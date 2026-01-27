La dosis que cuida corazón: menos sal en alimentos, más vida posible

Ciudad de México.- El sodio resulta imprescindible para equilibrio de líquidos, función muscular y transmisión nerviosa. Está presente en sal de mesa, cloruro de sodio. Sin embargo, un estudio describe que el cuerpo necesita poco y se consume demasiado.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda menos de 2.000 miligramos diarios en adultos, equivalente a cinco gramos de sal. Sin embargo, estudios indica que el consumo global promedio duplica esa cifra.
Consecuencia: mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.
Dos estudios recientes, realizados en Francia y Reino Unido, muestran que cambios pequeños en alimentos preparados generan beneficios enormes para salud pública, sin exigir decisiones individuales complejas.
¿Qué sucede cuando sal baja antes de llegar al plato?
Mayor parte del sodio no proviene del salero doméstico. Proviene de alimentos procesados, comidas rápidas y productos listos para consumir. Pedir a cada persona “coma menos sal” resulta insuficiente.
Investigadores usaron modelos matemáticos para estimar impacto poblacional si industria reduce sodio en productos habituales.
Enfoque cambia lógica: mejorar entorno alimentario en lugar de depender solo de voluntad individual.
En Francia, análisis se centró en panes tradicionales, como baguettes. Estos productos aportan hasta una cuarta parte del sodio diario en adultos.
Equipo liderado por Clémence Grave estimó que cumplir metas de reducción disminuiría ingesta diaria en 0,35 gramos por persona. Modelo asoció ese ajuste con mil muertes cardiovasculares menos cada año.
Además, en Reino Unido, simulaciones similares analizaron alimentos envasados y comidas para llevar. Cumplimiento de objetivos reduciría consumo medio 17,5 por ciento.
La proyección del estudio estimó prevención de 100.000 casos de en
fermedad cardíaca isquémica y 25.000 accidentes cerebrovasculares en próximos 20 años.
¿Por qué importa esta estrategia?
Este enfoque no depende del cambio de comportamiento individual, que suele ser difícil de sostener. Crea un ambiente alimentario más saludable por defecto.
Enfermedad cardiovascular sigue siendo principal causa de muerte. Menos sodio reduce presión arterial. Menor presión reduce eventos graves. Beneficio se multiplica a escala social.
Lauren Bandy, coautora del estudio británico, explicó que cualquier reducción en sodio y presión arterial puede generar mejoras significativas, sobre todo si se combina con educación y políticas alimentarias firmes.
Evidencia científica mostró relación directa entre consumo elevado de sodio y aumento de riesgo cardiovascular. Cada gramo extra se asoció con incrementos medibles de presión arterial. Reducciones sostenidas se vincularon con menor mortalidad.
CDMX voltea a ver la salud mental juvenil para prevenir suicidios
Con un enfoque preventivo
Ciudad de México.— A casi un año de su implementación, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, presentó los resultados de la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento”, que con el apoyo de 200 profesionales atendió a 593 mil estudiantes de secundaria y nivel medio superior. Según Brugada, esta iniciativa se consolida como el programa de salud mental más importante en la historia de la Ciudad de México.
Durante una visita a la Escuela Secundaria Diurna No. 148 “Lao Tse”, en la alcaldía Iztacalco, la mandataria sostuvo que no existe bienestar sin atención a la salud mental.
Indicó que el programa colocó el cuidado emocional de estudiantes en el centro de la política pública capitalina.
Desde marzo de 2025, más de 200 profesionales de salud mental atendieron de forma permanente 812 secundarias y 285 planteles de educación media superior.
Las brigadas realizaron visitas quincenales que permitieron detectar violencia escolar, violencia sexual, depresión, ansiedad y riesgo suicida.
En ese periodo, el personal efectuó más de 11 mil 500 actividades, entre talleres, charlas y espacios de escucha activa dentro de las comunidades escolares.
De acuerdo con cifras oficiales, 593 mil personas beneficiadas fueron estudiantes, mientras que el resto correspondió a docentes, directivos y madres y padres de familia.
Brugada Molina explicó que el modelo priorizó un enfoque comunitario y reiteró el compromiso de cubrir el cien por ciento de los planteles en 2026.
Riesgo suicida y cifras absolutas en la capital
La jefa de Gobierno informó que la Ciudad de México registró una tasa de 5.3 suicidios por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional.
Con ese indicador, la capital ocupó el lugar 28 a nivel nacional; sin embargo, las cifras absolutas la ubicaron en el cuarto sitio.
Durante 2025 se contabilizaron 493 suicidios en la ciudad, principalmente entre mujeres de 15 a 19 años y hombres de 20 a 24.
Brugada Molina señaló que estas cifras obligaron a fortalecer las acciones de prevención desde el entorno escolar.
Detalló que Vida Plena, Corazón Contento permitió detectar 75 casos de riesgo suicida entre estudiantes en su primer año de operación.
La estrategia alcanzó una cobertura del 98 por ciento en secundarias y del 89 por ciento en planteles de educación media superior.
Ante estudiantes y docentes de la Secundaria Diurna 118 Lao Tsé, la mandataria presentó las guías de actuación ante riesgo suicida en el ámbito escolar.
Explicó que los protocolos buscaron detectar señales tempranas, clasificar niveles de riesgo y coordinar respuestas entre escuelas, familias y servicios de salud.
Prevención de suicidios y de consumo de drogas
Las dos metas principales del programa son prevenir casos de suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes.
Con visitas quincenales a los planteles, los especialistas lograron identificar y prevenir diversas emergencias, como violencia sexual y escolar.
Además, detectaron y canalizaron 75 casos de riesgo suicida, lo que significa salvar vidas y proteger futuros.
Brugada aseguró que no existe bienestar posible sin una adecuada atención a la salud mental y explicó que cuidar la mente y las emociones es tan crucial como el aspecto físico.
Por ello, apuntó, el objetivo del programa es fortalecer el bienestar emocional y social de las comunidades escolares con acciones integrales de prevención, atención y acompañamiento.
“Al mundo le hacen falta más personas así”: madre de mellizos agradece apoyo ciudadano
Ciudad de México.— La imagen se viralizó en redes sociales con la misma fuerza con la que una familia sostiene la esperanza: dos padres cruzaron un puente peatonal en la Ciudad de México con sus bebés de dos meses y tanques de oxígeno en las manos, una escena que activó una cadena de apoyo y hoy una madre agradece sin buscar protagonismo.
Instante que encendió la solidaridad
El 19 de enero de 2026 Yessenia Barraza viajaba en un vehículo de aplicación por la capital del país y observó a una pareja que caminaba cerca de un puente peatonal con dos recién nacidos conectados a oxígeno, cada padre cargó a un bebé mientras el padre sostenía un tanque en cada mano, de inmediato grabó ese instante en su teléfono celular.
De una grabación a una red de apoyo
La difusión del video en redes sociales impulsó respuestas inmediatas, entre ellas la de Heriberto Vargas, empresario y concesionario de autos, quien inició la búsqueda de los padres y tras encontrarlos anunció que en febrero entregará un vehículo a la familia, una decisión que asumió como compromiso y acompañamiento para los traslados médicos que los bebés requieren con frecuencia.
“Las cosas hechas con el corazón no necesitan ruido, necesitan compromiso. Gracias a todos por la paciencia, el apoyo y la buena vibra. Un momento que no solo llena de alegría a una familia, sino que todo México se llena de felicidad, porque esta historia la vio mucha gente y tocó muchos corazones. Gracias a Dios por permitirnos ser parte de esto”, destacó el empresario.
Agradecimiento a la solidaridad
Valeria, madre de los mellizos, abrió una cuenta en TikTok para agradecer los mensajes, la buena energía y las bendiciones que llegaron desde distintos puntos del país, su testimonio puso el acento en el impacto humano del apoyo recibido y en la sorpresa ante el alcance de una historia que reunió a personas que no se conocían y aun así eligieron cuidar.
Un vehículo para cuidar la vida
Sin mencionar el tipo de atención que requieren los bebés, la madre explicó que el automóvil permitirá acudir a consultas y estudios con mayor seguridad: al tiempo que expresó gratitud a Heriberto y a su familia por el gesto que facilita el cuidado de sus hijos, así como a Yessenia por haber sido el puente que conectó la historia con una comunidad dispuesta a acompañar.
Claridad ante las donaciones
Valeria informó que el seguro médico de los bebés cubre sus necesidades clínicas, por esa razón pidió que los ofrecimientos de medicamentos, oxígeno o recursos económicos se orienten a otros bebés que los requieran, además aclaró que no existe ninguna solicitud de donaciones ni cuentas abiertas para depósitos, una precisión para evitar fraudes y proteger la confianza generada
Continuidad de una historia compartida
La familia confirmó que mantiene comunicación con quienes impulsaron la ayuda y que compartirá actualizaciones sobre el proceso.
Kawasaki: señales tempranas que pueden evitar daño cardíaco en niños
Ciudad de México.— La fiebre que no cede, las manos inflamadas y los labios enrojecidos suelen confundirse con cuadros comunes de la infancia, pero en algunos casos anuncian una enfermedad poco frecuente que puede marcar la vida de un niño si no se atiende a tiempo. En México, la enfermedad de Kawasaki representa un reto clínico por su diagnóstico tardío y por las graves complicaciones cardíacas que puede provocar en menores de cinco años.
Enfermedad rara con alto riesgo cardíaco
La doctora Karina Judith Huesca Gutiérrez, pediatra adscrita al Hospital General de Zona No. 32 del IMSS en Ciudad de México Sur, explicó que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, es decir, una afección autoinmune que inflama vasos pequeños y afecta de manera directa a las arterias coronarias. Se presenta con mayor frecuencia en niños menores de cinco años y tiene mayor incidencia en varones.
Aunque se trata de un padecimiento poco común, el riesgo no radica en su frecuencia sino en sus consecuencias cuando no se detecta de manera oportuna. La especialista señaló que un diagnóstico temprano reduce de forma significativa la posibilidad de secuelas permanentes en el corazón.
Signos de alerta que requieren atención inmediata
El principal signo de alarma es la fiebre persistente durante más de cinco días que no responde a medicamentos habituales como paracetamol o ibuprofeno. A este síntoma se suman otros datos clínicos que deben poner en alerta a madres y padres.
Entre ellos se encuentran erupciones en el tórax, labios agrietados y enrojecidos, lengua con aspecto rojo intenso, inflamación de manos y pies, ganglios inflamados en el cuello y enrojecimiento ocular sin secreción. La presencia de fiebre prolongada acompañada de al menos cuatro de estos criterios amerita valoración médica inmediata para descartar enfermedad de Kawasaki.
Diagnóstico tardío, un desafío para el sistema de salud
La doctora Huesca precisó que el diagnóstico suele establecerse entre siete y diez días después del inicio de los síntomas, un periodo crítico que representa un reto para los servicios de salud. Lo ideal es identificar la enfermedad dentro de los primeros diez días, ya que después de ese plazo hasta una cuarta parte de los pacientes puede desarrollar complicaciones cardíacas con secuelas de por vida.
En México se estima que cada año se presentan alrededor de 240 pacientes con esta enfermedad. El IMSS atiende principalmente a niños de entre dos y tres años, el grupo con mayor incidencia dentro de la población menor de cinco años.
Capacidad hospitalaria y tratamiento disponible
El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 195 unidades médicas de Segundo Nivel y 34 de Tercer Nivel con capacidad para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Kawasaki. Estas unidades disponen de laboratorio clínico, ecocardiogramas y especialistas en pediatría y cardiología.
Los estudios de apoyo incluyen biometría hemática, examen general de orina y ecocardiograma, esenciales para identificar afectaciones en las arterias coronarias. El tratamiento de elección es la inmunoglobulina intravenosa, disponible en hospitales de segundo y tercer nivel, acompañada de aspirina con el objetivo de reducir el riesgo de trombosis e infarto.
Consecuencias de no actuar a tiempo
Uno de los principales obstáculos, reconoció la especialista, es la limitada familiaridad con esta enfermedad en el primer nivel de atención, lo que retrasa la referencia y el diagnóstico. En zonas rurales o alejadas, el acceso a servicios especializados añade una dificultad adicional.
El impacto de un diagnóstico tardío puede ser severo. La inflamación de las arterias puede generar aneurismas, pequeñas dilataciones que incrementan el riesgo de infarto al miocardio y otras secuelas graves desde edades tempranas. Además del daño físico, la enfermedad altera la dinámica familiar, ya que los padres suelen ausentarse de sus actividades laborales para acompañar a sus hijos en consultas y tratamientos prolongados, con repercusiones económicas y emocionales.
Atención oportuna como principal medida de protección
La enfermedad de Kawasaki no es prevenible y puede presentarse en cualquier paciente pediátrico, ya que se relaciona con una respuesta del sistema inmune ante infecciones virales o bacterianas. Ante fiebre persistente y signos compatibles, la recomendación es clara: acudir de inmediato a valoración médica.
Un tratamiento oportuno reduce de manera significativa el riesgo de secuelas cardíacas y permite que los niños tengan un mejor pronóstico a largo plazo. Reconocer las señales a tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una afección cardíaca permanente en la infancia.
Ciudadanos piden que Código Civil en Chihuahua defienda el interés superior de la niñez y la familia
Chihuahua.— Más de cuatro mil firmas ciudadanas fueron entregadas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Chihuahua por integrantes de sociedad civil y la plataforma digital Actívate, como expresión de rechazo a la iniciativa que propone modificar el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental.
Presentación de firmas ante el Congreso
Los promoventes acudieron a la sede legislativa luego de que comisiones del Congreso impulsaran la propuesta de reforma. De acuerdo con los organizadores, la entrega de firmas busca dejar constancia formal de la oposición ciudadana a los cambios planteados y solicitar que la iniciativa no avance en el proceso legislativo sin una revisión más amplia.
Argumentos expuestos por los firmantes
Representantes de las organizaciones señalaron que su postura no se orienta a evaluar la vida privada de personas adultas, sino a poner énfasis en la protección de los derechos de niñas y niños. Indicaron que, desde su perspectiva, esta obligación corresponde al Estado y los legisladores, y consideraron que no debe equipararse con intereses de personas adultas.
Marco legal del matrimonio en Chihuahua
Los manifestantes expusieron que en Chihuahua el matrimonio ha sido reconocido históricamente como una figura jurídica vinculada a la procreación y a la protección de la familia. También señalaron que, desde 2015, no existen barreras administrativas para que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio en la entidad, por lo que sostienen que la iniciativa no responde a una restricción vigente.
Falta de consulta y alcances de la reforma
Entre los señalamientos realizados, indicaron que la iniciativa carece de respaldo ciudadano debido a que no fue sometida a procesos de parlamento abierto ni a consultas públicas. Explicaron que la propuesta plantea redefinir el matrimonio como la unión de “dos personas”, eliminar referencias a la procreación y modificar figuras jurídicas como la filiación, la patria potestad y el domicilio conyugal.
Adopción y derechos de la infancia
Las organizaciones expresaron que al vincular el matrimonio igualitario con la adopción se modifica el marco legal de los vínculos parentales. Desde su posición, afirmaron que este cambio tendría implicaciones para niñas y niños al eliminar referencias a padre o madre dentro de la legislación civil.
Solicitudes al Poder Legislativo
Al finalizar la entrega de firmas, los activistas solicitaron a los legisladores del Congreso de Chihuahua actuar con responsabilidad en el análisis de la iniciativa, priorizar el interés superior de la niñez y detener la aprobación de la reforma hasta escuchar a familias, especialistas y ciudadanía. También pidieron que cualquier modificación al Código Civil se discuta mediante mecanismos de consulta pública antes de redefinir figuras centrales del derecho familiar.
