Jóvenes encuentran más opciones, aseguran bachillerato cercano y sin examen

Ciudad de México.- De acuerdo con las autoridades de Secretaría de Educación Pública (SEP), el programa “Mi Derecho, Mi Lugar” permitió que el 94.7 % de los aspirantes obtuviera un espacio en el bachillerato de la Zona Metropolitana.

Cabe señalar que de los 272 mil 793 jóvenes registrados, el 97.4 % quedó en una de sus tres primeras opciones, lo que representó un cambio en el acceso educativo.

Oportunidades reales de elección.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, expuso en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los beneficios de este nuevo modelo de elección con los siguientes resultados.

El 68.4 % de los aspirantes fue asignado a su primera opción.

Un 21.1 % accedió a su segunda preferencia y 7.9 % a la tercera.

Solo 2.5 % llegó a una cuarta opción y 0.1 % a la quinta.

El nuevo esquema sustituyó al examen Comipems y abrió la posibilidad de elegir planteles según cercanía y necesidades.

Modalidades de ingreso.

El sistema funcionó en tres modalidades.

La primera fue acceso directo sin examen, con más de 111 mil registros.

La segunda consistió en examen para aspirar a la UNAM y el IPN, con 37,234 inscritos.

La tercera combinó examen y acceso directo, con más de 124,000 registros.

Ventajas para los estudiantes.

El modelo permitió que 68 % de los jóvenes quedara en planteles a menos de cinco kilómetros de sus casas.

Este cambio redujo traslados, costos y estrés familiar.

Además, casi 15 mil estudiantes más se inscribieron en comparación con el año pasado, lo que reflejó un aumento en el interés por continuar estudiando.

Hoy los jóvenes tienen más posibilidades de decidir su trayectoria y asegurar un lugar cercano a su hogar.

Registro extemporáneo abierto.

El sistema abrió una segunda oportunidad para quienes no participaron en la convocatoria inicial.

El registro extemporáneo está disponible del 21 al 28 de agosto a través de la plataforma oficial. En ella, los aspirantes pueden consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas.

También pueden los aspirantes, pueden realizar su preinscripción directa a la opción educativa que mejor se adapte a sus intereses.

“Mi Derecho, Mi Lugar” marcó un cambio en la educación media superior. Porque el modelo reconoce el derecho de los jóvenes a elegir y les asegura un espacio digno para continuar sus estudios.

ARH