezas únicas que llenan la casa de significados.
Los niños diseñan tarjetas para enviar a personas queridas y participan activamente en la tradición navideña.
La música mantiene vivo el espíritu festivo.
Algunas familias organizan karaoke con villancicos, mientras otras improvisan pequeños conciertos con instrumentos que tienen en casa.
También realizan concursos de baile con canciones alegres que fortalecen la convivencia y la diversión.
También, cuando el clima lo permite, varias familias salen al jardín o al parque más cercano.
Organizan búsquedas del tesoro, carreras o actividades temáticas que mantienen el entusiasmo.
Si la zona tiene nieve, construir un muñeco se convierte en la actividad estrella del día.
Un cierre que alimenta el espíritu navideño
Además, la Navidad también invita a la reflexión colectiva. Muchas familias crean un “árbol de agradecimientos” donde cada integrante escribe algo valioso del año.
De igual forma, otros elaboran propósitos sencillos que buscan mejorar la convivencia y cuidar el tiempo compartido. Estas prácticas fortalecen la gratitud y permiten valorar lo vivido.
Celebrar en casa no disminuye la magia
La transforma en algo más íntimo y significativo. Cada actividad construye recuerdos que acompañarán a los niños y recordarán a los adultos que la esencia navideña vive en la unión sincera.
Las familias descubren que la alegría surge en los detalles cotidianos
Además, cada juego, receta o canción enciende un espíritu que permanece y da sentido a estas fechas. Ese es el regalo que muchos hogares mexicanos celebran este año.
ARH
México
Educación básica tendrá nuevos protocolos obligatorios para la entrega y recepción de menores
Ciudad de México.— La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó dictámenes en materia de protección en la entrega y recepción de menores de edad en las escuelas; así como incluir la música y artes como manifestación cultural esencial.
El primer dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación señala que en la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre las bases del respeto a la dignidad y derecho, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
Plantea establecer que, para tal fin, el personal docente de los planteles educativos deberá permanecer en las aulas durante los procesos de entrega y recepción de los menores y verificar que cada alumno sea entregado únicamente a la persona autorizada, corroborando su identidad mediante una identificación oficial.
Protocolos para Padres de familia
La diputada de Morena, Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, comentó que en la protección y entrega de recepción de menores existe la circular 01 en todas las escuelas a nivel nacional donde especifica que existen protocolos para las mismas e incluso a inicio de ciclo escolar los padres de familia también firman un documento donde toman acuerdos para estos protocolos.
Incluir la música y artes como manifestación cultural esencial
El segundo dictamen plantea reformar los artículos 6, 18, 52, 53 y la denominación del Capítulo V de la Ley General de Educación, a fin de señalar que además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política, el Estado apoyará la música como manifestación cultural esencial.
También, que la orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará la apreciación y creación artística, en especial la música. También se plantea en el Capítulo V respecto al fomento de la investigación, ciencia, las humanidades, tecnología e innovación incluir el concepto de las artes.
“Creemos en estas herramientas maravillosas para que puedan crecer felices y se encaucen positivamente”, dijo la diputada María de los Ángeles Ballesteros García.
Al hablar sobre esta propuesta, el diputado del PT, José Antonio López Ruíz, explicó que se busca incluir y reconocer a las artes en el Sistema Educativo y que, si bien el artículo 3 lo contemplaba, no estaba armonizado en sus leyes secundarias.
“Hoy damos un paso firme porque ya estará de manera clara y estructurada para que sea un poco obligatorio, y el que las niñas y niños tengan acceso a las artes desde época temprana hace que sean humanos más sensibles y eso es lo que buscamos”, puntualizó.
ebv
