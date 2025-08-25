Laicos conversan sobre el primer mensaje de León XIV en ‘Diálogos por la Esperanza’

Ciudad de México.— El programa de análisis y reflexión, impulsado por la dimensión de Cultura y Educación de la CEM, ‘Diálogos por la Esperanza’ ofrece un espacio único para analizar la doctrina social de la Iglesia desde la perspectiva de referentes laicos.
En un mundo marcado por la polarización y los rápidos cambios sociales, el programa se consolida como un faro de reflexión serena y profunda. En esta octava temporada, la iniciativa continúa su misión de tender puentes entre el mensaje cristiano y las realidades contemporáneas, fomentando un diálogo constructivo que ilumine el complejo “Cambio de Época” que vive la humanidad.
La transmisión número 162, emitida este 25 de agosto, tendrá este objetivo. Bajo la conducción del sacerdote Eduardo Corral Merino, maestro en Ciencias y asesor de la Dimensión episcopal, el espacio analizará el primer mensaje Urbi et Orbi del papa León XIV, pronunciado el pasado 8 de mayo. A través de la visión de dos laicos comprometidos, provenientes del mundo empresarial y con una sólida formación en la Doctrina Social de la Iglesia. Ambos perfiles destacan por su liderazgo social y su capacidad de articular la fe con la acción en el ámbito público:
Juan Pablo Castañón, actuario y maestro en Administración por el ITAM, es un reconocido líder empresarial que ha dirigido tanto la COPARMEX como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Su experiencia en la renegociación del Tratado del Libre Comercio en América del Norte y su trabajo en el sector de la biotecnología y la agroindustria le proporcionan una mirada práctica sobre los desafíos de la economía global.
Y Luis Durán Luján, economista por el ITESM y con una maestría en Negocios Internacionales, aportó una visión desde la trinchera de la alta dirección en corporativos multinacionales, así como desde el sector educativo como ex director general de Laureate México, de la Universidad del Valle de México y de la Universidad Tecnológica de México. Su labor como editorialista y articulista en diferentes medios de divulgación lo ha posicionado como un voz analítica en el debate público.
Corral Merino invita a la atención y reflexión de estos programas de diálogo pues “se ha hecho urgente abrir espacios para escuchar también a los laicos, a los empresarios, a los líderes sociales”; en particular en este capítulo porque la economía forma parte de la cultura global que obliga a reflexiones mayores.
El religioso también adelantó que “el ámbito económico forma parte muy importante del contexto cultural de nuestros pueblos, máxime en este mundo globalizado, en donde los mercados condicionan muchas realidades humanas, sociales, educativas y políticas” y por ello exhortó a escuchar a los invitados de esta sesión.
Las intervenciones de los empresarios, se adelanta, proporcionarán una mirada práctica, anclada en el lenguaje del hacer sobre la realidad nacional e internacional. Desde sus respectivas experiencias, analizarán cómo los renovados principios de la Doctrina Social de la Iglesia —como el cuidado de la casa común, el desarrollo integral solidario y sustentable, la sinodalidad y la fraternidad universal— ofrecen un marco invaluable para orientar la actividad económica y empresarial hacia un desarrollo humano integral.
El programa “Diálogos por la Esperanza” es un esfuerzo que fomenta el diálogo fe-cultura pero no es un ejercicio abstracto porque invita a actores clave de la sociedad a reflexionar desde su experiencia sobre temas de interés social. Este espacio de la Conferencia del Episcopado Mexicano en su octava temporada se erige como un servicio educativo y social de gran valor, promoviendo una esperanza activa y consciente para construir un futuro más justo y en paz.
Sigue este y otros programas de ‘Diálogos por la Esperanza’ el canal de la Dimensión Episcopal para la Cultura y la Educación en YouTube y en la página oficial de Facebook
Dignidad Humana
La seguridad del cuerpo: la clave para la salud emocional
En la vida moderna hablamos mucho de “controlar la mente”. Nos repetimos frases motivacionales, intentamos pensar en positivo y convencernos de que todo va a estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo no obedece? ¿Qué ocurre cuando, pese a nuestros mejores esfuerzos por tranquilizarnos, seguimos sintiendo ansiedad, miedo o desconexión?
El especialista Oscar Rivas, fundador del Newman Institute, nos recuerda que antes de que la mente piense, el cuerpo ya ha decidido si estamos seguros o en peligro. Esta visión, basada en la teoría polivagal, nos invita a entender nuestras emociones desde otro ángulo: no sólo como pensamientos que podemos cambiar, sino como sensaciones profundas que brotan desde nuestro sistema nervioso.
El cuerpo siempre tiene la primera palabra
Rivas explica que la sensación de seguridad es física antes que mental. No se razona, se siente. Si el cuerpo percibe seguridad, abrimos la puerta a la conexión: un niño puede mirar a su madre con confianza, una pareja puede conversar con calma, un amigo puede escuchar al otro sin distracciones.
Pero si el cuerpo se siente inseguro, la mente se desconecta. Es como cuando caminamos solos en una calle oscura y de pronto escuchamos pasos detrás de nosotros. No importa cuán racionales queramos ser, el cuerpo reacciona: se tensa, se alerta, incluso se detiene. En cuestión de segundos podemos entrar en tres modos automáticos: defendernos, huir o quedarnos paralizados.
Lo mismo sucede en la vida diaria. Si algo nos genera ansiedad, nuestro cuerpo ya está en guardia mucho antes de que la mente logre dar una explicación.
Ansiedad: cuando el cuerpo se anticipa
Para muchas personas la ansiedad parece un exceso de pensamientos negativos. Sin embargo, Rivas aclara que la ansiedad es, en realidad, una anticipación corporal del peligro.
Un ejemplo sencillo: cuando en la Ciudad de México anuncian que sonará la alarma sísmica al mediodía, mucha gente comienza a sentir inquietud desde las once y media. Ese cosquilleo interno, esa incomodidad que surge sin que haya temblor todavía, es el cuerpo avisando que algo puede pasar.
La ansiedad es ese sistema nervioso adelantándose al peligro, muchas veces sin que sepamos exactamente qué lo detona. Por eso no basta con decir “piensa positivo” o “respira hondo”: la mente es más lenta, el cuerpo siempre va primero.
Trauma y agotamiento: cuando el sistema nervioso colapsa
Oscar Rivas habló de las personas que llegan a consulta diciendo: “ya no puedo más”. Muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de un sistema nervioso que, tras años en alerta, finalmente se derrumba.
Ese colapso puede manifestarse como depresión, ansiedad crónica o incluso enfermedades físicas: problemas digestivos, alteraciones inmunológicas, dolores persistentes. El cuerpo habla cuando la mente calla.
La teoría polivagal ayuda a psicólogos, psiquiatras y médicos a entender que no basta con trabajar pensamientos o emociones en abstracto. Primero hay que escuchar al cuerpo, ayudarlo a regularse y, desde ahí, dar espacio a la razón y a la recuperación.
La importancia de la conexión social
Cuando alguien está ansioso, solemos aconsejar: “cálmate, respira, piensa en algo bonito”. Sin embargo, la teoría polivagal enseña que lo que más calma a un cuerpo alterado no son las palabras positivas, sino la conexión humana.
Un gesto tan simple como mirar a alguien a los ojos, tomarle las manos y decirle “aquí estoy” puede tener más poder que mil discursos motivacionales. El sistema nervioso necesita sentir compañía para recuperar su equilibrio.
Esto también aplica en las escuelas. Muchos niños diagnosticados con déficit de atención, en realidad, responden al ambiente emocional del aula. Un maestro tenso, frío o enojado puede generar inseguridad en los cuerpos de los alumnos, bloqueando su capacidad de aprender. En cambio, un maestro que transmite calma y cercanía activa en los niños la seguridad necesaria para que sus cerebros funcionen en plenitud.
Desconexión: una señal de alarma
Oscar Rivas reflexionó sobre la desconexión. En el pasado, se pensaba que una persona tímida, aislada o sin amigos simplemente “tenía esa personalidad”. Hoy la ciencia nos invita a mirar más profundo: la desconexión emocional no es un rasgo fijo, es un síntoma.
Al igual que la presión arterial alta indica un problema de fondo, el aislamiento social señala que algo en la salud emocional no anda bien. Puede ser trauma, puede ser un sistema nervioso colapsado, pero no debe normalizarse.
Oscar insiste: no se trata de preguntar “qué tiene de malo esta persona”, sino “qué le pasó”. Esa diferencia abre la puerta a la empatía y a la búsqueda de ayuda profesional.
La esperanza de la corregulación
Finalmente, Oscar compartió una verdad esperanzadora: nadie se calma solo. El cerebro humano está diseñado para regularse en compañía. Un niño necesita ver a su madre tranquila para poder tranquilizarse. Una persona en crisis necesita sentir calma en quien lo acompaña.
Esto es especialmente importante para entender el autismo y otros procesos de desarrollo. Muchas veces se pone el foco solo en el niño, sin ver que el entorno es clave. Cuando quienes rodean al niño logran transmitir serenidad, el camino hacia la regulación se vuelve más accesible.
Antes que la mente, está el cuerpo
La entrevista con Oscar Rivas nos recuerda algo fundamental: antes que la mente, está el cuerpo. Nuestro sistema nervioso es el guardián silencioso que decide si podemos conectar, aprender, amar o simplemente sobrevivir.
Comprender esto nos abre la posibilidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La ansiedad, la depresión o la desconexión no son signos de debilidad, sino mensajes del cuerpo pidiendo ayuda.
En un mundo acelerado, la teoría polivagal nos invita a redescubrir la importancia de la seguridad corporal y la conexión social. Tal vez el mayor regalo que podemos ofrecer a quienes amamos no sea un consejo, sino nuestra presencia calmada y atenta.
CDMX
La odisea de padecer problemas de salud en México
Jesús se fracturó y espera por una fractura
Ciudad de México.— Tener problemas de salud en México es una odisea para los pacientes que no sólo se enfrentan al dolor y a la angustia, sino a puertas cerradas.
Jesús Ramírez, comerciante de 29 años, sufrió una fractura de clavícula tras resbalar en un puente peatonal el 18 de agosto en la Ciudad de México.
La espera por atención médica evidenció las carencias en los hospitales públicos y el impacto humano de la falta de insumos.
De hospital en hospital sin una cirugía
Tras el accidente, vecinos llamaron a los servicios de emergencia, pero nunca llegaron. Jesús llegó por cuenta propia al Hospital Juárez, donde recibió primeros auxilios y radiografías.
Ahí confirmaron la fractura, pero no contaban con la especialidad requerida. Lo enviaron al Hospital de Xoco y luego al Hospital General, con el mismo resultado: no había insumos ni espacio para su cirugía.
En tres días recorrió cuatro hospitales. En cada uno recibió inyecciones para el dolor, nuevas radiografías y la confirmación de su urgencia médica sin una fecha de operación.
“Me decían que no había material para operarme. Sentía mucho dolor, no podía dormir, y no tengo dinero para un hospital privado”, relató.
La opción: pagar una cirugía particular
En el Hospital General, un médico le sugirió operarse “por fuera”. Le ofrecieron un contacto en una clínica que cotizó inicialmente 75 mil pesos y luego 45 mil tras un estudio socioeconómico.
Jesús vive al día y su tía lo ha apoyado con los gastos. “Soy comerciante, no puedo trabajar y dependo de mi tía.”, contó.
Acudió también a la Cruz Roja de Polanco, donde le informaron que su cirugía costaría 84 mil pesos y que no podía salir hasta pagar los servicios ya prestados.
Dolor, incertidumbre y falta de atención oportuna
Jesús se dio de alta en el Seguro Social por cuenta propia y espera una cita en el Hospital de Balbuena, pero hasta ahora no tiene fecha de cirugía.
“Me dicen que tenga paciencia, pero no hay insumos ni espacio. Vivo con dolor, compro mis medicamentos, y no puedo dormir por el malestar”, explicó.
Su presión arterial subió por el dolor constante, aunque nunca había sido hipertenso. “Hay médicos humanos, pero también personal que no muestra interés. Es desesperante”, dijo.
Pidió a las autoridades priorizar la salud: “Estamos muy mal. Hacen gastos en otras cosas y no en medicamentos ni cirugías, porque la gente sufre mucho”.
Salud, un problema que afecta a millones en México
La historia de Jesús refleja una realidad nacional. Según el INEGI, en 2024 cerca de 26.1 millones de personas carecieron de acceso a servicios de salud, el 20.1% de la población.
La carencia disminuyó frente a 2020, cuando alcanzó 35.7% de los mexicanos, pero aún hay una brecha territorial significativa.
En zonas rurales, 29.4% de las personas no tienen acceso a servicios médicos; en áreas urbanas, el porcentaje fue de 18.0%.
Las entidades con mayor carencia son Chiapas (38.7%), Guerrero (35.5%) y Oaxaca (34.2%). En contraste, la Ciudad de México (7.9%), Nuevo León (9.4%) y Coahuila (10.2%) presentan los niveles más bajos.
Estas cifras revelan que miles de mexicanos enfrentan obstáculos similares a los de Jesús para recibir atención médica oportuna, especialmente en contextos de urgencia.
México
Así impulsa el IPN una prueba portátil para detectar leucemia infantil
Zacatecas.- Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) diseñaron una prueba rápida para identificar leucemia linfoblástica infantil, lo que evitó biopsias de médula ósea dolorosas
El proyecto inició en el CECyT No. 18 Zacatecas, bajo la dirección del doctor Juan Ernesto López Ramos, y ahora avanza en la UPIIZ, Campus Zacatecas
El prototipo point-of-care utiliza nanopartículas de oro y cobre enlazadas con anticuerpos. Basta una pequeña muestra de sangre para detectar la enfermedad en 10 a 15 minutos
Busca ser similar a una prueba de embarazo, portátil y económica; ideal para llegar a comunidades con acceso limitado a servicios médicos
Este desarrollo podría salvar vidas al permitir diagnósticos tempranos, especialmente en zonas alejadas o con pocos recursos
El IPN estableció convenios con la Unidad de Investigación Biomédica del IMSS en Zacatecas para realizar ensayos in vitro y validar la confiabilidad del dispositivo.
De acuerdo con López Ramos, al inicio en 2024 no existía una referencia similar en el mundo, lo que posiciona al proyecto como pionero
Este avance no solo destaca por su innovación técnica, sino por su potencial humano. Si logra consolidarse, permitirá que muchos niños accedan a un diagnóstico rápido y digno, fortaleciendo la esperanza en comunidades vulnerables.
Estados
Regreso a clases: ¿En qué estados será obligatorio vacunarse contra el sarampión?
Brote de sarampión preocupa en México
Ciudad de México.- Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, y los recientes brotes de sarampión en el norte del país, alrededor de cuatro mil casos confirmados en Chihuahua, en algunos estados será obligatorio presentar la cartilla de vacunación contra el sarampión para el regreso a clases
En entrevista con Siete24.mx, la doctora Verónica Carrión, Coordinadora de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez y Directora médica de Vivien Vacunas, confirmó que en Chihuahua sí será requisito indispensable que los alumnos tengan completo su esquema de vacunación contra el sarampión para poder regresar a clases.
“Sí, según la información que tenemos va a ser obligatorio no solo que presenten la cartilla, sino que estén vacunados”, aseguró la especialista.
Brote de sarampión preocupa en México
De acuerdo con la doctora Carrión, México atraviesa un brote de sarampión que ya suma más de 3,900 casos confirmados hasta el 15 de agosto, según reportes oficiales de la Secretaría de Salud.
“Estamos pasando por un brote bastante importante, el cual ya tiene varios meses. Es la enfermedad más transmisible que existe”.
El virus del sarampión puede contagiar de una sola persona a entre 12 y 18 más, siempre que no estén vacunadas. Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, la especialista subrayó que los mayores de 40 años, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad.
La especialista recordó que el sarampión había sido eliminado en la región, pero en 2019 se perdió ese estatus a raíz de brotes en Venezuela y Brasil, y desde entonces el virus ha regresado con fuerza, impulsado por la caída en las coberturas de vacunación tras la pandemia.
Vacunas y regreso a clases: un deber compartido
La Secretaría de Educación Pública (SEP) históricamente ha solicitado la cartilla de vacunación como requisito de inscripción, junto con el acta de nacimiento y el certificado del ciclo escolar anterior. Sin embargo, en los últimos años, la revisión de las vacunas dejó de ser rigurosa.
Hoy, con el brote activo, el panorama cambia. La Dra. Carrión subraya la importancia de retomar esa medida con firmeza:
“No puedes negarle la educación al niño porque es un derecho, definitivamente. Pero así como un niño tiene derecho a no vacunarse, el otro niño también tiene derecho a estar protegido”.
La médica insistió en que todos los niños deben recibir la vacuna contra el sarampión antes del regreso a clases, no solo porque sea requisito, sino como una medida preventiva esencial para cuidar su salud y la de sus compañeros.
“Recordemos que el estar en una escuela significa convivir con muchos niños que finalmente no conocemos su estado de vacunación. La escuela es el lugar perfecto para el contagio porque están todos juntos, respirando el mismo aire y compartiendo, sobre todo los prescolares”.
Más allá del sarampión: temporada invernal y otros riesgos
La especialista también advirtió que después del regreso a clases viene la temporada invernal, cuando aumentan los casos de influenza, COVID-19 y neumonía. Por ello, insistió en revisar la cartilla completa, no solo la vacuna contra el sarampión.
“Es tan sencillo como decir: tienes una cartilla de la edad que tiene el niño, ¿tiene seis años? Debe tener la vacuna contra el sarampión, la triple y su refuerzo”, señaló Carrión, destacando que la prevención es clave para evitar complicaciones graves.
Un llamado a los padres de familia
El mensaje final de la doctora Carrión es claro: revisar la cartilla y vacunar a los hijos antes del regreso a clases es un acto de responsabilidad familiar y comunitaria.
“Definitivamente, esta es una de las cuestiones que más tendríamos que poner atención, si no tiene el refuerzo debes llevarlo a vacunar, actualmente hay vacunas no solo en los servicios de salud, hay hasta vacunación a domicilio”, concluyó.
El sarampión, una enfermedad que parecía cosa del pasado, hoy exige a los padres de familia volver a priorizar la salud y la prevención, para garantizar no solo la educación de los niños, sino también su bienestar y el de toda la comunidad escolar.
