Intubado y en coma inducido, así vivió Alfonso Zayas sus últimas horas

Ciudad de México.- Intubado y en coma inducido, así vivió sus últimas horas el actor Alfonso Zayas quien perdió la vida el jueves pasado.

Rafael Inclán, primero y familiar de Zayas, indicó que tuvo la oportunidad de ingresar al hospital donde se encontraba internado para poderse despedir de él.

“Él ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Anoche a las 10 de la noche me dieron chance entrar, ya sabes que no es fácil, aparte con el COVID y con todo eso, me dieron chance de entrar, a uno de sus hijos y a mí”.

“Me despedí de él, hablé con él, había chance de que reaccionara en la madrugada para poderlo intervenir, no sé, ya estaba muy decantado físicamente y partió al ratito a las once y equis”, dijo el también actor en entrevista con Javier Poza.

Inclán recordó que Zayas fue todo un ícono de películas mexicanas que lo convirtieron en uno de los actores más importantes del país.

“Su fuerte fueron las películas, todo el género de sexy comedia que lo manejó de maravilla, y ahí lo que dejó es, parece mentira, pero un tono aspiracional a la raza, a la flota, de que ellos también podían alcanzar a una mujer tan guapa como las que Zayas alcanzaba en sus historias”, agregó.

“Imagínate mi primo, los que quedábamos de esa generación familiar, se empezó a complicar, complicar, complicar y anoche se fue”.

