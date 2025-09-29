Jóvenes mexicanos desarrollan la primera copiadora-escáner en Braille

Ciudad de México.- La falta de libros en Braille en Zacatecas inspiró a un grupo de jóvenes ingenieros a crear la primera copiadora-escáner que imprime en este sistema táctil.

Acompañados y asesorados por sus docentes, los estudiantes, diseñaron un dispositivo capaz de digitalizar textos y traducirlos en puntos Braille. Este logro garantiza mayor inclusión para personas con discapacidad visual o ceguera.

Foto: IPN

El aparato funciona como una copiadora común.

Digitaliza documentos, procesa imágenes y las convierte en un archivo Braille listo para imprimirse en papel especial.

También permite copiar de Braille a Braille, resolviendo una necesidad no cubierta en bibliotecas y hogares.

Cabe recordar que en México, más de 2.6 millones de personas viven con discapacidad visual, según el Inegi.

Esta cifra coloca a esta condición como la segunda causa de discapacidad en el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó que al menos 2 mil 200 millones de personas en el mundo padecen algún grado de discapacidad visual. Frente a estas cifras, el acceso a la información se vuelve una herramienta indispensable para garantizar derechos fundamentales.

Además los jóvenes identificaron que solo grandes editoriales cuentan con equipos especializados para reproducir textos en Braille.

Por eso decidieron romper la barrera tecnológica y dar una respuesta al alcance de comunidades y centros educativos.

Foto: IPN

Azalia Guadalupe García Cruz, Abril Natalia Sánchez Luevano y Marlon Chávez Almaraz trabajaron en este proyecto junto a sus asesores.

Por ello, coincidieron en que la técnica y la tecnología, así como la creatividad cobra sentido cuando transforma la vida de quienes más lo necesitan.

Los estudiantes iniciaron el trámite de patente del prototipo, con la intención de ponerlo al servicio de la sociedad. El camino podría incluir la creación de una empresa social o un modelo de transferencia tecnológica.

Gracias a este avance, personas con discapacidad visual podrán imprimir textos personales, documentos oficiales o materiales educativos en Braille. También podrán acceder a información clave en temas de salud y protección civil.

Este esfuerzo refleja, según los profesores el llamado a las juventudes mexicanas: para usar la ciencia y la tecnología y crear un país más incluyente y solidario.

