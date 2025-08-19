“La sociedad y la historia juzgarán a quienes hemos juzgado”, cierra etapa la SCJN

Ciudad de México.— Un aplauso se escuchó desde los pasillos antes de que la sesión iniciara. Trabajadores del Poder Judicial recibieron con vivas a las ministras y ministros que caminaron hacia el salón de plenos por última vez. Es el cierre de una etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir del 31 de agosto concluirá el ciclo de sus actuales integrantes.
El adiós
Ministros celebraron la última sesión del Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pocos días de la entrada en vigor de la reforma constitucional. El 1 de septiembre la máxima institución judicial del país estrenará integración, en medio de uno de los cambios más profundos de su historia reciente.
En su mensaje final, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández recalcó “La excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.
La ministra recordó que las sentencias serán el testimonio de su paso por la institución y “la sociedad y la historia misma juzgarán a quienes hemos juzgado”.
Expresó que mientras existan mujeres y hombres con disposición para defender la justicia con integridad, México tendrá un horizonte de dignidad y libertad. Además, subrayó que la Constitución debe permanecer como brújula moral de la nación, no como un libro viejo sino como un pacto vivo que exige lealtad renovada.
Su presidencia, iniciada el 2 de enero de 2023, estaba prevista para concluir en diciembre de 2026, pero la reforma adelantó su salida.
La última
Durante la sesión extraordinaria, los ministros realizaron también la declaratoria que valida la elección de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, último acto jurídico de la actual conformación de la Corte.
Nueva integración de la Suprema Corte
El 1 de septiembre la SCJN iniciará una nueva etapa con cinco mujeres y cuatro hombres: Hugo Aguilar Ortiz, nuevo presidente de la SCJN, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González.
ebv
México
Escuelas seguras: prevención del bullying antes del regreso a clases
Ciudad de México.- El bullying dejó de ser un tema menor. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cerca del 40% de niñas y niños en primarias y secundarias vivieron algún tipo de acoso escolar en México.
Ante este escenario, World Vision México intensificó sus esfuerzos para prevenir la violencia en las aulas y promover entornos seguros, donde estudiantes y docentes puedan desarrollarse sin miedo.
Por ello, la organización instó a las autoridades educativas a dotar a los docentes de herramientas que les permitan identificar y atender casos de violencia, además de cuidar la salud mental de sus estudiantes.
Para Mario Valdez Guzmán, director ejecutivo de Impacto de World Vision México, destacó que los maestros necesitan formación constante para garantizar que la educación sea segura y significativa.
“Los docentes deben estar equipados para detectar casos de acoso entre alumnos y tomar medidas adecuadas”, afirmó.
POr otro lado, el acoso escolar no sólo afectó la salud emocional de miles de estudiantes, también provocó deserción y retraso en el aprendizaje.
El más reciente Informe Nacional sobre la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, el 90% de los alumnos encuestados no se sintió seguro en todo momento dentro o fuera de la escuela.
Además, el ciberbullying, con mensajes humillantes, difusión de fotografías sin consentimiento o la creación de perfiles falsos.
Lo que convierte en una amenaza cotidiana para niñas, niños y adolescentes.
¿Cómo pueden protegerse los estudiantes?
Asimismo, compartió una guía con recomendaciones para prevenir y detener el acoso digital:
Hablar con padres o maestros si sufren agresiones en línea.
No compartir contraseñas ni accesos a redes sociales.
Activar funciones de seguridad y bloqueo en plataformas digitales.
Cuidar la información personal que publican en internet.
Reportar perfiles y mensajes ofensivos.
Una apuesta por la esperanza
Además, World Vision México planteó la necesidad de asignar más recursos públicos para apoyar a víctimas, reforzar programas de salud mental e impulsar la reintegración escolar.
La organización insistió en que la escuela debe convertirse en un lugar de confianza, respeto y comunidad. Toda niña y todo niño merece aprender sin miedo.
ARH
Estados
Tres bendiciones: el milagro de los trillizos que llena de vida a Tabasco
Comalcalco, Tabasco.- La vida sorprendió a una familia tabasqueña con la llegada de tres nuevas sonrisas.
El pasado 15 de agosto, la señora Ceydi Kristell Bernardo Olán dio a luz a trillizos, un acontecimiento que ha sido recibido como un verdadero milagro en la ranchería Pino Suárez 1ª Sección, donde la noticia corrió de boca en boca y encendió la esperanza de toda la comunidad.
Aunque los días han pasado, el asombro y la emoción permanecen intactos. La historia de esta madre y sus tres pequeños no solo refleja la alegría de una familia, sino también la fuerza de la vida y la importancia de la unión.
“Es una bendición que nos inspira a todos”, comentaron vecinos al enterarse del nacimiento múltiple, considerado un hecho poco común en la región.
Un recuerdo del milagro de la vida
El embarazo fue seguido de cerca por médicos y enfermeras del Centro de Salud de Pino Suárez 1ª Sección, quienes brindaron acompañamiento constante, por el riesgo que había desde la gestación hasta el parto.
Finalmente, los bebés llegaron al mundo en el Hospital de la Mujer de Villahermosa, bajo la atención de especialistas que garantizaron el bienestar de la madre y sus hijos.
“La llegada de estos tres bebés es un recordatorio de lo valioso que es proteger la salud y cuidar cada vida”, señaló la Jurisdicción Sanitaria de Tabasco, al reconocer el esfuerzo del personal de salud.
La familia y la comunidad celebran con gratitud
El nacimiento de los trillizos no solo trajo emoción a la familia Bernardo Olán, también movió los corazones de los vecinos.
Entre abrazos y felicitaciones, la ranchería se unió en muestras de cariño y solidaridad.
La familia, ahora multiplicada por tres, comienza una nueva etapa rodeada de amor, apoyo y fe en el futuro.
En cada felicitación se reafirma un mensaje: la vida siempre encuentra caminos para florecer, incluso en los escenarios más inesperados.
Trillizos en Comalcalco: una bendición que inspira
Los tres pequeños representan más que un nacimiento extraordinario. Son un símbolo de esperanza para Tabasco y un llamado a valorar lo esencial: la salud, la familia y la vida.
“Este acontecimiento nos recuerda que cada vida es única y debe ser recibida con gratitud”, señaló personal médico de la comunidad.
La noticia se mantiene vigente, no solo porque tres bebés llegaron a alegrar un hogar, sino porque reaviva la fe en lo cotidiano.
En tiempos de incertidumbre, historias como esta recuerdan que aún existen motivos para celebrar la vida con esperanza y alegría.
GDH
CDMX
Retos virales, riesgo creciente para jóvenes en redes sociales
Llamaron a tomar precauciones
Ciudad de México. — Los retos virales se convirtieron en una de las dinámicas más populares entre adolescentes en internet. Sin embargo, la Policía Cibernética alertó que también implicaron riesgos graves para su seguridad.
En plataformas digitales, los llamados challenges ofrecen a los jóvenes una forma de pertenencia y reconocimiento social. Sin embargo, algunos fomentaron conductas de riesgo y exposición excesiva de datos personales.
La Policía Cibernética destacó que existen ejemplos de retos peligrosos, entre ellos el “Tide Pod Challenge” o el “Blackout Challenge”, que pueden derivar en consecuencias graves para la salud y la integridad de los participantes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió que ciertos retos incitaron a la autolesión, a realizar actos ilegales o a poner en peligro la vida. Además, ciberdelincuentes aprovecharon estas tendencias para difundir malware, robar información o manipular emocionalmente a posibles víctimas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), más del 85% de adolescentes en México utilizó internet diariamente. Este dato reflejó la magnitud del riesgo cuando desafíos peligrosos se vuelven tendencia en redes sociales.
Impacto psicológico y social en adolescentes
La exposición a estos contenidos no solo representó un riesgo físico, también afectó la salud emocional de los jóvenes. UNICEF informó en 2023 que la presión digital influyó directamente en la autoestima y en la ansiedad de adolescentes.
Retos como grabar actividades extremas, aguantar largos periodos sin respirar o aceptar pruebas dolorosas provocaron lesiones graves documentadas en diferentes países. El organismo internacional alertó que estas dinámicas se viralizan con rapidez y atraen principalmente a menores en busca de aprobación social.
Expertos en seguridad digital explicaron que los adolescentes son especialmente vulnerables porque se encuentran en una etapa de construcción de identidad. La necesidad de pertenecer a un grupo puede llevarlos a participar en dinámicas riesgosas sin medir consecuencias.
La Policía Cibernética recomendó a las familias fomentar la comunicación abierta. Hablar con los hijos sobre los retos virales, verificar la información y enseñar a reconocer riesgos digitales resultó fundamental.
Estrategias de prevención y denuncia
La SSC aconsejó a los jóvenes pensar antes de aceptar un reto, investigar su origen y no ceder a la presión social. También sugirió reportar contenidos peligrosos y nunca compartir información personal en videos.
Los adolescentes y sus familias pueden denunciar intentos de fraude o retos riesgosos a la Policía Cibernética. El contacto está disponible en el número 55 5242 5100 extensión 5086 y en el correo [email protected].
La dependencia también ofrece orientación mediante sus cuentas oficiales en X: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX. Desde ahí, publica alertas y consejos prácticos dirigidos a jóvenes usuarios de internet.
Con estas acciones, las autoridades buscaron disminuir la exposición de adolescentes a dinámicas peligrosas que, aunque parecen inofensivas, pueden poner en riesgo su integridad y bienestar.
JAHA
México
Cuidado con WhatsApp y videojuegos: detectan secuestros virtuales contra niños en México
Ciudad de México.— En Ecatepec, Estado de México una madre vivió horas de angustia cuando recibió una llamada que aseguraba tener retenida a su hija de 11 años. La menor no respondía el teléfono y la voz que hablaba por la línea exigía dinero de inmediato. Mientras tanto, la jovencita se encontraba escondida en la azotea de la casa, convencida por los delincuentes de que si hacía ruido pondría en riesgo a su familia.
Juegos y redes como puerta de entrada
La policía cibernética del Estado de México identificó que delincuentes han sofisticado su método. A diferencia de los secuestros virtuales tradicionales que afectaban principalmente a adultos, esta variante se dirige ahora a niños y adolescentes.
Los delincuentes utilizan perfiles falsos en videojuegos en línea y redes sociales. Ahí ganan la confianza de los menores y logran obtener información personal: nombres de familiares, direcciones, rutinas y hasta fotografías. Con esos datos construyen amenazas creíbles y generan un ambiente de terror tanto en el menor como en sus padres.
Cuando la víctima cae en la trampa, los criminales ordenan al niño aislarse en un cuarto, un baño o incluso fuera de su casa, para que no pueda responder a la familia. Al mismo tiempo, llaman a los padres asegurando que el hijo está secuestrado y exigen depósitos que van de 10 mil a 100 mil pesos.
Cómo operan los ciberdelincuentes
El modus operandi incluye tres pasos principales:
Contacto inicial: el delincuente entra en juegos en línea o redes sociales, se presenta como un amigo, primo lejano o compañero de clase.
Manipulación psicológica: convence al menor de obedecer instrucciones bajo amenazas, como apagar el celular o esconderse para no ser “descubierto”.
Extorsión a la familia: con la desaparición simulada del niño, llaman a los padres para pedir dinero urgente, haciéndoles escuchar gritos o grabaciones para reforzar el engaño.
La Policía Cibernética advierte sobre ciertos signos que pueden encender alarmas en el hogar:
Mensajes extraños enviados desde cuentas de familiares.
Peticiones urgentes de dinero sin una explicación coherente.
Cambios en el comportamiento del menor, como ansiedad frente al celular o la computadora.
Llamadas insistentes de números desconocidos.
Hablar en casa sobre el uso responsable de internet resulta clave. Los menores deben saber que nunca deben compartir información personal con desconocidos ni reaccionar a mensajes intimidantes sin comunicarlo a sus padres.
Estrategias de prevención para las familias
La recomendación más inmediata es mantener una comunicación abierta con los hijos y establecer un plan de seguridad digital. Entre las medidas sugeridas se encuentran:
Configurar controles parentales en dispositivos electrónicos.
Revisar periódicamente la configuración de privacidad en redes sociales y videojuegos.
Definir un protocolo familiar para responder ante llamadas sospechosas.
En caso de recibir amenazas, evitar depósitos, mantener la calma y contactar al menor para verificar su seguridad.
Cifras que muestran la vulnerabilidad
Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) registran que 93 menores fueron víctimas de secuestro en el país durante 2024. Entre ellos, 43 eran niñas y 50 niños y adolescentes.
ebv
