La ciudad que cobija a sus peregrinos: Operativo Basílica 2025

CDMX.- La Ciudad de México vive días de caminatas largas, oraciones compartidas y abrazos que se sienten en las banquetas. La llegada masiva de peregrinos marcó el arranque del Operativo Basílica 2025, un despliegue que atiende a millones de personas que avanzan con fe hacia el recinto guadalupano.

Por ello, autoridades capitalinas estiman el arribo de 13.5 millones de visitantes durante las celebraciones marianas, una cifra que marca un nuevo récord histórico.

De acuerdo con las autoridades, más de 600 mil personas, provenientes de Puebla, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Guerrero y Veracruz, ya se encuentran en la zona.

Además, el alcalde Janecarlo Lozano, de Gustavo A. Madero, informó que la demarcación reforzó la vigilancia y la atención pública.

Recordó que opera un dispositivo anual, pero esta temporada exige mayor capacidad debido al flujo extraordinario de feligreses.

La Casa del Peregrino, ubicada a pocos metros del templo, recibe a quienes llegan tras varios días de camino.

Ahí se ofrece un espacio seguro para descansar, hidratarse y recuperar fuerzas antes de ingresar al recinto mariano.

Este diciembre, más de 20 mil servidores públicos participan en acciones de vigilancia, primeros auxilios, orientación, control de accesos, limpieza y protección civil.

En toda la zona se instalan puntos de hidratación, carpas médicas, módulos de descanso, lavamanos y áreas de resguardo.

Cruz Roja, ERUM y Protección Civil coordinan ambulancias para atender agotamiento, deshidratación y lesiones menores.

Los servicios funcionan día y noche, especialmente en la madrugada, cuando arriban los contingentes más numerosos.

En seguridad participan 220 policías auxiliares, 30 elementos de la Guardia Nacional, 35 de Marina, 5 mil 50 integrantes de la SSC y 40 agentes de la Policía de Investigación.

A su vez, el C5 coordina la vigilancia mediante más de 200 cámaras instaladas en el perímetro y 114 altavoces que emiten mensajes de orientación.

El C2 Móvil opera desde los primeros días de diciembre para supervisar accesos, rutas de peregrinación y posibles emergencias.

Entradas principales como Calzada de Guadalupe, Misterios, Aragón y Martín Carrera concentran el mayor flujo.

Todo lo que necesitas saber del Operativo Basílica 2025 en un solo video. 🙌✨



Dale play y prepárate antes de salir. 🚶‍♂️🚧



Tu seguridad empieza con estar informada/o.#OperativoBasílica2025 #CuidamosTuCamino #SeguridadGAM #GAMContigo pic.twitter.com/IKT9iJlHnz — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) December 9, 2025

Las salidas por Misterios, Aragón, Montevideo y Zumárraga permiten distribuir a los grupos sin generar cuellos de botella.

Deportistas que muestran su fe guadalupana.

Diversos deportistas mexicanos y extranjeros han expresado públicamente su devoción a la Virgen de Guadalupe.

Uno de los casos más conocidos es el de Rubens Sambueza, quien incluso lleva tatuada la imagen de la Virgen en la pantorrilla derecha.

El futbolista ha hablado varias veces sobre el significado espiritual que ella tiene en su vida y cómo su fe lo acompaña dentro y fuera de la cancha.

Otro referente es Alberto García Aspe, exseleccionado mexicano, quien solía portar camisetas con la imagen guadalupana debajo del uniforme.

Su fervor quedó documentado en varias entrevistas, donde recordó que la Virgen ha sido parte fundamental de su vida personal y profesional.

El delantero Javier “Chicharito” Hernández también ha mostrado públicamente su fe. Es conocido por realizar una oración antes de cada partido, un gesto con el que agradece y pide protección.

Medios deportivos han señalado que entre sus símbolos más recurrentes está la Virgen de Guadalupe, a quien considera una guía espiritual constante.

La tradición guadalupana también ha marcado a figuras históricas del boxeo mexicano.

Raúl “Ratón” Macías, uno de los peleadores más emblemáticos del país, dedicaba sus triunfos a la Virgen de Guadalupe.

Su famosa frase “todo se lo debo a mi mánager y a la Virgencita de Guadalupe” se convirtió en parte de la cultura popular, y su devoción lo acompañó durante toda su carrera.

También se hacen presentes los lomitos

Por otra parte, la Agencia de Atención Animal activó el operativo “Perrito Peregrino 2025”. Su misión es proteger a los perros que acompañan a las caravanas, muchos expuestos al cansancio, deshidratación o abandono.

Sé parte del Operativo Perrito Peregrino 🙏🏽🐶

Estamos ante un acto de fe y de movilidad humana de millones de personas y con ellas llegan también perritos buscando comida, una familia y ayuda

Como @GobCDMX tenemos el más grande compromiso de transformar y actuar @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/8u4iV09Yz9 — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) December 3, 2025

El año 2024, AGATAN rescató más de 150 perros, incluidos 15 en condiciones críticas.

Para esta edición, la dependencia convoca a ciudadanos y organizaciones a sumarse como voluntarios en traslados, resguardo temporal, atención básica y adopciones.

Este 12 de diciembre marca uno de los encuentros religiosos más grandes del continente.

Las historias de quienes caminan días enteros cruzan con la responsabilidad de las autoridades que garantizan una estancia segura, ordenada y digna para todos.

El operativo no solo regula rutas y vigilancia; también crea un entorno donde la solidaridad se vuelve norma.

Recomendaciones para quienes visitan la Basílica.

Mantenerse hidratado y usar ropa reflejante.

y usar ropa reflejante. Seguir rutas peatonales y respetar cierres.

Llevar identificación visible, especialmente en el caso de menores y adultos mayores.

especialmente en el caso de menores y adultos mayores. Evitar objetos prohibidos como pirotecnia, vidrio, punzocortantes o bebidas alcohólicas.

Preferir horarios de baja afluencia: madrugada del 12 o primeras horas del 11.

