Jóvenes activan la voz en LSM: guante traductor que conecta corazones

“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”

– Frida Kahlo

La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un instante basta para transformar todo lo que dábamos por sentado. Eso lo sabe bien Valeria de la Torre, una joven hidrocálida cuya historia de dolor y resiliencia ha conmovido a todo México.

Lo que parecía un día normal, con planes sencillos y cotidianos, se convirtió en un suceso que marcaría su vida para siempre.

El accidente que lo cambió todo

Era diciembre de 2024. Valeria se encontraba en La Paz, Baja California Sur, junto con su novio y unos amigos. Habían decidido detenerse en un puesto de tacos. Mientras el resto esperaba, ella abrió la cajuela del auto para sacar unos objetos.

De pronto, un choque entre dos vehículos se produjo en la avenida. Nadie lo imaginó, pero uno de esos autos salió disparado hacia donde estaba Valeria. En cuestión de segundos, quedó prensada entre los carros.

El impacto fue brutal. Su cuerpo quedó atrapado, y en ese instante, su vida dio un giro irreversible.

La primera cirugía: despertar a una nueva realidad

Valeria fue trasladada de inmediato al hospital. Los médicos lucharon por estabilizarla, pero las lesiones eran demasiado graves. Para salvarle la vida, tuvieron que tomar una decisión: amputar su pierna derecha.

Cuando despertó de la cirugía, la noticia la golpeó con fuerza. El desconcierto, el dolor y la incredulidad la invadieron. De un momento a otro, todo lo que conocía había cambiado.

Sin embargo, lo más sorprendente no fue la tragedia en sí, sino la manera en que Valeria comenzó a enfrentarse a ella.

Los primeros momentos, el apoyo de sus padres y su novio

Estando en cuidados intensivos en donde es poca la afluencia de gente, tuvo la fortuna de despertar con su novio presente y un poco más adelante recibió la visita de sus papás, quienes mostraron entereza y apoyo en todo momento. El apoyo de sus seres queridos es siempre fundamental y Val de la Torre lo valida en su historia.

El traslado a Guadalajara y una segunda decisión difícil

Un par de días después del accidente, Valeria fue trasladada a un hospital en Guadalajara para continuar con su atención médica. Allí, los especialistas evaluaron su estado.

La noticia no fue alentadora: la pierna izquierda también había sufrido daños irreversibles. No había otra alternativa. Para preservar su vida, sería necesario amputarla.

Dos cirugías, dos pérdidas, y una vida entera que parecía desmoronarse. Sin embargo, en el corazón de Valeria comenzó a germinar algo inesperado: la decisión de no rendirse.

Entre lágrimas, dolor y esperanza

El proceso de recuperación ha sido arduo. Días interminables de hospitalización, incomodidad, terapias, lágrimas y momentos de desesperación. Nadie podría juzgarla si hubiera decidido resignarse.

Pero Valeria eligió otro camino. Desde sus primeros días, comenzó a mostrar una fuerza interior admirable. Entre lágrimas y risas nerviosas, descubrió que lo que había perdido físicamente no se comparaba con lo que seguía vivo en su interior: la esperanza, los sueños y la capacidad de amar la vida.

Fue entonces cuando hizo algo extraordinario: abrió su corazón al mundo.

La fuerza de compartir lo real

A través de redes sociales, Valeria decidió contar su historia sin máscaras ni filtros. Mostró la crudeza de su proceso: cicatrices, caídas, rehabilitación, prótesis, días buenos y días malos.

Su valentía la convirtió rápidamente en un símbolo de resiliencia. Miles de personas comenzaron a seguirla, no para compadecerla, sino para inspirarse en su fuerza.

En una época en la que abundan las apariencias, Valeria mostró la verdad de la fragilidad humana. Y esa autenticidad conectó profundamente con quienes también enfrentan sus propias batallas.

“No puedo cambiar lo que me pasó, pero sí cómo lo enfrento”

Valeria repite una idea que se ha vuelto el centro de su vida: no podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos decidir cómo reaccionamos.

En su caso, eligió levantarse. Eligió caminar de nuevo, aunque fuera con prótesis. Eligió reír, aunque las lágrimas aún estén presentes. Eligió volar, aunque ya no tenga alas físicas, porque descubrió que las alas verdaderas están en el alma.

Su frase favorita lo resume todo:

“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”

Más allá del dolor: un mensaje de vida

Hoy, Valeria está en un proceso intenso de rehabilitación. Se prepara para volver a caminar con prótesis y recuperar movilidad. Pero lo más importante es que se ha convertido en un faro de esperanza para muchos.

Su historia recuerda que la vida puede cambiar en segundos, pero que lo esencial no está en lo que perdemos, sino en lo que se decide hacer con lo que nos queda.

Valeria perdió sus piernas, pero no perdió su sonrisa. Perdió parte de su cuerpo, pero no su capacidad de soñar. Perdió algo que parecía indispensable, pero encontró lo más poderoso: la certeza de que la vida vale la pena, incluso en medio del dolor.

Una enseñanza que conecta con todos

La historia de Valeria no es solo sobre un accidente ni sobre una tragedia. Es la historia de cómo un ser humano puede enfrentar la adversidad más grande y transformarla en una inspiración.

Porque si ella, después de perder sus dos piernas, puede decir con firmeza que la vida sigue siendo un regalo, ¿qué nos impide a nosotros ver esperanza en medio de nuestras pruebas diarias?

Valeria nos enseña que la resiliencia no significa no llorar, sino llorar y aún así levantarse. Que la fortaleza no significa ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Y que la verdadera belleza de la vida está en atrevernos a volver a empezar, una y otra vez.

Una enseñanza que nos inspira..

En un mundo donde muchos corren detrás de metas efímeras, Valeria nos recuerda algo esencial: la vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da la oportunidad de decidir quiénes queremos ser frente a lo que nos sucede.

Y ella lo tiene claro: será una mujer que, aunque perdió los pies, decidió volar.

¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?

