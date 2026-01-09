Invierno y salud: el gasto que crece en los hogares hasta un 35 por ciento

Ciudad de México.- El invierno no solo trae frío. También eleva el gasto en salud de los hogares mexicanos, que enfrentan un aumento notable en la compra de medicamentos y consultas médicas como consecuencia de las enfermedades respiratorias.

Entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo, el presupuesto familiar puede verse afectado. Porque las festividades ceden espacio a una presión silenciosa: atender enfermedades respiratorias que se multiplican en esta temporada.

Durante diciembre pasado, y este mes de enero, la demanda de medicamentos antigripales, antivirales y artículos de prevención aumentó 35 por ciento.

Así lo informó Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM).

Este incremento reflejó un fenómeno recurrente del invierno. Las bajas temperaturas y la convivencia en espacios cerrados facilitaron los contagios.

¿Qué sucedió en las farmacias durante el invierno?

Las farmacias del país registran mayor afluencia desde inicios de diciembre. La población busca aliviar síntomas y prevenir contagios respiratorios.

Juvenal Becerra explicó que las enfermedades más comunes incluyeron gripes, infecciones de garganta, influenza, COVID-19 y bronquitis. Estos padecimientos activaron un consumo constante de medicamentos.

“Tenemos un repunte de un 35 por ciento más de demanda en antigripales, antivirales, analgésicos y vacunas contra influenza”, señaló el dirigente de UNEFARM.

El aumento no se limitó a los medicamentos. Los productos de prevención, como cubrebocas y gel antibacterial, también ganaron relevancia en el gasto cotidiano.

Este comportamiento se reflejó en la operación diaria de las farmacias. La atención al público se intensificó, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

Más consultas médicas y familias completas enfermas.

El impacto del invierno también se observó en los consultorios anexos a farmacias. UNEFARM reportó un aumento del 20 por ciento en citas médicas durante diciembre.

La organización agrupa más de 300 consultorios en todo el país. En ellos, médicos atienden cuadros respiratorios leves y moderados.

@trendingqueretaro En invierno 🤧❄️ las defensas del cuerpo pueden bajar, por eso una buena alimentación 🥗🍎 es una gran aliada para protegernos. Consumir frutas y verduras 🥦🍊 aporta vitaminas y minerales esenciales que ayudan a reforzar el sistema inmunológico 💪🦠, sin necesidad de abusar de suplementos 💊🚫. Nutrientes como la vitamina C, la vitamina A y el zinc 🧡✨ ayudan a mantener fuertes las vías respiratorias y a responder mejor ante infecciones 🤒➡️😊. Además, cuidar la salud intestinal es fundamental 🦠❤️‍🩹, ya que está estrechamente ligada a las defensas del cuerpo. Los alimentos fermentados como el yogurt natural 🥛😋, el kéfir 🥄🍶 y otros probióticos favorecen el equilibrio del organismo y pueden reducir la intensidad de los síntomas respiratorios 🌬️😷. Mantener un consumo adecuado de calorías ⚖️🍽️ y evitar el exceso de peso también ayuda a que el sistema inmune funcione mejor durante la temporada de frío ❄️💙. ♬ sonido original – Trendingqueretaro

Te puede interesar: Lo que debes saber de la renovación de la Línea 3 del Metro

Becerra explicó que el contagio intrafamiliar implica parte del aumento. Cuando un integrante se enferma, el resto suele seguir el mismo camino.

“El gran tema de las enfermedades respiratorias es que si se enferma el papá, después va la mamá y toda la familia completa”, afirmó.

La transmisión aérea facilita el contagio por boca y nariz. Este factor convierte al hogar en un espacio vulnerable durante la temporada invernal.

Abasto estable y una presión constante al gasto familiar.

Pese al incremento en la demanda, el sector privado no reporta desabasto de vacunas contra influenza y COVID-19. Así lo aseguró el presidente de UNEFARM.

La disponibilidad permitió atender a una población que busca prevención y atención oportuna. Sin embargo, el flujo de pacientes se mantiene intenso.

Para muchas familias, el gasto en salud se volvió prioritario frente a otros consumos. El invierno obligó a ajustar decisiones cotidianas.

Familias mexicanas gastan más para adquirir medicamentos

El gasto de los hogares mexicanos en necesidades médicas se incrementó de manera significativa en los últimos seis años, al registrar un aumento de 41.1 por ciento entre 2018 y 2024, de acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa.

El análisis revela que, mientras al inicio de ese periodo el desembolso trimestral promedio en medicamentos era de 222 pesos, para 2024 la cifra se elevó hasta 480 pesos, lo que representa una presión cada vez mayor para la economía familiar.

Este crecimiento en el gasto privado está directamente relacionado con las deficiencias del sistema público de salud. Según México Evalúa, los cambios en el modelo de suministro implementados desde 2018 provocaron problemas de desabasto en hospitales y clínicas oficiales, obligando a las familias a cubrir por su cuenta la compra de medicamentos que antes recibían de manera gratuita.

La organización advierte que esta situación afecta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que deben destinar una mayor proporción de su presupuesto a la atención médica, lo que incrementa el riesgo de gastos catastróficos en salud y profundiza las desigualdades en el acceso a tratamientos oportunos.

ARH