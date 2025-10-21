La Vieja Casona de Xicoténcatl, historia jesuita

Ciudad de México.— En el corazón de la Ciudad de México se levanta un edificio que ha sido testigo del pulso político, religioso y social del país: la Casona de Xicoténcatl, hoy reconocida como patrimonio y monumento histórico.

Sus muros, silenciosos y firmes, guardan las huellas de quienes la habitaron desde el siglo XVII, cuando fue un colegio jesuita, hasta su transformación en la primera sede del Senado de la República.

Entre sus pasillos aún resuena la memoria de los jóvenes que estudiaron bajo la guía de la Compañía de Jesús, los enfermos atendidos durante la epidemia de viruela y los legisladores que allí debatieron el rumbo del país.

Raíces jesuitas y vocación educativa

El origen de la Casona se remonta al Colegio Seminario de Nuestra Señora Santa Ana, una institución jesuita fundada en el siglo XVII. Este espacio fue parte de una red educativa impulsada por los jesuitas en la Nueva España, cuyo objetivo era formar intelectualmente a jóvenes con una profunda vocación de servicio.



Posteriormente, se convirtió en el Colegio San Juan de Letrán, y más tarde en el Hospital General de San Andrés, donde cientos de mexicanos fueron atendidos durante la viruela. En sus salas, la fe y la ciencia caminaron de la mano, uniendo caridad y conocimiento en tiempos de enfermedad y esperanza.

Xico: nombre con historia y memoria

Conocida popularmente como “Xico”, la casona toma su nombre de la calle donde se ubica, Xicoténcatl, bautizada en honor a Santiago Xicoténcatl, héroe del Batallón de San Blas que defendió Chapultepec en 1847.



La arquitecta y maestra en historia del arte María de Lourdes Inclán, durante su conferencia “Antigua Sede del Senado de la República, Casona de Xicoténcatl número 9”, explicó que este recinto es una joya arquitectónica y símbolo que entrelaza arte, política y vida social. Su arquitectura colonial, heredera del siglo XVII, ha sido restaurada en distintas etapas que reflejan los cambios de México y sus instituciones.

Hospital y poder legislativo

Durante su larga historia, la Casona fue escenario de hechos sorprendentes. En su interior se embalsamó el cuerpo de Maximiliano de Habsburgo tras su fusilamiento en 1867, cuando aún funcionaba como hospital. Décadas más tarde, el inmueble fue abandonado hasta que, en 1931, el Senado de la República lo convirtió en su sede oficial. Desde entonces y hasta 2011, la política nacional se tejió entre sus muros antes de trasladarse al nuevo edificio en Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Las restauraciones más relevantes ocurrieron bajo el gobierno de Porfirio Díaz en 1900, durante la refundación del Senado en 1931, y en 2014, cuando se decidió devolverle su aspecto original, respetando su esencia histórica. Los vitrales que enmarcan las puertas del antiguo pleno datan de finales del siglo XIX, mientras que la talavera poblana del patio central fue añadida en la última remodelación.

Legado humanista

El arte también tiene un lugar privilegiado en la Casona. En sus muros viven las obras de Silvia Pardo y Jorge González Camarena, representantes del muralismo mexicano. Estas pinturas evocan el expresionismo, surrealismo y cuadratismo, y retratan momentos fundamentales de la historia nacional: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Entre los rostros plasmados aparecen José María Morelos y Pavón, Valentín Gómez Farías, Sebastián Lerdo de Tejada, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Belisario Domínguez, símbolos de distintas etapas de transformación y libertad.

Los murales también aluden a la conquista espiritual, el progreso, la ciencia y el arte, reflejando la evolución de México desde la fe hasta la modernidad, sin perder de vista la vocación humanista que los jesuitas sembraron siglos atrás.

