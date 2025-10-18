La nueva reforma al IEPS pone a prueba el bolsillo y los hábitos de los mexicanos

Ciudad de México.- El Congreso aprobó una reforma que impone fuertes alzas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Los cambios gravarán bebidas, tabaco y videojuegos. Muchos hogares ya se preparan para una cuesta de enero pronunciada.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 351 votos a favor y 129 en contra, integrado en la Miscelánea Fiscal 2026, y envió el texto al Senado para su revisión.

Entre los principales ajustes destacan:

Bebidas azucaradas pagarán 3.08 pesos por litro frente a 1.64 en 2025, un aumento cercano al 87 %.

Productos con edulcorantes (“light” o “zero”) tendrán un IEPS de 1.50 pesos por litro, gracias a un acuerdo entre gobierno y refresqueras.

Cigarros subirán su tasa del 160 % al 200 %.

Videojuegos con contenido violento pagarán un impuesto del 8 % sobre el precio final.

Casas de apuestas digitales verán un aumento del gravamen del 30 % al 50 %.

Suplementos como sueros orales que no cumplan con los criterios de la Organización Mundial de la Salud recibirán un IEPS de 3.08 pesos por litro.

La Secretaría de Salud celebró el dictamen y destacó que las tasas favorecen productos más saludables.

La presidenta sostuvo que la medida busca frenar el consumo excesivo de refrescos y mejorar la salud pública.

Este paquete fiscal impacta directamente el costo de la canasta básica para millones de familias. Las alzas harán que bebidas, cigarros o videojuegos sean más caros, especialmente para quienes ya enfrentan limitaciones presupuestarias.

Sector privado y estudios académicos advierten que el impuesto escalonado puede generar inflación adicional sobre productos conexos como concentrados, mezclas o empaques.

Además, pequeñas tiendas y expendios podrían ver una caída en sus ventas si estos productos pierden demanda significativa.

Desde el gobierno, se argumenta que estos ajustes permiten recaudar más de 761 mil millones de pesos en 2026, reforzando el presupuesto para salud y programas sociales.

Por su parte, la industria refresquera aceptó producir versiones menos calóricas, reducir publicidad para menores y diferenciar precios entre productos azucarados y sin azúcar.

Hacia una “cuesta de enero” más dura

Con estos incrementos, muchos hogares enfrentarán una cuesta de enero más pronunciada. Un consumidor habitual de refrescos verá cómo su gasto mensual en estas bebidas puede subir hasta un 15 % o más, según asociaciones del sector.

Para aliviar el golpe, se sugiere que las familias anticipen su consumo habitual, busquen alternativas más saludables e incluyan en su presupuesto estos incrementos fiscales.

El Senado deberá ahora revisar las reservas presentadas y decidir si ratifica la reforma en próximos días.

ARH