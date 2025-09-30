México
La objeción de conciencia siempre debe garantizar la seguridad del paciente: Dra. María de la Luz Casas Martínez
Ciudad de México.- En el marco de la sesión conjunta de la Academia Nacional de Medicina de México y el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, la Dra. María de la Luz Casas Martínez abordó el tema: “El derecho a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia”.
En este mismo marco y en entrevista exclusiva con Siete24.mx, la especialista en bioética subrayó que la objeción de conciencia ha sido malinterpretada en debates recientes, lo que podría afectar tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes.
“Es un derecho respaldado por leyes nacionales e internacionales. No puede confundirse con la falta de atención. Siempre debe garantizarse la seguridad del paciente”, afirmó.
Dra. María de la Luz Casas Martínez
Retos en comunidades alejadas.
Durante la entrevista, la especialista destacó la diversidad cultural y educativa del país.
“En algunas regiones solo hay un médico para varias comunidades. Si ese médico objeta, la población queda desprotegida. Se necesitan alternativas dentro de los reglamentos”, señaló.
La doctora subrayó que la objeción no debe convertirse en obstáculo. Por ello, propuso que las leyes contemplen mecanismos que garanticen atención segura en contextos indígenas o rurales.
Educación ética como camino.
Casas Martínez, reconoció que incluso muchos médicos desconocen el alcance de la objeción.
“Debe fortalecerse la educación ética desde la universidad. Cuando se entienden las razones, hay apertura y aceptación por ambas partes”, aseguró.
Recordó además que la objeción tiene límites claros: “No puede invocarse cuando está en riesgo la vida o la integridad de un paciente”.
La Dra. Casas Martínez calificó la apertura de la Academia Nacional de Medicina como un hecho inédito.
Adelantó que el organismo trabaja en un documento de posicionamiento que servirá de guía para futuras políticas federales.
“Este diálogo no divide, abre caminos de respeto mutuo. La objeción de conciencia se debe comprender como parte de la ética en la medicina mexicana”, concluyó.
ARH
Edomex
Solidaridad vecinal, salvavidas para familias de Nezahualcóyotl
Ante la emergencia, los vecinos se tienden la mano
Ciudad de México. — La lluvia que cayó en el Valle de México durante el sábado por la tarde noche fue histórica. De acuerdo con la información oficial, la tromba que afectó zonas de Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl dejó caer 31 millones de toneladas de agua, lo que la convierte en la más intensa en 30 años.
Por ello, en el municipio del Estado de México más de 22 mil viviendas y negocios resultaron con algún tipo de afectación.
En colonias como la Metropolitana Segunda Sección, una de las más afectadas, los vecinos tomaron el mando de las labores de desazolve y limpieza de casas y calles afectadas.
Durante un recorrido de Siete24 Noticias se pudo constatar que el nivel del agua ya bajó tras alcanzar casi el metro de altura en algunas casas, pero los problemas están lejos de terminar para la población.
“La solidaridad de los vecinos nos salvó”: habitante de Nezahualcóyotl
Casos como el del Señor José Luis Martínez, habitante de la calle Palacio de Iturbide, refleja cómo los vecinos reaccionaron ante la inundación.
En entrevista, relató que en su casa, el nivel llegó a cerca de un metro de altura, lo que provocó que muebles como sala o recamaras, ahora sean inservibles.
Su situación es más dolorosa pues hace unos días perdió a su esposa.
Ahora, los vecinos de su calle como Rubén o Wendy, reaccionaron para apoyarlo y brindarse ayuda mutua entre ellos. Lo anterior, pese a que su propia situación es desesperante.
Ambos perdieron también muebles y el agua de drenaje aún invade sus patios y las cisternas, lo que les impide avanzar con las labores de limpieza.
En charla con esta casa editorial, solicitaron a las autoridades auxilio inmediato para poder librar la emergencia de la mejor manera.
A esa misma voz se le une Álvaro, habitante de la calle Flamingos, quién también perdió muebles y espera que el apoyo a las autoridades se haga presente.
Sin embargo, destacó cómo sus vecinos le tendieron la mano en los momentos más desesperantes. “La solidaridad de los vecinos nos salvó”, explicó.
Lluvias históricas
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.
Además de la cantidad de agua, la enorme presencia de basura complicó el desazolve de agua pluvial durante la lluvia.
“Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.
Así mismo, explicó que regularmente el municipio enfrenta cerca de 2 mil afectaciones y en esta oportunidad se registraron cerca de 22 mil.
Anuncian apoyos para damnificados
La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno apoyará a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones que causó la lluvia atípica desde el fin de semana.
En conferencia de prensa sobre las acciones que han desplegado las autoridades para mitigar las anegaciones en puntos críticos.
La dependencia informó que las familias que visiten para el censo de daños en la vivienda deben de proporcionar los siguientes documentos:
- Copia de una identificación oficial con fotografía
- CURP
“Se realiza casa por casa, no hay necesidad de hacer ninguna fila, ni irse a anotar ningún módulo, esperar en su casa hasta que pasemos”, dijo Montiel.
JAHA
México
Jóvenes mexicanos desarrollan la primera copiadora-escáner en Braille
Ciudad de México.- La falta de libros en Braille en Zacatecas inspiró a un grupo de jóvenes ingenieros a crear la primera copiadora-escáner que imprime en este sistema táctil.
Acompañados y asesorados por sus docentes, los estudiantes, diseñaron un dispositivo capaz de digitalizar textos y traducirlos en puntos Braille. Este logro garantiza mayor inclusión para personas con discapacidad visual o ceguera.
Foto: IPN
El aparato funciona como una copiadora común.
Digitaliza documentos, procesa imágenes y las convierte en un archivo Braille listo para imprimirse en papel especial.
También permite copiar de Braille a Braille, resolviendo una necesidad no cubierta en bibliotecas y hogares.
Cabe recordar que en México, más de 2.6 millones de personas viven con discapacidad visual, según el Inegi.
Esta cifra coloca a esta condición como la segunda causa de discapacidad en el país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó que al menos 2 mil 200 millones de personas en el mundo padecen algún grado de discapacidad visual. Frente a estas cifras, el acceso a la información se vuelve una herramienta indispensable para garantizar derechos fundamentales.
Además los jóvenes identificaron que solo grandes editoriales cuentan con equipos especializados para reproducir textos en Braille.
Por eso decidieron romper la barrera tecnológica y dar una respuesta al alcance de comunidades y centros educativos.
Foto: IPN
Azalia Guadalupe García Cruz, Abril Natalia Sánchez Luevano y Marlon Chávez Almaraz trabajaron en este proyecto junto a sus asesores.
Por ello, coincidieron en que la técnica y la tecnología, así como la creatividad cobra sentido cuando transforma la vida de quienes más lo necesitan.
Los estudiantes iniciaron el trámite de patente del prototipo, con la intención de ponerlo al servicio de la sociedad. El camino podría incluir la creación de una empresa social o un modelo de transferencia tecnológica.
Gracias a este avance, personas con discapacidad visual podrán imprimir textos personales, documentos oficiales o materiales educativos en Braille. También podrán acceder a información clave en temas de salud y protección civil.
Este esfuerzo refleja, según los profesores el llamado a las juventudes mexicanas: para usar la ciencia y la tecnología y crear un país más incluyente y solidario.
ARH
México
¿Un hábito inofensivo? La realidad detrás del refresco diario
Ciudad de México.- De acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa), en México, el consumo de refrescos en promedio es de 166 litros por persona al año. Sin embargo, detrás de su sabor o su color se esconden riesgos para la salud.
Estudios han vinculado el consumo frecuente de refrescos con diversas afecciones, desde problemas dentales hasta enfermedades metabólicas.
El ácido, los colorantes y el azúcar presentes en los refrescos pueden erosionar el esmalte dental y favorecer la aparición de caries. Además, reducen la producción de saliva, esencial para proteger encías y neutralizar bacterias. Esto puede llevar a inflamación y otros problemas bucales
El consumo habitual de estos líquidos puede agravar síntomas digestivos y modificar el equilibrio de bacterias intestinales, afectando el bienestar gastrointestinal a largo plazo.
Impacto metabólico para los consumidores.
Las bebidas azucaradas, como los refrescos, se asocian a cardiopatías o diabetes, entre otros.
Un solo envase de refresco puede contener más azúcar del recomendado para todo el día. Este exceso puede alterar los niveles de glucosa en sangre y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.
Optar por agua simple o con gas mezclada con infusión de frutas, agua con gas, puede reemplazar al refresco sin perder el carácter refrescante y el gusto agradable.
ARH
México
Matrimonios en México; predominan las uniones hombre-mujer y crece la edad al casarse
Ciudad de México.— El matrimonio civil sigue siendo una institución con fuerza en México, aunque sus números muestran cambios frente a años anteriores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los principales resultados de la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2024.
Durante 2024 se registraron 486 mil 645 matrimonios, la mayoría entre hombre y mujer (480 mil 333) con una edad promedio al casarse mayor que en generaciones pasadas.
En estados como Hidalgo y Oaxaca la totalidad de los matrimonios fueron tradicionales (hombre-mujer), sin registros de uniones entre personas del mismo sexo.
Hidalgo y Oaxaca, con matrimonios exclusivamente hombre y mujer
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en Hidalgo se celebraron 8 mil 502 matrimonios y en Oaxaca 14 mil 364, todos entre hombre y mujer. Estas dos entidades resaltaron por no registrar uniones entre personas del mismo sexo, a diferencia del resto del país, donde sí se reportaron.
Panorama nacional de los matrimonios
A nivel nacional, los matrimonios disminuyeron 3.0 % respecto a 2023. La tasa fue de 5.4 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más, por debajo de la de 2015, cuando se alcanzó 6.9.
Las entidades con mayor proporción de matrimonios fueron Quintana Roo (7.7), Sinaloa (7.1) y Campeche (7.0). En contraste, los registros más bajos se presentaron en Tlaxcala y Ciudad de México (3.4 cada una) y Puebla (3.6).
En los meses de febrero y diciembre se concentró el mayor número de enlaces, con 14.9 % y 10.5 % respectivamente, seguidos de noviembre con 8.6 %.
LEE Nacimientos en México 2024: radiografía de una nueva generación
Matrimonios con menores de edad
El registro también documentó siete matrimonios en los que una de las personas era menor de edad. Dos ocurrieron en Michoacán y el resto en Chiapas, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora.
Matrimonios entre personas del mismo sexo
En 2024 se celebraron 6 mil 312 matrimonios entre personas del mismo sexo. De estos, 3 mil 879 fueron entre mujeres y 2 mil 433 entre hombres.
La edad de casarse se eleva
La edad promedio para casarse también mostró cambios. En 2015, las mujeres contrajeron matrimonio en promedio a los 27.9 años y los hombres a los 30.8. Para 2024, el promedio subió a 32.1 en mujeres y 35.0 en hombres.
Educación y trabajo de los contrayentes
Del total de contrayentes, 80.5 % tenía al menos estudios de secundaria y 9.2 % solo nivel de primaria. En más de la mitad de los casos, las parejas compartieron el mismo nivel educativo. El grupo más común fue el de nivel profesional con 36.9 %, seguido de preparatoria con 29.4 % y secundaria con 23.5 %.
En cuanto a su condición laboral, 57.7 % de las mujeres y 94.6 % de los hombres reportaron tener trabajo al momento de casarse. La mayoría de las mujeres (77 %) y hombres (69.2 %) ocupaban un empleo formal, mientras que 14.2 % de ellas y 13 % de ellos trabajaban por cuenta propia.
Entre las mujeres que no formaban parte del mercado laboral, la principal actividad fue el hogar con 93 %. En el caso de los hombres, 79.3 % de los que no trabajaban eran jubilados.
ebv
