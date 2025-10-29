Impulsan uso ético de IA en la búsqueda de personas desaparecidas

Ciudad de México.- Especialistas nacionales e internacionales se reunieron en esta ciudad con el objetivo de conformar un consorcio para la tecnificación de la búsqueda de personas desaparecidas. El encuentro fue convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y participaron instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y laboratorios tecnológicos.

El objetivo fue reflexionar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) y los grandes modelos lingüísticos (LLM) en la búsqueda de personas desaparecidas, informó la Universidad Iberoamericana, que organizó el encuentro, a través de su Programa de Derechos Humanos.



El propósito es conservar la dignidad humana



El encuentro partió de una premisa clara: la búsqueda y la identificación forman un continuo inseparable cuyo objetivo último es restituir la identidad y la verdad sobre el paradero de una persona desaparecida.



Frente al enorme volumen de información que contienen las carpetas de investigación, más de 130 mil en todo el país, analizaron cómo la IA puede convertirse en una herramienta para procesar grandes cantidades de datos. El objetivo es establecer patrones y generar hipótesis útiles para la investigación y la localización.

Las familias tienen derecho de saber el paradero de sus seres queridos

El encuentro estableció la presentación de líneas de trabajo propuestas por el consorcio con el fin de ofrecer soluciones a las familias de personas desaparecidas.

Andrea Horcasitas Martínez y Antonio Trejo Sánchez, del equipo del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, reafirmaron la importancia de “articular el ‘qué’ –las obligaciones estatales establecidas en el marco normativo con el ‘cómo’, las metodologías y tecnologías necesarias”, para garantizar el derecho de las familias a saber la suerte y el paradero de sus seres queridos.

A lo largo de las sesiones, se abordaron temas como la clasificación automatizada de documentos, el reconocimiento facial en contextos forenses e históricos, el uso de OCR y bases de datos ontológicas para análisis de expedientes, y la reconstrucción de imágenes mediante aprendizaje profundo.

Se presentaron resultados preliminares de proyectos desarrollados en México, entre ellos el proyecto Angelus y herramientas de IA para identificación humana a través de tatuajes. Además de experiencias comparadas de países como Siria, Colombia y Chile.

¿Quienes participaron?

Entre los ponentes destacaron representantes del International Information Management Program (IIMP), Guernica 37, AnarCoop, Lab-Co, INSA Toulouse, la Universidad Católica de Chile y Data Cívica. Estos especialistas aportaron enfoques técnicos, éticos y metodológicos para fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda.

En la presentación participaron autoridades de la Ciudad de México: la Fiscalía, la Comisión de búsqueda y la Agencia Digital de Innovación Pública. Además de organizaciones de la sociedad civil y representantes de colectivos de distintos estados del país.

Este consorcio es un esfuerzo de la Universidad Iberoamericana, a través de su Programa de Derechos Humanos, de trabajar de forma conjunta con autoridades, academia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, para atender los principales problemas que atraviesan de forma dolorosa al país.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp