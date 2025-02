Instagram lanza en México la Cuenta de Adolescente protegerá a menores en redes sociales

Ciudad de México.- Instagram ha implementado en México su “Cuenta de Adolescente”, una modalidad que busca mejorar la seguridad digital de los jóvenes y evitar riesgos cibernéticos. Esta función, que ya operaba en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia desde septiembre, introduce herramientas de protección para regular el contenido visible y la interacción con otros usuarios.

Privacidad y control parental.

Las Cuentas de Adolescente son privadas por defecto y cuentan con un modo reposo que silencia las notificaciones nocturnas.

Además, incorporan herramientas de supervisión parental que permiten a los padres conocer con quién interactúan sus hijos, sin acceder al contenido de sus mensajes. Los adolescentes también pueden personalizar los temas que desean ver en la sección de Explorar y recomendaciones.

Restricciones de mensajería y contenido.

Con el fin de minimizar interacciones no deseadas, los adolescentes deben aceptar manualmente a nuevos seguidores, y los usuarios que no los siguen no pueden ver su contenido.

Además, la mensajería está restringida a contactos previamente aprobados. También se ha limitado el acceso a contenido potencialmente delicado en secciones como Explorar o Reels, incluyendo publicaciones sobre cirugías estéticas o situaciones de riesgo.

Tiempo de uso y verificación de edad.

Para evitar un uso excesivo de la aplicación, los menores recibirán notificaciones tras 60 minutos de uso diario, sugiriendo que tomen un descanso. Además, no recibirán notificaciones entre las 22:00 y las 07:00 horas.

En cuanto a la verificación de edad, Instagram ha desarrollado herramientas que incluyen el uso de inteligencia artificial para detectar indicios que sugieran que un usuario es menor de edad.

También se podrá confirmar la edad a través de una foto, video o documentos oficiales.

Con esta iniciativa, Instagram refuerza su compromiso con la seguridad digital de los adolescentes y el control parental en el uso de redes sociales.

ARH