La objeción de conciencia siempre debe garantizar la seguridad del paciente: Dra. María de la Luz Casas Martínez

Ciudad de México. — La lluvia que cayó en el Valle de México durante el sábado por la tarde noche fue histórica. De acuerdo con la información oficial, la tromba que afectó zonas de Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl dejó caer 31 millones de toneladas de agua, lo que la convierte en la más intensa en 30 años.

Por ello, en el municipio del Estado de México más de 22 mil viviendas y negocios resultaron con algún tipo de afectación.

En colonias como la Metropolitana Segunda Sección, una de las más afectadas, los vecinos tomaron el mando de las labores de desazolve y limpieza de casas y calles afectadas.

Durante un recorrido de Siete24 Noticias se pudo constatar que el nivel del agua ya bajó tras alcanzar casi el metro de altura en algunas casas, pero los problemas están lejos de terminar para la población.

“La solidaridad de los vecinos nos salvó”: habitante de Nezahualcóyotl

Casos como el del Señor José Luis Martínez, habitante de la calle Palacio de Iturbide, refleja cómo los vecinos reaccionaron ante la inundación.

En entrevista, relató que en su casa, el nivel llegó a cerca de un metro de altura, lo que provocó que muebles como sala o recamaras, ahora sean inservibles.

Su situación es más dolorosa pues hace unos días perdió a su esposa.

Ahora, los vecinos de su calle como Rubén o Wendy, reaccionaron para apoyarlo y brindarse ayuda mutua entre ellos. Lo anterior, pese a que su propia situación es desesperante.

Ambos perdieron también muebles y el agua de drenaje aún invade sus patios y las cisternas, lo que les impide avanzar con las labores de limpieza.

En charla con esta casa editorial, solicitaron a las autoridades auxilio inmediato para poder librar la emergencia de la mejor manera.

A esa misma voz se le une Álvaro, habitante de la calle Flamingos, quién también perdió muebles y espera que el apoyo a las autoridades se haga presente.

Sin embargo, destacó cómo sus vecinos le tendieron la mano en los momentos más desesperantes. “La solidaridad de los vecinos nos salvó”, explicó.

Lluvias históricas

El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.

👮‍♀️ Acciones Institucionales de apoyo a la población afectada por las lluvias



En estrecha coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México, continuamos implementando acciones de apoyo a la ciudadanía afectada por las recientes lluvias en el municipio. pic.twitter.com/cs9ysbV56t — Seguridad Neza (@seguridadneza) September 30, 2025

Además de la cantidad de agua, la enorme presencia de basura complicó el desazolve de agua pluvial durante la lluvia.

“Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.

Así mismo, explicó que regularmente el municipio enfrenta cerca de 2 mil afectaciones y en esta oportunidad se registraron cerca de 22 mil.

Anuncian apoyos para damnificados

La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno apoyará a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones que causó la lluvia atípica desde el fin de semana.

En conferencia de prensa sobre las acciones que han desplegado las autoridades para mitigar las anegaciones en puntos críticos.

La dependencia informó que las familias que visiten para el censo de daños en la vivienda deben de proporcionar los siguientes documentos:

Copia de una identificación oficial con fotografía

CURP

“Se realiza casa por casa, no hay necesidad de hacer ninguna fila, ni irse a anotar ningún módulo, esperar en su casa hasta que pasemos”, dijo Montiel.

