Industria farmacéutica revela “secreto” para que Megafarmacia en México no muera

Ciudad de México.- La Megafarmacia, el almacén de medicamentos impulsado por el gobierno de México, apunta a ser la solución al desabasto, pero sin una planeación sólida ni mecanismos logísticos, “sigue siendo sólo una idea ambiciosa”, advirtió Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).
“La industria mexicana tiene capacidad para fabricar los medicamentos, el problema no está en la producción, sino en que no hay suficiente capacidad para recibirlos”, señaló Gual Cosío, en entrevista para SIETE 24 Noticias.
Además, dejó en claro que la industria ha cumplido con las entregas pese a adeudos crecientes, pero el sistema público todavía no está en condiciones de recibirlos de manera eficiente.
¿Megafarmacia o fantasía logística?
El proyecto de la Megafarmacia, también conocido como Cefedis (Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud), busca centralizar el abastecimiento desde Huehuetoca, Estado de México, hacia todas las entidades del país en menos de 24 horas.
Sin embargo, Gual Cosío cuestionó su viabilidad.
“Lo vemos difícil que se pueda cubrir las necesidades a través de un ente centralizado como una farmacia, se requiere planeación para adquirir y distribuir”, señaló el director general de la Canifarma.
Adeudos que ponen en jaque el abasto
Rafael Gual advirtió que la industria farmacéutica acumula adeudos que ya superan los 20 mil millones de pesos, lo que afecta su liquidez y capacidad de operación.
“Ya cumplimos con las entregas, pero seguimos sin recibir los pagos del gobierno. Esta incertidumbre compromete futuras inversiones y pone en riesgo la continuidad del abasto”, precisó.
Pese a los avances recientes ofrecidos por el gobierno, la industria sigue demandando certeza y cumplimiento.
Sí hubo avances, pero no están llegando a todos
El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que se revirtió gran parte del desabasto y se adquirió el 96% de los insumos para 2025-2026, con una inversión de 284 mil millones de pesos.
“No hay la suficiente capacidad para recibir los medicamentos, es un problema logístico de recepción, no de producción”, advirtió Gual Cosío.
El director general de la Canifarma alertó que sin un sistema logístico robusto, La Megafarmacia podría “no traducirse” en medicinas efectivas en las manos de pacientes.
Datos clave y contexto de la Megafarmacia en México
La Megafarmacia del Bienestar, inaugurada en diciembre de 2023, tiene capacidad para almacenar hasta 286 millones de piezas y ha respondido a más de mil pedidos, lo que suponía parte de la estrategia para evitar el desabasto.
La megacompra lanzada por el gobierno busca centralizar y transparentar compras mediante plataformas digitales, cubriendo más de 4 mil 400 fármacos y con un presupuesto de 130 mil millones de pesos.
El gobierno también ha promovido incentivos para que farmacéuticas internacionales inviertan en México y fortalezcan la producción local, mientras se construyen centros de distribución regionales para reducir costos de importación.
El valor del perdón en la familia: transformar heridas en aprendizajes
Ciudad de México.— Todos cargamos con algo que no hemos dicho. Un silencio que dolió. Una palabra que hirió. Una mirada que se desvió. A veces, incluso, una ausencia que todavía nos pesa.
Y aunque el tiempo pase, algunas heridas quedan ahí. Calladas, pero vivas. Hasta que un día elegimos hacer algo distinto: perdonar.
Perdonar a alguien dentro de nuestra familia —a esa persona que amamos y que también nos ha hecho daño— no es fácil. Pero es necesario. Porque el perdón no sólo libera al otro, también nos libera a nosotros mismos de la carga emocional que llevamos cargando durante años.
En este artículo queremos hablarte con el corazón: no para decirte lo que tienes que hacer, sino para caminar contigo en ese proceso de reconciliación que quizá ya comenzaste… o que todavía estás pensando si vale la pena iniciar.
¿Por qué cuesta tanto perdonar a quien amamos?
El dolor más profundo no suele venir de extraños. Viene de quienes teníamos más cerca. Por eso, las heridas familiares son tan difíciles de sanar. Porque están cargadas de expectativas, recuerdos, amor y desilusión.
Cuando alguien dentro de nuestra familia nos ha ofendido, nos cuesta el doble soltar el rencor. Sentimos que perdonarlo sería traicionar nuestro propio dolor. Y sin darnos cuenta, guardamos rencor como si fuera una forma de justicia personal, como si así estuviéramos protegiéndonos de volver a ser lastimados.
Pero el rencor no protege, desgasta. No sana, envenena. Y nos impide reconstruir lo que todavía podría salvarse.
¿Qué significa realmente perdonar?
Hay muchos malentendidos sobre el perdón. Algunas personas creen que perdonar significa olvidar, justificar o hacer como si nada hubiera pasado. Pero no es así.
Perdonar no significa borrar el agravio. Significa elegir no seguir cargando con él. Significa decir: “Sí, esto pasó. Me dolió. Pero no quiero que me siga definiendo”.
Perdonar es un acto de fortaleza, no de debilidad. No se trata de fingir que no hubo daño, sino de transformar esa herida en un aprendizaje, en un nuevo punto de partida.
Recordar que el perdón no cambia el pasado, pero sí puede cambiar el futuro, es un paso clave en el camino hacia la armonía en la familia.
¿Cómo iniciar un proceso de perdón dentro de la familia?
El primer paso es reconocer el dolor. No minimizarlo. No justificarlo. Solo reconocer que algo nos lastimó. Que algo causó una herida que merece ser atendida.
Después, pregúntate con honestidad: ¿Qué estoy cargando? ¿Qué emociones negativas me acompañan cuando pienso en esa persona? ¿Cómo me afecta esto en mi día a día?
El proceso de perdón no es inmediato. A veces necesita espacio, conversación, arrepentimiento. A veces requiere la ayuda de un terapeuta o psicólogo, especialmente si el dolor ha sido profundo o repetido.
Pero una cosa es segura: si no perdonamos, seguimos atados al pasado. Y en ese vínculo, el resentimiento sigue presente, llenando la relación familiar de hostilidad, desconfianza y tristeza.
Perdonar en el matrimonio: una decisión diaria
Ningún matrimonio es perfecto. Todos nos equivocamos. A veces decimos cosas que hieren. O dejamos de decir lo que importa.
Perdonar en el matrimonio no es una sola acción, es una actitud constante. Es entender que el otro no es perfecto y que nosotros tampoco. Que hay cosas que debemos perdonar todos los días, desde las más pequeñas hasta las que han dejado una herida más profunda.
No dejar cosas pendientes. No postergar conversaciones incómodas. No dejar crecer el resentimiento. Eso es también una forma de amar.
Y si el daño ha sido muy fuerte, si la relación está rota, buscar ayuda no es señal de fracaso, sino de valentía.
Perdonar a nuestros hijos… y pedirles perdón
Como padres, no siempre acertamos. A veces gritamos. A veces exigimos demasiado. A veces simplemente no estamos. Y aunque no lo hayamos querido, también hemos causado dolor.
Pedir perdón a un hijo no te hace menos padre. Te hace más humano. Le enseña que equivocarse es parte de la vida, y que saber reconocerlo es parte del amor.
Y también necesitamos perdonar a nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia, cuando pueden lastimar sin darse cuenta. No desde el castigo, sino desde la compasión.
Aprender a perdonar en familia es formar un lenguaje emocional sano, donde el perdón no es debilidad, sino una forma de reconstruir los vínculos.
El perdón no surge de la nada. Se construye sobre valores que se aprenden en casa, como la empatía, la humildad y el respeto. Si quieres profundizar en estos principios que sostienen nuestras relaciones familiares, te invitamos a leer nuestro artículo sobre ¿qué son los valores familiares?, donde exploramos cómo cultivar un entorno que favorezca la reconciliación y la paz emocional.
¿Y si soy yo quien necesita ser perdonado?
Quizá no eres tú quien fue herido… sino quien hirió. Y eso duele igual o más.
A veces el arrepentimiento nos paraliza. O sentimos que no merecemos ser perdonados. Pero si hay compasión hacia uno mismo, si hay sinceridad, siempre hay esperanza.
Pedir perdón no garantiza que el otro nos perdone. Pero nos libera de seguir ocultando una culpa que nos corroe por dentro. Y abre la posibilidad de sanar, aunque sea en solitario.
El perdón como camino hacia la salud mental y emocional
Guardar rencor consume energía. Alimenta pensamientos negativos. Afecta nuestra salud mental, nuestra paz y nuestras relaciones.
Está comprobado que el perdón puede reducir el estrés, la ansiedad, la presión arterial e incluso mejorar el sueño. Porque perdonar libera emociones negativas que nos mantienen atrapados en el pasado.
Prácticas como la meditación, la escritura, el acompañamiento terapéutico o simplemente el silencio reflexivo pueden ayudar. Lo importante es reconocer que perdonar puede ser difícil, pero siempre es sanador.
Conclusión: Perdonar es dejar de sangrar por la misma herida
No podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir qué hacemos con lo que sentimos. Si decidimos perdonar, no borramos el pasado, pero sí sanamos el presente y abrimos el futuro.
Las heridas pueden convertirse en aprendizajes. El perdón puede ser ese acto silencioso que transforma la hostilidad en cercanía, la tristeza en paz, y el resentimiento en libertad.Y si no sabes por dónde empezar, comienza por preguntarte: ¿Qué pasaría si hoy dieras el primer paso?
Padres de Guanajuato se amparan contra programa piloto de educación sexual con intereses ideológicos
Guanajuato.— Padres de familia y organizaciones civiles en Guanajuato anunciaron la interposición de un amparo, tras la negativa del gobierno estatal a entregar información sobre el programa piloto de educación sexual integral que se pretende aplicar en dos secundarias de los municipios de Romita y Silao.
En la rueda de prensa, encabezada por Fátima Ávila, de Resistencia Provida y Frente Nacional por la Familia; Juan Manuel Cárdenas, presidente de la Delegación Estatal de la Unión de Padres de Familia; y Uriel Esqueda, director de campañas de Actívate.org.mx, se exigió a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, detener la implementación de dicho plan hasta garantizar la transparencia y la participación de las familias.
Reunidos afuera del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, afirmaron que están en favor de la educación sexual de menores, pero con formación y la participación de padres de familia y especialistas.
“Rechazamos el programa piloto de educación sexual integral, ya que el programa educativo fue armado sin consulta pública ni en los jurídicos. Estamos en favor de la educación sexual de menores de edad, pero pedimos que permitan la participación de padres de familia, especialistas y sociedad civil. Exigimos al gobierno una ruta clara de información pública y principalmente abrir los canales de diálogo con padres de familia y sociedad civil”, declaró Fátima Ávila.
Amparo contra programa piloto de educación sexual
El presidente de la Delegación estatal de la Unión de Padres de Familia en Guanajuato, Juan Manuel A. Cárdenas, detalló que a más de tres semanas del anuncio del programa, la administración estatal no ha brindado datos claros ni verificables sobre su contenido, alcance, responsables y costos.
“La opacidad del gobierno del estado ha generado alarma y preocupación. Ante esta falta de respuesta oficial, se promovió una demanda de amparo por violación al derecho de petición, interpuesta por ciudadanos preocupados por la nula información que existe”, señaló Cárdenas.
Explicó que la solicitud de información presentada el 17 de julio de 2025 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no fue atendida en tiempo ni forma.
“Exhortamos al gobierno del estado a no implementar ningún programa sin que exista previamente una ruta clara de información pública, canales de diálogo con las comunidades escolares y salvaguardas frente a cualquier imposición ideológica”.
Acusan opacidad y falta de consulta
Uriel Esqueda, de Actívate.org.mx, aseguró que el proceso “está marcado por la opacidad y la falta de transparencia”, y criticó que el programa nunca se involucró a los padres de familia, que son los principales formadores, ni a especialistas serios en educación sexual y el resultado es un programa sesgado a los intereses de grupos que promueven ideologías contra la familia.
“Estamos en favor de la educación sexual a menores, pero que se eduque de acuerdo a su desarrollo evolutivo, acorde a su edad y desarrollo físico y no un adoctrinamiento como lo quiere promover la gobernadora Libia Denisse García”, dijo.
¡No llegamos todas! Mujeres protestan ante la Conferencia Regional de la CEPAL
“Fuimos excluidas”
Ciudad de México.- ¡No llegamos todas! Es la protesta de mujeres mexicanas excluidas de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina, que con pancartas y consignas alzan sus voces frente al Centro Cultural Tlatelolco, donde a partir de este miércoles se realizan los trabajos de esta reunión de la CEPAL.
El tema de dicha conferencia este año es el de los cuidados, pero mujeres como Susana Jiménez, sobreviviente de violencia, señala que la violencia hacia las mujeres que muchas veces termina en asesinato, y las niñas y mujeres desaparecidas en el país, son temas mucho más a urgentes a tratar en México.
Criticó que la Conferencia decidió no invitar a asociaciones de mujeres que luchan por preservar la vida en medio de la violencia y a madres buscadoras y mujeres y niñas desaparecidas.
“En México hay una urgencia de acceso a la justicia, hay mujeres desaparecidas todos los días, 11 feminicidios cada día. El que se esté hablando de logros nos parece una hipocresía”.
Susana y otras compañeras protestan en la entrada del Centro Cultural Tlatelolco, en representación de todas aquellas que fueron excluidas.
“Creemos que no es justo que no se haya convocado y creemos que hay una exclusión, este es un evento institucional en el que no todas estamos representadas, que no llegamos todas”.
Pretenden llamar la atención sobre las mujeres invisibilizadas por el estado “las mujeres sobrevivientes de intento de feminicidio, las que ya no están, las desaparecidas, las que no pueden acceder a un refugio, todas aquellas a las que se les está obstaculizando su derecho a la justicia”.
Presumen en inauguración que en México es “tiempo de mujeres”
El testimonio de Susana afuera de la conferencia organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, contrasta con el discurso oficial pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la inauguración de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, realizada el martes en el salón Tesorería del Palacio Nacional, con la presencia de todas las integrantes de su gabinete.
Ahí la primera mujer presidenta de México reiteró que con su llegada al poder ejecutivo habían llegado todas, “No solo es tiempo de mujeres en México, sino en el mundo entero”, dijo y destacó la necesidad de reconocer el aporte y los derechos de todas y de evitar retrocesos a nivel nacional, regional y global.
La sociedad de cuidados es el tema central
Durante esta jornada se presentó el documento de posición “La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con la igualdad de género“. Continuarán por la tarde con el Relanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG).
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Un sacerdote que ha conquistado el corazón de miles… desde una cámara
En un mundo donde muchos temen decir lo que piensan, hay quienes se atreven a hablar con la verdad aunque incomode. Uno de ellos es el Padre Javier Olivera Ravasi, sacerdote católico argentino que, sin luces de estudio ni guiones de producción, ha logrado algo que pocos imaginaban: convertir YouTube, blogs y redes sociales en trincheras donde se defiende la fe, se ilumina la razón y se confrontan las mentiras de nuestro tiempo.
Su mensaje no está hecho para agradar, sino para despertar conciencias. Y en ese camino, ha tocado las fibras más profundas de miles de personas que buscaban una voz firme en medio del ruido. Su historia es la de un hombre con vocación sacerdotal y corazón de comunicador, que entendió que Internet también es tierra de misión.
Evangelizar con el teclado: cuando la misión se vuelve digital
No todos los llamados al sacerdocio imaginan que su púlpito sería un blog o una cámara. Sin embargo, el Padre Javier supo leer los signos de los tiempos: las preguntas ya no solo se hacen en el confesionario, sino también en los comentarios de YouTube; las dudas no llegan solo al templo, sino también por mensajes directos en redes sociales.
Desde sus primeras publicaciones en el blog quenotelacuenten.org hasta su consolidación en el canal de YouTube @QNTLC, comprendió que la evangelización no tiene fronteras si se tienen las herramientas correctas: convicción, claridad y coraje. Y lo más importante: una profunda vida de oración que sostiene cada palabra dicha frente a la cámara.
Cómo una voz católica firme encontró eco en el mundo digital
El crecimiento del Padre Javier Olivera Ravasi en Internet no ha sido producto del marketing, sino de la coherencia. En un momento en el que incluso dentro de la Iglesia hay voces que suavizan el mensaje para no molestar, él elige hablar con claridad, sin rebajar el Evangelio ni esconder la cruz.
Desde su canal hasta sus conferencias, ha creado un espacio donde se explican con profundidad temas que van desde la historia de la Iglesia hasta los desafíos culturales actuales: ideología de género, marxismo, secularismo, relativismo, y muchos más. Su estilo directo, a veces punzante, no deja indiferente a nadie.
Y esa es quizás una de sus mayores fortalezas: no busca el aplauso, sino la conversión.
No vino a agradar, sino a ser fiel
En muchas ocasiones ha sido cuestionado por su tono firme. Pero él mismo lo ha dicho: “No estoy aquí para agradar a todos. Estoy aquí para decir la verdad con caridad, pero sin anestesia”. Y eso, en un mundo que valora más la corrección política que la integridad, lo convierte en una figura valiente.
Muchos de sus videos y artículos abordan temas que pocos se atreven a tocar. Y es justo en esos puntos donde más impacta: cuando desmonta narrativas impuestas, defiende la fe católica sin miedo, y recuerda a todos que ser cristiano no es una moda… sino una misión.
Formar para resistir: un escudo intelectual contra la confusión
Uno de los aspectos más valorados por quienes lo siguen es su capacidad para formar intelectualmente a los fieles. Porque la fe no es solo emoción o tradición: es también razón iluminada por la verdad. Por eso, el Padre Javier dedica gran parte de su contenido a explicar temas complejos con un lenguaje claro.
Sus cursos, libros, clases, conferencias y análisis han servido para que miles de personas puedan defender su fe ante un entorno hostil o confuso. Es común encontrar en sus contenidos referencias a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Chesterton o el Papa Benedicto XVI. Pero también denuncia con firmeza las corrientes que hoy amenazan a la familia, a la verdad y a la libertad.
En sus palabras: “No basta con creer. Hoy hay que comprender para poder resistir”.
Una comunidad que crece porque busca respuestas de fondo
Quienes lo siguen no lo hacen por costumbre, sino por convicción. La comunidad que rodea al Padre Javier está compuesta por personas que han redescubierto el valor de su fe, la profundidad del pensamiento católico y la necesidad de formarse para no ser arrastrados por la confusión de la época.
Muchos testimonios coinciden en lo mismo:
“Gracias a él, volví a amar a la Iglesia.”
“Entendí lo que nadie me explicó antes.”
“Recuperé la fe que había dejado atrás.”
“Gracias a su claridad, ahora sé cómo enseñar a mis hijos.”
Lo siguen madres preocupadas por sus hijos, universitarios con inquietudes, religiosos en búsqueda de formación y creyentes que ya no se conforman con una fe superficial.
Un lenguaje directo para un tiempo urgente
El estilo comunicativo del Padre Javier es directo, actual, sin adornos. Sabe que la batalla cultural no se gana con ambigüedades, y por eso su lenguaje es claro: llama a las cosas por su nombre, sin rodeos ni miedo al “qué dirán”.
Y eso conecta especialmente con las nuevas generaciones, que muchas veces desconfían de los discursos que suenan bien pero no dicen nada. En un entorno digital lleno de frases vacías, él ofrece contenido con peso, con alma, con verdad.
No intenta viralizarse… pero sus contenidos se comparten porque dicen lo que otros callan. Porque hacen pensar. Porque invitan a actuar.
¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?
Si alguna vez te has sentido desorientado frente al bombardeo de ideologías, si buscas respuestas profundas a preguntas difíciles, o si simplemente quieres entender tu fe con mayor claridad, te invitamos a conocer el trabajo del Padre Javier Olivera Ravasi:
- 🔗 Sitio personal: javieroliveraravasi.com
- 📚 Blog: quenotelacuenten.org
- 🎥 Canal de YouTube: @QNTLC
- 📱 Instagram y redes sociales: @quenotelacuenten
Seguirlo es apostar por una fe sin filtros, por una verdad que no se disfraza y por una espiritualidad que forma, desafía y transforma.
Una voz que incomoda… pero también transforma
En tiempos donde muchos se dejan llevar por lo que agrada, el Padre Javier Olivera Ravasi recuerda que lo que libera no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Su presencia en Internet no es una moda, sino un llamado urgente a pensar, a profundizar, a comprometerse.
Porque no basta con tener fe; hay que entenderla, vivirla y anunciarla. Y para eso, contar con voces como la suya es un regalo. No para admirar desde lejos, sino para dejarnos incomodar… y finalmente, despertar.
