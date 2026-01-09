Invierno y salud: el gasto que crece en los hogares hasta un 35 por ciento

Ciudad de México.- El invierno no solo trae frío. También eleva el gasto en salud de los hogares mexicanos, que enfrentan un aumento notable en la compra de medicamentos y consultas médicas como consecuencia de las enfermedades respiratorias.
Entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo, el presupuesto familiar puede verse afectado. Porque las festividades ceden espacio a una presión silenciosa: atender enfermedades respiratorias que se multiplican en esta temporada.
Durante diciembre pasado, y este mes de enero, la demanda de medicamentos antigripales, antivirales y artículos de prevención aumentó 35 por ciento.
Así lo informó Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM).
Este incremento reflejó un fenómeno recurrente del invierno. Las bajas temperaturas y la convivencia en espacios cerrados facilitaron los contagios.
¿Qué sucedió en las farmacias durante el invierno?
Las farmacias del país registran mayor afluencia desde inicios de diciembre. La población busca aliviar síntomas y prevenir contagios respiratorios.
Juvenal Becerra explicó que las enfermedades más comunes incluyeron gripes, infecciones de garganta, influenza, COVID-19 y bronquitis. Estos padecimientos activaron un consumo constante de medicamentos.
“Tenemos un repunte de un 35 por ciento más de demanda en antigripales, antivirales, analgésicos y vacunas contra influenza”, señaló el dirigente de UNEFARM.
El aumento no se limitó a los medicamentos. Los productos de prevención, como cubrebocas y gel antibacterial, también ganaron relevancia en el gasto cotidiano.
Este comportamiento se reflejó en la operación diaria de las farmacias. La atención al público se intensificó, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.
Más consultas médicas y familias completas enfermas.
El impacto del invierno también se observó en los consultorios anexos a farmacias. UNEFARM reportó un aumento del 20 por ciento en citas médicas durante diciembre.
La organización agrupa más de 300 consultorios en todo el país. En ellos, médicos atienden cuadros respiratorios leves y moderados.
Becerra explicó que el contagio intrafamiliar implica parte del aumento. Cuando un integrante se enferma, el resto suele seguir el mismo camino.
“El gran tema de las enfermedades respiratorias es que si se enferma el papá, después va la mamá y toda la familia completa”, afirmó.
La transmisión aérea facilita el contagio por boca y nariz. Este factor convierte al hogar en un espacio vulnerable durante la temporada invernal.
Abasto estable y una presión constante al gasto familiar.
Pese al incremento en la demanda, el sector privado no reporta desabasto de vacunas contra influenza y COVID-19. Así lo aseguró el presidente de UNEFARM.
La disponibilidad permitió atender a una población que busca prevención y atención oportuna. Sin embargo, el flujo de pacientes se mantiene intenso.
Para muchas familias, el gasto en salud se volvió prioritario frente a otros consumos. El invierno obligó a ajustar decisiones cotidianas.
Familias mexicanas gastan más para adquirir medicamentos
El gasto de los hogares mexicanos en necesidades médicas se incrementó de manera significativa en los últimos seis años, al registrar un aumento de 41.1 por ciento entre 2018 y 2024, de acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa.
El análisis revela que, mientras al inicio de ese periodo el desembolso trimestral promedio en medicamentos era de 222 pesos, para 2024 la cifra se elevó hasta 480 pesos, lo que representa una presión cada vez mayor para la economía familiar.
Este crecimiento en el gasto privado está directamente relacionado con las deficiencias del sistema público de salud. Según México Evalúa, los cambios en el modelo de suministro implementados desde 2018 provocaron problemas de desabasto en hospitales y clínicas oficiales, obligando a las familias a cubrir por su cuenta la compra de medicamentos que antes recibían de manera gratuita.
La organización advierte que esta situación afecta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que deben destinar una mayor proporción de su presupuesto a la atención médica, lo que incrementa el riesgo de gastos catastróficos en salud y profundiza las desigualdades en el acceso a tratamientos oportunos.
Cómo proteger la salud ante la contingencia ambiental
Ciudad de México.- La calidad del aire vuelve a recordarnos una realidad incómoda pero ineludible: nuestra forma de habitar la ciudad tiene consecuencias directas en la salud.
Pero, más allá de las cifras y los comunicados oficiales, la contingencia ambiental interpela a la sociedad sobre la urgencia de poner la salud y el cuidado de la vida en las decisiones cotidianas.
¿Cómo proteger la salud ante la mala calidad del aire?
La CAMe compartió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la exposición a contaminantes.
Y prevenir así, enfermedades respiratorias, especialmente entre los grupos más vulnerables.
¿Por qué es importante quedarse en casa durante la contingencia?
Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, periodo en el que se registra la mayor concentración de ozono.
Esto incluye la suspensión de actividades cívicas, culturales, deportivas y espectáculos masivos, así como el ejercicio en espacios abiertos.
Reducir la movilidad no solo protege la salud individual, sino que también contribuye a disminuir la emisión de contaminantes.
Además, una responsabilidad compartida en tiempos de crisis ambiental.
¿Qué precauciones pueden marcar la diferencia en casa?
Entre las medidas preventivas se encuentra evitar fumar, principalmente en espacios cerrados, así como revisar calentadores, estufas y tanques de gas para prevenir fugas.
Siempre que sea posible, se recomienda realizar trabajo a distancia, compras y trámites en línea.
Además de reducir los paseos prolongados con mascotas y mantenerlas bien hidratadas.
Asimismo, es aconsejable evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas o productos con solventes.
Además de cargar gasolina solo en horarios permitidos y reducir el consumo de combustibles dentro del hogar.
Incluso acortando el tiempo de ducha o utilizando recipientes con tapa al cocinar.
¿Cómo cuidar el cuerpo frente a la contaminación?
Si salir es inevitable, el uso de cubrebocas puede ayudar a filtrar contaminantes.
También se recomienda beber al menos un litro y medio de agua al día, consumir alimentos ricos en vitamina C y lavarse cara y manos tras regresar del exterior.
Evitar el uso de lentes de contacto, así como proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, es fundamental para reducir riesgos a la salud.
¿Qué provoca la exposición constante a la contaminación?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que contaminantes como el material particulado, el ozono y el dióxido de nitrógeno tienen efectos respiratorios, cardiovasculares y sistémicos.
A corto plazo pueden causar tos, irritación ocular, dolor de garganta, fatiga y dificultad para respirar; a largo plazo, se asocian con inflamación pulmonar, hipertensión e infartos.
La OMS estima que 6.7 millones de muertes prematuras al año están relacionadas con la contaminación del aire, una cifra que subraya la urgencia de políticas públicas eficaces y cambios culturales profundos.
Los especialistas en la salud, señalan que cuidar el aire es cuidar la vida, y cada pequeña acción.
Desde reducir traslados hasta adoptar hábitos más responsables, puede ser un paso hacia un futuro más sano y solidario.
Lo que debes saber de la renovación de la Línea 3 del Metro
Así serán los trabajos
Ciudad de México.— Con la renovación de la Línea 1 del Metro completada, la próxima meta es la renovación de la Línea 3, que cruza la CDMX de norte a sur.
Al ser una de las líneas más usadas e importantes de la capital mexicana, buscarán minimizar las afectaciones a los usuarios.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se buscará minimizar al máximo la afectación a los usuarios; sin embargo, afirmó que se analizan modelos flexibles, como trabajos nocturnos o cierres parciales.
Advirtió que, con una obra de esta magnitud, “siempre habrá afectaciones”, pero se buscará que estas sean “las menores posibles”.
“Analizaremos vacaciones, etcétera. A lo mejor cerraremos por completo, pero la idea es no afectar demasiado a los usuarios. Siempre va a haber afectación en una renovación, pero queremos hacerlo con la menor afectación posible”.
En caso de ser necesario, “se activarán servicios alternativos con RTP y, de forma extraordinaria, transporte contratado, como ocurrió en la Línea 1”, acotó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.
¿Qué se busca con la renovación?
Los trabajos incluirán sustitución total de vías, renovación completa de las 21 estaciones, de escaleras eléctricas y elevadores nuevos. También se cambiará el sistema de pilotaje por uno basado en comunicaciones (CBTC) y se comprarán 45 nuevos trenes.
Actualmente la Línea 3 opera con 42 trenes —40 en horas pico—, por lo que el nuevo equipo permitirá aumentar la capacidad de transporte en 30 %, reducir el consumo de energía en 35 % y lograr un intervalo de paso de apenas 100 segundos.
La renovación costará 41 mil millones de pesos y será realizada por fases. El plan contempla cerrar estaciones únicamente por tiempos cortos, en noches, fines de semana o vacaciones, y se apoyarán con camiones RTP para no dejar a los usuarios colgados.
¿Cuándo iniciarán los trabajos y cuánto costará la renovación?
Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, anunció que los trabajos principales arrancarán después del Mundial 2026.
Sin embargo, las primeras intervenciones comenzarán desde enero con adecuaciones en talleres y garajes de la estación Universidad.
En noviembre, el Gobierno local solicitó 25 mil millones de pesos de presupuesto para el Metro, de los cuales 5 mil serán para la primera etapa de modernización de la Línea 3.
El proyecto contempla que las obras se extiendan hasta mediados de 2028.
La Línea 3, de las más saturadas y con más incidentes
La intervención de la Línea que corre de Indios Verdes a Universidad es inaplazable, pues es una de las que más retrasos registra.
De acuerdo con los propios datos del Metro, entre enero y agosto de 2024 se reportaron un total de 630 fallas que afectaron a los usuarios.
Entre las fallas más reportadas, están las de energía eléctrica con 189, del sistema de pilotaje automático 179 incidentes y fallas en puertas, con 152.
Estas averías o fallas pueden tardar desde 45 minutos a 3 días para su reparación. Sin embargo, se especifica que se realiza una revisión diaria de los trenes antes de empezar su servicio, lo que reduce el número total.
Durante el periodo de enero a marzo del 2024, la Línea 3 transportó 39 millones 926 mil 846 personas. Esto la coloca como la segunda de mayor demanda, sólo detrás de la Línea 2.
Posibles alternativas de transporte para los afectados
Para los usuarios que usan la Línea 3 del Metro, hay pocas alternativas de transporte que crucen de sur a norte la totalidad de la capital mexicana.
Las principales vías son las líneas 1 (Indios Verdes a El Caminero) y 3 (Tenayuca a Santa Cruz Atoyac) del Metrobús.
Como pasó en los cierres de las Líneas 1 y 9, se podría implementar servicio provisional de RTP con estaciones provisionales.
Esto, podría complicar la movilidad en arterias importantes de la capital durante la renovación del Metro, pues la Línea 3 atraviesa avenidas congestionadas y con poco espacio como Avenida Universidad e Insurgentes.
La experiencia del cierre
En enero del 2021, se registró un incendio en el puesto de mando del Metro que afectó entre otras, la Línea 3.
En aquella oportunidad, unidades del RTP cubrieron la totalidad del recorrido de la Línea 3 del Metro, desde Universidad hasta Indios Verdes.
Prevención que cuida: el retiro de fórmulas infantiles que activó alertas sanitarias globales
Ciudad de México.- En los primeros días de este enero de 2026, Nestlé anunció un retiro preventivo de fórmulas infantiles en más de 25 países, tras confirmar un posible riesgo sanitario en algunos lotes.
La medida respondió a la detección potencial de Bacillus cereus, una bacteria capaz de producir cereulida, una toxina asociada a malestares gastrointestinales, especialmente delicados en bebés.
La información activó protocolos sanitarios, revisiones domésticas y una conversación global sobre la seguridad alimentaria infantil, un tema sensible para millones de familias.
¿Qué sucedió y qué productos fueron retirados?
Nestlé informó que retiró de forma voluntaria y preventiva decenas de lotes de leches en polvo y fórmulas infantiles distribuidas en distintos mercados.
La empresa explicó que la decisión buscó evitar cualquier riesgo potencial para la salud de lactantes y niños pequeños, aun sin reportes masivos de daños.
Entre los productos retirados se encontraron varias presentaciones de las líneas NAN Total Confort 1 y 2, NAN Optipro 1, Alfamino, Alfamino Junior y Nidina 1.
También se incluyeron fórmulas destinadas a necesidades médicas específicas y algunas variantes digestivas, según comunicados oficiales de la empresa.
Los retiros abarcaron países de Europa, América Latina, Asia y México, donde las autoridades sanitarias activaron alertas informativas para la población.
¿sobre Bacillus cereus?
Bacillus cereus es una bacteria común en el ambiente y no siempre representa un riesgo para la salud humana.
Sin embargo, en ciertos alimentos puede producir cereulida, una toxina resistente al calor que provoca síntomas gastrointestinales.
Entre los efectos reportados se encuentran vómitos intensos, náuseas, diarrea, dolor abdominal y somnolencia.
En bebés, estos síntomas adquieren mayor relevancia debido a su sistema inmunológico en desarrollo y su dependencia de una nutrición segura.
Autoridades sanitarias recordaron que los productos no incluidos en los lotes señalados se consideraron seguros para su consumo.
La respuesta de COFEPRIS en México
En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que fue notificada por Nestlé México sobre el retiro de productos importados.
COFEPRIS señaló específicamente los lotes de NAN® Alfamino® y Alfamino® en presentación de 400 gramos, procedentes de Europa.
La dependencia recomendó no adquirir ni consumir los productos con números de lote y fechas de caducidad previamente detallados en su aviso oficial.
También pidió suspender su uso, consultar a un profesional de la salud y notificar a la empresa mediante sus canales oficiales.
La autoridad sanitaria afirmó que mantuvo acciones de vigilancia y control para proteger la salud pública.
Una tendencia global de vigilancia alimentaria
Este retiro se sumó a otros episodios recientes de vigilancia sanitaria en alimentos infantiles registrados en distintos países durante 2025.
En Estados Unidos y Europa, autoridades emitieron alertas por contaminaciones bacterianas en fórmulas infantiles, asociadas a Cronobacter y Salmonella.
Cómo distinguir gripa, alergia, influenza y COVID-19 en otoño-invierno
Ciudad de México.- La llegada del otoño-invierno incrementa consultas médicas por síntomas respiratorios que generan ansiedad, dudas y decisiones urgentes en miles de familias cada día.
El aire frío y seco afecta las mucosas respiratorias y reduce su capacidad de defensa, explican especialistas en salud pública y universidades.
La menor exposición solar también influye en niveles bajos de vitamina D y debilita la respuesta inmunológica.
En este contexto, varios virus sobreviven mejor y circulan con mayor facilidad.
Durante la temporada invernal aumentan los casos de gripa, influenza y COVID-19, padecimientos con síntomas similares, pero con riesgos distintos.
Las autoridades sanitarias suelen reforzar campañas de vacunación para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
El objetivo consiste en reducir hospitalizaciones y complicaciones graves asociadas a infecciones respiratorias.
Daniel Pahua Díaz, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que cada enfermedad tiene un origen específico.
El COVID-19 lo causa el virus SARS-CoV-2.
El resfriado común lo provocan principalmente rinovirus.
La influenza la genera el virus A(H1N1), con variaciones genéticas constantes, según los CDC de Estados Unidos.
Las alergias no tienen origen infeccioso.
Representan una reacción exagerada del sistema inmunológico ante agentes ambientales como polvo, polen o esporas.
¿Cómo se transmiten?
La gripa, la influenza y el COVID-19 se transmiten por contacto cercano y gotículas respiratorias, de acuerdo con los especialistas.
Además, estas partículas se liberan al toser, hablar, estornudar o respirar.
Una persona cercana puede inhalarlas fácilmente.
El COVID-19 también puede propagarse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara, aunque no es la vía principal.
Las alergias no se contagian y suelen intensificarse durante cambios estacionales.
Síntomas que marcan diferencias.
La gripa suele presentar congestión nasal, escurrimiento, tos, dolor muscular y cansancio general.
Además, el COVID-19 puede causar fiebre, dificultad respiratoria, fatiga intensa y pérdida del olfato o gusto.
La influenza provoca fiebre elevada, tos, dolor corporal, cefalea y fatiga marcada, indican los CDC.
Las alergias se concentran en la cavidad nasal.
Generan congestión, escurrimiento y alteraciones del olfato.
No producen fiebre ni compromiso pulmonar directo.
Los especialistas advierten que influenza y COVID-19 pueden comprometer la función pulmonar y poner en riesgo la vida.
Estos casos requieren atención médica inmediata.
Asimismo, distinguir estos padecimientos permite actuar con oportunidad y evitar complicaciones graves.
También reduce la automedicación y el contagio en espacios familiares, escolares y laborales.
La información clara fortalece decisiones responsables y solidarias.
Los tratamientos varían según el diagnóstico.
Las alergias se controlan con antihistamínicos, aerosoles nasales y evitando alérgenos.
La influenza y el COVID-19 requieren antivirales indicados por personal médico.
El resfriado suele resolverse en pocos días con cuidados básicos.
La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz.
Además, la vacunación, el lavado de manos y la atención temprana salvan vidas cada invierno.
ARH