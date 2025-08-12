“La Casa de los Famosos México” recuerda video de hace 15 años que cuestiona el aborto

Ciudad de México.— Un momento dentro “La Casa de los Famosos México” hizo que miles de personas recordaran un video que, hace más de 15 años, conmovió a estudiantes en todo el país. Abelito, uno de los participantes del Reality, reveló que fue la voz detrás de Carta de un niño a su mamá, una pieza audiovisual que buscaba sensibilizar sobre los derechos del no nacido y que se proyectó en escuelas de educación básica como parte de campañas de concientización.

La voz detrás de un mensaje que cruzó generaciones

Durante una charla en la cocina del reality show de Televisa, Shiky, otro de los participantes, preguntó a Abelito por el origen de su fama. Él respondió dirigiéndose a Facundo con una referencia directa: “¿Te acuerdas del video en el que un bebé dice ‘mami, mi piernita’?”. Aunque en un inicio el conductor dijo no recordarlo, el comentario despertó la memoria de Priscila Valverde, también participante, quien aseguró haberlo visto en su adolescencia.

Priscila, modelo de 24 años originaria de Guerrero, explicó a sus compañeros el contenido del video, en el que se simulaba la voz de un bebé hablándole a su madre desde el vientre. La historia, narrada con ternura y luego con dramatismo, mostraba el desarrollo del niño y el dolor de perder la vida antes de nacer.

Un recuerdo que sigue vivo

“Carta de un niño a su mamá” se proyectó en escuelas de educación básica en México, como herramienta para reflexionar sobre las consecuencias del aborto y el valor de cada vida.

LEE “No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí

La narración, que comenzaba con alegría y esperanza, se transformaba en un relato de angustia al describir un procedimiento de aborto desde la perspectiva del bebé. La frase “mami, mi piernita” quedó grabada en la memoria, convirtiéndose en un recordatorio del valor de cada vida y en una de las piezas audiovisuales más recordadas por quienes la vieron en la adolescencia.

El valor de hablar de la vida en espacios masivos

Hoy, ese mensaje sigue vivo. Hombres y mujeres que lo conocieron en las aulas aún lo recuerdan con claridad y reconocen el papel que tuvo en abrir conversaciones sobre el derecho a la vida. El hecho de que resurja en un reality de alto rating refleja cómo un mensaje puede trascender generaciones.

La reaparición de Carta de un niño a su mamá en la conversación pública recuerda que las historias con un profundo sentido humano no se olvidan. Su impacto demuestra que el diálogo sobre la vida y la dignidad del no nacido necesita espacios cercanos a la sociedad.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv