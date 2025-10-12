Juan Carlos Carredano: cuando la fe se convierte en historia

Un hombre que descubrió que los medios pueden ser mucho más que entretenimiento: pueden ser un camino para tocar el alma.
Hay personas que no sólo cuentan historias, sino que viven para que esas historias transformen a otros.
En 1982, un pequeño de apenas tres años caminaba de la mano de su padre rumbo a una capilla en Santa Fe. Frente a él, una figura diminuta con un sari blanco y azul le tomó la mano, lo miró a los ojos y pronunció unas palabras que marcarían su vida: “Él va a ser un misionero”. Aquella mujer era la Madre Teresa de Calcuta, y el niño, Juan Carlos Carredano, no podía imaginar que ese instante se convertiría en la semilla de su vocación.
Décadas después, ese mismo niño se ha convertido en uno de los productores más reconocidos del mundo hispano. Su misión no es otra que llevar el mensaje de fe y valores a través del cine, la creatividad, la tecnología y el arte.
Juan Carlos Carredano es productor, comunicador y creyente convencido de que la fe también puede entrar por los ojos y el corazón, ha hecho de los medios una misión de vida. En su mirada hay propósito, y en su trabajo, un eco constante: el deseo de acercar a las personas a Dios.
Del sueño de contar historias al llamado de servir
Desde joven, Juan Carlos tuvo claro que su vocación no estaba únicamente en el mundo del espectáculo, sino en el servicio. Su pasión por comunicar lo llevó a estudiar, crear, experimentar… pero sobre todo, a buscar un sentido más profundo detrás de la cámara.
Con el tiempo comprendió que su talento podía ser un instrumento. Que cada historia bien contada podía ser también una oración, un gesto de esperanza o un puente hacia la fe.
No fue un camino inmediato. En su trayectoria hubo dudas, retos, silencios y momentos de discernimiento. Pero fue precisamente en esos instantes cuando descubrió que Dios no sólo se revela en los templos, sino también en las ideas, los guiones y los pequeños detalles del día a día.
Evangelizar con creatividad y excelencia
Esa certeza lo llevó a dirigir CCC of America, una productora que ha logrado llevar mensajes de fe y valores a miles de familias a través de películas, animaciones y documentales.
Entre sus proyectos más reconocidos está “Lukas Storyteller”, una serie animada que narra las aventuras de un pez que conoció a Jesús, y más recientemente, la película “Carlo Acutis: el influencer de Dios”, que retrata la vida del joven santo que inspiró a toda una generación.
Pero más allá de los títulos o premios, lo que distingue a Carredano es su propósito: hacer que cada producción sea una experiencia que deje huella. Él mismo lo resume con sencillez:
“Si una persona se siente movida a buscar a Dios después de ver nuestro trabajo, entonces todo ha valido la pena”.
Fe, familia y misión
La fe de Juan Carlos no es una etiqueta; es un modo de vivir.
Como laico del movimiento Regnum Christi, ha aprendido que servir a Dios desde el mundo profesional no solo es posible, sino necesario. Su familia y su entorno han sido parte fundamental de esa misión. Con ellos comparte su visión de un mundo donde los valores se comuniquen con belleza, verdad y amor.
Quienes lo conocen destacan su serenidad, su alegría y su mirada esperanzadora. En un medio donde la prisa y la vanidad suelen marcar el ritmo, Carredano recuerda que detrás de cada cámara hay personas, y detrás de cada historia, corazones que buscan sentido.
Historias que transforman vidas
A lo largo de su camino, Juan Carlos ha visto cómo su trabajo ha inspirado conversiones, vocaciones y reconciliaciones. Niños que aprenden sobre los santos a través de Lukas; familias que redescubren la fe; jóvenes que vuelven a creer que el bien puede ser atractivo.
Cada proyecto ha sido un recordatorio de que evangelizar también puede ser un acto de arte. Su historia es, en el fondo, la historia de alguien que escuchó una llamada y la siguió sin reservas.
Con paso firme, sigue creando, soñando y creyendo que todavía hay muchas formas de hablar de Dios… incluso en una pantalla.
Juan Carlos Carredano nos enseña que la fe no se impone, se propone.
Y que cuando una historia nace del amor y la esperanza, siempre encontrará el camino para tocar un corazón.
Su vida es testimonio de que evangelizar no es cuestión de micrófonos ni escenarios, sino de convicción, coherencia y pasión por servir.
Como predijo aquella santa de Calcuta hace más de cuarenta años, el pequeño que tomó su mano se convirtió en un misionero, uno que usa cámaras, guiones y creatividad para hablar de Dios y demostrar que la fe también se produce con excelencia.
Dónde seguir su contenido
Seguir a Juan Carlos es descubrir cómo la creatividad puede ser un acto de fe.
A través de sus producciones, su enseñanza y su testimonio, nos invita a mirar más allá del entretenimiento y a encontrar a Dios en lo cotidiano.
Historias que Conectan
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ciudad de México.— “Perder un hijo es una experiencia indescriptible”, compartió Mayela Sepúlveda, esposa y madre de cuatro hijos. Su hija menor, Ana Paula, falleció en diciembre de 2024, dejando en su familia una huella profunda que se transformó en testimonio de fe, fortaleza y esperanza.
Mayela Sepúlveda, directora editorial de ConParticipación, organización que promueve la dignidad humana, participó en la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida.
“Agradezco la invitación a compartirles un poco de mi testimonio sobre lo que aprendí con la vida y la muerte de mi niña Ana Paula. Perder un hijo es una experiencia indescriptible”, expresó Mayela Sepúlveda.
“Les hablaré en gran parte desde la perspectiva de la fe, porque soy creyente, pero creo que este mensaje puede llegar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque el dolor es una experiencia humana, es una experiencia que nos toca a todos en esta vida, buenamente o malamente”, señaló durante su intervención.
Aseguró que entre sus motivaciones principales está Dios, su familia y promover una visión de la vida esperanzadora de la mano de la fe, del sentido de vida y de los valores.
La vida de Ana Paula en familia
“La vida de Ana Paula siempre fue un misterio, desde un principio. Su vida estuvo llena del amor que nosotros como papás y su familia, sus hermanos, le dimos, llena del amor de Dios. Pero así como estuvo llena de amor, también estuvo llena de dolor y de sufrimiento. Amor y dolor juntos. Es una paradoja, es una contradicción”, relató Mayela.
Ana Paula nació a los siete meses de gestación, después de dos embarazos normales a las 24 horas de nacida le dio una sepsis, que es como una infección generalizada, y estuvo muy grave. Pero ella luchó por su vida, “Dios tuvo piedad de ella y salió adelante”.
Tras 25 días en el hospital, regresó a casa, donde permaneció un mes sana. Sin embargo, la enfermedad regresó. Empezó con síntomas como fiebre y vómitos. La llevaron al hospital nuevamente y, para la sorpresa de los doctores y sus padres, el diagnóstico fue sumamente terrible: tenía una meningitis bacteriana, que es una infección en el cerebro que afecta muchísimo.
Los médicos confirmaron un daño severo, que derivó en parálisis cerebral. “No podía hablar, ni caminar, ni sentarse, ni poder prácticamente ver, escuchaba algo pero su oído también estaba disminuido”, recordó Mayela.
Un día a la vez
“Fue un misterio que aprendimos a abrazar y a aceptar un día a la vez, porque esa era la única forma de vivirlo. Un día a la vez se convirtió en nuestro lema de vida, y hasta la fecha es nuestro lema de vida”, explicó Mayela Sepúlveda.
Ana Paula vivió doce años y medio enfrentando convulsiones, neumonías, fracturas y cirugías. De julio de 2016 a enero de 2024, la familia pudo cuidarla en casa con apoyo médico.
En enero de 2024, una neumonía la llevó de nuevo al hospital. “el doctor nos dijo: despídanse de ella porque está muy grave. Pero otra vez Dios tenía sus planes. Ana Paula sobrevivió y nos la llevamos a casa en febrero del 2024”. A finales de año, una influenza provocó otra crisis, y el 22 de diciembre, Ana Paula fue llamada a la presencia de Dios.
Cinco lecciones de una vida
Mayela compartió cinco aprendizajes surgidos de esta experiencia:
La vida humana es digna y valiosa sin importar su condición
Ana Paula era una niña muy vulnerable, 100% dependía de otra persona, no podía hablar, no podía hacer nada. Pero su vida era un bien que era tan digna y tan valiosa como todas las demás, sin importar lo que pudiera o no pudiera ser.
La vida tiene sentido incluso en el dolor
“La vida de Ana Paula, a pesar de no poder hacer nada, tuvo un sentido y dio sentido a nuestras vidas. Viktor Frankl enseñó que la vida tiene sentido en cualquier circunstancia. “Nosotros encontramos sentido abrazando ese dolor y acompañando a nuestra hija en cada paso”.
En la debilidad hay un valor
La vida es siempre un bien, sin importar que no puedas caminar solo. Ana Paula siempre necesitó de alguien, eso no la hacía menos, al contrario, nos enseñó que en la debilidad hay un valor: el valor de acompañar y entregarte por el que sufre, el valor de depender unos de otros.
Vale luchar por la vida
“El día que regresamos a casa en la última hospitalización, tan solo ponerla en su cama, sonrió. Era impresionante su voluntad de vivir, se aferraba a la vida a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Dios definitivamente la sostenía”.
La vida es un bien también cuando ya pasó
“Hoy que nuestra hija ya no está, duele mucho su ausencia. Tenemos apenas nueve meses que ella se fue al cielo, y precisamente porque su vida era un bien, era valiosa, al mirar atrás y recorrer su vida, nos brota del corazón decir: Ana Paula, todo valió la pena”.
“Un día a la vez”
Mayela concluye que el dolor existe en la vida, pero a partir de aceptarlo se puede empezar a construir de lo que sí hay. “Tu vida tiene sentido y es un bien, vale la pena luchar por ella. Eres amado y digno. Es posible vivir las dificultades un día a la vez. No te afanes por mañana. Un día a la vez solamente”.
Finalmente, dijo que la situación del país exige cuidar y proteger cada vida, sobre todo las más vulnerables. “Todos podemos hacer algo por alguien, solo mira a tu alrededor y siempre vas a encontrar a alguien que necesite ayuda. No voltees para otro lado”.
ebv
Historias que Conectan
Paulina Mendieta: Maternidad inesperada que reafirma la vida y la fuerza de la mujer
Ciudad de México.— Cuando la noticia de un embarazo llega sin ser planeada, la vida de una mujer puede dar un giro profundo y enfrentarla a decisiones que parecen solas pero que en realidad implican a todos a su alrededor. Paulina Mendieta, directora creativa y de contenido de Red Familia, vocera de Vida por Delante y del Colectivo de Mujeres, comparte su experiencia, una historia que une vulnerabilidad, coraje y la importancia de la vida desde su inicio.
La importancia de hablar de ambos padres
Pau Mendieta señaló que detrás de una mujer que enfrenta un embarazo inesperado, muchas veces hay un hombre que también atraviesa una crisis. “No nada más la mujer entra en crisis frente a un embarazo que no estaba planeado, entonces es importante hablarle a los dos: al padre y a la madre. Es verdad que al final del día la mujer es la que está embarazada, pero necesitamos también hablar de la importancia de los hombres en todo esto”, explicó.
Un embarazo inesperado
El embarazo de Paulina llegó en un momento inesperado. Tres semanas después de escuchar “El viaje de Conchita”, una canción que la conmovió, descubrió que estaba embarazada. Tiempo después su relación con el padre de su hijo terminó, quedando sola frente a la noticia y a los desafíos que implicaba. Tuvo que dar la noticia a amigos y familiares, enfrentando preguntas sobre la opinión del progenitor, sin saber dónde estaba ni cómo actuaría.
Durante las primeras semanas, asistió a los ultrasonidos sola y tuvo que decidir dónde viviría con su hijo. A pesar de haber defendido la vida durante años, esta experiencia le permitió sentir de cerca lo que muchas mujeres en crisis han vivido y sentido.
Preparando el corazón y el hogar para recibir la vida
Paulina relató cómo hablaba con su bebé desde el vientre, asegurándole que todo estaría bien. Pensó en mudarse cerca de sus padres para tener apoyo, pero ellos confiaron en su capacidad de salir adelante. Reconoció que en esos momentos lo que una mujer necesita es apoyo, escucha y compañía, y que la ausencia de estos puede hacer la experiencia más difícil.
Mientras algunas amigas compartían compras y preparativos para sus hijos, Paulina tuvo que resolverlo todo sola. Su embarazo se convirtió en una ofrenda por todas las mujeres que enfrentan crisis durante la gestación y por aquellos padres que no asumen su responsabilidad.
La llegada del bebé y la certeza de que la vida es lo más valioso
Cuando nació su hijo, Paulina recordó que nunca había hecho una oración más sincera. La primera mirada, el contacto y la sensación de tener a su bebé en brazos reafirmaron la importancia de la vida y del amor maternal.
Por ello, criticó la narrativa de quienes presentan la maternidad como un obstáculo para los sueños o la felicidad, subrayando que desde que se es madre, cualquier logro se comparte con el hijo y se vive como un equipo.
Además, advirtió que no es fácil concebir y que dar vida es un privilegio que no todas las mujeres experimentan con facilidad. Recibir la oportunidad de ser madre requiere apertura, confianza y aceptación de la vida.
La maternidad y la conciliación con los sueños personales
Paulina enfatizó que ser madre no impide alcanzar metas personales ni profesionales. Ejemplifica con atletas que son mamás, quienes compiten y a la vez cuidan de sus hijos. Su mensaje es claro: la maternidad puede coexistir con cualquier sueño y ninguna mujer debería sentirse sola ni considerar el aborto como una salida fácil.
Finalmente, refrendó la importancia de valorar a la mujer, respetarla, apoyarla y reconocer que la maternidad es un acto sagrado. Al brindar acompañamiento y apoyo, la sociedad permite que la mujer tenga la fortaleza de seguir adelante, asegurar la vida de sus hijos y mantener sus propios sueños y felicidad intactos.
Paulina Mendieta ofreció su testimonio durante la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida.
Historias que Conectan
Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración
Hay historias que no nacen de la comodidad, sino del desafío. Personas que, en medio de la adversidad, encuentran la fuerza para reinventarse y construir un camino que inspira a otros. Una de esas historias es la de Nayo Escobar: emprendedor, comunicador, músico y creador de contenido que ha logrado conectar con millones de personas gracias a la autenticidad de sus entrevistas y conferencias.
Su vida recuerda algo esencial: no siempre elegimos los caminos que enfrentamos, pero sí cómo decidimos recorrerlos.
Los años de juventud y el punto de quiebre
A los 21 años, la vida de Nayo dio un giro inesperado: la pérdida de su padre. No fue una transición sencilla ni un trámite de madurez; fue un quiebre profundo que lo colocó de golpe frente a decisiones grandes para su edad.
Ese día cambió su historia personal y lo llevó a asumir un papel poco común en la juventud: ser sostén para su familia. Consciente del vacío que quedaba en casa, se prometió a sí mismo que no les faltaría nada.
No era un plan escrito; fue la respuesta de un corazón que eligió honrar la memoria de su padre con responsabilidad, compromiso y fortaleza.
Resiliencia convertida en motor
En lugar de derribarlo, aquella pérdida se convirtió en el motor que impulsó a Nayo a salir adelante. Comprendió que la vida no se detiene y que, incluso en medio del dolor, existe la posibilidad de crecer y reinventarse.
Ese momento de adversidad sembró en él una resiliencia inquebrantable: la capacidad de levantarse, de mirar hacia adelante y de transformar la tristeza en determinación. Con el tiempo, entendió que lo que parecía una carga imposible se transformó en la base de su carácter y en la brújula que guiaría cada decisión futura.
La resiliencia dejó de ser una palabra abstracta para convertirse en una práctica diaria, en un estilo de vida.
La fuerza silenciosa de su mamá
En ese proceso apareció —con la constancia de lo esencial— la figura de su mamá: esposa y madre entregada, cuyo ejemplo, confianza en él y fe en Dios marcaron el camino de Nayo. No como un empuje ruidoso, sino como una presencia firme que sostiene. Su actitud ante el dolor, su manera de cuidar y de creer, le dieron a Nayo algo más que consuelo: dirección.
La fe de su madre no fue una consigna; fue una manera de estar. Creer que hay un sentido más amplio, que el amor de familia se vuelve refugio y que la gratitud por lo vivido abre paso a lo que sigue. En esos días difíciles, esa fe y esa confianza se volvieron un lenguaje cotidiano: levantarse, hacer lo que toca, mantener el ánimo y poner lo mejor de uno mismo. Nayo aprendió ahí que el liderazgo, primero, se ejerce en casa.
El emprendedor y el comunicador
Con ese impulso, Nayo se abrió paso en el mundo del emprendimiento y la comunicación. No se limitó a un solo camino; exploró distintos proyectos, apostó por su faceta artística como músico y, más tarde, descubrió el poder de las plataformas digitales para compartir mensajes que inspiran.
En su canal de YouTube y redes sociales, se ha convertido en un entrevistador único. Su sello no está en las preguntas espectaculares ni en las polémicas, sino en la profundidad humana que logra alcanzar en cada conversación. Sus invitados, que van desde artistas reconocidos hasta personas comunes con historias extraordinarias, encuentran en él un espacio de confianza para abrir el corazón.
Y quizá esa confianza surge porque Nayo sabe lo que significa ser vulnerable. Haber enfrentado la pérdida de su padre en la juventud le dio la sensibilidad para comprender el dolor, pero también la fuerza para mostrar que siempre hay salida. Esa mezcla lo convierte en un comunicador cercano, capaz de ver más allá de la superficie.
El legado de su padre en su vida presente
Aunque han pasado los años, la presencia de su padre sigue viva en Nayo, no como una sombra, sino como una guía. Él mismo ha compartido que antes de partir, su papá le expresó orgullo y confianza en lo que sería capaz de lograr. Esa frase quedó grabada en su memoria como una especie de herencia intangible: el recordatorio de que alguien creyó en él.
Hoy, cada entrevista, cada conferencia y cada proyecto lleva implícito ese legado. No se trata solo de alcanzar el éxito personal, sino de honrar la confianza que le fue depositada. Y al hacerlo, Nayo inspira a otros a creer en sí mismos, incluso en medio de las dificultades más duras.
La vida le arrebató a su padre en un momento inesperado, pero también le dejó una enseñanza invaluable: que el dolor puede transformarse en impulso, y que el amor que recibimos nunca desaparece, solo cambia de forma.
Inspiración para quienes escuchan su historia
Lo que hace que la historia de Nayo resuene con tantas personas es su autenticidad. No busca mostrar una vida perfecta ni un camino sin tropiezos. Al contrario, reconoce las heridas y los aprendizajes que de ellas surgieron.
Al escuchar sus entrevistas o asistir a sus conferencias, queda claro que su mensaje no es sólo empresarial o motivacional: es profundamente humano. Habla de la importancia de la responsabilidad, del valor de la familia y de la capacidad que cada persona tiene de transformar la adversidad en un nuevo comienzo.
Su historia es un recordatorio de que la resiliencia no se enseña en los libros, se forja en la experiencia, y que incluso en los momentos más difíciles es posible elegir crecer.
La vida está llena de giros que no siempre comprendemos, pérdidas que no pedimos y caminos que no buscamos. Pero lo que realmente nos define es la manera en que decidimos enfrentarlos.
A los 21 años, Nayo Escobar se encontró con una de esas pruebas que marcan para siempre. Lo que pudo haber sido un obstáculo insuperable, lo convirtió en un punto de inflexión que dio sentido a su vida.
Hoy, como emprendedor, comunicador y ser humano, comparte ese mensaje con cada persona que se cruza en su camino: que el dolor puede transformarse en fuerza, y la responsabilidad en inspiración.
Porque las historias más difíciles, cuando se enfrentan con valentía, también pueden ser el inicio de los capítulos más luminosos.
Historias que Conectan
Soy Tribu: el viajero y su madre, siete años después, la mirada que lo vio crecer
Ciudad de México.— El reencuentro ocurre en la sala de un hogar cargado de recuerdos. Frente a frente, una madre y su hijo rompen la distancia de siete años. Él es Agustín Ostos, español de 35 años, creador de “Soy Tribu”, proyecto que lo llevó en motocicleta desde Chile hasta Alaska durante siete años.
Ella lo observa con el corazón, mientras la cámara de la memoria revive campamentos, excursiones y viajes en scooter que marcaron la infancia de aquel niño inquieto.
“Mamá, me voy por un año a dar la vuelta al mundo”. La madre recuerda las palabras de su hijo, con la paciencia de quien ha visto crecer a su pequeño demasiado rápido: “No, yo no te dije un año. Serán 4 o 5 años”, corrige Agustín. Sonríen, ambos saben que el tiempo ha sido relativo en una aventura que empezó en casa y terminó en cada carretera de América.
Señales del destino en la infancia
Ambos recuerdan los campamentos, las mochilas y los sacos de dormir, pequeños presagios de un futuro aventurero. Los viajes al extranjero, aprender inglés de manera improvisada y explorar los pueblos vecinos en scooter con el poco dinero que tenía. “El pueblo se me quedaba pequeño”, dice. Ella asiente, comprendiendo que su hijo siempre buscó horizontes más amplios.
Las excursiones familiares por la Sierra de Cazorla aparecen como recuerdos luminosos que todavía inspiran a Agustín. Él reconoce en sus padres virtudes que lo acompañan: “De ti, mamá, el desparpajo y la espontaneidad. De papá, la cordialidad, la educación, la inteligencia”. Ella lo mira y ríe: “Eres puro corazón”.
El adiós que dolió y enseñó
La estación de Mérida fue el escenario de un adiós doloroso. La madre lo vio partir y lloró en el banco mientras el autobús avanzaba. “Me dio mucha pena, pero sabía que ibas a estar bien”, recuerda. Agustín admite que nunca pensó en cómo se sentiría ella: “Estaba centrado en lo que yo quería vivir. Si me ponía a analizarlo, no habría salido”.
El viaje no fue solo geográfico. Fue un viaje hacia el autoconocimiento, hacia el descubrimiento de la propia libertad y la fuerza de los lazos familiares que, a pesar de la distancia, sostienen los sueños más grandes.
Aprendizajes de vida
El camino enseñó a Agustín que la familia es un refugio indispensable. “He aprendido que una persona sin familia está desamparada. Hay una relación directa entre problemas de adicciones o violencia y la ausencia de un miembro fundamental. Yo tuve mucha suerte con ustedes”, confiesa.
Su madre recuerda su infancia: “Te recuerdo como un niño feliz. Nunca te pegamos. Alguna bronca injusta sí, pero siempre con respeto”. Él sonríe: “Me abriste la puerta y me dejaste ir”.
Madre e hijo, espejo de aprendizajes
La conversación se convierte en espejo y revelación. Agustín reconoce que aprender de su madre y de la vida en ruta le enseñó paciencia, respeto y comprensión del prójimo. La madre admira su valentía, incluso en las caídas con la moto, y se asombra de la resiliencia de un hijo que aprendió más en la carretera que en cualquier aula.
Se definen con pocas palabras. Ella: “Corazón y comida”. Él: “Intenso, puro corazón, un poquito soberbio”. Ríen, se reconocen y aceptan las diferencias que, lejos de separarlos, fortalecen el vínculo familiar. Agustín recuerda que la familia es su tribu, y en casa, se adapta a ella, como ha hecho siempre en el mundo.
Sueños, futuro y gratitud
Entre planes de saltos en paracaídas y viajes futuros, surge la idea de un libro titulado El camino del viento. “El viento no sigue un camino marcado, allá donde sople es hacia donde va”, explica Agustín. La madre ríe, emocionada, y ambos imaginan una mesa familiar llena de música, risas y conversaciones interminables.
Finalmente, se miran a los ojos, conscientes de que lo vivido no puede reducirse a kilómetros recorridos ni a aventuras digitales. “Cuando más feliz te he visto es cuando volvías con ganas de estar en familia. He hablado más contigo en estos años que en los cinco de carrera en Madrid. Ahora me gusta que estés aquí”, confiesa ella. Él responde: “A mí también me gusta estar aquí ahora. Gracias por haberme parido y enseñarme a volar. Te quiero”.
La travesía inicia y termina en casa
Siete años de distancia no borraron la conexión entre madre e hijo. La aventura de Agustín y su proyecto “Soy Tribu” se construyó sobre la base de la familia, del amor y del reconocimiento de que los vínculos son tan esenciales como cualquier camino por recorrer.
La verdadera travesía empieza y termina en casa, donde se aprende a mirar, a escuchar y a crecer juntos. Madre e hijo se reencuentran, conscientes de que el mayor viaje es descubrirse y encontrarse en el otro.
