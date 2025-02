Inauguran nuevo espacio infantil en Universum: ciencia y juego para niños 

Ciudad de México.— La Arquidiócesis Primada de México dijo que no es válido que algunas personas se aprovechen del caso del bebé abandonado en una bolsa en calles de Tultitlán, Estado de México, para argumentar que se debe aprobar el aborto.

Señaló que este evento ha sorprendido e indignado porque fue bebé al que se intentó abortar, nació vivo y posteriormente fue abandonado, en el interior de una bolsa, en la vía pública.

“El bebé sobrevivió y los padres, dos jóvenes, se entregaron a las autoridades”.

La Arquidiócesis de México dijo que hay varias aristas que no pueden pasar desapercibidas, y más cuando hay quienes intentan argumentar que para evitar una situación como esta, se debe aprobar el aborto.

Ante ello en cinco puntos deja en claro que los bebés no tienen la culpa:

Primero, el aborto es una práctica en la que hay una muerte, la del ser humano en desarrollo, legal o no, la muerte es un hecho. En este caso en particular, además de tratarse de un acto de crueldad, también es ilegal, por haberse intentado en meses de embarazo avanzado. La ley protege al ser humano en desarrollo conforme avanza el embarazo.

Segundo, dos jóvenes que se convierten en padres entran en pánico y no saben cómo enfrentar su futuro con un hijo, por lo que deciden en su conciencia, despersonalizar a ese ser humano en desarrollo, y deshacerse de él. El miedo los llevó a actuar de esa manera, el miedo a un futuro incierto, ante una sociedad que cada vez es menos solidaria; y también la ignorancia de que existen medios para ofrecerle a ese bebé una vida, oportunidades incluso de tener una familia adoptiva en el caso extremo.

Tercero, la ignorancia de que un ser humano inicia su desarrollo desde la primera célula que se forma de él. La publicidad engañosa hace creer que el aborto es un derecho, y que no pasa nada, es como tirar un pedazo de células que invadieron el cuerpo, y es hasta que públicamente se ve a un bebé moviéndose, abandonado, luchando por sobrevivir, que la sociedad se da cuenta de un acto de crueldad. Somos una sociedad de imágenes, lo que no vemos, no nos conmueve, ¿Cuántos bebés son desechados de la misma manera que se intentó hacer con este?

Cuarto, el linchamiento generalizado en contra de los jóvenes padres que intentaron deshacerse de su hijo. Cuánto de ese problema es culpa de todos nosotros como sociedad, por no enseñar la verdad a nuestros jóvenes, por enseñar sólo sobre derechos y no sobre obligaciones, por no construir un futuro esperanzador que se fundamente en valores y virtudes, en lugar de un futuro en el que parece que sólo vale el que materialmente tiene algo para presumir. ¿Y es que acaso no es motivo de presumir un hijo? Hemos convertido el embarazo y el tener familia en una amenaza al futuro que “deseamos”.

Quinto, el bebé no tiene la culpa, él no merecía ser desechado así, ni debería haber generado tanto miedo en los jóvenes padres. La vida triunfó y este bebé sobrevivió a medicamentos y a un abandono momentáneo.

ebv