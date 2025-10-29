Dignidad Humana
Impulsan uso ético de IA en la búsqueda de personas desaparecidas
Para apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos
Ciudad de México.- Especialistas nacionales e internacionales se reunieron en esta ciudad con el objetivo de conformar un consorcio para la tecnificación de la búsqueda de personas desaparecidas. El encuentro fue convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y participaron instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y laboratorios tecnológicos.
El objetivo fue reflexionar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) y los grandes modelos lingüísticos (LLM) en la búsqueda de personas desaparecidas, informó la Universidad Iberoamericana, que organizó el encuentro, a través de su Programa de Derechos Humanos.
El propósito es conservar la dignidad humana
El encuentro partió de una premisa clara: la búsqueda y la identificación forman un continuo inseparable cuyo objetivo último es restituir la identidad y la verdad sobre el paradero de una persona desaparecida.
Frente al enorme volumen de información que contienen las carpetas de investigación, más de 130 mil en todo el país, analizaron cómo la IA puede convertirse en una herramienta para procesar grandes cantidades de datos. El objetivo es establecer patrones y generar hipótesis útiles para la investigación y la localización.
Las familias tienen derecho de saber el paradero de sus seres queridos
El encuentro estableció la presentación de líneas de trabajo propuestas por el consorcio con el fin de ofrecer soluciones a las familias de personas desaparecidas.
Andrea Horcasitas Martínez y Antonio Trejo Sánchez, del equipo del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, reafirmaron la importancia de “articular el ‘qué’ –las obligaciones estatales establecidas en el marco normativo con el ‘cómo’, las metodologías y tecnologías necesarias”, para garantizar el derecho de las familias a saber la suerte y el paradero de sus seres queridos.
A lo largo de las sesiones, se abordaron temas como la clasificación automatizada de documentos, el reconocimiento facial en contextos forenses e históricos, el uso de OCR y bases de datos ontológicas para análisis de expedientes, y la reconstrucción de imágenes mediante aprendizaje profundo.
Se presentaron resultados preliminares de proyectos desarrollados en México, entre ellos el proyecto Angelus y herramientas de IA para identificación humana a través de tatuajes. Además de experiencias comparadas de países como Siria, Colombia y Chile.
¿Quienes participaron?
Entre los ponentes destacaron representantes del International Information Management Program (IIMP), Guernica 37, AnarCoop, Lab-Co, INSA Toulouse, la Universidad Católica de Chile y Data Cívica. Estos especialistas aportaron enfoques técnicos, éticos y metodológicos para fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda.
En la presentación participaron autoridades de la Ciudad de México: la Fiscalía, la Comisión de búsqueda y la Agencia Digital de Innovación Pública. Además de organizaciones de la sociedad civil y representantes de colectivos de distintos estados del país.
Este consorcio es un esfuerzo de la Universidad Iberoamericana, a través de su Programa de Derechos Humanos, de trabajar de forma conjunta con autoridades, academia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, para atender los principales problemas que atraviesan de forma dolorosa al país.
Cine
“Frankenstein” de Guillermo del Toro, una reflexión sobre la pérdida de la humanidad y el perdón
La humanidad del ‘monstruo’ y el pecado del padre
Ciudad de México.- Guillermo del Toro finalmente cumplió el sueño que “ocupado la mayor parte de su vida”. Su adaptación de Frankenstein ya está en cines y no es una simple película de terror gótico; es un profundo tratado existencial que desmantela el mito del monstruo para exhibir su corazón sensible. Esta versión está centrada en la responsabilidad, la ética, la paternidad fallida, el perdón y la búsqueda de la humanidad en un mundo que rechaza la diferencia.
El dilema moral de desafiar a Dios
La cinta, protagonizada por Oscar Isaac como el Dr. Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como La Criatura, invierte la lógica del relato clásico de Mary Shelley. Del Toro no nos pide que temamos al monstruo, sino que juzguemos al creador.
El verdadero drama moral y ético reside en la relación trágica entre el “padre” y el “hijo”. Víctor Frankenstein, el “moderno Prometeo”, es impulsado por la ambición científica y la soberbia de querer desafiar a Dios. Pero, una vez que su creación está viva, el pecado más grande de Víctor no es la creación, sino el abandono. Rechaza a su hijo por su apariencia, condenándolo a una vida de soledad y dolor.
El director mexicano es categórico al explicar su fascinación:
“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.
En esta película, ese conflicto se presenta de manera íntima y dolorosa, obligándonos a preguntar: ¿Quién es el verdadero monstruo, el que es creado imperfecto o el que es incapaz de amar?
Frankenstein, la criatura que solo pide amor
La grandeza de esta adaptación reside en el retrato sensible de La Criatura. El monstruo, interpretado con una conmovedora fragilidad por Jacob Elordi, se descubre como un ser sensible, ávido de conocimiento y, sobre todo, desesperado por amor. Lo vemos cuestionar su identidad, implorar por un lugar en el mundo y reaccionar con rabia solo ante el rechazo constante de la sociedad y, crucialmente, de su creador.
Lo que dice la crítica de Frankenstein
Varias voces de la crítica han señalado que:
- “Del Toro convierte el terror en un “cuento impresionante sobre el perdón” (The Wrap).
- “La capacidad de perdonar parece lo más humano que les puede ocurrir a esos personajes fracturados.” (El Hype).
El filme es un recordatorio de que la capacidad de perdonar y de mostrar empatía son, quizás, los actos más humanos que existen.
Frankenstein de Guillermo del Toro es una invitación urgente a reflexionar sobre la responsabilidad ética de nuestros actos y la ineludible obligación moral de un padre hacia su hijo. Es un filme que trasciende el género y nos recuerda: “No tenemos tarea más urgente que la de permanecer humanos”.
Vayan a verla en pantalla grande, ya está en cines selectos. El 7 de noviembre estrena en Netflix.
Dignidad Humana
Comunidad universitaria responde con 60 toneladas de ayuda a Puebla
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convirtió la solidaridad en acción al enviar 60 toneladas de ayuda humanitaria al estado de Puebla. Con esto, suman más de 160 toneladas de insumos destinados a familias afectadas por lluvias recientes en cinco estados del país.
Así lo dio a conocer Joaquín Narro Lobo, director general de Atención a la Comunidad de la Máxima Casa de Estudios.
Para muchas personas, estos víveres representan más que alimentos y artículos de higiene: son un apoyo tangible que llega justo cuando la vida parece más difícil.
Narro Lobo supervisó la salida de tres camiones cargados con víveres y enseres desde el Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria, en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario.
Los insumos serán entregados a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), encargada de distribuirlos en las comunidades afectadas.
Cabe mencionar que en días anteriores, la UNAM envió 100 toneladas de apoyo a la Universidad Veracruzana, y lo recaudado hasta el viernes 24 de octubre se destinará la próxima semana a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
El Centro de Acopio ha recibido donaciones de estudiantes, profesores y vecinos, quienes se han unido para transformar su solidaridad en ayuda concreta.
Apoyo humanitario UNAM
“Cada kilo de víveres representa un gesto de humanidad”, destacó Narro Lobo.
Aunque la fase más crítica de las lluvias ha pasado, muchas familias enfrentan escasez de alimentos, agua potable y condiciones sanitarias precarias.
La remoción de escombros y la limpieza de hogares dañados requieren herramientas y suministros específicos.
La casa de estudios pidió agua embotellada, alimentos enlatados, granos, productos de higiene personal, palas, picos, cloro, gel antibacterial y alimento para mascotas. Señaló que ropa ya no se necesita, porque hay suficiente acopio.
Cada donación representa un respiro para quienes han perdido mucho y un recordatorio de que no están solos.
Joaquín Narro Lobo agradeció a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana por confiar en la UNAM y sumar esfuerzos.
Apoyo humanitario UNAM
“La solidaridad es un valor que nos permite formar comunidad y tender la mano a quienes más lo necesitan”, dijo.
Las acciones de estudiantes, facultades y escuelas reflejan un compromiso que trasciende las aulas y demuestra que, ante la adversidad, la humanidad puede movilizarse con fuerza y esperanza.
Para las familias en Puebla, las 60 toneladas de ayuda representan no solo insumos, sino también un mensaje de apoyo y cercanía.
Dignidad Humana
Milagro en el Río Bravo: Rescatan a familia guatemalteca con tres días de extravío
Coahuila.- Una familia guatemalteca fue rescatada por el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) tras permanecer tres días extraviada en la maleza del Río Bravo, en Piedras Negras, Coahuila. El operativo de rescate se llevó a cabo durante la madrugada del 21 de octubre de 2025.
La familia, conformada por un hombre, una mujer embarazada de ocho meses y tres niños de 5, 2 y 1 año, intentaba cruzar el río hacia Estados Unidos.
Se extraviaron en una zona de difícil acceso a orillas del río.
Ante esta situación las autoridades locales a través del Grupo Beta recibieron el reporte de auxilio. Debido a la densa vegetación, no pudieron llegar al lugar por tierra, por lo que utilizaron un aerobote para acceder al sitio
Este rescate destaca la labor humanitaria del Grupo Beta, que opera en la frontera norte de México.
A pesar de las dificultades, lograron salvar la vida a toda la familia centroamericana.
El INM brindó atención médica y asistencia a la familia antes de trasladarla a la central de autobuses de Piedras Negras, donde continuaron su viaje hacia el sur del país y retornarlos a su país de origen.
El rescate de esta familia refleja la importancia de la cooperación y la solidaridad en situaciones de emergencia de las personas en territorio nacional.
Esto, sin importar la nacionalidad a la que pertenecen.
Dignidad Humana
Acompañar a daminificados después de las tragedias naturales es necesario para su recuperación integral
Reciben atención psicológica
Ciudad de México.- Damnificados por las lluvias torrenciales de días pasados en Veracruz reciben apoyo psicoemocional por parte de brigadas de estudiantes universitarios de psicología, que viajaron para atender a personas afectadas por la crisis.
El acompañamiento emocional también incluye a los integrantes de los cuerpos de emergencia y rescate que ayudan a la población. Esto es posible por la colaboración de CADENA, brazo humanitario de las comunidades judías en México, y la Universidad Iberoamericana. Se trata de organización humanitaria internacional con más de 20 años de experiencia que responde de manera inmediata a emergencias y desastres, entregando ayuda mano a mano y fortaleciendo la resiliencia en la comunidad.
Después de más de una semana de la tragedia, en Veracruz continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas, así como los censos que darán cuenta del número oficial de víctimas mortales y del costo de los daños materiales. En el estado también se realizan labores de limpieza.
Atender las crisis también de forma psicológica
Brindarle atención psicológica a una persona afectada por una emergencia permite que tenga los elementos para poder tomar decisiones en situaciones relacionadas con la crisis, como búsqueda de familiares, búsqueda de documentos, cuidado de menores de edad, explicó la Dra. Graciela Polanco, quien lidera a los estudiantes de las brigadas.
“Dar intervención psicológica a los Equipos de rescate significa brindar apoyo emocional y psicológico a las personas que ayudan en emergencias, para que puedan manejar el estrés, la ansiedad y las emociones difíciles que enfrentan durante y después de los rescates. Esto los ayuda a mantenerse fuertes y saludables, y a procesar lo que han vivido, para que puedan seguir ayudando y cuidándose a sí mismos”.
Recibir atención psicológica en un corto periodo de tiempo cercano a la emergencia podría evitar el desarrollo de trastornos psicológicos y la creación de traumas, agregó.
Entre las afectaciones mentales que pueden derivar de una emergencia mal tratada, explicó la Dra. Graciela Polanco, en el blog de la Universidad, se cuentan principalmente trastorno de estrés postraumático, ansiedad, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño y depresión.
“Y estos trastornos van a afectar en el día a día de las personas; cuando padeces uno de estos problemas, tu vida tiene un desequilibrio fuerte”, dijo la académica del Departamento de Psicología de la Ibero.
