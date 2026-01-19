La violencia laboral deja de ser invisible en México

Ciudad de México.- Desde hace tiempo, algunas organizaciones trataron la violencia laboral como un conflicto menor. Hoy, ese enfoque cambia.

En México, decisiones judiciales y reformas en curso reconfiguran la responsabilidad empresarial. Recursos Humanos ocupa el centro de ese giro.

La violencia en el trabajo ya no se observa sólo como un problema interno. Las autoridades ponen en el terreno de los derechos humanos, la prevención y la sanción.

El mensaje es claro: omitir también genera responsabilidad.

Las autoridades mexicanas definen la violencia laboral como cualquier acción u omisión que implique abuso de poder. Esa conducta daña la integridad, salud, libertad o derechos de las personas trabajadoras.

Esta definición supera la agresión física evidente. Incluye hostigamiento, acoso, discriminación y prácticas que erosionan la dignidad. Muchas de ellas operan de forma cotidiana y silenciosa.

La Norma Oficial Mexicana NOM-035, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, incorpora esta visión. La norma reconoce la violencia laboral como un factor de riesgo psicosocial que los centros de trabajo deben identificar y prevenir.

Entre las expresiones más frecuentes aparecen conductas reiteradas de acoso laboral. También surgen prácticas de violencia de género y discriminación estructural. Se suman los malos tratos y el abuso deliberado de poder.

Estas acciones no sólo afectan a una persona.

Además, dañan la cultura organizacional, el clima laboral y la confianza colectiva. El costo humano suele anticipar el costo legal.

El Estado mexicano avanza hacia un enfoque más estricto. Pasa de la corrección administrativa a esquemas sancionatorios y corresponsables. Incluso abre la puerta a responsabilidades penales para organizaciones y liderazgos.

Este tránsito se alinea con estándares internacionales, como los promovidos por la Organización Internacional del Trabajo. La violencia y el acoso se entienden como prácticas que deben erradicarse, no tolerarse.

En este escenario, Recursos Humanos deja de ser un área reactiva. Se convierte en un actor estratégico de prevención. Su actuación puede marcar la diferencia entre una organización responsable y una expuesta.

Las reformas aún evolucionan, pero la tendencia ya resulta clara. Las organizaciones necesitan actuar con anticipación y coherencia.

Entre las acciones inmediatas destacan protocolos internos robustos, con confidencialidad y protección contra represalias. También resulta clave capacitar de forma constante a todo el personal, especialmente a los liderazgos.

El diagnóstico periódico de riesgos psicosociales permite identificar patrones de violencia estructural. Integrar la prevención en la evaluación del desempeño directivo refuerza la coherencia institucional.

Canales de denuncia accesibles y seguros fortalecen la confianza. Las políticas de trabajo remoto deben cubrir también la violencia digital. La alineación con estándares internacionales eleva el marco ético.

El acompañamiento psicosocial profesional a personas afectadas demuestra compromiso real. La auditoría y transparencia de resultados consolidan la credibilidad interna.

Estas acciones reducen riesgos legales. Además, transforman la experiencia laboral en un activo para atraer y retener talento.

Liderazgo corresponsable: el siguiente paso

De acuerdo con los expertos la nueva etapa exige coordinación real entre Recursos Humanos y el área jurídica. Ambas funciones operan como un sistema de alerta temprana.

Además, el área legal anticipa escenarios, traduce criterios judiciales y acompaña el diseño de protocolos. Recursos Humanos ejecuta, comunica y sostiene la cultura preventiva.

Así mismo, la violencia laboral deja de ser un tema incómodo. Se convierte en una oportunidad para construir entornos más justos, seguros y humanos. Ese cambio ya está en marcha.

ARH