Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Este 8 de septiembre
Ciudad de México.- En el marco de la Jornada nacional de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil, asociaciones civiles que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reflexionaron y trabajan para que la protección de la infancia deje de ser un discurso simbólico y se convierta en acciones concretas.
Las cifras confirman la urgencia: en México 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños ha sido víctima de violencia sexual, y en la mayoría de los casos el agresor es alguien cercano. La violencia ocurre incluso dentro de las escuelas, donde se han documentado 208 casos de agresiones en los últimos años, pero no existen cifras oficiales al respecto, señalaron representantes de organizaciones civiles.
Un catálogo de recursos útiles y lúdicos
Para acompañar la jornada, la Fundación Freedom y otras 14 organizaciones civiles elaboraron un catálogo con materiales pedagógicos, actividades lúdicas y herramientas de capacitación para toda la comunidad educativa.
“Crear espacios libres de violencia sexual dentro de nuestras escuelas en México” es la meta, subrayó Ana Paola Ruiz, directora de Promoción de la Fundación Freedom. Y destacó:
“En esta jornada miles de escuelas públicas y privadas tienen la oportunidad de abrir un espacio de reflexión y aprendizaje. Este catálogo no es un documento más, es una herramienta viva, con cuentos, videos, spots animados, canciones y material dirigido a los adultos que tienen el compromiso de cuidar y proteger a los niños. Proteger a la niñez es una tarea compartida”.
El material está disponible de manera gratuita y pretende que la Jornada no se quede en un acto simbólico, sino que dé pie a un cambio cultural en las escuelas y en los hogares.
En este QR puedes consultar el catálogo:
Una tarea de todos
“De 46 iniciativas federales presentadas en el Congreso, en cinco años, relacionadas con abuso sexual infantil solo se aprobó una”, lamentó Erika Aponte, jefa de comunicación de Guardianes. Y añadió:
“Las asociaciones seguiremos trabajando en fortalecer alianzas, porque no puede la sociedad civil sola, ni la autoridad sola. Esta es una tarea de todos, siempre con el interés del niño en el centro, deben ser prioridad para todos los sectores”.
Lo que deben saber padres y maestros
Desde la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), la abogada litigante Lucía Muedano Fernández recordó que el catálogo incluye pautas para que las familias y docentes sepan cómo actuar frente a posibles casos.
Entre ellas:
- Cómo prevenir la violencia sexual infantil en las aulas y en casa.
- Cómo construir entornos escolares seguros.
- Señales y síntomas que pueden alertar sobre abuso.
- Cómo indagar si algo extraño le ocurre a un hijo o hija.
- Qué hacer si eres personal docente o padre de familia.
- Cómo exigir a las autoridades y cómo denunciar.
Además, la ODI acompaña a víctimas con apoyo psicológico y jurídico, y pone a disposición las páginas protejeles.odi.org.mx y dispensario.odi.com para asesoría inmediata.
Una jornada para transformar la cultura
La Jornada de Concientización del 8 de septiembre es un recordatorio de que el abuso sexual infantil no es un problema aislado, sino una crisis que exige la participación de todos los agentes educativos y de la familia.
Con la voz de especialistas, asociaciones y padres de familia, el mensaje es claro: la protección de niñas, niños y adolescentes debe ser prioridad nacional, empezando por cada hogar y cada escuela.
¿Cómo la flexibilidad laboral podría fomentar inscripciones en kinders de Coahuila?
Se ha reducido la matrícula en escuelas del estado
Saltillo. — En Coahuila, la matrícula en nivel preescolar presentó una reducción significativa durante los últimos cuatro años. Esta situación impactó tanto a familias como a los planteles educativos.
Según cifras de la Secretaría de Educación, al 1 de septiembre quedaron inscritos 87 mil 284 alumnos en preescolar. La cifra representó 29% menos que en 2022.
Esto implicó que alrededor de 30 mil niños de entre 3 y 5 años abandonaran las aulas una vez reanudadas las clases presenciales tras la pandemia.
La situación afectó incluso a la operación de algunos jardines de niños. En la zona escolar 121 de Saltillo hubo planteles que se quedaron prácticamente sin alumnos.
El subsecretario de Educación Básica Estatal, Hugo Iván Lozano Sánchez, reconoció que las inscripciones en preescolar mantienen una tendencia a la baja en todo el estado.
Impacto en familias y horarios escolares
Lozano explicó a Zócalo que uno de los factores principales es el horario reducido. La jornada escolar en promedio dura de 9:00 am a 12:00 pm.
Este esquema dificulta que madres y padres puedan mantener un empleo formal mientras sus hijos permanecen en la escuela. La falta de cobertura horaria desalienta la inscripción.
El funcionario recordó que antes existían programas de horario ampliado en beneficio de las familias. Estos apoyaban a quienes requerían dejar más tiempo a sus hijos.
Sin embargo, estos programas dejaron de aplicarse en varios municipios. La reducción obedeció a recortes presupuestales y a la reorganización escolar posterior a la pandemia.
Experiencias en otras zonas de Coahuila
Elda Lorena Estrada Villarreal, supervisora de la zona 402 en Piedras Negras, negó el cierre de jardines en su demarcación. Aclaró que todos siguen en operación.
Detalló que el Jardín de Niños Industria Maquiladora disminuyó de ocho a cinco grupos. El motivo fue la cancelación de horarios extendidos para hijos de trabajadores.
La funcionaria explicó que este ajuste no significó un cierre definitivo, aunque reconoció el impacto en la matrícula y en la organización de las familias.
Flexibilidad laboral y programas escolares
Estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaron que la flexibilidad laboral mejora la productividad y facilita la permanencia de mujeres en el empleo.
Cuando las empresas ofrecen esquemas híbridos, horarios escalonados o permisos parentales, el ausentismo disminuye y la conciliación entre familia y trabajo resulta más efectiva.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que la falta de apoyos de cuidado infantil limita la participación laboral femenina.
La reactivación de programas de horario ampliado en preescolares podría aliviar esta carga. Además, permitiría que más niños accedan a educación temprana de calidad.
Natividad de María: Faro de esperanza para la maternidad contemporánea
Ciudad de México.— Cada 8 de septiembre, la Iglesia católica celebra la Natividad de la Virgen María. Se trata de una fiesta mariana desarrollada en la tradición de las comunidades cristianas más antiguas. Aunque los evangelios canónicos tienen pocas referencias sobre el nacimiento de María Madre de Jesús, buena parte de esta tradición mariológica fue alimentada por el Protoevangelio de Santiago (texto apócrifo del siglo II). En él se dan detalles de su concepción milagrosa, puesto que sus padres, Joaquín y Ana, eran estériles y ya ancianos; también se afirma que, por esa razón, la consagraron al servicio de Dios.
Algunos estudios aseguran que el origen de la festividad se remonta al siglo IV con la dedicación de la Basílica de Santa Ana en Jerusalén, erigida donde se cree estuvo la casa de los padres de María. Con la difusión de la devoción se estableció posteriormente el 8 de septiembre como la fiesta fija pues coincide con nueve meses después de la celebración de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), creando así un paralelismo litúrgico con el ciclo de la Encarnación.
Esta devoción explica cómo María “entró en este mundo sin pecado por el privilegio de la Inmaculada Concepción y es, por ello, la primogénita de los redimidos” y por ello a lo largo de los siglos, los católicos han expresado de diversas formas el sentido de la devoción. En el pasado se denominaba al 8 de septiembre como el ‘Origo Mundi Melioris’ (el comienzo de un mundo mejor); también el papa Paulo VI aseguró que esta devoción a la Natividad de María podía considerarse el “amanecer de nuestra salvación” o la “aurora que anuncia el sol de la Redención”.
En México, la devoción a la Natividad de María ha crecido a través de la imagen de la “Divina Infantita”; una imagen de bulto que surgió de una visión de sor Magdalena de San José en el Convento de San José de Gracia, en la capital de la República. Otras localidades, la devoción ha sido heredada por las estatuillas de cera extremeñas o provenientes del norte de Italia. Pero su principal promoción proviene del siglo pasado a través de la Pía Unión de Esclavos de la Divina Infantita y del Instituto de los Misioneros de la Natividad de María, obra mexicana de la que han emergido varias vocaciones sacerdotales y algunos obispos.
En la actualidad, la figura del nacimiento de María ofrece un potente símbolo para repensar la maternidad contemporánea. Hoy se habla de la maternidad casi como una ‘condena’ o como la ‘claudicación’ de la individualidad y del proyecto de vida de las mujeres; sin embargo, la maternidad —esperada, protegida y valorada— sí puede erigirse como modelo de proyecto personal de desarrollo en plenitud. La tradición católica describe cómo Ana y Joaquín acogieron su maternidad tardía como don, educando a María en un ambiente de fe y cuidado que permitió florecer su vocación única.
Hoy, sin embargo, es un hecho que las madres enfrentan tanto deficiencias estructurales para su desarrollo como estigmas sociales provenientes de ideologías que equiparan la maternidad con un estado indeseable. Por una parte, hacen falta espacios y servicios (médicos, psicológicos, asistenciales y de integración comunitaria) para vivir un embarazo lo más tranquilo y sano posible; por otro, la precariedad de las condiciones laborales y trabajos no remunerados también afectan la confianza de mujeres en vivir no sólo el embarazo sino la primera infancia de sus hijos. En esto, se requiere una corresponsabilidad real de toda la sociedad en su conjunto para que fenómenos como la ansiedad y la depresión sean menos tortuosos para las embarazadas o las madres con hijos pequeños.
Frente a esto, la Natividad de María invita valorar los cuidados de la madre y el bebé como eje del bienestar social, exigiendo políticas que apoyen la maternidad (redes de apoyo, licencias adecuadas y acceso a salud mental; desestigmatizar la maternidad como una circunstancia negativa en la vida de las mujeres; y promover una maternidad elegida y saludable, donde el autocuidado y el desarrollo personal no sean vistos como opuestos, sino como complementarios.
En el umbral de su fiesta, María nos interpela a construir una sociedad donde toda maternidad pueda vivirse como plenitud y no como renuncia; donde el cuidado sea reconocido como columna vertebral de la comunidad; y donde ninguna mujer tenga que elegir entre su realización personal y su vocación al amor.
El aborto triplica riesgo de trastornos psicológicos en mujeres, revela especialista
Ciudad de México.— El psicólogo Leonardo Alvarado Zamudio, de la Fundación Choose Life, afirmó que el aborto no genera beneficios para la salud mental de las mujeres y advirtió que, por el contrario, existen evidencias de consecuencias psicológicas.
Advirtió que vida humana no es negociable y “es un grito de auxilio de las mujeres a las que el sistema les ha fallado”.
Trastornos asociados al aborto
Alvarado Zamudio aseguró que “sí existen trastornos psicológicos, y no hay ningún beneficio para las mujeres que abortan”.
Señaló que investigaciones científicas han documentado este riesgo “un meta análisis con más de 871 mil mujeres de Coleman demostró que el aborto aumenta un 81% el riesgo de problemas de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, conductas suicidas. El 9.9% de estos casos se atribuye directamente al aborto”.
Agregó que, de acuerdo con ese mismo análisis, las mujeres que abortaron son aproximadamente tres veces más propensas a presentar trastornos de oposición desafiante y TDAH.
“Las mujeres que abortaron aproximadamente más de siete veces son más propensas a desarrollar un trastorno de conducta y cuatro veces más probables a tener un historial de trastorno de personalidad antisocial”, dijo.
También hizo referencia a estudios académicos internacionales: “Revisiones neutrales como The Abortion at the Mental Health controversy admiten que no hay evidencia de beneficios psicológicos del aborto, sólo riesgos”.
Por ello cuestionó: “¿Por qué ocultar estos hallazgos si realmente defendemos a las mujeres? La transparencia debería ser un imperativo ético.
Cifras en México
El psicólogo Leonardo Alvarado citó información de transparencia del Secretario Ejecutivo de la Federación donde desde 2007 la Ciudad de México registra 270 mil abortos, con 13 mil 742 casos en 2023. Sobre este tema, comentó: “Detrás de estos números hay un negocio. Clínicas privadas como Marie Stopes realizaron tan solo 51 mil abortos en 2014, superando incluso hospitales públicos”.
Mencionó que un porcentaje importante corresponde a menores de edad: “5.1% de los abortos, 14 mil casos, son de niñas de 11 años a 17 años, muchas de ellas víctimas de violencia sexual”.
El especialista indicó que la problemática persiste: “13 mil mujeres han tenido más de dos abortos en instituciones públicas, esto en la Ciudad de México”.
Un sistema que falla a las mujeres
Alvarado subrayó que el aborto no puede analizarse fuera de las condiciones sociales y de salud que enfrentan las mujeres. “El fracaso del Estado es un abandono disfrazado de libertad. 63.6% de las mexicanas carecen de seguridad social, sin acceso a salud, educación o empleo. ¿Cómo hablamos de elección con este contexto?”.
Por otro lado, acusó que la NOM 046 permite abortos sin denunciar al violador, normalizando la impunidad. “La vida humana no es negociable. Cada aborto es un fracaso colectivo y un grito de auxilio de las mujeres a las que el sistema de salud les ha fallado”.
Mortalidad materna
Finalmente, el psicólogo sostuvo que existen factores más determinantes para reducir la mortalidad materna. “Por ahí decían que hay mucha mortalidad materna porque el aborto no es legal, no es gratuito, pero realmente la escolaridad de la mujer, la atención a emergencias obstétricas, el cuidado prenatal y atención del parto con agua potable, drenaje, atención a embarazos de alto riesgo y bajo peso al nacer, eso realmente sería trabajar en salud”.
