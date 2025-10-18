La nueva reforma al IEPS pone a prueba el bolsillo y los hábitos de los mexicanos

Ciudad de México.- El Congreso aprobó una reforma que impone fuertes alzas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Los cambios gravarán bebidas, tabaco y videojuegos. Muchos hogares ya se preparan para una cuesta de enero pronunciada.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 351 votos a favor y 129 en contra, integrado en la Miscelánea Fiscal 2026, y envió el texto al Senado para su revisión.
Entre los principales ajustes destacan:
Bebidas azucaradas pagarán 3.08 pesos por litro frente a 1.64 en 2025, un aumento cercano al 87 %.
Productos con edulcorantes (“light” o “zero”) tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro, gracias a un acuerdo entre gobierno y refresqueras.
Cigarros subirán su tasa del 160 % al 200 %.
Videojuegos con contenido violento pagarán un impuesto del 8 % sobre el precio final.
Casas de apuestas digitales verán un aumento del gravamen del 30 % al 50 %.
Suplementos como sueros orales que no cumplan con los criterios de la Organización Mundial de la Salud recibirán un IEPS de 3.08 pesos por litro.
La Secretaría de Salud celebró el dictamen y destacó que las tasas favorecen productos más saludables.
La presidenta sostuvo que la medida busca frenar el consumo excesivo de refrescos y mejorar la salud pública.
Este paquete fiscal impacta directamente el costo de la canasta básica para millones de familias. Las alzas harán que bebidas, cigarros o videojuegos sean más caros, especialmente para quienes ya enfrentan limitaciones presupuestarias.
Sector privado y estudios académicos advierten que el impuesto escalonado puede generar inflación adicional sobre productos conexos como concentrados, mezclas o empaques.
Además, pequeñas tiendas y expendios podrían ver una caída en sus ventas si estos productos pierden demanda significativa.
Desde el gobierno, se argumenta que estos ajustes permiten recaudar más de 761 mil millones de pesos en 2026, reforzando el presupuesto para salud y programas sociales.
Por su parte, la industria refresquera aceptó producir versiones menos calóricas, reducir publicidad para menores y diferenciar precios entre productos azucarados y sin azúcar.
Hacia una “cuesta de enero” más dura
Con estos incrementos, muchos hogares enfrentarán una cuesta de enero más pronunciada. Un consumidor habitual de refrescos verá cómo su gasto mensual en estas bebidas puede subir hasta un 15 % o más, según asociaciones del sector.
Para aliviar el golpe, se sugiere que las familias anticipen su consumo habitual, busquen alternativas más saludables e incluyan en su presupuesto estos incrementos fiscales.
El Senado deberá ahora revisar las reservas presentadas y decidir si ratifica la reforma en próximos días.
ARH
México
Adiós a las alianzas: el PAN rompe con el PRI y se relanza como fuerza ciudadana
Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) dio un giro histórico al anunciar el fin de las alianzas con otras fuerzas políticas y relanzar su identidad con nuevo logo, nueva narrativa y una estructura interna abierta a la ciudadanía.
“Comienza una nueva era, el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura”, declaró Jorge Romero Herrera, presidente nacional del partido, durante su discurso en el Frontón México, ante cientos de militantes reunidos para el relanzamiento.
“Nacimos para ser nuestra propia opción democrática”
Romero subrayó que el PAN regresa a su origen como fuerza ciudadana e independiente.
“Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliamos; nacimos para ser nuestra propia opción democrática”, expresó el dirigente en referencia a los principios fundacionales del partido.
El anuncio marca el cierre de una etapa de coaliciones que incluyó al PRI y PRD en los procesos electorales de 2023 y 2024.
Foto: Carolina Flores / siete24.mx
El líder blanquiazul aseguró que esta decisión responde al sentir de la militancia y de los votantes.
“Lo tenemos medido: esta decisión es la que pide la mayoría de votantes en el país”, dijo Romero, quien afirmó que el PAN apuesta por sí mismo para recuperar la confianza ciudadana.
“Regresa la meritocracia”: elecciones primarias y apertura total
El relanzamiento también incluye una reforma profunda en los procesos internos. Romero informó que el PAN abrirá elecciones primarias, encuestas ciudadanas y votaciones directas para definir candidaturas.
“Convocamos a toda la sociedad mexicana a que sea ella la que ahora decida. Se acabaron las designaciones como criterio único. Regresa al PAN la meritocracia”, afirmó el dirigente nacional.
En ese sentido, presentó una herramienta digital de afiliación inmediata, que permitirá a cualquier persona integrarse al partido con solo registrarse en línea.
“Hoy anunciamos la apertura total del PAN. Si mañana hay 100 mil personas interesadas en ser panistas, mañana habrá 100 mil panistas más. Se acabaron las cadenas y nunca más alguien decidirá si puedes o no ser panista”, señaló Romero durante el acto.
Una nueva narrativa y un nuevo emblema
El evento también sirvió para dar a conocer el nuevo logo del PAN, símbolo del relanzamiento que busca reconectar al partido con su base ciudadana y fortalecer su papel como voz democrática.
“Nos relanzamos para recuperar nuestra esencia y nuestras causas, para ganar primero la confianza de la gente”, afirmó Romero, al presentar la nueva imagen del blanquiazul.
El dirigente reiteró que el PAN mantendrá su compromiso con los valores humanos, la familia y la dignidad de la persona, que forman parte de su doctrina histórica.
Foto: Carolina Flores / siete24.mx
Además, destacó que la única alianza que el partido sostendrá será “con los liderazgos ciudadanos auténticos, dentro y fuera del PAN”, con el propósito de construir gobiernos al servicio de la gente.
GDH
Estados
Académicos de UPAEP advierten fallas en reforma sobre objeción de conciencia en Puebla
Puebla.— Académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) realizaron un análisis detallado sobre la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Salud en materia de objeción de conciencia.
Los profesores investigadores Dr. Jorge Medina Delgadillo y Dr. Agustín A. Herrera Fragoso revisaron la iniciativa presentada el 23 de septiembre de 2025 por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, titulada “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud”.
En ese sentido, identificaron contradicciones legales, errores de fundamentación y vacíos conceptuales que, señalaron, deben corregirse para garantizar tanto los derechos de las usuarias como de los profesionales de la salud.
Ambos académicos manifestaron su preocupación por la manera en que se interpreta y aplica el tema de la objeción de conciencia. Propusieron acercarse al Congreso local “para brindar conocimiento técnico en materia jurídica, de derechos humanos, libertad de conciencia y atención médica en situaciones de urgencia”, a fin de enriquecer el proyecto con fundamentos científicos y éticos.
Asimismo, aseguraron que “existen diversos impactos negativos del proyecto que pueden evitarse si es enriquecido por destacados juristas y por médicos expertos en el ramo”. Por ello, consideraron fundamental que una propuesta de esta naturaleza se construya de manera conjunta, ya que “en el concierto de la democracia, nuestra Universidad quiere aportar su voz”.
Preocupaciones sobre la redacción del proyecto
Se advierte que la iniciativa contiene defectos conceptuales y técnicos que requieren revisión. Uno de los principales señalamientos se refiere al desconocimiento del concepto de objeción de conciencia y su aplicación en el ámbito sanitario, tal como se refleja en la redacción del artículo 33 bis.
También se observan errores de fundamentación, pues entre los considerandos se afirma que la Ley Penal reconoce el derecho a abortar, lo cual no tiene sustento legal.
Otro punto que preocupa a los académicos son las contradicciones internas. Por un lado, el artículo 33 ter establece que el personal objetor no debe emitir juicios valorativos ni intentar persuadir a las usuarias, mientras que el 33 quinquies reconoce el derecho de las personas a ser informadas oportunamente sobre cualquier objeción de conciencia. Para los especialistas, esto genera un conflicto práctico: ¿cómo informar sin que esa comunicación sea interpretada como un intento de persuasión?
Además, señalaron la falta de claridad en la aplicación del principio de no taxatividad. Un médico sin experiencia en determinados procedimientos no puede ser obligado a realizarlos sin comprometer la calidad y seguridad del servicio, por lo que resulta necesario precisar los límites de la objeción de conciencia.
Fundamentos éticos y deontológicos
Los investigadores recordaron que la objeción de conciencia tiene una larga tradición ética y médica. La Deontología ha guiado la conducta profesional desde el siglo V a.C., basada en la máxima primum non nocere —“lo primero es no hacer daño”—, principio que sigue siendo eje rector en la práctica médica.
En su exposición señalaron que “la conciencia moral percibe un valor ético como lo que debe ser, con independencia de que se cumpla o no”, y que el médico debe tomar decisiones que afectan la vida humana no sólo desde el conocimiento científico, sino desde sus convicciones y formación humanista.
Asimismo, se recuerda que este principio está plasmado en instrumentos internacionales como el Juramento Hipocrático, la Declaración de Ginebra, la Declaración de Helsinki y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la UNESCO en 2005. Todos ellos reafirman que la ética médica no puede separarse del ejercicio profesional.
La objeción de conciencia como derecho humano
Se subraya que la objeción de conciencia está reconocida en el marco jurídico mexicano e internacional. Se sustenta en los artículos 6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los investigadores precisan que este derecho no debe obstaculizarse más allá de los límites que establecen los propios derechos humanos. En materia sanitaria, subrayan, todo acto médico debe sustentarse en evidencia científica y principios éticos, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Salud y sus reglamentos.
Hacia una ley construida con todos
Los profesores de la UPAEP coincidieron en que una reforma sobre objeción de conciencia requiere diálogo abierto entre legisladores, juristas y profesionales de la salud. “Apreciables legisladoras y legisladores —expresaron—, el pensamiento contemporáneo llama objeción de conciencia a la negación de determinada persona de acatar una conducta ordenada por la ley, argumentando motivos de conciencia”.
Finalmente, externaron “Nos preocupa cuando las leyes civiles ignoran, por desconocimiento o falta de consideración, los avances del saber en cada materia. Aún estamos a tiempo de que este no sea el caso”.
Los académicos reiteraron su disposición para aportar su experiencia y conocimiento técnico con el propósito de construir una legislación equilibrada, que respete la libertad de conciencia de los profesionales y los derechos de las usuarias en el ámbito de la salud.
ebv
México
Enseñar a ahorrar desde pequeños ayuda a planear el futuro de los hijos
Ciudad de México.- Al llegar a la adultez, pocos mexicanos dominan conceptos básicos del ahorro, inversión o crédito. Solo el 20 % de las escuelas integraba educación financiera en sus clases. Por eso, aprender en casa se vuelve fundamental.
Por ello, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) reportó que únicamente 1 de cada 5 escuelas aborda nociones como ahorro, valor del dinero o presupuesto familiar.
Educación Financiera.
Investigadores estiman que México está por debajo del promedio del G20 en educación financiera: el país obtuvo 12.1 puntos frente a 12.7 del promedio del G20.
Ese rezago implica que muchas personas carecen de herramientas para tomar decisiones financieras cotidianas sin errores costosos.
Padres como maestros financieros.
La enseñanza durante la infancia sienta las bases para que los jóvenes administren dinero con criterio.
Observar cómo gastan el dinero que pueden darles sus padres y registrar esas operaciones les permite conocer qué comprar y qué ahorrar.
Educación Financiera.
Expertos financieros de instituciones bancarias aconsejan que los padres enseñen sobre cobros indebidos, cultura de la propina y fraudes en línea.
Ricardo Arenas, vocero de la plataforma Zenfi, explica que los adolescentes ya comprenden impuestos e inversiones, si reciben la guía adecuada.
Además se les puede inscribir a cursos, mostrarles videos o comprar libros que orienten sobre finanzas.
Arenas subrayó que esos materiales son clave para contrarrestar el contenido aspiracional que difunden influencers.
“Es fundamental adaptar correcciones con tono de consejo, no regaño, pues la adolescencia exige comunicación respetuosa”, externó.
Introducción gradual de productos financieros
La enseñanza no debe quedarse en teoría: incorporar productos adecuados fortalece el aprendizaje.
Los especialistas señalan que en México hay instituciones bancarias orientadas a menores.
Educación Financiera.
Para abrir estos productos, los padres o tutores deben presentar identificación, acta de nacimiento del menor y comprobante de domicilio. Algunas entidades pueden abrir una cuenta con un monto mínimo inicial que en promedio es de 500 pesos.
Cuando los jóvenes manejan su dinero bajo tutoría consciente, se construyen hábitos sanos.
Ellos desarrollan disciplina, previsión y confianza financiera. Por ello los especialistas señalan que esa educación temprana ayuda a reducir riesgos de endeudamiento irresponsable cuando puedan tomar sus propias decisiones.
ARH
México
México elimina la participación de menores de edad en anuncios de bebidas azucaradas
Ciudad de México.— El Gobierno de México anunció que eliminará la participación de niñas, niños y adolescentes en anuncios de bebidas azucaradas. La medida forma parte de una estrategia nacional para proteger la salud de la población y reducir el consumo de azúcar, con acciones coordinadas entre autoridades, la industria refresquera y el Congreso de la Unión.
Acuerdos para reducir el consumo de azúcar
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que las acciones se sustentan en la evidencia científica y en la experiencia internacional. Su objetivo es prevenir enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión, mediante políticas públicas orientadas a mejorar los entornos alimentarios.
El ajuste reciente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se integra a esta estrategia de salud pública. Con ello se busca desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y promover alternativas más saludables en el mercado.
Compromisos de la industria refresquera
La empresa Coca Cola acordó reducir 30% el contenido de azúcar en sus bebidas en un plazo de un año. Además, otros artículos sin azúcar o con bajo contenido calórico tendrán precios diferenciados y más accesibles, con el fin de incentivar su consumo entre la población.
En materia de publicidad, las compañías del sector suspenderán la promoción de presentaciones de gran tamaño y enfocarán sus campañas en productos sin azúcar.
Protección a la infancia y publicidad responsable
La eliminación de la participación de niñas, niños y adolescentes en anuncios busca proteger a la población infantil de la exposición a mensajes que puedan influir en sus hábitos de consumo.
El subsecretario señaló que estas acciones se aplicarán de manera conjunta con la industria y contarán con el seguimiento de las autoridades sanitarias.
Finalmente, el Gobierno federal aseguró que las medidas forman parte de una estrategia sostenida para cuidar la salud de los mexicanos. La eliminación de la participación infantil en anuncios y la reformulación de productos se mantendrán como ejes de trabajo conjunto entre autoridades, industria y Congreso, con el propósito de mejorar las condiciones alimentarias de la población.
ebv
