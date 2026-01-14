La ciencia explica por qué evitamos tareas incómodas para protegernos del desgaste

Ciudad de México.- La procrastinación no siempre nació de la pereza. Una investigación reciente mostró que el cerebro activó mecanismos para frenar acciones asociadas con incomodidad, incluso cuando ofrecieron recompensas claras.
El hallazgo surgió de un estudio liderado por Ken-Ichi Amemori, neurocientífico de la Universidad de Kioto, y publicado en la revista Current Biology.
El trabajo analizó cómo el cerebro moduló la motivación frente al estrés.
Además, el equipo científico estudió a dos macacos, un modelo habitual para investigar procesos de decisión y motivación. Los animales realizaron tareas diseñadas para medir su disposición a actuar.
En una primera fase, los monos eligieron entre dos palancas que liberaron distintas cantidades de agua. Una opción ofreció menos recompensa y la otra ofreció más líquido.
Los investigadores observaron que los macacos actuaron con mayor rapidez cuando la recompensa fue mayor. El valor del beneficio influyó directamente en la decisión.
Después, el experimento incorporó un elemento desagradable. Los monos pudieron beber una cantidad moderada de agua sin consecuencias, o una mayor a cambio de un soplo de aire en el rostro.
Aunque la recompensa aumentó, la experiencia resultó incómoda. La motivación de los animales disminuyó de forma notable frente a esa expectativa negativa.
¿Qué frena la motivación?
El análisis neuronal identificó un circuito específico involucrado en ese comportamiento. La conexión apareció entre el estriado ventral y el pálido ventral, estructuras de los ganglios basales.
Estas regiones participaron en la regulación del placer, la motivación y los sistemas de recompensa. Cuando el cerebro anticipó una experiencia adversa, el estriado ventral se activó.
Esa activación envió una señal inhibidora al pálido ventral, encargado de impulsar la acción. El resultado redujo el deseo de iniciar la tarea.
En términos simples, el cerebro aplicó un freno cuando previó incomodidad, castigo o estrés, aun con beneficios evidentes.
Procrastinar también protegió al organismo
Para confirmar el papel del circuito, los científicos interrumpieron temporalmente la comunicación entre ambas regiones mediante una técnica quimiogenética.
Tras la intervención, los macacos recuperaron la motivación para iniciar tareas, incluso aquellas que incluyeron el estímulo desagradable.
Además, el fármaco no alteró las pruebas sin castigo. El resultado mostró que el circuito no reguló toda la motivación, solo aquella ligada a experiencias negativas.
El estudio sugirió que la apatía frente a tareas incómodas se desarrolló de forma gradual, conforme se fortaleció esa comunicación cerebral.
Los investigadores relacionaron estos mecanismos con trastornos como depresión y esquizofrenia, donde la pérdida de impulso para actuar resultó frecuente.
Amemori explicó que el circuito cumplió una función protectora. En declaraciones recogidas por Nature, advirtió que trabajar en exceso representó un riesgo real para el cerebro.
El hallazgo aportó contexto a conductas cotidianas, como posponer labores domésticas o responsabilidades incómodas. La procrastinación apareció también como una señal de cuidado interno.
Comprender estos procesos abrió nuevas preguntas sobre equilibrio, salud mental y exigencia diaria. La ciencia sigue explorando cómo escuchar al cerebro sin ignorar nuestras responsabilidades.
ARH
México
El nivel educativo marca la diferencia salarial en México
Ciudad de México.— El tránsito de miles de jóvenes mexicanos por las aulas de la educación superior ocurre en un país donde estudiar más no siempre garantiza mejores oportunidades laborales, pero sí marca diferencias profundas en ingresos, trayectorias de vida y posibilidades de movilidad social, de acuerdo con el reporte Panorama de la Educación 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Educación que avanza, rezagos que persisten
México mantiene una tendencia sostenida en la reducción de adultos jóvenes que no concluyen la educación media superior. Entre 2019 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años sin este nivel educativo pasó de 49 a 41 por ciento, en línea con una dinámica observada en el conjunto de la OCDE, donde el promedio se ubica en 13 por ciento. El dato refleja un avance en cobertura y permanencia escolar, aunque todavía distante de los estándares internacionales.
El nivel educativo continúa asociado con el acceso al empleo, aunque en México la relación presenta particularidades. A diferencia del promedio de la OCDE, donde el desempleo disminuye conforme aumenta el grado académico, explica que en el país la tasa de desocupación es menor entre quienes no concluyeron la educación media superior que entre quienes sí lo hicieron o incluso cursaron estudios terciarios. Este comportamiento sugiere un mercado laboral con alta absorción en sectores de baja calificación y una inserción más compleja para los egresados con mayor escolaridad.
Títulos universitarios y desigualdad de ingresos
El reporte confirma que la educación superior genera retornos económicos relevantes en México. La brecha salarial entre trabajadores con y sin educación media superior alcanza 19 por ciento, mientras que entre quienes cuentan con estudios terciarios y quienes concluyeron la media superior asciende a 56 por ciento, ambos indicadores por encima del promedio de la OCDE. Esta dispersión salarial evidencia que la escolaridad incrementa los ingresos, pero también expone una estructura económica con marcadas diferencias según el nivel educativo alcanzado.
El acceso a estudios de posgrado continúa siendo limitado. Solo 2 por ciento de los adultos jóvenes posee una maestría o grado equivalente, muy por debajo del promedio de la OCDE de 16 por ciento, aunque con un incremento marginal respecto a 2019. La baja proporción refleja barreras de acceso, financiamiento y continuidad académica en los niveles más altos de formación.
Quiénes llegan a la universidad y qué estudian
La licenciatura sigue siendo la principal vía de ingreso a la educación superior en México. El 93 por ciento de quienes inician estudios terciarios lo hacen en programas de este nivel, una proporción superior al promedio de la OCDE. Las mujeres representan una ligera mayoría entre los nuevos ingresos, con 53 por ciento en 2023, consolidando una tendencia de mayor participación femenina en el sistema universitario.
En cuanto a las áreas de estudio, el perfil de los egresados muestra que el 34 por ciento se gradúa en negocios, administración y derecho, mientras que 26 por ciento lo hace en disciplinas STEM. Las artes, humanidades y ciencias sociales reúnen 12 por ciento de los titulados, una proporción inferior a la observada en otros países de la OCDE, lo que anticipa efectos en la diversidad del capital humano y en la oferta cultural y social del país.
Menos niños, nuevos desafíos educativos
El sistema educativo mexicano enfrenta cambios demográficos relevantes. Entre 2013 y 2023, la población infantil de 0 a 4 años se redujo 9 por ciento y se proyecta una disminución adicional de 10 por ciento hacia 2033. Esta transición, de acuerdo con la OCDE, obliga a replantear la planeación de la oferta educativa, la infraestructura escolar y la asignación de recursos en los próximos años.
En educación básica, la proporción de estudiantes con rezago de edad en secundaria se mantiene en niveles intermedios dentro de la OCDE, con 1.1 por ciento en 2023, lo que indica una permanencia estable en la trayectoria escolar obligatoria.
Inversión educativa bajo presión
El gasto por estudiante en México se sitúa en el extremo inferior del rango internacional. Desde primaria hasta postsecundaria no terciaria, la inversión alcanza 2 mil 790 dólares anuales por alumno, mientras que en educación superior asciende a 4 mil 430 dólares, muy por debajo del promedio de la OCDE. Aunque la inversión total equivale a 4.3 por ciento del PIB, esta cifra permanece ligeramente por debajo del promedio internacional.
Entre 2015 y 2022, el gasto por estudiante disminuyó en términos reales y la proporción del presupuesto público destinada a educación pasó de 15.8 a 13.2 por ciento. El dato refleja una reducción de la prioridad relativa del sector educativo dentro del gasto público, en un contexto de demandas crecientes sobre el sistema.
Aulas, docentes y organización escolar
Las condiciones de enseñanza muestran contrastes. En primaria, los estudiantes mexicanos reciben menos horas de instrucción obligatoria que el promedio de la OCDE, mientras que en secundaria el número de horas es superior. El tamaño de los grupos en primaria alcanzó 23.1 alumnos en 2023, con un aumento sostenido desde 2013, lo que impacta la dinámica de enseñanza y aprendizaje.
En educación superior, el acceso a las instituciones públicas opera bajo un esquema de admisión abierta, con solicitudes directas a cada institución.
ebv
México
México lidera contagios de sarampión en América: Jalisco y Chiapas son el nuevo epicentro en 2026
Informe epidemiológico al 11 de enero
Ciudad de México.– México inicia el 2026 con una crisis sanitaria sin precedentes. Con un acumulado de 6 mil 649 casos de sarampión, el país es la nación con mayor número de contagios en todo el continente americano, supera incluso a Canadá y Estados Unidos.
Vamos por partes: situación actual en México
Según el Informe oficial del brote de sarampión en México, con corte al 11 de enero de 2026, la dinámica del virus dio un giro geográfico. Mientras que Chihuahua fue el estado más castigado durante 2025 (acumulando 4 mil 483 casos), el arranque de este año coloca a Jalisco en el ojo del huracán con 134 contagios confirmados, seguido por Chiapas con 38 y la Ciudad de México con 14.
Situación actual del sarampión en América
La comparativa regional es desalentadora. Durante 2025, México registró 6 mil 213 casos confirmados, cifra que le valió el primer lugar de incidencia en América, superando los 5 mil 300 reportados por Canadá, de acuerdo con los datos más recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La mortalidad también es un factor crítico. Hasta la fecha, se han documentado 24 defunciones en territorio mexicano (21 de ellas en Chihuahua), todas en personas que no habían recibido la inmunización. Este dato se suma a un total de 29 muertes en el continente, donde México concentra la gran mayoría. Solo se contabilizaron cinco fallecimientos fuera de México: tres en Estados Unidos y dos en Canadá.
La falta de vacunación es el problema a vencer
El análisis de la Dirección General de Epidemiología revela: la vulnerabilidad del sistema inmune y la falta de vacunación en la población. El boletín oficial número 39 destaca que el 91.1% de los pacientes (5 mil 603 personas) no contaban con antecedente de vacuna.
Apenas un 6.1% de los casos presentaba una dosis de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), y un ínfimo 2.8% tenía el esquema completo documentado. Los casos graves están afectando principalmente a niños de entre 1 y 4 años, especialmente aquellos con cuadros de malnutrición.
Actualmente, aunque Chihuahua reporta cero casos en los primeros días de 2026, la atención se centra en el occidente y sur del país. Con 73 nuevos contagios reportados en las últimas 24 horas a nivel nacional, la autoridad médica insiste en que la única barrera efectiva es la vacunación inmediata para frenar el brote que amenaza con seguir expandiéndose por el territorio mexicano.
El regreso del virus del sarampión
La propagación enciende las alarmas en la comunidad médica. “El sarampión es considerado el virus más transmisible que existe, con capacidad de contagiar entre 12 y 18 personas por cada caso, siempre que no estén vacunadas”, explicó en entrevista previa para Siete24 la Epidemióloga Verónica Carrión.
La especialista advirtió que lo que hoy vive México es un retroceso significativo en materia de salud pública. Carrión recordó que el sarampión, considerado eliminado hace años, hoy “está de regreso con mucha más fuerza y nos exige priorizar la prevención”.
npq
México
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
Ciudad de México.— Mientras los conflictos globales parecen hacer resurgir la inevitabilidad de los conflictos armados y una narrativa de fatalismo, el programa “Diálogos por la Esperanza”, de la Dimensión para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ofreció un segundo análisis profundo y multidisciplinario del Mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de la Paz 2026 titulado “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz desarmada y desarmante”.
Bajo la conducción del Pbro. Mtro. Eduardo Corral Merino, asesor y responsable de proyectos especiales de la Dimensión, el conversatorio reunió al filósofo Dr. Guillermo Hurtado Pérez, académico investigador de la UNAM; a Mons. Hilario González García, Obispo de Saltillo; y a Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria, experto en paz en Colombia, para analizar el mensaje del pontífice.
El diálogo partió de una premisa clave: “La paz no es un ideal desencarnado, ni una ideología que se impone, sino que es un don de Dios, que al mismo tiempo se convierte en responsabilidad personal, en esfuerzo solidario” planteó Corral Merino al subrayar que la construcción de la paz exige una “conversión interior” y el tejer puentes de diálogo para “ensanchar nuestras mentalidades, más allá de un pesimismo estéril”.
“Para que sean fecundas las condiciones externas e institucionales de paz, para construir la paz necesitamos partir de una conversión interior, que nos haga mucho más humanos, fraternos, y sobre todo que veamos, nos veamos al servicio de las personas, de los pueblos, en esta cultura específica de este momento civilizatorio particular que vivimos. Por un lado, nos dice el Papa, es necesario desarmarnos”, apuntó el sacerdote.
León XIV: una voz en el desierto geopolítico
Al considerar que es un “contrasentido” el buscar la paz a través de las armas; Corral Merino pidió a los disertantes analizar “la realidad histórica que vivimos, con sus vicisitudes, paradojas, complejidades” desde la confianza de que “no está arrojada al caos y al sinsentido, sino que estamos sostenidos en la certeza de Aquel que lleva a plenitud todo lo humano, lo redime”.
En ese sentido, el Doctor Hurtado señaló el problema actual en que “los seres humanos se están haciendo la idea de que ya no hay nada que se pueda hacer para evitar la guerra, que ya es algo que está escrito, que ninguna acción particular, ni siquiera colectiva va a poder hacer algo para detener el conflicto. Me parece que una de las cosas más importantes desde este punto de vista político que nos está señalando el Papa León es que debemos cambiar esa actitud”.
Ante los conflictos abiertos y los desafíos geopolíticos, Monseñor Henao también señaló que los propios creyentes “estamos tentados por un uso profano de la fe, que es capaz de ser instrumentalizada en favor de la guerra”. Hizo notar que ante el realismo pragmático condensado en el “principio de si quieres la paz, prepárate para la guerra, el Papa recuerda que ese principio no es válido, ni tiene un fundamento real en la ética y en la vida creyente, del creyente en Jesucristo resucitado”.
El Obispo González también destacó que el mensaje pontificio recuerda que “la paz es un camino, hay que estar peregrinando, hay que estar poniendo los medios, hay que ser perseverantes en esta paz”; por ello apuntó que “una verdadera experiencia de la paz de Cristo ensancha la inteligencia y nos abre a nuevos caminos”; por ello, destacó cómo este proceso “resiste a la violencia y la vence. Eso me da mucha esperanza”.
Entender la paz desarmada y desarmante
El Doctor Hurtado consideró que el pontífice ha insistido en la paz a lo largo de sus intervenciones y mensajes; y que quizá esté preparando un documento más profundo y extenso sobre lo que significa la auténtica paz: “Lo que el concepto de paz desarmada y desarmante nos invita a pensar, por ejemplo, es en una paz que va más allá de la tregua, una paz que va más allá de la no violencia momentánea. Y eso requiere, como el Papa ha dicho, de una transformación interna muy grande, sin la cual no podemos entender al otro de una manera tal que nos permita entablar con él o con ella una relación verdaderamente pacífica”.
Para el Obispo Hilario González, el llamado a la paz ‘desarmada y desarmante’ implica especialmente a las religiones volver a ser “casas de paz” porque “no podemos ser otro tipo de arma”. El pastor asegura que en la historia hay una crítica a las guerras de religión y a las religiones como causantes de las guerras: “Yo creo que coincidimos con el Papa de que la religión debe venir a desarrollar esa capacidad de diálogo, de fraternidad, de encuentro. Los creyentes deben desmentir activamente, si la inteligencia ha sido ensanchada por la paz en nuestras acciones sobre todo en la vida, y vencer esa blasfemia de hablar de guerras en nombre de Dios. Por eso, junto con las acciones, cada vez es más necesario cultivar la oración, la espiritualidad, el diálogo ecuménico e interreligioso”.
Desde la experiencia concreta de los procesos de reconciliación en Colombia, Monseñor Héctor Fabio Henao destacó la relevancia del mensaje para América Latina, una región azotada por conflictividades complejas. Rescató dos ejes teológicos centrales del documento, la paz como “presencia y camino”: “A veces hemos buscado la paz como una meta lejana. El Papa nos invita a revisar nuestra concepción”, explicó. Para él, construir paz en medio de la violencia requiere “una espiritualidad especial” y entender que “la paz nos exige reconocer y asumir la historia en su complejidad”. Henao Gaviria enfatizó el desafío de crear una auténtica “cultura del diálogo” que permitiera encuentros genuinos entre posiciones antagónicas, buscando el bien común.
El desarme interior
Mons. Hilario González García, desde su labor en el diálogo interreligioso, profundizó en la dimensión experiencial de la paz: “El punto de partida es la paz de Cristo resucitado… Si no tenemos esa experiencia, difícilmente podemos ser constructores de paz”, afirmó. Subrayó el poder transformador de esta paz, donde “las diferencias… se ponen a un lado para que todos nos sintamos hijos e hijas de Dios”. Señaló que el desarme comienza “en lo personal, en el corazón, la mente y la vida”. Sólo ahí crece “la esperanza de lo que podemos hacer los seres humanos como el desarrollo de sociedades civiles conscientes de formas de asociacionismo responsable, experiencias de participación no violenta, de prácticas de justicia reparadora a pequeña y gran escala”. Es absurdo pretender construir una sociedad destruyendo toda la estructura humana y social con la que ya contamos.
“Suponer que la paz es un ideal, una utopía, algo irrealizable, es precisamente caer en el juego de los enemigos de la humanidad”, consideró Hurtado Pérez quien concluyó sintetizando que “el mensaje del Papa se enfoca en no perder la esperanza, no perder la esperanza en la paz, es un mensaje que todos debemos compartir”.
El Pbro. Maestro en Ciencias Eduardo Corral concluyó recordando que la paz nace del interior y se proyecta en un compromiso con la verdad, la caridad y el cuidado de la casa común. El sacerdote agradeció a los disertantes y a la audiencia por su participación; y en nombre del Arzobispo Emérito de León y titular de la Dimensión Episcopal para la Cultura y la Educación, Alfonso Cortés, y del Secretario Ejecutivo de la Dimensión, el Pbro. Carlos Sandoval Rangel, reafirmó el compromiso de ‘Diálogos por la Esperanza’ de ser un espacio donde la fe y la razón interpelan los signos de los tiempos, ofreciendo luces de esperanza y caminos de acción para la transformación social.
ebv
México
Alerta compartida: OPS pide reforzar el cuidado colectivo ante influenza y VSR
Ciudad de México.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), alertó sobre la circulación simultánea de influenza y virus sincitial respiratorio.
El llamado puso al cuidado colectivo en el centro del debate sanitario.
La OPS informó que ambos virus circulan de forma paralela en varios países de América, incluido México.
El escenario exigió prevención, información clara y respuestas oportunas desde los sistemas de salud.
El doctor Marc Rondy, asesor de la OPS, explicó que esta coexistencia representó un desafío sanitario. Destacó que la vacunación redujo casos graves y hospitalizaciones, según un comunicado oficial.
La OPS registró un aumento sostenido de influenza desde octubre de 2025 a nivel global. La organización señaló que la severidad fue comparable a temporadas anteriores, sin exceso de mortalidad.
En México, la Secretaría de Salud reportó al menos siete defunciones por influenza A H1N1. La dependencia contabilizó 2 mil 313 casos entre octubre de 2025 y enero de este año.
Casi el 40 por ciento de los casos ocurrió en niños y jóvenes adultos. El dato subrayó la relevancia de la prevención en grupos activos y en edad escolar.
La OPS indicó que en Estados Unidos predominó la cepa A(H3N2). En México, la influenza A H1N1 representó 52.9 por ciento de los casos confirmados.
La cepa A(H3N2) circuló en 33.6 por ciento del país. El monitoreo permitió ajustar estrategias de vigilancia epidemiológica.
¿Por qué importa?
La influenza presentó síntomas conocidos pero incapacitantes. Las personas reportaron fiebre, tos, dolor de garganta y congestión nasal, según la OPS.
También aparecieron dolores musculares, cefalea y fatiga. En algunos casos, surgieron vómitos y diarrea, principalmente en niñas y niños.
El virus sincitial respiratorio aumentó su circulación en la región.
Sus síntomas se parecieron a un resfriado común, con tos, estornudos y congestión.
En bebés y personas mayores, el VSR causó cuadros graves. La OPS describió dificultad respiratoria, fatiga intensa y coloración azulada por falta de oxígeno.
Además, los síntomas del VSR aparecieron entre cuatro y seis días después del contagio. La detección temprana facilitó la atención médica oportuna.
La OPS subrayó que las vacunas contra la influenza fueron efectivas para prevenir hospitalizaciones. La evidencia respaldó su uso durante la temporada invernal.
Asimismo, el organismo recomendó vacunarse, lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser o estornudar. Estas acciones redujeron contagios comunitarios.
También aconsejó usar cubrebocas en espacios cerrados cuando existieron síntomas. Permanecer en casa con fiebre protegió a personas vulnerables.
Además, la OPS invitó a buscar atención médica ante signos de alarma. La prevención fortaleció el cuidado mutuo y sostuvo la respuesta sanitaria.
La circulación simultánea de virus recordó la importancia de la corresponsabilidad social. Informarse, cuidarse y cuidar a otros mantuvo comunidades más sanas.
ARH
