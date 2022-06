Javier Coello, acusó a Lozoya de presiones del gobierno para cambiar de abogados

Ciudad de México.- “Habiendo visto la injustificada persecución en contra de mi familia, me es imposible creer que en mi caso no se observe el más mínimo respeto por los derechos humanos de mi familia, míos e incluso de mis propios abogados”. Estos son extractos de la carta fechada el 5 de junio de 2020 en Madrid, España.

Con la que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, comunicó a su entonces abogado, Javier Coello Trejo, y a su despacho de litigantes, que había decidido relevarlos de su defensa penal luego de casi tres años de representarlo en el caso Odebrecht.

En la misiva, Lozoya justifica la decisión de cambiar de abogados tras acusar que existían fuertes presiones en su contra, así como la necesidad de modificar su estrategia de defensa.

La semana pasada, se revelaron audios de una llamada del fiscal general y el padre de Lozoya, que habría ocurrido meses antes de esta carta, donde justamente el fiscal le reclamaba cambiar de litigantes para no poner en riesgo la “colaboración” entre ellos.

Javier Coello.

“Las circunstancias hacen imposible que vayan adelante con lo que se viene”, añade Lozoya en la carta, y asegura a Coello que se trata de “una decisión muy difícil” debido al respecto que tiene por él, por su hijo el también abogado Javier Coello Zuarth y por la amistad con ambos.

“Como bien sabes, hace meses pondero la muy difícil situación en la que te ha puesto mi defensa legal ante la evidente pérdida de garantías que se vive actualmente en México en la impartición de justicia”, señala Lozoya.

Además, el exdirector de Pemex pone otro factor sobre la mesa: la “postura divergente” de los abogados Coello Trejo sobre las decisiones relacionadas con la estrategia que había decidido ante sostiene Lozoya las presiones que existían por la persecución penal sobre su familia.

“Quiero externarte nuevamente mi agradecimiento por todo tu apoyo, tu afecto y amistad a toda la familia Lozoya”, concluye el exdirector de Pemex.

El contexto y las presiones a Emilio Lozoya

En 2017, la entonces PGR inició una investigación penal en contra de Lozoya, tras conocerse en Estados Unidos declaraciones de directivos de la constructora Odebrecht, en la que estos afirmaban haber sobornado al exdirector de Pemex para obtener contratos, un mecanismo de corrupción que la empresa de capital brasileño había replicado en varios países de la región.

En 2019, a dicha indagatoria se sumó una segunda por los supuestos sobornos que otra empresa, Altos Hornos de México, le entregó a cambio de que gestionara la compra de Pemex, con sobreprecio, de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Adeudo

El 5 de junio del 2020, Emilio Ricardo Lozoya Austin, me envió una carta de agradecimiento por los servicios prestados por mi despacho, dejando entrever una clara coacción y presión que ejercía la Fiscalía sobre él y su entorno familiar.

Ante esto, yo le requerí que me liquidara los honorarios pactados más los gastos que de mi peculio yo había realizado con motivo de la defensa tanto de él como de su familia, fue entonces cuando firmamos un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en pago, mismo que el suscribió en España (anexo documentos).

En este convenio me instruyó para que en su nombre y representación con los poderes que me otorgo desde el 2017, iniciara yo todos los actos tanto judiciales como extrajudiciales para obtener el pago de los treinta y un millones de pesos y demás accesorios que le debía el señor Carlos Autrey Diaz Aldrete. Se añadió además que si para el 4 de abril del 2021, no se me hubiera hecho el pago de mis honorarios me cedía como contraprestación los derechos del contrato de mutuo que había suscrito con Autrey Diaz Aldrete.

Sorpresivamente con fecha 24 de mayo del año en curso, el señor licenciado ERLZ en una forma por demás fraudulenta me revocó los poderes, situación que este despacho a mi cargo procederá jurídicamente no solamente a reclamar el pago legítimo de los honorarios, sino llevarlo a estadios eminentemente penales.

Filtración de grabaciones

La filtración de una grabación dada a conocer tanto por Univisión como por el periodista Carlos Loret de Mola, en donde el señor Fiscal General de la Nación claramente intimida, coacciona y obliga tanto a Emilio Lozoya Thallman como a su hijo Juan Jesús a que se desistan de los amparos demostrarían la negociación que se estaba llevando a cabo.

Javier Coello.

Además, se expresa con palabras altisonantes contra mi persona, pidiendo expresamente que me releven de la defensa.

Cabe mencionar que si bien, no menciona mi nombre, en ese momento yo era el abogado defensor.

Quedo en absoluta libertad de analizar lo que jurídicamente puede proceder en contra de las expresiones vejatorias, denigrantes y abusivas con la que me trata en esa grabación el Fiscal General de la República, de quien fui su abogado, rescaté a su hermano, le presté servicios a su hija e incluso sigo siendo su apoderado, a pesar de que le solicité me revocara los poderes.

Uso faccioso de la Fiscalía General de la República

Es muy preocupante y de verdad relevante, que se divulguen en redes sociales y medios de comunicación grabaciones del Fiscal General de la Nación encargado de la procuración de justicia en México. Esto deja evidencia de:

1. La vulnerabilidad que existe en la Fiscalía General de la República. Si conversaciones que deberían permanecer en un ámbito privado y confidencial son publicitadas, podría estar sucediendo lo mismo con la estrategia y acciones contra la delincuencia, lo cual explicaría la situación en inseguridad que vive el país.

2. El uso faccioso del Fiscal de la institución y de la justicia.

