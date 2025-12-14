Identidad de bebés vulnerada en redes antes de los seis meses

Ciudad de México- Antes de decir “mamá” o “papá”, millones de bebés ya tienen una identidad digital creada por otros. Diversos estudios confirmaron que la huella digital infantil comienza cada vez más temprano, incluso sin conciencia ni consentimiento.

La vida cotidiana se desarrolló de forma paralela al entorno digital.

Además, Compartir imágenes familiares se volvió un gesto habitual y socialmente aceptado. Sin embargo, organismos públicos y especialistas advirtieron que esta práctica tiene implicaciones profundas para la infancia.

Un informe de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) señaló que 81% de los bebés tuvo presencia en internet antes de cumplir seis meses.

La exposición digital se inició incluso antes del reconocimiento de la propia identidad.

La huella digital comienza antes de hablar

A su vez, las primeras ecografías, las fotos del nacimiento y los videos domésticos se compartieron con una intención afectiva. Las familias buscaron celebrar la llegada de una nueva vida.

Estas publicaciones, no obstante, generaron un registro permanente.

Las imágenes pudieron copiarse, descargarse o reutilizarse fuera del control familiar.

La identidad digital del menor se construyó sin su participación y permaneció accesible durante años.

Expertos en derechos digitales advirtieron que esta exposición temprana influyó en la relación futura con la privacidad.

Psicólogos especializados en infancia alertaron sobre la sensación de pérdida de control sobre la propia imagen.

Riesgos invisibles para las familias

Uno de los riesgos más graves fue el uso indebido de imágenes aparentemente inocentes.

Datos oficiales indicaron que alrededor del 72% del material incautado en investigaciones sobre explotación infantil procedió de fotografías y videos publicados originalmente en entornos familiares.

Además, el hallazgo mostró que los peligros no siempre estuvieron asociados a contenidos explícitos.

Imágenes cotidianas terminaron manipuladas o descontextualizadas en espacios ilícitos. El impacto emocional para los menores resultó profundo y difícil de revertir.

Esta realidad evidenció una falta de conciencia digital. Muchas familias desconocieron el alcance real de compartir contenido infantil en plataformas abiertas.

Sharenting: cuando la exposición se normaliza

El concepto de sharenting definió la práctica de compartir de forma recurrente información sobre los hijos en redes sociales.

Estudios europeos como EU Kids Online señalaron que 89% de las familias publicó contenido de sus hijos sin pedir consentimiento.

Te puede interesar: A sus 102 años, María Victoria cantó a la Virgen de Guadalupe

La situación se agravó cuando la imagen infantil se utilizó con fines económicos. En algunos perfiles de creadores de contenido, la infancia se integró a dinámicas de monetización. La línea entre lo privado y lo público se volvió difusa.

Organismos especializados alertaron que estas prácticas afectaron derechos fundamentales, como la intimidad y la propia imagen.

Derechos digitales y responsabilidad compartida

Ante este escenario, el Ministerio de Juventud e Infancia anunció la elaboración de una normativa para regular el sharenting.

Organizaciones sociales y entidades del ámbito digital recibieron la propuesta de forma positiva.

La futura regulación buscó establecer obligaciones claras y reforzar la protección de la identidad digital de niñas, niños y adolescentes. La ministra Sira Rego subrayó que el entorno digital fue una realidad consolidada y requirió garantías jurídicas.

Reconocer a la infancia como sujeto pleno de derechos digitales representó un cambio cultural necesario en una sociedad hiperconectada.

Además, más allá de los riesgos legales, la sobreexposición temprana generó efectos psicológicos documentados.

Informes oficiales señalaron ansiedad, estrés y pérdida de control sobre la propia imagen.

Especialistas en educación digital insistieron en respetar los tiempos del desarrollo infantil.

Además, la infancia necesita espacios de intimidad y protección, incluso en un mundo atravesado por pantallas.

Proteger a los menores en internet se convirtió en una corresponsabilidad compartida. Instituciones, plataformas tecnológicas y familias enfrentaron el mismo desafío: acompañar la vida digital sin vulnerar el derecho a crecer con dignidad.

ARH