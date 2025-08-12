Entretenimiento
“La Casa de los Famosos México” recuerda video de hace 15 años que cuestiona el aborto
Ciudad de México.— Un momento dentro “La Casa de los Famosos México” hizo que miles de personas recordaran un video que, hace más de 15 años, conmovió a estudiantes en todo el país. Abelito, uno de los participantes del Reality, reveló que fue la voz detrás de Carta de un niño a su mamá, una pieza audiovisual que buscaba sensibilizar sobre los derechos del no nacido y que se proyectó en escuelas de educación básica como parte de campañas de concientización.
La voz detrás de un mensaje que cruzó generaciones
Durante una charla en la cocina del reality show de Televisa, Shiky, otro de los participantes, preguntó a Abelito por el origen de su fama. Él respondió dirigiéndose a Facundo con una referencia directa: “¿Te acuerdas del video en el que un bebé dice ‘mami, mi piernita’?”. Aunque en un inicio el conductor dijo no recordarlo, el comentario despertó la memoria de Priscila Valverde, también participante, quien aseguró haberlo visto en su adolescencia.
Priscila, modelo de 24 años originaria de Guerrero, explicó a sus compañeros el contenido del video, en el que se simulaba la voz de un bebé hablándole a su madre desde el vientre. La historia, narrada con ternura y luego con dramatismo, mostraba el desarrollo del niño y el dolor de perder la vida antes de nacer.
Un recuerdo que sigue vivo
“Carta de un niño a su mamá” se proyectó en escuelas de educación básica en México, como herramienta para reflexionar sobre las consecuencias del aborto y el valor de cada vida.
La narración, que comenzaba con alegría y esperanza, se transformaba en un relato de angustia al describir un procedimiento de aborto desde la perspectiva del bebé. La frase “mami, mi piernita” quedó grabada en la memoria, convirtiéndose en un recordatorio del valor de cada vida y en una de las piezas audiovisuales más recordadas por quienes la vieron en la adolescencia.
El valor de hablar de la vida en espacios masivos
Hoy, ese mensaje sigue vivo. Hombres y mujeres que lo conocieron en las aulas aún lo recuerdan con claridad y reconocen el papel que tuvo en abrir conversaciones sobre el derecho a la vida. El hecho de que resurja en un reality de alto rating refleja cómo un mensaje puede trascender generaciones.
La reaparición de Carta de un niño a su mamá en la conversación pública recuerda que las historias con un profundo sentido humano no se olvidan. Su impacto demuestra que el diálogo sobre la vida y la dignidad del no nacido necesita espacios cercanos a la sociedad.
Música de Billie Eilish, como instrumento para relajar bebés
Del pop a la cuna
Ciudad de México.— Rockabye Baby lanzó el álbum Lullaby Renditions of Billie Eilish, con versiones instrumentales de grandes éxitos como “Bad Guy”, “Ocean Eyes” y “What Was I Made For?”, ganadora del Oscar por su aparición en Barbie.
El proyecto incluye temas recientes como “Lunch” y “Birds of a Feather”, además de clásicos como “Lovely”.
La producción sustituyó sonidos electrónicos por xilófonos y metalófonos suaves, creando una atmósfera serena apta para bebés (y personas adultas).
Beneficios comprobados del canto en el desarrollo infantil
Un estudio de la University of Auckland y Yale reveló que cantarles elevó notablemente el estado de ánimo de los bebés. Los investigadores observaron que los padres usaron el canto como estrategia natural para calmar a sus hijos durante cuatro semanas.
Otra investigación de Yale halló que cantar beneficiaba el bienestar emocional infantil y familiar. Señaló que esa práctica resultó accesible y segura, “con efectos reales en la salud de los bebés”.
Un estudio en el Reino Unido concluyó que cuando los niños hospitalizados escucharon nanas en vivo, bajaron su ritmo cardíaco, sintieron menos ansiedad y redujeron su percepción del dolor. El efecto no fue el mismo con lectura de cuentos.
Además, un ensayo clínico en Turquía mostró que cantar nanas (canciones suaves para bebé) durante la vacunación redujo el dolor infantil y la ansiedad de la madre.
Un estudio de Australia y Nueva Zelanda también evidenció que cantarles ayudó a que los bebés permanecieran más tranquilos al responder a momentos de angustia
Investigadores de Harvard confirmaron que los bebés se relajaron ante nanas, aunque no comprendieran la melodía ni el idioma. Las melodías con ritmo constante y repeticiones generaron esa serenidad.
Un artículo de WebMD reportó que la música calma, favorece el desarrollo del lenguaje y fortalece el vínculo afectivo entre el bebé y sus cuidadores.
Música de Billie Eilish para vínculo y descanso
Crear una rutina musical ayudó a algunos bebés a conciliar mejor el sueño. Dedicar unos minutos a cantar antes de dormir favoreció su serenidad, su capacidad para dormir y también benefició a sus familias.
La música de Billie Eilish, en versión de cuna, será en una herramienta emotiva, relajante y respaldada por estudios científicos sobre sus efectos en el desarrollo y bienestar infantil.
Rockabye Baby: tradición reinventada
Rockabye Baby, con más de 100 álbumes a su haber desde 2006, recreó clásicos del rock y pop en forma de nanas instrumentales.
Este nuevo álbum rinde homenaje a Billie Eilish con versiones suaves de sus canciones más reconocidas.
Recuerdos Chespirito y Graciela Fernández emocionan a fans
A días del término de la serie del escritor y actor
Ciudad de México. — A pocos días del cierre de la serie Chespirito: sin querer queriendo, la familia de Roberto Gómez Bolaños compartió recuerdos inéditos que conmovieron a seguidores en toda América Latina.
Paulina Gómez Fernández, una de las hijas del comediante, publicó en redes sociales un fragmento de video antiguo donde aparecen sus padres, Chespirito y Graciela Fernández, en un viaje familiar.
Graciela, alejada del mundo del espectáculo, se convirtió para muchos en un pilar fundamental en la vida del creador de El Chavo del Ocho. El público destacó su apoyo incondicional, brindado mucho antes de que la fama llegara a su esposo.
La producción, estrenada en 2024, narró etapas poco conocidas de la vida de Gómez Bolaños. Según Paulina, este material no apareció en la serie, pero lo rescató tras ver una entrevista donde su padre recordaba ese viaje.
En redes sociales, los seguidores respondieron con mensajes emotivos. Algunos pidieron que se publiquen todos los recuerdos familiares disponibles, mientras otros reconocieron el papel central de Graciela. “Brilla en el cielo ahora que sabes que, tarde pero seguro, llegó tu promoción”, escribió una seguidora desde Uruguay.
“Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”: hija de Chespirito
El matrimonio de Chespirito y Graciela comenzó en 1968. Juntos tuvieron seis hijos: Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela. Fotografías de la pareja muestran a ambos sonrientes y con miradas cómplices, evidenciando el cariño que compartieron por décadas.
Paulina también publicó recientemente tres imágenes borrosas pero significativas. En ellas, la pareja aparece en momentos cotidianos, transmitiendo la cercanía y afecto que marcaron su relación. “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”, escribió en la publicación, que acumuló cientos de reacciones y comentarios.
Los hijos de la pareja han tomado caminos diversos. Algunos se mantuvieron alejados de los reflectores, mientras Paulina y Roberto colaboraron en la producción de la serie, que recibió elogios por su enfoque humano y detallado.
Para muchos seguidores, estas publicaciones representan un valioso complemento a la serie, pues ofrecen una ventana íntima a la vida familiar de Gómez Bolaños. La respuesta entusiasta sugiere que existe interés por más material inédito.
Aunque no se ha confirmado una segunda parte, la familia continúa compartiendo recuerdos que fortalecen la conexión emocional con el legado del comediante. Cada imagen y video publicado refuerza la memoria colectiva de un artista que marcó generaciones.
Cierre de clínicas de Planned Parenthood provoca un cambio de paradigma en EU
La organización ha cerrado distintas clínicas este año
Washington. — La organización Planned Parenthood confirmó el cierre de sus clínicas en Luisiana. El canal local WAFB informó que enfrentaron presiones legales, políticas y financieras por parte del gobierno estatal.
Estas instalaciones estaban previstas como centros regionales para la realización de abortos. Así lo señaló Louisiana Right to Life, una organización provida con fuerte presencia en el estado.
Benjamin Clapper, director ejecutivo de esta entidad, declaró: “Planned Parenthood y la industria del aborto abandonan Luisiana. Pero el movimiento provida ha venido para quedarse”.
Clapper: “Siempre serviremos tanto a la madre como al bebé”
Clapper afirmó que el cierre demuestra que Planned Parenthood “nunca fue una organización sanitaria legítima, sino una entidad dedicada al aborto”. También indicó que las mujeres seguirán teniendo acceso a servicios médicos en el estado.
De acuerdo con WDSU6, además de abortos, las clínicas ofrecían servicios de “cuidado afirmativo de género” y brindaban asistencia para abortos fuera del estado. Actualmente, Luisiana prohíbe casi todos los abortos. Según el Instituto Guttmacher, se trata de uno de los estados más restrictivos del país.
El periodista David Daleiden celebró el cierre
David Daleiden, activista y periodista provida, publicó un mensaje en la red social X donde celebró el cierre. Recordó que hace una década grabó imágenes encubiertas de miembros de Planned Parenthood en Luisiana.
“Esa franquicia regional anunció hoy el cierre de todas sus clínicas restantes”, escribió. Daleiden también acusó a la organización de emprender una “guerra judicial” para ocultar grabaciones comprometedoras.
Planned Parenthood mantiene presencia en Texas
Pese al cierre en Luisiana, Planned Parenthood sigue operando 29 clínicas en Texas. Estas son gestionadas por otras filiales regionales, según medios locales.
Aunque Texas también mantiene restricciones al aborto, algunas clínicas pueden referir a pacientes hacia otros estados o brindar acceso a píldoras abortivas mediante servicios externos.
Cierres similares se extienden en otras regiones
Catholic News Agency reportó que el cierre de clínicas se ha extendido en todo el país. Esto se relaciona con una ley presupuestaria firmada por Donald Trump que bloquea temporalmente los fondos federales para proveedores de abortos.
Aunque dicha ley fue suspendida judicialmente, Planned Parenthood habría comenzado a cerrar instalaciones en previsión. El profesor Michael New, académico católico, señaló que en 2025 ya se anunciaron 40 cierres de clínicas de Planned Parenthood en distintos estados.
Impacto local y reemplazo de servicios tras cierres de Planned Parenthood
Desde la llegada al poder de Trump, numerosos cierres de clínicas de Planned Parenthood impactaron profundamente a las comunidades. El movimiento provida destacó que representó una oportunidad para desplegar redes de apoyo alternativas centradas en la vida.
Reacción en comunidades locales
En Iowa, el cierre de cuatro clínicas redujo las opciones a solo dos: en Des Moines y Iowa City. El activista Michael New lo celebró como una victoria, y sostuvo que ese vacío abrió puertas al acompañamiento personal desde centros en favor de la vida. Declaró:
“Una clausura de Planned Parenthood es una victoria, pero aún hay mucho trabajo que hacer”.
En Tyler, Texas, grupos como 40 Days for Life elogiaron el cierre y expresaron que su presencia orante alentaba a muchas mujeres a reconsiderar su decisión.
Servicios que emergieron como alternativa
Organizaciones en defensa de los derechos fundamentales fortalecieron sus redes para brindar atención integral. La red Care Net amplió su presencia y ofreció asesoría, vitaminas prenatales, pañales, fórmulas y hasta ultrasonidos. Los centros atendieron a mujeres en gestación que ya no hallaban respaldo médico en sus comunidades.
En tanto, en Nueva York, tras el cierre de la clínica de Manhattan, voluntarios provida organizaron vigilias de oración y consejería, interpretando el suceso como respuesta a años de oraciones.
Secuela de La Pasión de Cristo se estrenará el Viernes Santo de 2027
La resurrección de Cristo tendrá dos partes
Ciudad de México.- Veintitrés años después de su impactante proyección en cines, La Pasión de Cristo estrenará la secuela. El director Mel Gibson confirmó que su nueva película, titulada La resurrección de Cristo:, llegará a los cines en dos partes: la primera el Viernes Santo de 2027 (26 de marzo), y la segunda el 6 de mayo del mismo año, Día de la Ascención.
La historia no será una continuación lineal, sino un acercamiento espiritual y narrativo de los tres días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, un periodo poco visto en el cine, pero con profundo simbolismo para los creyentes.
Mel Gibson dijo que el reto creativo de esta película fue “dar forma visual a lo que es invisible y sagrado”.
Una obra dividida en dos partes
La decisión de dividir la película en dos entregas no es casual. Gibson explicó que la historia abarca eventos bíblicos y teológicos complejos, como las apariciones de Jesús resucitado y el inicio de la expansión del cristianismo primitivo, hasta llegar a la muerte del último apóstol.
Estas dos partes buscarán capturar no solo el dramatismo, sino también la dimensión espiritual del misterio pascual, desde una perspectiva cinematográfica e íntima.
Repite Jim Caviezel como Jesús
El actor Jim Caviezel, quien dio vida a Jesús en la cinta original de 2004, vuelve para encarnar al Nazareno en esta nueva etapa. Caviezel aseguró en varias entrevistas que la secuela será “la película más grande de la historia”, tanto por el impacto espiritual como por el nivel de producción.
Un fenómeno cultural y religioso
El anuncio generó gran expectativa entre el público religioso y cinéfilo. La primera película, La Pasión de Cristo (2004), fue un fenómeno de taquilla con más de 600 millones de dólares recaudados globalmente. A pesar de la controversia por su crudeza, fue alabada por millones como una representación fiel y conmovedora del sacrificio de Cristo.
La secuela buscará profundizar en el mensaje de esperanza y vida eterna, uno de los pilares fundamentales del cristianismo, según adelantó el propio director.
Un viaje cinematográfico hacia la fe
Con esta ambiciosa producción, Gibson y Caviezel retoman su legado en el cine espiritual. La Pasión de Cristo: Resurrección no será solo una continuación, sino una meditación visual sobre el misterio más sagrado del cristianismo: la victoria de la vida sobre la muerte.
Fechas de estreno
- 🎬 Título: La Pasión de Cristo: Resurrección
- Primera parte: 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo)
- 📅 Segunda parte: 6 de mayo de 2027
- 🎭 Protagonista: Jim Caviezel
- 🎥 Dirección: Mel Gibson
Ambas entregas llegarán a salas comerciales con distribución internacional y se espera que sean un acontecimiento cultural global.
