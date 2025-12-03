INEGI revela el mapa de la discapacidad: así viven 9.5 millones de personas en México

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los datos más recientes del INEGI revelan que en México viven 9.5 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa el 7.3% de la población total.
Estas cifras permiten dimensionar la magnitud del reto: se trata de casi una de cada trece personas en el país que enfrenta obstáculos estructurales para ejercer derechos básicos.
La discapacidad es una realidad que toca a miles de familias, y su visibilización marca la diferencia.
Panorama nacional: quiénes somos y dónde estamos
A través del informe “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2024” del INEGI, de ese total de 9.5 millones de personas con discapacidad, 5.1 millones (53.4%) son mujeres y 4.4 millones (46.6%) hombres.
Por grupos de edad, más de la mitad de la población con discapacidad (50.9%) tiene 60 años o más; en contraste, los menores de 18 años y jóvenes representan el 7.8% y 9.3%, respectivamente.
Las formas de discapacidad más frecuentes son la motriz (48%), seguida por la visual (33%), la auditiva (12%) y la cognitiva (12%).
Por entidad federativa, los estados con mayores tasas de población con discapacidad son Zacatecas (11.2%), Tabasco (10.1%), Durango (9.9%) y Oaxaca (8.8%).
Entre los estados con menores porcentajes aparecen Coahuila (5.2%), Chiapas (5.9%), Estado de México (6.1%) y San Luis Potosí (6.2%).
En cuanto a la economía de los hogares, datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 indican que existen alrededor de 7.8 millones de hogares con al menos una persona con discapacidad.
En ellos, el gasto de salud promedio trimestral fue de 3 mil 415 pesos, superior al de hogares sin personas con discapacidad.
Además, apenas el 30.3% de las personas de entre 18 y 70 años con discapacidad recibió algún tipo de apoyo económico o programa gubernamental.
En el ámbito de la educación, encuestas del INEGI muestran que jóvenes entre 12 y 22 años con discapacidad enfrentan dificultades para acceder a espacios educativos inclusivos; muchos nunca asistieron a la escuela regular.
América Latina y el Caribe: cifras que llaman a la acción
La situación en México forma parte de un panorama regional más amplio. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cerca del 12% de la población de América Latina y el Caribe —aproximadamente 66 millones de personas— vive con al menos una discapacidad.
La OPS advierte que en la región, las personas con discapacidad enfrentan desigualdades significativas en el acceso a servicios de salud, lo que limita su derecho a una vida plena y digna.
Este dato regional subraya que la discapacidad no es un fenómeno aislado ni limitado a un país: es una realidad compartida que exige respuestas contundentes desde políticas públicas inclusivas.
En el mundo: un reto global de magnitudes colosales
A nivel global, la OMS destaca que más de 1 de cada 6 personas vive con alguna forma de discapacidad. Sin embargo, persisten brechas estructurales en el acceso a la educación, el empleo, la salud, la movilidad y la participación pública que limitan el desarrollo individual y colectivo.
Las niñas y mujeres con discapacidad continúan enfrentando mayor riesgo de pobreza, menos oportunidades laborales y una mayor exposición a la violencia y la discriminación.
Construir entornos accesibles, garantizar oportunidades reales y eliminar barreras físicas, sociales y culturales no beneficia solo a un grupo: fortalece a toda la sociedad. Las comunidades inclusivas innovan, crecen y se vuelven más resilientes.
La inclusión no es un discurso, es una estrategia para el futuro. Cuando hacemos del acceso un estándar y de la dignidad un principio, el bienestar deja de ser una aspiración y se convierte en un horizonte compartido.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de mil 300 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad.
El impacto trasciende lo estadístico: estas personas tienen entre dos y seis veces más dificultades para acceder a servicios de salud y transporte cuando estos no están diseñados con accesibilidad.
¿Qué implican estos números para México?
Las cifras del INEGI muestran por un lado, que miles de personas conviven con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas; por otro, muchos hogares asumen costos desproporcionados en salud y cuidados, con apoyos gubernamentales insuficientes.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
Cuando las voces se unen, el alma respira: la fuerza de cantar
Ciudad de México.- En estas semanas, cuando los villancicos llenan plazas y calles, el país vibra con algo más que música. Cada voz que se suma a un coro navideño también impulsa salud, comunidad y esperanza. Cantar en grupo no solo anima la temporada: también sostiene el bienestar de miles de personas.
¿Qué muestran los estudios sobre cantar?
Diversas investigaciones coinciden en que cantar en grupo mejora la salud física, emocional y social.
Una revisión reciente muestra que el canto comunitario favorece el bienestar psicológico e incluso fortalece la función inmunitaria.
Otros estudios reportan mejoras respiratorias en personas que participan en coros, junto con reducción del estrés y mayor calidad de vida.
Estas investigaciones también describen cambios positivos en la memoria y la agilidad verbal de adultos mayores que cantan de forma regular.
La evidencia señala que el canto exige respiración profunda y controlada.
Esta respiración favorece la capacidad pulmonar.
En comunidades educativas, terapeutas usan el canto para apoyar el desarrollo del lenguaje y la regulación emocional.
¿Por qué importa cantar para nuestra salud?
Cantar estimula el nervio vago, asociado con la relajación. Esta activación favorece la disminución del estrés.
Investigadores también han observado descensos en los niveles de cortisol después de sesiones de canto.
El acto de cantar requiere respiración consciente y sostenida. Esta respiración favorece la estabilidad de la presión arterial y mejora la función cardiovascular.
Algunos estudios incluso comparan el esfuerzo del canto con caminar a paso moderado.
Cuando grupos completos cantan juntos, la frecuencia cardíaca de los participantes se sincroniza.
Esta sincronía crea una sensación de conexión profunda. Psicólogos indican que esa cohesión aparece incluso entre personas que no se conocen.
En comunidades con adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, los coros brindan apoyo emocional, rutina y sentido de pertenencia. Para algunas personas, el coro se convierte en un espacio donde importan la presencia y la voz, no la enfermedad.
Te puede interesar: Modelo pionero del Dr. Flores Cantisani transforma atención del dolor en México
Para especialistas en rehabilitación, el canto es una herramienta accesible que ayuda a mejorar la calidad de vida.
Programas de canto han sido aplicados con pacientes con enfermedades respiratorias para apoyar la conciencia sobre la respiración y reducir la disnea.
Terapias basadas en canto también ayudan a mejorar la articulación en pacientes con Parkinson.
En programas comunitarios, el canto crea una esfera de igualdad.
Personas cuidadoras, pacientes y profesionales se integran en una misma actividad.
La música les permite enfocarse en lo que pueden hacer y no solo en sus limitaciones.
El canto activa redes cerebrales asociadas con el lenguaje, la memoria y el movimiento. Investigadores observan mejoras en la neuroplasticidad.
Esto facilita la creación de nuevas conexiones neuronales y apoya procesos de recuperación del habla después de un accidente cerebrovascular.
ARH
México
Crece endeudamiento y familias refuerzan consumo consciente
Ciudad de México.- La cartera vencida de los créditos al consumo alcanza en octubre 53 mil 895 millones de pesos, su punto más alto desde que hay registro.
Este dato genera inquietud, pero también impulsa nuevas conversaciones sobre cómo acompañar a las familias mexicanas en decisiones financieras que afectan su vida diaria.
El Banco de México informa que la cartera vencida crece 14.9% en términos reales frente a octubre del año pasado.
El cálculo incluye tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos de nómina con más de 90 días sin pago.
La banca privada registra una cartera vigente de un billón 588 mil 260 millones de pesos, de la cual el impago representa 3.3%.
El avance ocurre mientras la economía mexicana se mantiene prácticamente estancada, según indicadores recientes del Inegi.
También coincide con el inicio del periodo de mayor actividad comercial del año.
Para muchas familias, este aumento refleja la tensión entre ingresos limitados y gastos cotidianos.
Cada retraso se traduce en ajustes urgentes, reorganización y decisiones con impacto emocional.
Segmentos con mayor presión
Tarjetas de crédito
El portafolio vencido llega a 16 mil 944 millones de pesos, una ligera caída de 1.2% respecto a 2024. Su saldo vencido equivale a 3.5% de la cartera vigente en este segmento.
Créditos de nómina
Los financiamientos descontados por nómina muestran un saldo vencido de 12 mil 82 millones de pesos, un aumento de 5.3% frente al año previo. Este tipo de impago representa 2.8% de su cartera vigente.
Préstamos personales
Los préstamos personales registran el mayor repunte en morosidad. Su saldo vencido asciende a 17 mil 136 millones de pesos, un incremento real de 47%. El nivel de impago alcanza 6.1%, el más alto entre los segmentos de consumo.
Para miles de hogares, estos créditos suelen cubrir emergencias o gastos inmediatos, por lo que su deterioro revela presiones acumuladas.
¿Por qué importa este aumento?
Te puede interesar: Modelo pionero del Dr. Flores Cantisani transforma atención del dolor en México
Los atrasos en los pagos no solo indican dificultades financieras. También muestran cómo las familias enfrentan un entorno económico complejo, donde cada peso se planea con más cuidado.
La morosidad abre oportunidades para mejorar la educación financiera y fortalecer el acompañamiento entre instituciones, especialistas y consumidores.
En un cierre de año con más compras y promociones, la información clara puede ayudar a evitar decisiones impulsivas que afecten la estabilidad de los hogares.
Un llamado a comprar con conciencia
La Condusef recomienda pausar antes de comprar, incluso cuando existen promociones atractivas. Una práctica útil es esperar siete días antes de adquirir un producto. Si la necesidad permanece después de ese tiempo, la compra puede ser acertada; si no, es mejor olvidarla.
Esta estrategia de acuerdo con el organismo, ayuda a prevenir el sobreendeudamiento y fortalece el consumo responsable, un hábito que muchas familias adoptan para cuidar su bienestar.
ARH
México
Modelo pionero del Dr. Flores Cantisani transforma atención del dolor en México
Ciudad de México.— El dolor aparece sin buscarloy altera la vida cotidiana. Irrumpe en jornadas laborales, interrumpe el sueño y modifica la convivencia familiar. El dolor acompaña a otras enfermedades y padecimientos que requieren estudio, diagnóstico y tratamiento.
El doctor José Alberto Flores Cantisani, experto en manejo del dolor, Algólogo y Paliativista, explica que el dolor no es un castigo ni un destino inevitable. Lo define como un sistema de alarma que exige atención precisa. Lo observa como un aviso que orienta y protege la vida , como la señal que más altera la autonomía humana.
Su experiencia en Agología y Cuidados Paliativos lo llevó a diseñar un modelo de atención que cambió el sistema de manejo del dolor en México y abrió una ruta que hoy continúa transformando el cuidado y de los enfermos crónicos y terminales.
La vida desde el hospital: miedo, encierro y pérdida de identidad
Durante años, el doctor Flores Cantisani, observó que muchos enfermos percibían el hospital como una extensión de la enfermedad. Luz encendida 24 horas, ruidos, movilidad limitada, alimentos ajenos fríos e insípidos, desconocidos que entran y salen (personal de enfermería 3 turnos, mantenimiento, limpieza etc.). Además, ventanas cerradas para evitar intentos de suicidio, un indicador del impacto emocional que implica permanecer allí sin expectativas temporales claras de recuperación.
En ese entorno, la persona pierde habilidades esenciales: caminar, asearse, alimentarse, orientarse. El doctor lo describe como “suma de pérdidas”, una definición que usa para explicar el origen del sufrimiento extremo. No se trata sólo del dolor físico, sino de todo lo que el enfermo deja de hacer.
El aislamiento provoca que muchos pacientes sean abandonados por sus familias. Entre 30 y 40 por ciento de los casos que observó mostraban señales de abandono total. No por rechazo directo, sino por incapacidad emocional para enfrentar el sufrimiento del ser querido. Esta realidad confirma que los cuidados paliativos abarcan el ámbito clínico, social ,familiar y económico.
Tres razones para hospitalizar a un paciente
El doctor identifica tres motivos legítimos para internar a un enfermo en un hospital:
Diagnóstico
Para realizar estudios que confirmen o descarten una enfermedad que no puede evaluarse de manera ambulatoria.
Tratamiento específico
Cuando se requiere una intervención que no puede efectuarse en casa, como una cirugía ya sea programada o urgente , un procedimientos que impliquen vigilancia intensiva(Politraumatismos, infartos, derrames cerebrales, etc.)
Control de síntomas
Aproximadamente El 60% de los internamientos hospitalarios sobre todo en hospitales oncológicos ingresan a hospital para manejo de sintomas. Sólo en situaciones donde el dolor, las náuseas, la fiebre u otros síntomas no pueden estabilizarse fuera del hospital.
El resto, sostiene, debe manejarse de forma ambulatoria o en el domicilio del paciente. Mantener a una persona internada sin necesidad afecta la economía familiar, limita la autonomía y altera la dinámica social del enfermo, así también con los presupuestos del hospital.
¿Qué es la algología y por qué importa entenderla?
La Algología proviene de dos conceptos griegos: algos, dolor, y logos, tratado. Para el doctor Flores, el dolor es un síntoma que indica que algo no funciona de manera adecuada en el cuerpo. Un piquete, una inflamación o un tumor pueden desencadenarlo. En todos los casos, la señal cumple una función clara: alertar.
Explica que cuando el dolor se vuelve persistente, lo clasifica como una enfermedad en sí misma. Un paciente con cáncer, por ejemplo, sufre el avance del tumor y también la presencia de un dolor continuo que limita su vida. El dolor crónico impide comer, dormir, caminar, trabajar o mantener relaciones familiares. Afecta la autonomía, concepto que él considera central para entender la dignidad humana.
Existen también dolores crónicos no malignos, como los generados por artritis reumatoide, neuropatías diabéticas, enfermedades autoinmunes o padecimientos metabólicos. Todos impactan la vida social, laboral y económica del enfermo. En ese escenario, explica, la figura del algólogo se vuelve indispensable.
¿Cuándo acudir con un algólogo?
El médico de primer contacto atiende el dolor agudo. Una lesión deportiva, una infección gastrointestinal o el dolor posquirúrgico deben evaluarse en áreas específicas como Gastroenterología, Medicina General, Neurocirugía o Anestesiología (Dolor postoperatorio).
La intervención del Algólogo comienza cuando el dolor supera los tres meses de evolución sin respuesta a tratamientos previos. El especialista en dolor crónico diseña estrategias personalizadas que buscan eliminar el sufrimiento evitable y recuperar la calidad de vida.
El doctor Flores Cantisani subraya un riesgo frecuente: la automedicación. El consumo libre de analgésicos/antiinflamatorios ha provocado un aumento significativo de insuficiencia renal, daño hepático o lesiones gastrointestinales. El dolor agudo no debe ocultarse y requiere diagnóstico, no improvisación. Dejarse llevar por recomendaciones informales conduce a complicaciones graves.
Qué busca un programa de cuidados paliativos
Los cuidados paliativos buscan proteger al enfermo, contener el sufrimiento y restituir aquello que la enfermedad ha quitado, que sea posible. Es un proceso que prioriza la presencia cercana de la familia y el acompañamiento profesional dentro del domicilio siempre que sea posible.
El modelo que trajo a México parte de experiencias internacionales, especialmente de Inglaterra y España. Su trabajo dio origen a una disciplina que después se transformó en Medicina Paliativa.
El origen es el movimiento hospice, que es un enfoque de cuidado para pacientes con enfermedades terminales que busca brindar atención integral (médica, emocional, social y espiritual) y mejorar su calidad de vida, tanto para el paciente como para su familia.
Para el doctor Flores, el objetivo consiste en devolver autonomía parcial o total, en lo posible. También en evitar hospitalizaciones innecesarias, costosas en una gran parte inútiles y en permitir que la persona viva con dignidad.
“La autonomía es el valor principal de un ser humano. El ser humano tiene que tener una autonomía íntegra para poder tener una valía tanto en la sociedad, tanto en la familia como desde el punto de vista individual. Entonces tenemos que tener que considerar que la autonomía hay que preservarla hasta el último día de la vida”, menciona.
La historia que impulsó un modelo de atención distinto
En 2002, dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León, el Dr. José Alberto Flores Cantisani impulsó un programa integral para pacientes crónicos que unía medicina resolutiva, preventiva y paliativa. Identificó que muchos enfermos permanecían internados durante semanas o meses, lejos de su entorno, con altos costos para el sistema y un deterioro acelerado de su estado emocional.
Se preguntó por qué un paciente de San Luis Potosí debía permanecer internado en Nuevo León mientras su familia quedaba desatendida y a la deriva. Para él, la hospitalización indiscriminada no era un problema clínico nadamás sino también social y económico. Esto lo llevó a diseñar un modelo que limitó la estancia hospitalaria a un máximo de 72 horas.
El proyecto se difundió entre directivos, especialistas y personal operativo. Con el apoyo institucional necesario, la estrategia se aplicó y redujo de forma considerable los días de ocupación hospitalaria. También generó ahorros directos e indirectos documentados, ya que una cama al día en un hospital público implica un costo elevado aun sin atención médica activa, eso sin sumar los costos de estudios de laboratorio, imagen, cirugías, medicamentos, alimentos y otros.
Este enfoque resolvió algo más profundo: permitió que los pacientes regresaran a casa con un plan de manejo y acompañamiento profesional sin permanecer aislado. Para el doctor Flores Cantisani la permanencia indefinida en un hospital reduce la autonomía y provoca ansiedad, depresión y sensación de encierro y abandono.
Hospital pionero y el acompañamiento en casa
El proyecto que inició en el Seguro Social se convirtió en un referente para instituciones públicas y privadas. Su visión permitió construir la primera clínica del dolor y cuidados paliativos que funciona como centro de atención y modelo replicable.
El hospital opera con un principio: el enfermo vive mejor donde mantiene sus vínculos, no donde se aísla. Por eso, el programa prioriza la visita domiciliaria, la educación familiar y el soporte emocional. No busca sustituir la presencia de la familia, sino fortalecerla con herramientas prácticas para el cuidado diario.
Los cuidados paliativos no se limitan al final de la vida. La meta es que el paciente conserve autonomía y reduzca pérdidas físicas, sociales y emocionales. Cada intervención considera el entorno del enfermo, su capacidad para realizar actividades básicas y su conexión con quienes lo acompañan.
Sistema que cambió la atención del dolor
El modelo paliativo que impulsó se basa en la relación directa entre el enfermo y su entorno. Para él, la dignidad comienza con el respeto a la autonomía y con el derecho a no permanecer recluido en un hospital sin necesidad clínica demostrable.
En el programa que diseñó, la atención prioriza:
- Evaluación médica integral
- Criterios de hospitalización de corta estancia
- Manejo del dolor con técnicas específicas de algología
- Manejo integral de síntomas bajo el esquema de cuidados paliativos
- Plan de tratamiento para casa
- Capacitación familiar
- Seguimiento constante
- Evitar hospitalizaciones prolongadas
La suma de estas acciones permitió reducir costos, liberar camas hospitalarias, disminuir ansiedad en los enfermos , mejorar la calidad de vida en casa restaurando su autonomía en lo posible.
El enfermo como persona, no como caso clínico
La experiencia del doctor Flores evidencia que el dolor crónico no solo modifica el cuerpo. También modifica la percepción de uno mismo. Hay pacientes que dejan de comer, caminar, viajar o convivir con su familia. Cada renuncia (perdida) afecta su identidad. La enfermedad se convierte en un espacio de aislamiento emocional que muchos enfrentan solos.
En su práctica cotidiana explica, la familia evitar ver sufrir al enfermo y limita su presencia. Sin querer, lo deja solo. Por eso insiste en que acompañarlo también es un acto de salud pública. Los cuidados paliativos se convierten en una respuesta social ante el abandono que sufren miles de personas con enfermedades crónicas o terminales.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
Mundial 2026, blindado contra trata de niños en México
Se busca priorizar la prevención
Ciudad de México.— Ante la cercanía del Mundial 2026, la Ciudad de México buscará proteger a los menores de edad de delitos asociados a la trata y explotación.
Para ello, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y UNICEF México firmaron un memorándum que busca resguardar a los niños y adolescentes.
Para UNICEF México, estas alianzas amplían la vigilancia comunitaria y ayudan a crear entornos más seguros para la niñez durante eventos masivos.
Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, explicó que la campaña nacional de prevención será uno de los pilares del acuerdo.
Las acciones incluirán información accesible para familias, visitantes y personal hotelero, con mensajes orientados a identificar riesgos y solicitar ayuda oportuna.
La funcionaria indicó que el objetivo central es instalar prácticas permanentes de autocuidado, vigilancia comunitaria y denuncia que permanezcan después del torneo.
Capacitación hotelera como estrategia clave
La prevención también se concentrará en el sector hotelero. El personal aprenderá a identificar señales de riesgo y conocerá rutas seguras de denuncia.
Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, recordó que el 93 % de los delitos en México no se denuncian, según datos del INEGI. Ante ello, la asociación ofreció acompañamiento directo a quienes busquen apoyo, para reducir ese subregistro.
Paoli advirtió que la falta de regulación en plataformas de hospedaje digital aumenta el riesgo de opacidad y dificulta medidas preventivas.
Contexto preocupante previo al mundial
UNICEF México señaló que, en eventos deportivos internacionales, la violencia doméstica puede aumentar hasta 30 %. Aunque ese incremento ocurre principalmente en hogares y escuelas, la llegada de millones de turistas amplía los riesgos para menores.
Más para leer: Desde trata hasta niños soldado, el rostro de la esclavitud infantil
Por ello, la prevención se centra en informar a familias, hoteles y visitantes sobre cómo actuar ante cualquier señal de alarma.
Sobre el tema, INEGI reportó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en México. Solo el 9.6 % de esos delitos fueron denunciados, lo que dejó una cifra oculta de 93.2 %.
El subregistro masivo demostró que muchas víctimas no confiaron en la autoridad o consideraron que la denuncia no rendiría resultados.
En paralelo, la Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró un aumento del 86 % en denuncias vinculadas a pornografía infantil entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.
De todos los reportes de trata de personas recibidos por el Consejo Ciudadano en ese lapso, el 62 % correspondió al material de abuso sexual infantil.
El perfil de las víctimas mostró vulnerabilidad: el 44 % tenía entre 16 y 17 años; el 41 % entre 12 y 15 años; y el 5 % entre 6 y 11 años.
El 59 % de las víctimas reportadas fueron niñas o adolescentes mujeres.
El Consejo Ciudadano también detectó que el 81 % de las captaciones ocurrieron a través de redes sociales o plataformas digitales, como Facebook, Instagram y WhatsApp.
Líneas de ayuda y acción comunitaria
La alianza impulsa difusión permanente de las líneas de ayuda 55 5533 5533 y 800 55 33 000. Ambas funcionan como puntos de contacto inmediato para reportar riesgos y solicitar acompañamiento profesional.
Las organizaciones destacaron que la prevención será el eje de todas las acciones en sedes como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde se celebrarán partidos del torneo.
La meta es crear entornos informados, vigilantes y capaces de actuar ante cualquier señal de riesgo para los menores.
JAHA
INEGI revela el mapa de la discapacidad: así viven 9.5 millones de personas en México
Cuando las voces se unen, el alma respira: la fuerza de cantar
Crece endeudamiento y familias refuerzan consumo consciente
Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”
Modelo pionero del Dr. Flores Cantisani transforma atención del dolor en México
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
Sisley Fernanda y el calvario del acoso escolar en México
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Columna Invitadahace 2 días
Un México que pierde su humanidad… y cómo recuperarla
-
Cienciahace 2 días
¿El frío causa resfriados? Lo que dice la evidencia científica
-
Culturahace 2 días
Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral
-
Entretenimientohace 1 día
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY