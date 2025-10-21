La Vieja Casona de Xicoténcatl, historia jesuita

Ciudad de México.— En el corazón de la Ciudad de México se levanta un edificio que ha sido testigo del pulso político, religioso y social del país: la Casona de Xicoténcatl, hoy reconocida como patrimonio y monumento histórico.
Sus muros, silenciosos y firmes, guardan las huellas de quienes la habitaron desde el siglo XVII, cuando fue un colegio jesuita, hasta su transformación en la primera sede del Senado de la República.
Entre sus pasillos aún resuena la memoria de los jóvenes que estudiaron bajo la guía de la Compañía de Jesús, los enfermos atendidos durante la epidemia de viruela y los legisladores que allí debatieron el rumbo del país.
Raíces jesuitas y vocación educativa
El origen de la Casona se remonta al Colegio Seminario de Nuestra Señora Santa Ana, una institución jesuita fundada en el siglo XVII. Este espacio fue parte de una red educativa impulsada por los jesuitas en la Nueva España, cuyo objetivo era formar intelectualmente a jóvenes con una profunda vocación de servicio.
Posteriormente, se convirtió en el Colegio San Juan de Letrán, y más tarde en el Hospital General de San Andrés, donde cientos de mexicanos fueron atendidos durante la viruela. En sus salas, la fe y la ciencia caminaron de la mano, uniendo caridad y conocimiento en tiempos de enfermedad y esperanza.
Xico: nombre con historia y memoria
Conocida popularmente como “Xico”, la casona toma su nombre de la calle donde se ubica, Xicoténcatl, bautizada en honor a Santiago Xicoténcatl, héroe del Batallón de San Blas que defendió Chapultepec en 1847.
La arquitecta y maestra en historia del arte María de Lourdes Inclán, durante su conferencia “Antigua Sede del Senado de la República, Casona de Xicoténcatl número 9”, explicó que este recinto es una joya arquitectónica y símbolo que entrelaza arte, política y vida social. Su arquitectura colonial, heredera del siglo XVII, ha sido restaurada en distintas etapas que reflejan los cambios de México y sus instituciones.
Hospital y poder legislativo
Durante su larga historia, la Casona fue escenario de hechos sorprendentes. En su interior se embalsamó el cuerpo de Maximiliano de Habsburgo tras su fusilamiento en 1867, cuando aún funcionaba como hospital. Décadas más tarde, el inmueble fue abandonado hasta que, en 1931, el Senado de la República lo convirtió en su sede oficial. Desde entonces y hasta 2011, la política nacional se tejió entre sus muros antes de trasladarse al nuevo edificio en Paseo de la Reforma e Insurgentes.
Las restauraciones más relevantes ocurrieron bajo el gobierno de Porfirio Díaz en 1900, durante la refundación del Senado en 1931, y en 2014, cuando se decidió devolverle su aspecto original, respetando su esencia histórica. Los vitrales que enmarcan las puertas del antiguo pleno datan de finales del siglo XIX, mientras que la talavera poblana del patio central fue añadida en la última remodelación.
Legado humanista
El arte también tiene un lugar privilegiado en la Casona. En sus muros viven las obras de Silvia Pardo y Jorge González Camarena, representantes del muralismo mexicano. Estas pinturas evocan el expresionismo, surrealismo y cuadratismo, y retratan momentos fundamentales de la historia nacional: la Independencia, la Reforma y la Revolución.
Entre los rostros plasmados aparecen José María Morelos y Pavón, Valentín Gómez Farías, Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Belisario Domínguez, símbolos de distintas etapas de transformación y libertad.
Los murales también aluden a la conquista espiritual, el progreso, la ciencia y el arte, reflejando la evolución de México desde la fe hasta la modernidad, sin perder de vista la vocación humanista que los jesuitas sembraron siglos atrás.
Animales de compañía, en riesgo por supersticiones
Especialmente, los de color negro
Ciudad de México. — Durante octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de riesgos para animales de compañía como perros y gatos.
La Policía capitalina informó que los casos de maltrato y sacrificio asociados a rituales relacionados con el Día de Muertos solían incrementarse en esta temporada.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local. La dependencia llamó a la población a mantener a los animales dentro del hogar y evitar que salgan sin supervisión.
Protección para animales de compañía y denuncia ciudadana
La SSC pidió reportar cualquier sospecha de maltrato o desaparición a los canales oficiales, incluido el número 55 5208 9898 o la Unidad de Contacto del Secretario en redes sociales. Recordó que las mascotas dependen totalmente de sus cuidadores para su seguridad y bienestar.
La autoridad enfatizó que una denuncia oportuna podía prevenir daños irreversibles. “Cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida”, reiteraron a través de sus comunicados oficiales en Facebook y X.
Gatos negros y supersticiones históricas
La relación entre los animales de color negro y las supersticiones tiene raíces antiguas. En la época medieval, los gatos negros fueron asociados con la mala suerte y la brujería.
Según la tesis El gato en la Inquisición, citada por Novedades Tabasco, se creía que un gato negro con una mancha blanca en el pecho tenía una “marca divina”, mientras que sus dueñas podían ser consideradas sospechosas de brujería. Estas ideas se reforzaron por representaciones populares, como la serie Hechizada, donde los gatos acompañaban a las brujas.
En redes sociales, la cuenta Animalitos en Espera pidió no dar en adopción a animales negros durante Halloween y Día de Muertos. La organización explicó que cada año aumentaban los casos de gatos y perros en situación de calle, muchos, víctimas de supersticiones erróneas.
Libertad religiosa no protege maltrato animal
El Código Penal de la Ciudad de México, en sus artículos 350 Bis y 350 Ter, establece sanciones para quienes ejerzan maltrato o crueldad hacia cualquier especie animal. También castiga a quienes provoquen su muerte mediante tales actos.
Estas disposiciones coinciden con la Ley de Protección a los Animales, que prohíbe utilizar animales en prácticas rituales que comprometan su bienestar. La norma, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no vulnera la libertad religiosa, ya que su objetivo es proteger a los seres sintientes.
En una resolución de la SCJN, se determinó que las sanciones son constitucionales incluso cuando los actos ocurren durante rituales religiosos. En el estado de Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales también castiga con prisión y multa el uso de animales en este tipo de prácticas.
El Código Penal jalisciense contempla penas de seis meses a tres años de prisión y sanciones económicas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Una mujer que cuida a todos: la salud femenina como pilar de la familia
Ciudad de México.- En el marco del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) hizo un llamado urgente a reconocer que proteger la salud de las mujeres significa cuidar a la familia y fortalecer al país.
La UNPF subrayó que la salud femenina no debe considerarse un asunto individual, sino una cuestión profundamente familiar y social.
De acuerdo con su pronunciamiento, la enfermedad de una mujer en especial por cáncer de mama afecta de forma directa a su pareja, hijos, padres y comunidad.
La organización pidió que las políticas públicas garanticen programas permanentes de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral enfocados en la salud de la mujer.
Las cifras en México evidencian un desafío importante de salud pública. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró en 2023 alrededor de 8,034 defunciones por cáncer de mama en mujeres de 20 años o más.
Lo que representó el 9 % del total de muertes por tumores malignos en ese grupo.
La tasa de mortalidad en mujeres mayores de 20 años fue de 17.9 por cada 100 mil. Estas cifras reflejaron la urgencia de promover la detección temprana y la educación en salud.
La UNPF destacó que el impacto de la enfermedad trasciende lo médico.
Porque implica pérdida de autonomía, reconfiguración de roles familiares y “toxicidad financiera” que afecta la estabilidad emocional y económica del hogar.
La organización reiteró que cuidar la salud femenina equivale a fortalecer a la familia, y fortalecer a la familia representa un paso esencial hacia una nación más solidaria.
Para fortalecer la salud de la mujer en su papel social y familiar, la UNPF invitó a los padres de familia y a la sociedad en general a reconocer a las mujeres como fuente de fortaleza, ternura y esperanza dentro del hogar.
Asimismo, exhortó a las autoridades de salud a colocar la atención femenina en el centro de las políticas públicas mediante estrategias permanentes de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral.
La detección oportuna del cáncer de mama eleva significativamente las posibilidades de supervivencia y reduce el impacto emocional en las familias.
El llamado de la UNPF invita a mirar la salud femenina como el latido que sostiene al hogar y a la comunidad.
Sobretodo en un país donde miles de familias enfrentan el reto del cáncer de mama, la prevención, el acompañamiento y la visión familiar adquieren un valor renovado.
“No pude solo, pedí ayuda”: El Rey del After habla sobre su lucha diaria por vivir
Ciudad de México.— Diez años después del video viral que marcó a una generación en Internet, “Los Reyes del After”, el influencer Luisito Comunica volvió a la misma calle de la Ciudad de México donde conoció a tres jóvenes que, en medio del influjo del alcohol, se volvieron virales. De aquellos protagonistas, uno falleció, otro está desaparecido y el tercero, Oscar, decidió enfrentar sus demonios. Hoy, limpio y con un nuevo propósito, se reencontró con el youtuber que lo inmortalizó en aquel momento.
Una década después, una vida transformada
El encuentro no fue una simple entrevista: fue un retrato profundo sobre la redención, la enfermedad del alcoholismo y el poder de una segunda oportunidad.
“Viví una experiencia horrible”
Oscar, el más recordado de aquel video y vestido con el mismo abrigo que llevaba hace diez años dijo “La vida es una, y la vida es hermosa. Vale la pena luchar por ser mejor cada día”.
Esa prenda, símbolo de una vida que parecía perdida, se convirtió en testigo de su renacer.
“Viví una experiencia muy horrible. Hoy tengo dos años y medio limpio. Admito mi impotencia ante el alcohol. Con la copa en la mano torcí mi vida y mi mente. Ahora lucho con todo el corazón por mi propio proyecto”, explicó.
Luis Arturo Villar Sudek, nombre de Luisito Comunica, escuchó atentamente mientras caminaban por las calles donde Oscar alguna vez se perdió en el vicio. “Aquí la gente fue testigo de cómo me fui destruyendo”, recordó. “Desconocía que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Hoy lo sé, y estoy echándole muchas ganas”.
“De las risas a la conciencia”
El video original fue un fenómeno viral para la creación de memes, pero detrás del humor había historias reales de dolor. Oscar contó que después de la viralización muchas personas lo reconocían, incluso niños.
Con el tiempo comprendió que aquellas imágenes, aunque duras, ahora son testimonio. “Sirven para mostrar cómo andaba. Y ahora, con mi proyecto, puedo mostrar la otra cara: la recuperación. Esta enfermedad no perdona sexo, raza ni posición económica. Perdí siete años de mi vida, pero hoy estoy contento de que eso ya pasó”, añadió.
Un camino de pérdidas y esperanza
Oscar recordó a sus antiguos compañeros del video. Pancho, conocido como “El Collaso”, murió a los 21 años tras caer en el alcoholismo. “Dejó un hijo llamado Whisky”, relató.
El otro amigo, Jorge, cayó en las drogas y está desaparecido. “Nadie sabe de él”, contó. “De los tres, sólo yo quedo. Y eso me hace valorar aún más la vida”.
Dormir en cajeros, despertar en la fe
Durante su etapa más oscura, Oscar durmió en cajeros y calles de la Glorieta de Insurgentes. “De repente todos se iban y yo me quedaba solo, bebiendo. Entraba a un cajero para calentarme, me daba vergüenza estar ahí sin sacar dinero y terminaba durmiéndome”, recordó.
Sufrió robos, enfermedades y una soledad que lo llevó al límite. “Me dio hepatitis por andar compartiendo tragos. Estuve muy enfermo, pero logré curarme”, contó. “Hoy me da miedo volver a eso. Decido no beber. Un día a la vez”.
“No pude solo, pedí ayuda”
Oscar confesó que no logró salir del alcoholismo por sí mismo. “Tuve que pedir ayuda. Hay programas y apoyo para quien realmente quiere cambiar. No para quien lo necesita, sino para quien lo quiere”.
Su proceso de rehabilitación le devolvió la relación con sus hijos, su salud y su fe. “Nunca tuve padres que me apoyaran. Pero ahora tengo a mis hijos y ellos son mi motor”, expresó. “Antes los dejé plantados muchas veces por estar en la calle. Hoy lucho para no repetir esos errores”.
Román, su compañero
Parte fundamental de su recuperación ha sido su perro, Román, a quien rescató de un entorno violento. “Lo usaban para pelear, le decían el asesino. Pero con cariño cambió su vida, igual que yo. Ahora se llama Román”, dijo. “Tenerlo me ayudó a sentirme útil y acompañado”.
Oscar también adoptó dos pequeños geckos, a los que cuida como símbolo de su nueva responsabilidad. “Antes no me cuidaba ni a mí mismo. Hoy cuido de otros seres vivos y eso me llena”.
“Cada 10 de abril celebro mi renacer”
El 10 de abril de 2023 marcó el inicio de su nueva vida. “Ese día decidí cambiar. Cada año voy al centro donde me rehabilité para dar testimonio y motivar a otros”, contó. “No estoy curado, todavía se me antoja beber, pero decido no hacerlo. La vida vale demasiado”.
De los vicios a las redes sociales
Con el apoyo de Luisito Comunica, Oscar abrirá sus propias redes sociales para compartir su proceso de cambio. “Voy a mostrar cómo sigo transformándome, mis nuevos tatuajes, mi ejercicio, mi vida limpia”, explicó.
Luisito lo acompañará en los primeros pasos, pero el proyecto será completamente suyo. “Quiero inspirar, no olvidar mi pasado, pero mostrar que se puede salir”, mencionó Oscar.
Una lección de vida
Al final de la charla, Luisito resumió lo que muchos sintieron al ver la entrevista: esperanza. “Tú inspiras, das esperanza”, le dijo. Y Oscar respondió con humildad: “Sigo mi lucha, Luis. Este es el comienzo de una nueva vida”.
“El cabello crece, la empatía también”: mujeres donan su cabello a mujeres con cáncer
Para pelucas oncológicas
Ciudad de México. — Jaqueline Molina tomó una decisión sencilla, pero profundamente significativa: cortó su cabello para donarlo a mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Lo hizo con una sonrisa, sabiendo que ese gesto llevaría consuelo a alguien desconocido.
“Mi cabello crece, pero la empatía también debe crecer”, compartió con voz emocionada. “Ojalá más mamitas se sumen a llevar alegría a quienes atraviesan momentos difíciles”.
Ese acto de solidaridad formó parte del Tapatón y Trenzatón, una jornada que reunió a decenas de personas comprometidas con apoyar a pacientes oncológicas. A través de la donación de trenzas, tapitas y mensajes de esperanza, la iniciativa buscó transformar pequeños aportes en una red de ayuda concreta.
En el evento, las participantes intercambiaron historias, abrazos y consejos sobre la importancia de la prevención. Algunas compartieron sus propias batallas o las de familiares cercanos, recabó El Universal. Para muchas, donar su cabello simbolizó cerrar un ciclo y abrir otro lleno de fortaleza.
“Una persona de mi familia sufrió cáncer de mama y perdió su cabello”, recordó Emiliano Hernández, otro de los donantes. “Me inspiró a dar algo que a ella le hubiera gustado tener en ese momento”.
Tapas y cabello, contra el cáncer de mama
Fue en ese contexto de empatía y comunidad que la alcaldía Benito Juárez realizó el Tapatón y Trenzatón, en coordinación con Banco de Tapitas A.C. y el Movimiento Rapunzel, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
El evento se llevó a cabo en el Teatro María Teresa Montoya y contó con conferencias, pláticas con especialistas y una galería fotográfica de mujeres sobrevivientes. Todas compartieron historias que reflejaron la importancia del acompañamiento, la prevención y la detección oportuna.
El alcalde Luis Mendoza reiteró su compromiso con las familias afectadas por esta enfermedad. “En la alcaldía Benito Juárez no están solos frente al cáncer de mama. Contamos con personal capacitado y apoyo de todo tipo”, expresó.
Durante el mes rosa, también se desarrolló el IV Simposio de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde especialistas subrayaron que la autoexploración y la detección temprana siguen siendo las herramientas más efectivas para salvar vidas.
Cada trenza y cada tapita reunida simbolizó más que una donación: fue un mensaje de unión y esperanza, recordando que el apoyo colectivo puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles.
