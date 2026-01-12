La ciencia que ocurre en casa: curiosidad, juego y aprendizaje fuera de clases

Ciudad de México.- La ciencia no siempre sucede en laboratorios lejanos. Muchas veces ocurre mientras cocinamos, jugamos o compartimos tiempo en familia, sin darnos cuenta.
Esa idea atraviesa La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas, libro del doctor en Ciencias Biológicas y neurodivulgador Diego Golombek, publicado por Siglo XXI.
Golombek ha insistido en el valor de la curiosidad infantil como motor del aprendizaje y del pensamiento crítico.
Durante el receso escolar, un laboratorio en casa puede convertirse en un espacio lúdico, seguro y profundamente humano. Con pocos materiales, surgen preguntas que conectan a niñas y niños con el mundo que habitan.
A continuación, compartimos cinco experimentos simples para jugar en familia, siempre con supervisión adulta y cuidados acordes a cada edad.
Un huevo que flota o se hunde.
Con dos vasos de agua, sal y dos huevos crudos, se puede explorar el concepto de densidad.
En agua de la canilla, el huevo se hunde. En agua saturada con sal, el huevo flota.
Este contraste permite entender que objetos iguales se comportan distinto según el medio. También abre conversaciones sobre el mar, las piscinas y el arte de aprender a flotar.
El experimento invita a probar con otros líquidos, como aceite, jarabe o alcohol, y a formular nuevas preguntas desde casa.
Es la hora de la física y la química
Una lámpara de lava casera
Con una botella transparente, agua, aceite vegetal, colorante alimentario y tabletas efervescentes, aparece un efecto hipnótico.
El aceite y el agua no se mezclan por sus densidades y polaridades. La tableta libera gas y arrastra gotas de agua hacia la superficie.
Niñas, niños y adultos observan inmiscibilidad, densidad relativa y reacciones químicas en un solo experimento.
Un arcoíris en un vaso
Un vaso con agua, un espejo pequeño, una linterna y una pared blanca bastan para crear un arcoíris.
La luz se refracta al atravesar el agua y se descompone en colores visibles. Así se introduce la refracción y la naturaleza de la luz.
El experimento conecta ciencia, sol, lluvia y longitudes de onda con experiencias cotidianas.
Un globo que no explota
Te puede interesar: La cuesta de enero tiene salida: Profeco comparte claves para aliviar el gasto familiar
Con globos, agua y una vela, siempre con supervisión adulta, se observa un fenómeno sorprendente.
Un globo con aire explota al acercarse a la llama. Un globo con agua resiste el calor.
El agua absorbe el calor y protege el látex mediante conducción térmica.
a su vez, la experiencia permite hablar del cuerpo humano, la sudoración y la regulación de la temperatura.
El volcán que asombra
Bicarbonato de sodio y vinagre generan una reacción efervescente que libera dióxido de carbono.
Además, las burbujas fascinan y despiertan hipótesis. ¿Qué pasa si cambio las proporciones? ¿Por qué aparecen las burbujas?
Asimismo, el juego introduce reacciones químicas y pensamiento experimental, siempre con medidas de seguridad.
Aprender juntos, preguntar siempre.
Estos cinco experimentos colocan a niñas y niños como protagonistas del aprendizaje. La observación, el error y la pregunta construyen conocimiento compartido.
Además, en tiempos acelerados, la ciencia ofrece una pausa para mirar, tocar y pensar el mundo desde casa.
ARH
CDMX
El frío no da tregua en la CDMX: alertan por heladas y llaman a proteger a las familias
Ciudad de México.- El frío ya está aquí y se sentirá con fuerza. Desde la madrugada de este lunes, el frente frío número 27 provocó temperaturas cercanas a cero grados en la CDMX, con alerta naranja en algunas alcaldías y un llamado directo de las autoridades a abrigar y cuidar a las familias, especialmente a niñas y niños que regresan a clases.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja por temperaturas bajas en zonas altas de Tlalpan, Milpa Alta y La Magdalena Contreras, donde se esperan mínimas de 1 a 3 grados Celsius, principalmente durante la madrugada y el amanecer.
“Se activa Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas y posibles heladas en zonas altas de la Ciudad de México”, informó la SGIRPC a través de sus redes sociales.
Frío, heladas y riesgo para la salud
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, explicó que la masa de aire polar asociada al frente frío 27 se extiende sobre el centro del país y mantiene un ambiente frío durante gran parte del día.
“Se prevén heladas matutinas y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de la Ciudad de México”, señaló el SMN.
Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias, sobre todo en menores de edad, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, de acuerdo con los avisos preventivos difundidos por autoridades federales y locales.
Medidas clave para familias y estudiantes
Desde el enfoque de protección familiar, las autoridades capitalinas insistieron en acciones simples y cotidianas para enfrentar el frío durante el regreso a clases.
“Usar al menos tres capas de ropa, cubrir cabeza, manos y orejas, y evitar cambios bruscos de temperatura”, recomendó la SGIRPC.
Entre las medidas dirigidas a hogares con niñas y niños destacan:
- Abrigarlos antes de salir de casa, incluso si el trayecto es corto.
- Evitar que salgan con ropa húmeda o calzado delgado.
- Enviar líquidos calientes y alimentos ricos en vitaminas A y C.
- Vigilar síntomas como tos persistente, fiebre o dolor corporal.
La dependencia también pidió no usar anafres o braseros dentro de espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Qué viene en los próximos días
El frente frío 27 no será un evento aislado. El SMN advirtió que continuarán las bajas temperaturas en el centro del país y que, en otras regiones, el invierno se intensificará.
“Se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas del norte del país, así como ambiente muy frío a gélido”, señaló el organismo.
En la Ciudad de México y el Estado de México el frío seguirá concentrándose en madrugadas y primeras horas del día, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas.
Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados por canales oficiales, tomar precauciones con tiempo y priorizar el cuidado de la familia, especialmente de la infancia, ante un invierno que aún no da tregua.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Nacional
Adrián: Del miedo a la inmovilidad al deseo de volver a vivir
De no poder caminar a volver a la libertad
Ciudad de México.— “Pensé que me moría”, dijo Adrián Flavio Robledo al recordar el momento en que su cuerpo dejó de responderle.
El diagnóstico llegó acompañado de miedo, incertidumbre y una pérdida acelerada de movilidad que transformó por completo su vida cotidiana.
Adrián enfrentó una polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, una enfermedad neurológica que daña los nervios periféricos y afecta fuerza, sensibilidad y coordinación.
De acuerdo con MedlinePlus, este padecimiento provoca debilidad progresiva y dolor neuropático persistente, con impacto directo en la autonomía del paciente.
Cuando ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social, Adrián presentaba una afectación motriz moderada a severa en extremidades superiores e inferiores.
No podía caminar, mantenerse de pie ni realizar actividades básicas como vestirse o bañarse sin ayuda constante.
El dolor neuropático intenso limitaba cualquier intento de movimiento y agravaba el desgaste emocional del proceso.
Te recomendamos leer también: Karla y sus gemelos: la atención médica que salvó tres vidas
Su rutina diaria quedó reducida a la espera de alivio y a la adaptación forzada a una nueva realidad física.
La atención especializada comenzó en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Centro del IMSS.
Ahí, el objetivo principal consistió en recuperar funcionalidad, controlar el dolor y devolverle independencia progresiva.
Aunque la enfermedad no tiene cura definitiva, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares señala que la rehabilitación mejora la calidad de vida.
Ese enfoque marcó el inicio de un tratamiento centrado en la persona y no solo en el diagnóstico.
Rehabilitación integral y acompañamiento humano
El tratamiento de Adrián incluyó manejo farmacológico, electroestimulación y ejercicios diseñados para fortalecer músculos y recuperar coordinación.
Cada intervención respondió a su evolución clínica y a los límites físicos que la enfermedad imponía.
Las terapias ocupacionales se enfocaron en actividades esenciales como alimentarse, vestirse y realizar transferencias con seguridad.
Estos avances pequeños devolvieron confianza y redujeron la dependencia cotidiana.
El acompañamiento psicológico permitió a Adrián enfrentar el duelo por la pérdida de su movilidad.
Ese espacio emocional lo ayudó a reencontrarse con el deseo de vivir y a sostener la disciplina del tratamiento.
Durante casi cuatro años, Adrián tuvo tres hospitalizaciones y múltiples sesiones ambulatorias.
La constancia y el seguimiento continuo fortalecieron su equilibrio, fuerza muscular y resistencia física.
El trabajo coordinado entre terapia física, ocupacional, enfermería y especialidades clínicas sostuvo cada avance funcional.
El IMSS informó que esta unidad cuenta con el único servicio nacional de hospitalización especializada en rehabilitación.
Esta modalidad permite atender pacientes neurológicos en fases subagudas y crónicas con supervisión permanente.
La hospitalización facilitó ajustes terapéuticos oportunos y atención integral.
Con el tiempo, Adrián volvió a caminar y retomó actividades laborales.
Actualmente mantiene citas externas y continúa trabajando, lo que representa un paso importante hacia su estabilidad personal.
El apoyo familiar acompañó cada etapa del proceso.
Sus hijos, su madre y sus amigos sostuvieron emocionalmente los momentos más complejos del camino.
JAHA
Historias que Conectan
Katya Echazarreta: cuando el espacio también se habita desde la tierra
Hay historias que no comienzan mirando al cielo, sino aprendiendo a sostener la vida con los pies bien puestos en la tierra. La historia de Katya Echazarreta es una de ellas. No es solo la de una mujer que llegó al espacio; es la de alguien que aprendió a unir vocación, familia y propósito, y que entendió que los grandes sueños no se cancelan cuando la vida cambia, sino que se transforman.
Katya creció con curiosidad, con preguntas que parecían más grandes que su entorno. Como muchas niñas, no siempre vio reflejado su futuro en los libros o en la televisión. Pero la ciencia —esa forma paciente de observar, probar y volver a intentar— se convirtió en su idioma. No como algo lejano o elitista, sino como una herramienta para comprender el mundo.
Llegar al espacio… sin desconectarse de la vida
En 2022, Katya se convirtió en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. El dato es histórico, sí. Pero lo verdaderamente significativo es lo que vino después: no se quedó orbitando en el logro. Volvió con una misión más clara.
Porque mientras muchas narrativas nos dicen que para llegar lejos hay que dejar cosas atrás, Katya eligió otro camino: integrar. Integrar su carrera científica con su vida personal. Integrar el asombro del espacio con la cotidianidad de la maternidad. Integrar la excelencia profesional con la responsabilidad social.
Hoy, Katya es astronauta, ingeniera, divulgadora científica y mamá. No como etiquetas separadas, sino como una identidad completa, real, humana.
Ser mamá también cambia la órbita
La maternidad no la alejó de la ciencia; le dio otra perspectiva. Le recordó que el futuro no es una idea abstracta, sino algo que se construye en el presente, especialmente para quienes vienen detrás. En sus propias palabras y acciones, se percibe una convicción profunda: el conocimiento cobra sentido cuando se comparte.
No se trata solo de inspirar desde un escenario o una cápsula espacial, sino de estar presente, de explicar, de acompañar, de abrir puertas que antes parecían cerradas. De mostrar que una mujer puede ser científica sin dejar de ser madre, y madre sin dejar de soñar en grande.
Inspirar desde la cercanía
Por eso nace la Fundación Espacial Katya Echazarreta. No como un proyecto de imagen, sino como una extensión natural de su historia. A través de ella, Katya impulsa a niñas y niños —especialmente en México— a acercarse a las áreas STEM con curiosidad, juego y sentido de posibilidad.
Los cursos de verano, los talleres, las experiencias educativas no buscan crear astronautas en automático. Buscan algo más profundo: sembrar la idea de que el talento también vive aquí, que la ciencia no es ajena, que el futuro no está reservado para unos cuantos.
La estación espacial también puede estar en casa
Cuando Katya guía proyectos como la Estación Espacial Papalote, el mensaje es claro: el espacio no empieza a miles de kilómetros, empieza cuando un niño se hace una pregunta y alguien se toma el tiempo de responderla. Empieza cuando una niña ve a otra mujer explicando ciencia con naturalidad. Empieza cuando la vocación se siente posible.
Una historia que conecta
La historia de Katya Echazarreta conecta porque rompe dicotomías:
- No es ciencia o familia, es ciencia con familia.
- No es éxito individual, es impacto colectivo.
- No es llegar primero, es abrir camino.
En un mundo que muchas veces exige elegir, Katya muestra que también se puede integrar. Que el espacio exterior importa, sí, pero que el espacio interior —el que habitamos como personas, madres, hijas, profesionales— es igual de vasto.
Y quizá ahí esté su mayor legado: recordarnos que los sueños no se abandonan cuando la vida cambia; se redibujan.
Que mirar al cielo no nos despega de la tierra, sino que puede ayudarnos a cuidarla mejor.
Porque hay personas que viajan al espacio…
y hay otras, como Katya, que regresan para llevarnos con ellas.
🌐 Para seguir conectando con su historia, siguela en redes sociales
La historia de Katya no termina en un vuelo espacial ni en una exposición educativa. Continúa todos los días, en la forma en que comparte, explica e inspira a nuevas generaciones.
Si quieres conocer más de su trabajo, sus proyectos y el impacto que está generando en niñas, niños y jóvenes interesados en la ciencia, puedes seguirla y explorar su fundación aquí:
Síguela en redes sociales
- Instagram: https://www.instagram.com/katvoltage
- X (Twitter): https://x.com/katvoltage
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katyaechazarreta
Fundación Espacial Katya Echazarreta
- 🌐 Sitio web oficial: https://www.fundacionespacial.com
Desde ahí comparte convocatorias, proyectos educativos, cursos de verano y actividades diseñadas para acercar el mundo STEM a más niñas y niños, especialmente en México.
Porque algunas historias no solo se leen.
Se siguen. Se acompañan. Y se multiplican. 🚀✨
CDMX
Cómo proteger la salud ante la contingencia ambiental
Ciudad de México.- La calidad del aire vuelve a recordarnos una realidad incómoda pero ineludible: nuestra forma de habitar la ciudad tiene consecuencias directas en la salud.
Pero, más allá de las cifras y los comunicados oficiales, la contingencia ambiental interpela a la sociedad sobre la urgencia de poner la salud y el cuidado de la vida en las decisiones cotidianas.
¿Cómo proteger la salud ante la mala calidad del aire?
La CAMe compartió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la exposición a contaminantes.
Y prevenir así, enfermedades respiratorias, especialmente entre los grupos más vulnerables.
¿Por qué es importante quedarse en casa durante la contingencia?
Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, periodo en el que se registra la mayor concentración de ozono.
Esto incluye la suspensión de actividades cívicas, culturales, deportivas y espectáculos masivos, así como el ejercicio en espacios abiertos.
Reducir la movilidad no solo protege la salud individual, sino que también contribuye a disminuir la emisión de contaminantes.
Además, una responsabilidad compartida en tiempos de crisis ambiental.
¿Qué precauciones pueden marcar la diferencia en casa?
Entre las medidas preventivas se encuentra evitar fumar, principalmente en espacios cerrados, así como revisar calentadores, estufas y tanques de gas para prevenir fugas.
Siempre que sea posible, se recomienda realizar trabajo a distancia, compras y trámites en línea.
Además de reducir los paseos prolongados con mascotas y mantenerlas bien hidratadas.
Asimismo, es aconsejable evitar el uso de aerosoles, aromatizantes, pinturas o productos con solventes.
Además de cargar gasolina solo en horarios permitidos y reducir el consumo de combustibles dentro del hogar.
Incluso acortando el tiempo de ducha o utilizando recipientes con tapa al cocinar.
¿Cómo cuidar el cuerpo frente a la contaminación?
Si salir es inevitable, el uso de cubrebocas puede ayudar a filtrar contaminantes.
También se recomienda beber al menos un litro y medio de agua al día, consumir alimentos ricos en vitamina C y lavarse cara y manos tras regresar del exterior.
Evitar el uso de lentes de contacto, así como proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, es fundamental para reducir riesgos a la salud.
Te puede interesar: Invierno y salud: el gasto que crece en los hogares hasta un 35 por ciento
¿Qué provoca la exposición constante a la contaminación?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que contaminantes como el material particulado, el ozono y el dióxido de nitrógeno tienen efectos respiratorios, cardiovasculares y sistémicos.
A corto plazo pueden causar tos, irritación ocular, dolor de garganta, fatiga y dificultad para respirar; a largo plazo, se asocian con inflamación pulmonar, hipertensión e infartos.
La OMS estima que 6.7 millones de muertes prematuras al año están relacionadas con la contaminación del aire, una cifra que subraya la urgencia de políticas públicas eficaces y cambios culturales profundos.
Los especialistas en la salud, señalan que cuidar el aire es cuidar la vida, y cada pequeña acción.
Desde reducir traslados hasta adoptar hábitos más responsables, puede ser un paso hacia un futuro más sano y solidario.
ARH
Más allá del trofeo: el penalti con el que Pedri honra a su padre en cada título del Barcelona
Tribunal favorece a padre que busca proteger a su hijo de contenidos en su escuela
Dime dónde vives y te diré si puedes ejercitarte: Así se distribuyen los parques
El descanso de fin de semana reduce síntomas de depresión en jóvenes: JAD
La ciencia que ocurre en casa: curiosidad, juego y aprendizaje fuera de clases
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
Katya Echazarreta: cuando el espacio también se habita desde la tierra
-
Mundohace 14 horas
Educar en casa: el aula se muda al hogar y reabre reflexión sobre aprendizaje en los niños
-
Negocioshace 12 horas
La cuesta de enero tiene salida: Profeco comparte claves para aliviar el gasto familiar
-
Nacionalhace 14 horas
Adrián: Del miedo a la inmovilidad al deseo de volver a vivir