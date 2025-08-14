México
Imposible construir el Sistema Nacional de Cuidados en 6 años, admite Citlali Hernández
La secretaria de las Mujeres
Ciudad de México.- En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, admitió que en seis años es imposible construir un Sistema Nacional de Cuidados que atienda integralmente las necesidades de personas dependientes y de quienes realizan labores de cuidado.
“En seis años es imposible construir todo un Sistema que pueda reconocer y garantizar esta necesidad de cuidados, sin embargo, creemos que este sexenio es clave para tener las bases”.
Así lodeclaró la funcionaria federal al término del debate y análisis del documento de posición La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género, presentado por la CEPAL, en México.
Los proyectos en México sobre cuidados
Actualmente, en el Congreso existe una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados, pero la propuesta continúa sin aprobación.
Hernández informó en una rueda de prensa que la administración federal trabaja en un diagnóstico para conocer con precisión la infraestructura, programas sociales y servicios ya existentes.
Entre las acciones que mencionó, destacó la ampliación de una red nacional de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con el objetivo de llegar a más de mil, para apoyar a madres trabajadoras y garantizar espacios seguros para sus hijos.
La secretaria de las Mujeres precisó que a finales de 2025 se presentará una propuesta presupuestaria que determine cuánto debe invertirse para fortalecer la infraestructura y los programas vinculados al cuidado.
Una inversión millonaria para la región
La CEPAL estima que alcanzar los estándares internacionales en cuidado infantil y de personas mayores en 2035 requerirá una inversión del 4,7% del PIB regional.
npq
Rebeca Grynspan reivindica el valor del hogar: orgullosas de ser amas de casa y madres
En la Conferencia Regional de la Mujer
Ciudad de México.- “Nos sentimos muy orgullosas de ser amas de casa, madres y abuelas”, con esta afirmación, Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), dirigió un mensaje que reivindicó el valor de la mujer en la familia. Esto durante la segunda jornada de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres.
Grynspan advirtió que la lucha por la igualdad, enfocada durante décadas en abrir espacios ocupados tradicionalmente por hombres, dejó de lado la valoración del trabajo doméstico y de cuidado que históricamente han realizado las mujeres.
“La igualdad no es solo valorar aquello a lo que antes no teníamos derecho. Es valorar lo que hacemos, que es la sostenibilidad de la sociedad misma y de la vida”.
Una propuesta de futuro, no solo de resistencia
En un periodo de transición con avances y retrocesos, Grynspan afirmó que la “sociedad del cuidado” es una propuesta transformadora y de futuro, dijo durante la discusión del documento de posición “La sociedad del cuidado”, presentado esta mañana en Tlatelolco.
“No solo hay una fuerza que nos empuja desde atrás, hay una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Aquí no solo resistimos, proponemos una sociedad diferente”.
La ejecutiva de la ONU remarcó que el motor de este cambio no es la “mano invisible” del mercado, sino la “mano visible” de las mujeres, la sociedad civil, los gobiernos locales y los movimientos que han trabajado por la igualdad.
Desafío económico y desigualdad
Para Grynspan, la demanda de cuidados siempre existirá por ser una necesidad vital, pero el reto es contar con la capacidad económica para atenderla. “El problema es si la desigualdad nos ha llevado a la incapacidad económica para satisfacer esas necesidades”, señaló.
Advirtió que la gestión del tiempo es uno de los recursos más desigualmente repartidos, que afecta de manera directa a las mujeres, y llamó a garantizar derechos universales de cuidado para construir una sociedad más justa.
npq
Policías heroínas: aplican RCP y salvan a bebé de la muerte en el Metro (VIDEO)
Ciudad de México.- La angustia de una joven madre con su bebé en brazos, en el Metro de la Ciudad de México, se convirtió en un acto de vida y esperanza gracias a dos uniformadas de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
Con rapidez, humanidad y valentía, salvaron a un menor de un año y ocho meses que se asfixiaba tras ingerir un cacahuate, recordando que aún hay policías que honran su vocación de servicio con dignidad y valores.
En la estación Isabel la Católica de la Línea 1, la escena era de tensión: una madre, entre lágrimas, buscaba ayuda mientras sostenía a su hijo que no podía respirar.
“Las oficiales actuaron de inmediato, tomaron al pequeño en brazos y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que expulsó el cacahuate”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un comunicado.
RCP que devolvió el aliento
De acuerdo con el reporte oficial, las policías notaron que el menor lloraba débilmente y luchaba por respirar.
Con experiencia y sangre fría, aplicaron la técnica de RCP adaptada para infantes.
“Segundos después, junto con la madre, lograron que el bebé expulsara el objeto que obstruía su garganta”, detalló la SSC.
El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegó minutos más tarde para valorar al niño, quien fue diagnosticado clínicamente estable, sin necesidad de traslado hospitalario.
La madre, profundamente agradecida, firmó la bitácora y se retiró con su hijo sano y salvo.
Cuando la vocación vence la rutina
Este acto es un recordatorio de que, más allá de los uniformes y la rutina diaria, existen elementos policiacos comprometidos con la vida y la integridad de las personas.
La SSC resaltó que la intervención inmediata fue decisiva para evitar una tragedia.
“La rápida acción de nuestras compañeras salvó la vida del menor”, puntualizó la corporación.
Otros gestos de humanidad en el Metro
En los últimos meses, se han registrado otros casos donde policías de la SSC han demostrado empatía y sentido humano.
Elementos han auxiliado a mujeres en labor de parto, ayudado a adultos mayores extraviados y asistido a usuarios con crisis nerviosas.
Estos actos, aunque muchas veces pasan desapercibidos, son un reflejo del compromiso que aún persiste en las fuerzas de seguridad.
GDH
“Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans
Ciudad de México.— Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) del Metro capitalino impidió que una persona trans ingresara a un vagón exclusivo para mujeres y menores de 12 años en la estación Merced, Línea 1, en la Ciudad de México.
El hecho, que no tiene fecha confirmada, desató comentarios en redes sociales en respaldo hacia la uniformada, quien ahora enfrenta un proceso disciplinario.
Intervención en el vagón rosa
En la grabación, se observa que la oficial informa a la persona trans que el área es de uso exclusivo para mujeres y niños, lo que motivó que se solicitara la presencia del jefe de sector. Tras escuchar la queja, se permitió que viajara en el vagón exclusivo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la agente recibirá un “correctivo disciplinario” y capacitación en equidad de género.
Reconocimiento en redes sociales
En redes sociales, múltiples usuarios expresaron su respaldo a la policía, reconociendo que actuó conforme a sus funciones y cuidó la integridad de las pasajeras. Comentarios aplaudieron que aplicara el reglamento sin ofender a la persona involucrada, resaltando que su intervención respondió al protocolo de seguridad del Metro.
Entre los mensajes, hubo quienes destacaron que la medida busca prevenir posibles incidentes dentro de los vagones destinados exclusivamente a mujeres.
Procedimiento interno y consecuencias
Aunque la agente cumplió con su labor de acuerdo a usuarios de redes sociales, la SSC informó que el caso formará parte de una investigación administrativa interna. El correctivo quedará asentado en su expediente y formará parte de su historial laboral. La capacitación obligatoria se sumará a las medidas determinadas por la autoridad.
Confianza ciudadana
En el video se observa que la mujer policía no empleó expresiones ofensivas y mantuvo un trato directo.
ebv
Dignidad Humana
Pobreza en México; así viven quienes no tienen acceso a educación, salud y vivienda
Ciudad de México.— Entre aroma del maíz tierno, escapando del vapor de una olla de esquites, cucharones y vasos de unicel, Brisia Martínez Martínez, de 44 años, originaria de Veracruz, ha hecho de su pequeño puesto en la Ciudad de México una trinchera diaria contra el hambre y la adversidad.
Madre de cuatro hijos y abuela de tres nietos, Brisia encarna en cada jornada las cifras que el INEGI traduce en porcentajes de pobreza, pero que en la vida real tienen rostro, voz y manos cansadas.
Su historia recuerda que detrás de cada dato frío existe una lucha silenciosa por sobrevivir con dignidad, una batalla que no siempre se mide en pesos, sino en esperanza.
Pobreza en México 2024: 38.5 millones sin acceso pleno a derechos básicos
En 2024, tres de cada diez mexicanos vivían en pobreza multidimensional, con rezagos en educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, según el primer reporte oficial del INEGI tras asumir la medición de este indicador.
Un retrato renovado de la pobreza en el país
Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional en el país, tras la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 y las modificaciones legales que entraron en vigor en julio de 2025.
El informe revela que, al cierre de 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en pobreza multidimensional, es decir, con ingresos insuficientes y al menos una carencia social esencial. Dentro de este grupo, 7 millones vivían en pobreza extrema, con tres o más carencias y sin capacidad económica para adquirir una canasta alimentaria básica.
La proporción de población en pobreza fue de 29.6 %, lo que significa que tres de cada diez mexicanos carecían de acceso pleno a derechos como educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación. Aunque hubo una reducción respecto a 2022, el número de personas vulnerables por carencias sociales creció y alcanzó a 41.9 millones.
Reducción en cifras, persistencia en desigualdades
Entre 2022 y 2024, la pobreza multidimensional bajó de 46.8 a 38.5 millones de personas, mientras la pobreza extrema pasó de 9.1 a 7 millones.
Sin embargo, el análisis territorial muestra desigualdades marcadas: Chiapas (66 %), Guerrero (58.1 %) y Oaxaca (51.6 %) concentran los niveles más altos de pobreza, mientras Baja California (9.9 %) y Nuevo León (10.6 %) registran los más bajos.
En pobreza extrema, Chiapas (27.1 %) y Guerrero (21.3 %) lideran la lista, en contraste con Baja California (0.4 %) y Nuevo León (0.5 %).
Carencias sociales: avances y rezagos
A pesar de que todas las carencias sociales se redujeron en porcentaje entre 2022 y 2024, el número absoluto de personas vulnerables creció, lo que evidencia que la reducción no ha sido suficiente para revertir el rezago estructural.
Rezago educativo
En 2024, 24.2 millones de personas vivían con rezago educativo. La reducción fue leve, pasando de 19.4 a 18.6 % de la población. Chiapas, Oaxaca y Veracruz registraron aumentos, mientras Michoacán, Querétaro e Hidalgo lograron las mayores reducciones.
Acceso a servicios de salud
La carencia afectó a 44.5 millones de personas (34.2 % de la población). La disminución más significativa ocurrió en Oaxaca, que bajó de 65.7 a 43.9 %. Sin embargo, Baja California Sur y Colima reportaron aumentos.
Acceso a seguridad social
Afecta a 48.2 % de la población (62.7 millones de personas). Aunque hubo una leve mejora de dos puntos porcentuales, Guerrero, San Luis Potosí y Colima incrementaron su rezago en este rubro.
Calidad y espacios de la vivienda
En 2024, 10.3 millones de personas carecían de vivienda adecuada. Quintana Roo, Nayarit y Chiapas registraron mejoras, mientras Baja California Sur, Colima y Michoacán empeoraron.
Servicios básicos en la vivienda
La falta de servicios básicos afectó a 18.4 millones de personas. Hubo mejoras generalizadas, con reducciones significativas en Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Solo Colima reportó un incremento.
Alimentación nutritiva y de calidad
La carencia en este rubro disminuyó, pero aún impacta a 18.8 millones de personas. Veracruz, Aguascalientes y Tabasco lograron las mayores reducciones, mientras Chihuahua fue la única entidad con aumento.
Ingreso insuficiente: una barrera persistente
En el componente de bienestar económico, 46 millones de mexicanos tenían ingresos menores al valor de la canasta alimentaria y no alimentaria mensual, equivalente a 35.4 % de la población.
Además, 12.1 millones de personas no alcanzaban siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria, colocándose en pobreza extrema por ingresos.
Contrastes y retos
El reporte del INEGI refleja un avance en la reducción de la pobreza, pero también deja en evidencia que el crecimiento económico y los programas sociales no han sido suficientes para garantizar el acceso pleno a derechos esenciales.
ebv
