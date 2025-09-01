Jóvenes activan la voz en LSM: guante traductor que conecta corazones

Ciudad de México.- Un guante traduce la Lengua de Señas Mexicana (LSM) al instante y humaniza el diálogo entre sordos y oyentes. Estudiantes politécnicos unen tecnología e inclusión en un dispositivo que otorga voz a gestos.
Valeria Ramos Vázquez y Pedro Martín Morales Flores desarrollan un prototipo que verbaliza la LSM mediante sensores y algoritmos.
Combina sensores de posición y señales mioeléctricas para detectar gestos, compararlos con una base y reproducir audio. El sistema reconoce la voz en 13 frases cotidianas seleccionadas, como “por favor” y “me ayudas”, y las convierte en palabras habladas.
El sistema procesa datos, extrae características, encuentra coincidencias y emite audio claro.
Además, la doctora Blanca Tovar Corona describe cómo unión de sensores de movimiento y electromiografía permite captar movimientos finos de dedos y brazo.
Por su parte, el doctor Álvaro Anzueto Ríos destaca la capacidad del sistema para distinguir cada gesto y su sentido, no solo su forma.
Este proyecto sigue directrices educativas y tecnológicas promovidas con políticas de inclusión tecnológica.
La comunidad con discapacidad auditiva encuentra en este guante una herramienta para conversar sin barreras.
Este avance sensibiliza y promueve la integración social, al permitir que la Lengua de Señas Mexicana tenga voz real. Además, los estudiantes demuestran que la intersección entre programación, electrónica digital e Inteligencia Artificial produce soluciones accesibles y humanas. Y destaca el valor de la ciencia aplicada al bienestar colectivo.
Este proyecto abre el camino para más prototipos integradores.
Al sumar más frases y perfeccionar el algoritmo, podría adaptarse al habla completa y abaratar costos. Entonces, la LSM no solo tendría voz: tendría eco en las políticas, la tecnología y el corazón social. Jóvenes investigadores politécnicos escriben así una historia de empatía, inclusión y avance científico que inspira a toda la sociedad.
Historias que Conectan
Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor
“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”
– Frida Kahlo
La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Un instante basta para transformar todo lo que dábamos por sentado. Eso lo sabe bien Valeria de la Torre, una joven hidrocálida cuya historia de dolor y resiliencia ha conmovido a todo México.
Lo que parecía un día normal, con planes sencillos y cotidianos, se convirtió en un suceso que marcaría su vida para siempre.
El accidente que lo cambió todo
Era diciembre de 2024. Valeria se encontraba en La Paz, Baja California Sur, junto con su novio y unos amigos. Habían decidido detenerse en un puesto de tacos. Mientras el resto esperaba, ella abrió la cajuela del auto para sacar unos objetos.
De pronto, un choque entre dos vehículos se produjo en la avenida. Nadie lo imaginó, pero uno de esos autos salió disparado hacia donde estaba Valeria. En cuestión de segundos, quedó prensada entre los carros.
El impacto fue brutal. Su cuerpo quedó atrapado, y en ese instante, su vida dio un giro irreversible.
La primera cirugía: despertar a una nueva realidad
Valeria fue trasladada de inmediato al hospital. Los médicos lucharon por estabilizarla, pero las lesiones eran demasiado graves. Para salvarle la vida, tuvieron que tomar una decisión: amputar su pierna derecha.
Cuando despertó de la cirugía, la noticia la golpeó con fuerza. El desconcierto, el dolor y la incredulidad la invadieron. De un momento a otro, todo lo que conocía había cambiado.
Sin embargo, lo más sorprendente no fue la tragedia en sí, sino la manera en que Valeria comenzó a enfrentarse a ella.
Los primeros momentos, el apoyo de sus padres y su novio
Estando en cuidados intensivos en donde es poca la afluencia de gente, tuvo la fortuna de despertar con su novio presente y un poco más adelante recibió la visita de sus papás, quienes mostraron entereza y apoyo en todo momento. El apoyo de sus seres queridos es siempre fundamental y Val de la Torre lo valida en su historia.
El traslado a Guadalajara y una segunda decisión difícil
Un par de días después del accidente, Valeria fue trasladada a un hospital en Guadalajara para continuar con su atención médica. Allí, los especialistas evaluaron su estado.
La noticia no fue alentadora: la pierna izquierda también había sufrido daños irreversibles. No había otra alternativa. Para preservar su vida, sería necesario amputarla.
Dos cirugías, dos pérdidas, y una vida entera que parecía desmoronarse. Sin embargo, en el corazón de Valeria comenzó a germinar algo inesperado: la decisión de no rendirse.
Entre lágrimas, dolor y esperanza
El proceso de recuperación ha sido arduo. Días interminables de hospitalización, incomodidad, terapias, lágrimas y momentos de desesperación. Nadie podría juzgarla si hubiera decidido resignarse.
Pero Valeria eligió otro camino. Desde sus primeros días, comenzó a mostrar una fuerza interior admirable. Entre lágrimas y risas nerviosas, descubrió que lo que había perdido físicamente no se comparaba con lo que seguía vivo en su interior: la esperanza, los sueños y la capacidad de amar la vida.
Fue entonces cuando hizo algo extraordinario: abrió su corazón al mundo.
La fuerza de compartir lo real
A través de redes sociales, Valeria decidió contar su historia sin máscaras ni filtros. Mostró la crudeza de su proceso: cicatrices, caídas, rehabilitación, prótesis, días buenos y días malos.
Su valentía la convirtió rápidamente en un símbolo de resiliencia. Miles de personas comenzaron a seguirla, no para compadecerla, sino para inspirarse en su fuerza.
En una época en la que abundan las apariencias, Valeria mostró la verdad de la fragilidad humana. Y esa autenticidad conectó profundamente con quienes también enfrentan sus propias batallas.
“No puedo cambiar lo que me pasó, pero sí cómo lo enfrento”
Valeria repite una idea que se ha vuelto el centro de su vida: no podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos decidir cómo reaccionamos.
En su caso, eligió levantarse. Eligió caminar de nuevo, aunque fuera con prótesis. Eligió reír, aunque las lágrimas aún estén presentes. Eligió volar, aunque ya no tenga alas físicas, porque descubrió que las alas verdaderas están en el alma.
Su frase favorita lo resume todo:
“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?”
Más allá del dolor: un mensaje de vida
Hoy, Valeria está en un proceso intenso de rehabilitación. Se prepara para volver a caminar con prótesis y recuperar movilidad. Pero lo más importante es que se ha convertido en un faro de esperanza para muchos.
Su historia recuerda que la vida puede cambiar en segundos, pero que lo esencial no está en lo que perdemos, sino en lo que se decide hacer con lo que nos queda.
Valeria perdió sus piernas, pero no perdió su sonrisa. Perdió parte de su cuerpo, pero no su capacidad de soñar. Perdió algo que parecía indispensable, pero encontró lo más poderoso: la certeza de que la vida vale la pena, incluso en medio del dolor.
Una enseñanza que conecta con todos
La historia de Valeria no es solo sobre un accidente ni sobre una tragedia. Es la historia de cómo un ser humano puede enfrentar la adversidad más grande y transformarla en una inspiración.
Porque si ella, después de perder sus dos piernas, puede decir con firmeza que la vida sigue siendo un regalo, ¿qué nos impide a nosotros ver esperanza en medio de nuestras pruebas diarias?
Valeria nos enseña que la resiliencia no significa no llorar, sino llorar y aún así levantarse. Que la fortaleza no significa ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Y que la verdadera belleza de la vida está en atrevernos a volver a empezar, una y otra vez.
Una enseñanza que nos inspira..
En un mundo donde muchos corren detrás de metas efímeras, Valeria nos recuerda algo esencial: la vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da la oportunidad de decidir quiénes queremos ser frente a lo que nos sucede.
Y ella lo tiene claro: será una mujer que, aunque perdió los pies, decidió volar.
¿Dónde seguir su contenido y por qué deberías hacerlo?
México
¿Por qué la higiene del sueño importa desde la infancia?
Ciudad de México.- Dormir fue reconocido por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño como uno de los tres pilares de la vida saludable, junto con nutrición y ejercicio.
La Academia Estadounidense de Pediatría informó que entre 25% y 50% de los niños y hasta 40% de los adolescentes enfrentaron problemas para dormir.
¿Qué sucede cuando no dormimos bien?
Selenne Verde Tinoco, especialista de la UNAM, señaló que el insomnio en estudiantes se relacionó con la mala higiene del sueño, como usar dispositivos electrónicos antes de dormir.
El Observatorio del Tec de Monterrey reportó que dormir mal afectó la atención, memoria y aprendizaje. Los alumnos con insomnio mostraron distracciones y errores frecuentes en clase.
El doctor Adalberto González Astiazarán, neurólogo pediatra del Centro Médico ABC, explicó que cuando los niños dormían menos de diez horas al día mostraban irritabilidad, aislamiento social y menor tolerancia a la convivencia.
Un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos concluyó que la irregularidad en los horarios de sueño redujo habilidades de planificación y resolución de problemas en adolescentes.
Impacto emocional y social.
La falta de sueño también afectó la salud emocional. Adolescentes con insomnio mostraron irritabilidad, menor autocontrol y poca motivación escolar. En las aulas aumentaron los conflictos y disminuyó la participación.
Los especialistas destacaron que las chicas padecieron mayores efectos negativos del insomnio en comparación con los varones, posiblemente por diferencias en los patrones de sueño.
Cómo construir hábitos de sueño saludables.
El Centro Médico ABC señaló que los bebés necesitan hasta 17 horas de sueño, mientras que los niños en edad escolar requieren hasta 11. Los adolescentes deben dormir entre ocho y diez horas.
Para mejorar la higiene del sueño, especialistas recomendaron: mantener horarios regulares, limitar siestas, evitar pantallas y sustancias estimulantes, hacer ejercicio y crear un ambiente adecuado en la habitación.
Una inversión para el futuro.
Dormir bien no es un lujo, sino una inversión para la salud física y emocional. Fomentar hábitos de sueño saludables desde la infancia fortalece la memoria, el aprendizaje y la convivencia social.
Estados
Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México
León, Guanajuato.- El presidente de los obispos de México alertó sobre el avance de la secularización, la ideologización del Estado y la “mutua desconfianza” en las relaciones entre el gobierno y las asociaciones religiosas, durante el 10° Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa en León.
En un discurso crítico y reflexivo, Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirmó que México no vive sus “mejores momentos” en materia de garantía de la libertad religiosa. Durante su intervención en el Congreso presidido por la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo, el obispo identificó un “cambio acelerado” en la cultura mexicana como el factor central que ha debilitado este derecho fundamental.
Diagnóstico de secularización e ideologización
Castro Castro contextualizó la problemática en una transformación social profunda ocurrida en la última década. “Hace 10 años la secularización de la cultura en México no era tan extensa ni tan profunda. Hoy, amplias capas de la sociedad, sobre todo en las jóvenes generaciones, encontramos que lo común es que ‘vivan como si Dios no existiera’”, señaló.
Atribuyó este fenómeno al “pensamiento débil” y la “posmodernidad”, que convencen a muchos de la inutilidad de buscar la verdad. “Sin este presupuesto, la dimensión religiosa de las personas se disuelve”, afirmó, lo que reduce la realidad a una “pura vida inmanente” centrada en el bienestar, el consumo y el rendimiento económico.
El obispo advirtió que este contexto cultural afecta a las instituciones religiosas que experimentan “una baja sensible de miembros” y una pérdida de interés social respecto a lo divino, la verdad y el sentido trascendente; y reconoció que eso impacta “en la calidad de la experiencia religiosa de los que mantienen la llama de lo trascendente aún encendida”.
LEE La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Crítica a la injerencia ideológica
Castro Castro cargó contra la penetración de ideologías en los partidos políticos, “particularmente en el que hoy detenta la autoridad”. Aseguró que esto distorsiona el ejercicio de gobernar para el Bien Común Nacional, especialmente en la comprensión de los Derechos Humanos, mediante “el uso faccioso de términos equívocos” vinculados a la “ideología de género” y a versiones radicales del feminismo, presentes ya en “los libros de texto de educación básica”.
Denunció que esta distorsión lleva a las autoridades civiles a terrenos de “vigilancia”, “control” e incluso “silenciamiento” de las voces de líderes religiosos que, desde sus convicciones, “denuncian injusticias” o “señalan violación de derechos humanos”.
El presidente de la CEM calificó las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas de “formales”, “diplomáticas” y “superficiales”, pero “infectadas de mutua desconfianza”. Advirtió que se han convertido en un “terreno escabroso” que muchos prefieren evitar.
“La ‘fría formalidad’ de las relaciones entre las Asociaciones Religiosas y el Gobierno del Estado Mexicano, en los últimos años, ha hecho que se reduzca todo a encuentros protocolarios o de rutina, sin objetivos específicos hacia los cuáles avanzar, sin escucharnos, sin construir mejores condiciones que garanticen la plena libertad religiosa a los ciudadanos, los que son, primaria y directamente, los sujetos de derechos”, refirió.
Castro reconoció que los ciudadanos mexicanos “aterrizan cada vez más en la indiferencia religiosa” pero eso no exime al los gobiernos a cumplir su deber en la apertura y servicio en esa materia. Acusó a las autoridades civiles de “simular” el cumplimiento de su deber pues “desestima el verdadero diálogo, menosprecia la buena voluntad de los actores religiosos, [mientras] realiza más tareas de acecho, control e intimidación”, afirmó con contundencia. Como evidencia, citó que “el número de denuncias a ministros de culto católicos en los últimos años ha crecido”.
Urgente rehabilitación política y educativa
Al finalizar, Castro Castro hizo un llamado a una “cirugía mayor” para “rehabilitar la política” de su “actual mediocridad” y para recolocar el derecho a la libertad religiosa como una “asignatura destacada” con “muchos pendientes por resolver”.
“Se trata de mirar con amor y responsabilidad a las nuevas generaciones que reciben un mundo científica y tecnológicamente hiper desarrollado, pero, también, un mundo con la trascendencia ocultada, deteriorado espiritualmente”, concluyó, reafirmando el papel de la Iglesia Católica como “portadora de esperanza” basada en una “fe inquebrantable”.
“Vivo esperanzado y sé, con claridad, que podremos dar cara a estos desafíos para juntos mejorar. Se trata de corregir el extravío antropológico actual, la ideologización de los derechos humanos y la estrechez de miras en las autoridades”, concluyó.
México
Arzobispo de León: “La vida es sagrada y debe respetarse desde la concepción”
Ciudad de México.- El arzobispo de León, Monseñor Jaime Calderón Calderón, se pronunció en contra de la legalización del aborto y reafirmó su compromiso en la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción.
Sus declaraciones fueron difundidas a través de la cuenta de Instagram de Voto Católico MX, donde hizo un llamado a la sociedad a no permanecer indiferente ante lo que calificó como una grave amenaza a la dignidad humana.
Defender la vida es una tarea de todos
En su mensaje, el arzobispo advirtió que la propuesta de legalizar el aborto en México no solo atenta contra los principios cristianos, sino también contra los derechos humanos fundamentales.
“Legalizar el aborto es atentar contra la vida del ser humano, nuestra gran tarea es seguir defendiendo el derecho a nacer de los más inocentes e indefensos”, subrayó.
Calderón Calderón señaló que no se trata de un tema exclusivo de la Iglesia, sino de una cuestión que interpela a todos los ciudadanos que reconocen el valor absoluto de la vida.
“La pretensión de una minoría para legalizar un crimen que amenaza a los más inocentes es un asunto que debe interpelarnos a todos, no solo a los cristianos, sino también a los ciudadanos de buena voluntad que tenemos la firme convicción de respetar y proteger la dignidad inherente a la persona humana desde la concepción”, expresó.
El derecho inviolable a vivir
El arzobispo insistió en que desde el primer instante de la existencia, el ser humano debe gozar de garantías y protección.
“Desde el primer momento de su existencia al ser humano se le deben reconocer y proteger sus garantías, entre las que está el derecho inviolable a vivir, así como a salvaguardar su integridad y seguridad”, afirmó.
Asimismo, rechazó cualquier justificación al aborto, incluso en casos de violencia sexual.
“Un ultraje sexual es una agresión muy grande a la mujer y el aborto representa un nuevo ataque al cuerpo de la madre y también a la vida de una criatura”, enfatizó.
Llamado a no ceder ante la indiferencia
El líder religioso concluyó que el respeto a la vida no admite excepciones y pidió redoblar esfuerzos en su defensa.
“La vida es sagrada y siempre debe ser respetada de manera absoluta desde su inicio, la tarea es seguir defendiéndola”, puntualizó.
El mensaje del arzobispo de León coincide con un contexto nacional donde diversas voces se han manifestado en torno a la discusión del aborto.
Su postura se suma a las de líderes religiosos y organizaciones que insisten en colocar la dignidad humana y el derecho a la vida en el centro del debate.
