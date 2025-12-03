INEGI revela el mapa de la discapacidad: así viven 9.5 millones de personas en México

Ciudad de México.— El dolor aparece sin buscarloy altera la vida cotidiana. Irrumpe en jornadas laborales, interrumpe el sueño y modifica la convivencia familiar. El dolor acompaña a otras enfermedades y padecimientos que requieren estudio, diagnóstico y tratamiento.

El doctor José Alberto Flores Cantisani, experto en manejo del dolor, Algólogo y Paliativista, explica que el dolor no es un castigo ni un destino inevitable. Lo define como un sistema de alarma que exige atención precisa. Lo observa como un aviso que orienta y protege la vida , como la señal que más altera la autonomía humana.

Su experiencia en Agología y Cuidados Paliativos lo llevó a diseñar un modelo de atención que cambió el sistema de manejo del dolor en México y abrió una ruta que hoy continúa transformando el cuidado y de los enfermos crónicos y terminales.

La vida desde el hospital: miedo, encierro y pérdida de identidad

Durante años, el doctor Flores Cantisani, observó que muchos enfermos percibían el hospital como una extensión de la enfermedad. Luz encendida 24 horas, ruidos, movilidad limitada, alimentos ajenos fríos e insípidos, desconocidos que entran y salen (personal de enfermería 3 turnos, mantenimiento, limpieza etc.). Además, ventanas cerradas para evitar intentos de suicidio, un indicador del impacto emocional que implica permanecer allí sin expectativas temporales claras de recuperación.

En ese entorno, la persona pierde habilidades esenciales: caminar, asearse, alimentarse, orientarse. El doctor lo describe como “suma de pérdidas”, una definición que usa para explicar el origen del sufrimiento extremo. No se trata sólo del dolor físico, sino de todo lo que el enfermo deja de hacer.

El aislamiento provoca que muchos pacientes sean abandonados por sus familias. Entre 30 y 40 por ciento de los casos que observó mostraban señales de abandono total. No por rechazo directo, sino por incapacidad emocional para enfrentar el sufrimiento del ser querido. Esta realidad confirma que los cuidados paliativos abarcan el ámbito clínico, social ,familiar y económico.

Tres razones para hospitalizar a un paciente

El doctor identifica tres motivos legítimos para internar a un enfermo en un hospital:

Diagnóstico

Para realizar estudios que confirmen o descarten una enfermedad que no puede evaluarse de manera ambulatoria.

Tratamiento específico

Cuando se requiere una intervención que no puede efectuarse en casa, como una cirugía ya sea programada o urgente , un procedimientos que impliquen vigilancia intensiva(Politraumatismos, infartos, derrames cerebrales, etc.)

Control de síntomas

Aproximadamente El 60% de los internamientos hospitalarios sobre todo en hospitales oncológicos ingresan a hospital para manejo de sintomas. Sólo en situaciones donde el dolor, las náuseas, la fiebre u otros síntomas no pueden estabilizarse fuera del hospital.

El resto, sostiene, debe manejarse de forma ambulatoria o en el domicilio del paciente. Mantener a una persona internada sin necesidad afecta la economía familiar, limita la autonomía y altera la dinámica social del enfermo, así también con los presupuestos del hospital.

¿Qué es la algología y por qué importa entenderla?

La Algología proviene de dos conceptos griegos: algos, dolor, y logos, tratado. Para el doctor Flores, el dolor es un síntoma que indica que algo no funciona de manera adecuada en el cuerpo. Un piquete, una inflamación o un tumor pueden desencadenarlo. En todos los casos, la señal cumple una función clara: alertar.

Explica que cuando el dolor se vuelve persistente, lo clasifica como una enfermedad en sí misma. Un paciente con cáncer, por ejemplo, sufre el avance del tumor y también la presencia de un dolor continuo que limita su vida. El dolor crónico impide comer, dormir, caminar, trabajar o mantener relaciones familiares. Afecta la autonomía, concepto que él considera central para entender la dignidad humana.

Existen también dolores crónicos no malignos, como los generados por artritis reumatoide, neuropatías diabéticas, enfermedades autoinmunes o padecimientos metabólicos. Todos impactan la vida social, laboral y económica del enfermo. En ese escenario, explica, la figura del algólogo se vuelve indispensable.

¿Cuándo acudir con un algólogo?

El médico de primer contacto atiende el dolor agudo. Una lesión deportiva, una infección gastrointestinal o el dolor posquirúrgico deben evaluarse en áreas específicas como Gastroenterología, Medicina General, Neurocirugía o Anestesiología (Dolor postoperatorio).

La intervención del Algólogo comienza cuando el dolor supera los tres meses de evolución sin respuesta a tratamientos previos. El especialista en dolor crónico diseña estrategias personalizadas que buscan eliminar el sufrimiento evitable y recuperar la calidad de vida.

El doctor Flores Cantisani subraya un riesgo frecuente: la automedicación. El consumo libre de analgésicos/antiinflamatorios ha provocado un aumento significativo de insuficiencia renal, daño hepático o lesiones gastrointestinales. El dolor agudo no debe ocultarse y requiere diagnóstico, no improvisación. Dejarse llevar por recomendaciones informales conduce a complicaciones graves.

Qué busca un programa de cuidados paliativos

Los cuidados paliativos buscan proteger al enfermo, contener el sufrimiento y restituir aquello que la enfermedad ha quitado, que sea posible. Es un proceso que prioriza la presencia cercana de la familia y el acompañamiento profesional dentro del domicilio siempre que sea posible.

El modelo que trajo a México parte de experiencias internacionales, especialmente de Inglaterra y España. Su trabajo dio origen a una disciplina que después se transformó en Medicina Paliativa.

El origen es el movimiento hospice, que es un enfoque de cuidado para pacientes con enfermedades terminales que busca brindar atención integral (médica, emocional, social y espiritual) y mejorar su calidad de vida, tanto para el paciente como para su familia.

Para el doctor Flores, el objetivo consiste en devolver autonomía parcial o total, en lo posible. También en evitar hospitalizaciones innecesarias, costosas en una gran parte inútiles y en permitir que la persona viva con dignidad.

“La autonomía es el valor principal de un ser humano. El ser humano tiene que tener una autonomía íntegra para poder tener una valía tanto en la sociedad, tanto en la familia como desde el punto de vista individual. Entonces tenemos que tener que considerar que la autonomía hay que preservarla hasta el último día de la vida”, menciona.

La historia que impulsó un modelo de atención distinto

En 2002, dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León, el Dr. José Alberto Flores Cantisani impulsó un programa integral para pacientes crónicos que unía medicina resolutiva, preventiva y paliativa. Identificó que muchos enfermos permanecían internados durante semanas o meses, lejos de su entorno, con altos costos para el sistema y un deterioro acelerado de su estado emocional.

Se preguntó por qué un paciente de San Luis Potosí debía permanecer internado en Nuevo León mientras su familia quedaba desatendida y a la deriva. Para él, la hospitalización indiscriminada no era un problema clínico nadamás sino también social y económico. Esto lo llevó a diseñar un modelo que limitó la estancia hospitalaria a un máximo de 72 horas.

El proyecto se difundió entre directivos, especialistas y personal operativo. Con el apoyo institucional necesario, la estrategia se aplicó y redujo de forma considerable los días de ocupación hospitalaria. También generó ahorros directos e indirectos documentados, ya que una cama al día en un hospital público implica un costo elevado aun sin atención médica activa, eso sin sumar los costos de estudios de laboratorio, imagen, cirugías, medicamentos, alimentos y otros.

Este enfoque resolvió algo más profundo: permitió que los pacientes regresaran a casa con un plan de manejo y acompañamiento profesional sin permanecer aislado. Para el doctor Flores Cantisani la permanencia indefinida en un hospital reduce la autonomía y provoca ansiedad, depresión y sensación de encierro y abandono.

Hospital pionero y el acompañamiento en casa

El proyecto que inició en el Seguro Social se convirtió en un referente para instituciones públicas y privadas. Su visión permitió construir la primera clínica del dolor y cuidados paliativos que funciona como centro de atención y modelo replicable.

El hospital opera con un principio: el enfermo vive mejor donde mantiene sus vínculos, no donde se aísla. Por eso, el programa prioriza la visita domiciliaria, la educación familiar y el soporte emocional. No busca sustituir la presencia de la familia, sino fortalecerla con herramientas prácticas para el cuidado diario.

Los cuidados paliativos no se limitan al final de la vida. La meta es que el paciente conserve autonomía y reduzca pérdidas físicas, sociales y emocionales. Cada intervención considera el entorno del enfermo, su capacidad para realizar actividades básicas y su conexión con quienes lo acompañan.

Sistema que cambió la atención del dolor

El modelo paliativo que impulsó se basa en la relación directa entre el enfermo y su entorno. Para él, la dignidad comienza con el respeto a la autonomía y con el derecho a no permanecer recluido en un hospital sin necesidad clínica demostrable.

En el programa que diseñó, la atención prioriza:



Evaluación médica integral

Criterios de hospitalización de corta estancia

Manejo del dolor con técnicas específicas de algología

Manejo integral de síntomas bajo el esquema de cuidados paliativos

Plan de tratamiento para casa

Capacitación familiar

Seguimiento constante

Evitar hospitalizaciones prolongadas

La suma de estas acciones permitió reducir costos, liberar camas hospitalarias, disminuir ansiedad en los enfermos , mejorar la calidad de vida en casa restaurando su autonomía en lo posible.

El enfermo como persona, no como caso clínico

La experiencia del doctor Flores evidencia que el dolor crónico no solo modifica el cuerpo. También modifica la percepción de uno mismo. Hay pacientes que dejan de comer, caminar, viajar o convivir con su familia. Cada renuncia (perdida) afecta su identidad. La enfermedad se convierte en un espacio de aislamiento emocional que muchos enfrentan solos.

En su práctica cotidiana explica, la familia evitar ver sufrir al enfermo y limita su presencia. Sin querer, lo deja solo. Por eso insiste en que acompañarlo también es un acto de salud pública. Los cuidados paliativos se convierten en una respuesta social ante el abandono que sufren miles de personas con enfermedades crónicas o terminales.

