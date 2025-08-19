Invertir en educación superior abre caminos de esperanza en México

Ciudad de México.— En la Escuela Primaria Xitle, de Coyoacán, Ciudad de México, el silencio de los pasillos ocultaba un secreto devastador. Las primeras señales no llegaron de una denuncia formal, sino de un niño que, con valentía, contó lo que había visto: su compañera era víctima de un maestro.

Cartas escritas por los propios alumnos advertían lo mismo, pero durante meses fueron ignoradas. Bajo amenazas de represalias contra sus familias, las menores callaban mientras el agresor, un servidor público del sector educativo, continuaba con sus abusos dentro del salón de clases. Fue hasta que las familias rompieron ese muro de miedo. Iniciaron sus denuncias desde 2022 e inició un proceso judicial y fuehasta principios del 2025 cuando concluyó con una sentencia de 20 años de prisión contra Raúl “N”, responsable de violación equiparada y pederastia agravada contra tres niñas.

Enfrentar la violencia sexual infantil en las escuelas

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en México encendió las alarmas en la comunidad educativa. Ante cifras que colocan al país entre los primeros lugares de la OCDE en esta problemática, asociaciones civiles preparan una estrategia nacional que busca llevar herramientas de prevención y detección a cada plantel escolar.

El impacto de la violencia sexual infantil es evidente en las estadísticas

1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños vive algún tipo de violencia sexual.

El 85% de los casos ocurre dentro del círculo cercano a la víctima, de acuerdo con Fundación Freedom.

Cada día se abren en promedio 98 carpetas de investigación por delitos sexuales contra menores, reporta Alumbra.

Entre 2019 y 2023, 9,822 niñas, niños y adolescentes recibieron atención médica tras agresiones sexuales, lo que equivale a 27 menores atendidos diariamente en hospitales, según datos de la Secretaría de Salud.

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia documentó 3,534 casos cometidos por personal escolar entre 2012 y 2023.

A estos datos se suma un desafío adicional: el 95% de los delitos sexuales permanece oculto por falta de denuncia, reveló la ENVIPE 2024 del INEGI.

Jornada Nacional en las escuelas

Conscientes de la gravedad de la situación, organizaciones de la sociedad civil anunciaron el lanzamiento de un catálogo de recursos gratuitos que se implementará en la Jornada Nacional de Concientización sobre Abuso Sexual y Maltrato Infantil, programada para el 8 de septiembre de 2025 en escuelas públicas y privadas de nivel básico.

Paulina Amozurrutia, de Unión Mujer, explicó que la finalidad es brindar a maestros, directivos, padres y cuidadores herramientas prácticas para reconocer señales de abuso y activar protocolos de protección. “La jornada debe convertirse en una acción con impacto real en la protección de niñas, niños y adolescentes”, señaló.

Herramientas de apoyo para familias y maestros

El catálogo reúne programas y manuales especializados:

Programa Lobo -los tres niveles de educación básica- para la educación sexual integral, autocuidado y resolución de conflictos libres de violencia.

Manual de prevención de Abuso Sexual Infantil.



Manual de Civismo y Cultura Digital basada en valores.



Herramientas Lúdicas para niños, niñas y adolescentes, profesores padres, madres y cuidadores.



Programa Escáner, destinado a padres, madres y cuidadores especializado en temas de educación sexual, comunicación asertiva y escucha activa.



Guías para padres, madres y cuidadores sobre el manejo seguro y educativo de redes sociales.

Las organizaciones participantes en esta iniciativa son: Alumbra, Antenas por los Niños A.C., Bidar Project, Early Institute, Escudo de la Dignidad, Fundación Freedom, Fundación PAS, Grupo Julia Borbolla, Grupo Loga, Guardianes, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, Te Protejo México, Unión Mujer y Ya Basta.

El llamado de las asociaciones es claro: la protección de los menores solo será posible con la colaboración de toda la comunidad educativa, incluyendo a maestros, directivos, familias, autoridades y medios de comunicación.

