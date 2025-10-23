La violencia cotidiana en México: salud mental en riesgo

Ciudad de México. — En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a dos mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.

Ambos nacimientos ocurrieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, y las madres y recién nacidas fueron trasladadas con éxito a hospitales para recibir atención médica especializada, informó la SSC a través de un comunicado oficial.

Policías recibieron a una bebé en la colonia Martín Carrera

En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.

Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.

El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.

Los policías solicitaron una ambulancia por radio, pero notaron que el nacimiento era inminente. Para proteger a la madre, la recostaron en el asiento trasero del vehículo y siguieron el protocolo de primeros auxilios.

Uno de los oficiales la guió en ejercicios de respiración hasta que la pequeña nació. Luego la arroparon y la colocaron sobre el pecho de su madre para mantenerla caliente.

Pocos minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y trasladaron a ambas a un hospital de especialidad.

La familia agradeció el apoyo de los uniformados, quienes permanecieron con ellos hasta asegurar que recibieran atención médica completa.

Otro parto ocurrió en una patrulla en la colonia Tacuba

En otro hecho similar, en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, una joven de 15 años dio a luz dentro de una patrulla.

De acuerdo con el parte informativo de la SSC, los policías patrullaban las calles Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem cuando una mujer de 61 años pidió auxilio porque su nieta presentaba fuertes contracciones.

Los oficiales solicitaron apoyo médico, pero ante la inminencia del parto, trasladaron a la joven al interior de la unidad policial.

Una de las agentes aplicó sus conocimientos de primeros auxilios y recibió a la bebé en los asientos traseros de la patrulla. La recién nacida fue arropada y colocada en brazos de su madre para tranquilizarla.

Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y verificaron el estado de salud de ambas antes de trasladarlas a un hospital cercano para su atención médica especializada.

La SSC destacó la capacitación de sus elementos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México destacó que sus policías están capacitados en primeros auxilios y atención de emergencias, con el objetivo de auxiliar a la población en situaciones críticas.

La dependencia subrayó que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de los cuerpos de seguridad con el bienestar de los habitantes y su pronta respuesta ante cualquier emergencia.

Según datos públicos de la SSC, cada año se registran decenas de asistencias médicas brindadas por agentes en campo, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y el ERUM.

