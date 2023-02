“La familia es la institución más importante que existe”: Arquidiócesis de México

Ciudad de México.— Carlos Alfredo “N”, conductor de la Línea 3 del Metro, involucrado en el choque que se registró el pasado 7 de enero en la interestación Potrero- La Raza y quien continúa hospitalizado, asegura que él no es responsable del accidente.

En una entrevista radiofónica se dijo una víctima del accidente, que le cambió la vida.

Se dijo alarmado por los 260 millones de pesos que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, pues vive al día con un sueldo cercano a los 10 mil pesos mensuales.

“Yo también soy una víctima de ese accidente, estoy aquí acostado, no me puedo mover, tengo una vinculación a proceso, confío en que se resuelva, confío en el apoyo de mi sindicato. Esto definitivamente me cambió la vida y a todos los que estuvimos en el accidente” Carlos Alfredo “N” | conductor del Metro

Carlos Alfredo “N” fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas por un juez de control.

Sin embargo, el conductor del Metro, confía en que su sindicato lo respalde para salir delante de la complicada situación.

Aseguró que la Fiscalía capitalina se equivoca al asegurar que realizó una conducción inadecuada al momento del accidente.

Carlos Alfredo, conductor del Metro involucrado en el accidente de la Línea 3, asegura que ya conocían que los trabajadores de STC conocían las condiciones en las que circulaban por los túneles; espera que su caso se resuelva. #PorLaMañana pic.twitter.com/sh3f2K6VBb — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 3, 2023

Recordó que él hacía su trabajo en condiciones que no son las mejores y negó haber escuchado alguna indicación de detenerse.

“Previo al accidente no escuché alguna indicación de que me detuviera o me parara esto fue derivado de la falla de señalización, pilotaje automático, mando centralizado, no logro entender cómo sucedió todo esto”

Finalmente, mandó un mensaje a los padres de Yaretzi, joven que perdió la vida en el accidente en el que se vio involucrado.

“Esa pena de los padres de esta jovencita (Yaretzi, víctima mortal del accidente), lamento mucho los hechos, no es que yo lo haya querido hacer así, no fue culpa mía, hice lo mejor que pude con lo que tenía, lamento mucho esa perdida, espero que encuentren pronta resignación y justicia”

JAHA