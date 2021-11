La inflación es un fenómeno mundial y no se dispara por aumentos salariales

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió hoy no descartar a ningún ciudadano o ciudadana para ocupar la presidencia de la Republica en el 2024 y dijo que el único impedimento será no estar dentro de la ley.

“Sobre el tema de la sucesión no me gusta opinar. Falta mucho todavía para el 2024. Considero que todos tienen derecho a votar y ser votados. Es un derecho constitucional. No se puede excluir a nadie, sólo (está excluido) quien tenga impedimentos de ley”, dijo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional comentó que “no se le puede quitar el derecho a nadie y en su opinión aconsejaría para todos los partidos, de buena fe optar por las encuestas”.

Refirió que cuando se trata de elegir siempre hay tensiones y la experiencia es que el método de las encuestas evita tensión y pleitos, porque es la gente la que decide.

NADA DE TAPADOS, DEDAZOS NI CARGADA

“Es un cuestionario que se aplica, con una muestra representativa a mil a dos mil ciudadanos. Se les pregunta ¿Conoces a esta persona? ¿Que opinión tienes de esta persona, y esta otra…? ¿Te gustaría que la señora o el señor fuera candidato? ¿Quién te parecería mejor? ¿Votarías por él o ella? ¿Los consideras honestos u honestas?”

Así, dijo se evitarían tapados, dedazos, cargada, intereses de grupo y compra de candidatos y voluntades. “No es que ya nos reunimos, lo discutimos y decidimos para candidato a éste o aquel. Los candidatos a plurinominales eran por lo general los allegados a los dirigentes de los partidos”.

Señaló que ahora no será la jerarquía de las dirigencias de los partidos la que decida a sus candidatoa como se hacía en el pasado, en que se escogía a los amigos, a los recomendados, familiares o socios. Eso ya se terminó, señaló.

“Lo que recomiendo es la encuesta, aunque cada partido tiene sus estatutos y métodos”. Y precisó que sugiere la encuesta porque fue el método que él propuso cuando fue dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). A la fecha es el método para la nominación de sus candidatos.

Irónico, López Obrador reiteró entre risas que la consulta tendría que seguirse como método porque en una de esas Claudio X González podría ganarle la candidatura a Diego Fernández o a Gabriel Quadri de la Torre.