La FGR no actuará bajo consigna en el caso Lozoya: AMLO

México.- La Fiscalía General de la República no actuó ni actuará bajo consigna en el caso del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador sostuvo que confía en la labor del Fiscal, Alejandro Gertz Manero porque, dijo, es un hombre recto:

“Yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Gertz es un hombre íntegro, recto, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad”, dijo.

López Obrador consideró que el Fiscal Especial sabe del momento histórico que se vive en México y está seguro de que su retiro de en el último tramo de su vida será con dignidad.

En el salón “Tesorería” de Palacio Nacional, López Obrador insistió en que la lucha contra la corrupción es la base de su gobierno y por eso se debe castigar a quienes reciben sobornos.

Resaltó que a la fecha, sólo en México se han castigado a funcionarios responsables en el caso Odebrecht como en ningún otro país, esto como parte de la lucha contrala impunidad.

MÉXICO VIVE MOMENTO HISTÓRICO

