Las heridas que no se ven: sostener a la familia tras la tragedia
La atención integral ayuda a que niñas y niños superen la violencia, el abandono y los desastres naturales.
Ciudad de México.- “Hoy me voy a permitir llorar. Ya fui fuerte el tiempo que tenía que ser fuerte”, dijo una madre soltera que perdió todo durante el huracán Otis en Acapulco. Durante meses contuvo el llanto para sostener a su familia, pero un día, en un taller de acompañamiento emocional, se desahogó. Su historia refleja el trabajo silencioso de World Vision México: sanar las heridas que no se ven.
Cecilia Feria, directora de la región Centro de esta organización humanitaria, explicó en entrevista exclusiva con Siete24 que el acompañamiento emocional es tan urgente en las emergencias como el alimento o el agua. “Lo que buscamos es que la niñez viva libre de violencia y esté en el centro de todo. Pero eso no es posible sin atender a sus familias, comunidades y escuelas”, subrayó.
Aunque el huracán Otis aparentemente quedó en el pasado, sus efectos permanecen en la memoria de muchas familias. Tras aquella tragedia, World Vision desplegó un equipo de especialistas para brindar primeros auxilios físicos y emocionales a niñas, niños y adultos que habían perdido sus hogares y su estabilidad. “Ver a un niño llorar porque tiene miedo de que vuelva a llover te parte el alma. No son solo casas destruidas, también hay rutinas rotas, miedos profundos y silencios que pesan”, contó Feria.
¿Qué hace World Vision?
La organización trabaja en tres etapas: respuesta inmediata, recuperación y reconstrucción. En cada una, la salud mental y el bienestar físico, pero también emocional, ocupan un lugar central.
“Acompañamos a las familias para que puedan recuperar la esperanza. Rehabilitamos escuelas, impulsamos pequeños negocios, damos contención emocional y capacitación a maestros para que, a través del juego, los niños recuperen su alegría”.
World Vision México ha estado presente en emergencias naturales y sociales en todo el país. Su modelo busca restaurar el tejido familiar y comunitario para prevenir problemas mayores como el trabajo infantil, la deserción escolar o la migración forzada.
“Cuando no hay seguimiento, los efectos emocionales se convierten en otros riesgos. Pero cuando acompañamos, los niños y sus familias encuentran razones para quedarse y reconstruir”.
Un ejemplo es el de un panadero de Acapulco que, tras perderlo todo, recibió apoyo para reactivar su negocio. “Antes solo vendía pan; ahora vende pan y pizza. Dice que ya no quiere irse, que aquí está su familia y su vida”, relató Cecilia. “Eso también es sanar: reconstruir el ánimo y la esperanza”.
Con presencia en varios estados del país, World Vision México se define como un “ejército de hormiguitas” que trabaja en campo y articula redes de apoyo entre sociedad civil, donantes e instituciones. “Nosotros no desaparecemos cuando se apagan las cámaras. Seguimos ahí, porque el duelo, el miedo y la pobreza no terminan cuando termina la noticia”, dijo.
Feria destacó que la labor humanitaria debe considerar tanto el cuerpo como el espíritu.
“Sabemos que en una emergencia quienes más se ven afectados son las niñas y los niños. Por eso nuestro trabajo no solo es dar comida o agua, sino cuidar también su salud mental y emocional”.
Finalmente la especialista reflexiona sobre la necesidad de la recuperación, porque trabajar en esta etapa “permite disminuir que el problema crezca hacia la comunidad, la sociedad”. En México se separan las familias porque el padre se va a los EU, las madres se quedan solas, tienen que trabajar y los hijos se quedan solos en casa, abandonan la escuela y crece el trabajo infantil.
Estados
UNPF: Chihuahua avanza en protección de valores familiares
Tras la prohibición del llamado lenguaje inclusivo en las escuelas
Ciudad de México. — El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación que exige fomentar el uso correcto de reglas gramaticales y ortográficas del español.
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) celebró que la reforma prohíba el “lenguaje inclusivo” en escuelas de la entidad.
La organización afirmó que la medida protegería valores familiares, rescataría dignidad humana y evitaría “una inclusión forzada e ideologizada”.
UNPF sostuvo que el español técnico y correcto elevaba calidad educativa y evitaba distracciones al personal docente y académico.
Sentido común sobre ideología en Chihuahua
El diputado panista Carlos Olson San Vicente dijo que avanzó el sentido común sobre ideología
“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, indicó.
Señaló que no se trata de un asunto menor, ya que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y su enseñanza correcta es esencial para garantizar que los estudiantes comprendan, razonen y participen activamente en la vida social y democrática.
El presidente de la Comisión de Educación en Chihuahua, Óscar Avitia, negó que exista prohibición en el término legal.
El legislador afirmó que el decreto sólo indicó fomentar el uso correcto del idioma español, sin definir sanciones concretas contra el uso del lenguaje inclusivo.
En ese sentido, refirió que el dictamen se sustenta en un principio pedagógico claro, la educación de calidad requiere un lenguaje claro. Cuando el lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar.
“Esto no es una ideología, es educación con base científica y no es una imposición, es formación con sentido. Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica, tal como lo mandata la constitución y las leyes generales en la materia educativa”, puntualizó.
Datos recientes de deserción escolar y rezago educativo
La organización Educación con Rumbo estimó que, en el ciclo escolar 2024-2025, 994 mil 219 estudiantes abandonaron sus estudios entre educación básica y media superior. Eso representó alrededor del 3.3 % de los inscritos.
Ese número superó los 828 mil618 desertores del curso anterior, lo que marcó un aumento del 19.98 %.
El nivel medio superior fue el más afectado: 639 mil 562 jóvenes dejaron sus estudios.
En secundaria desertaron 161 mil 283 alumnos, y en primaria 63 mil 463.
También aparecieron rezagos en lectura, comprensión, escritura y estructura gramatical en estudios recientes. Críticos vinculaban esos rezagos con factores como falta de materiales, infraestructura y capacitación docente.
Como afecta el cambio climático en la depresión
Ciudad de México.- Las bajas temperaturas, los días nublados y el aumento de lluvias no sólo transforman el entorno: también alteran las emociones. De acuerdo con el Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales (Cepsi) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la demanda de atención psicológica creció 20 % entre septiembre y octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada fría.
“El frío, las lluvias y los días nublados generan un impacto emocional importante. Hay personas más vulnerables que presentan episodios de tristeza, irritabilidad o desmotivación”, explica Alejandro Gutiérrez Cedeño, coordinador del Cepsi.
El especialista detalla que el repunte está vinculado con solicitudes por prevención del suicidio y trastornos emocionales asociados a los cambios climáticos, entre ellos la depresión invernal.
“Descuidar la salud mental puede derivar en migrañas, gastritis, colitis o insomnio”, advierte. “La salud mental es equilibrio entre familia, trabajo, escuela y recreación. Si una se altera, el cuerpo lo resiente”.
Un fenómeno que crece entre jóvenes.
Según cifras del Gobierno de México, los casos de ansiedad y depresión aumentaron de forma sostenida tras la pandemia, sobre todo entre jóvenes universitarios.
El cambio de estación y la falta de luz solar afectan el estado de ánimo, mientras que la presión académica incrementa conforme se acerca el cierre de semestre.
Un estudio del Newman Institute, aplicado a más de 13 mil adultos mexicanos, revela que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
El dato muestra la urgencia de fortalecer la atención psicológica desde etapas tempranas.
El Cepsi ofrece atención psicológica gratuita o de bajo costo a la comunidad universitaria y al público en general. También promueve talleres de educación emocional y programas de prevención del suicidio abiertos a toda la población.
En estados como Guanajuato, los Centros de Integración Juvenil informan que seis de cada diez atenciones están relacionadas con ansiedad o depresión, lo que confirma que el fenómeno trasciende el ámbito académico.
Ante este escenario, legisladores mexiquenses y autoridades universitarias analizan estrategias para ampliar la cobertura psicológica en las facultades.
Entre las propuestas destacan:
Presencia permanente de psicólogos en cada plantel.
Creación de protocolos de actuación ante crisis emocionales.
Inclusión de la educación socioemocional en los planes de estudio.
También se plantea destinar recursos estatales para fortalecer los servicios de salud mental en universidades y detectar de forma temprana los casos de ansiedad, depresión y estrés académico.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 160 millones de latinoamericanos viven con algún trastorno mental, pero sólo una de cada cinco personas recibe tratamiento.
En países de ingresos medios y bajos, como México, entre 76 % y 85 % de quienes padecen trastornos mentales graves no acceden a atención profesional.
Las principales causas son la falta de recursos, la escasez de especialistas y el estigma social.
“El estigma mata. Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, concluye el doctor Rivas, especialista en psicología clínica.
“Esperar a mamá”: la historia de María, una joven que aprendió a sanar
Ciudad de México.- Apenas tenía tres años cuando su madre biológica la dejó en casa de una vecina con la promesa de regresar pronto. Aquel adiós nunca tuvo retorno. Esa ausencia marcó su infancia, pero también encendió en ella una fuerza interior que, con el tiempo, la impulsó a reconstruir su historia y a comprender el verdadero sentido del perdón. Ella es María Mier y Terán quien recuerda el instante en que la vida cambió su rumbo.
Infancia entre la espera y el desarraigo.
Tras la partida de su madre, las autoridades de la Ciudad de México determinaron que María debía ser ingresada a una casa del gobierno. Poco después, fue trasladada a una institución privada en Monterrey. La vecina que la cuidaba pidió conservar su custodia, pero se le negó el derecho por no tener lazos familiares.
María Mier y Terán
Desde entonces, María vivió entre instituciones, normas y rostros desconocidos. Creció con la esperanza de que alguien regresara por ella, pero el tiempo le mostró otro camino. A los pocos años, una familia española intentó adoptarla. El trámite no prosperó. María, siendo una niña, temía perder lo poco que conocía, su entorno y su idioma.
Aprendió a convivir con la incertidumbre y con la pregunta constante sobre su origen.
Rabia y el silencio.
Durante su adolescencia, una familia mexicana vio en María a su hija y, tras años de espera, su adopción se formalizó legalmente. Sin embargo, adaptarse no fue sencillo.
María Mier y Terán
María confesó que durante mucho tiempo cuestionaba a su madre adoptiva. Sentía que nadie comprendía su dolor.
Detrás de cada grito se escondía el llanto de una niña que aún esperaba a su madre biológica. “Descargaba esa rabia contra quienes más me querían”, contó.
Con apoyo psicológico, comprendió que su enojo no era culpa de los demás, sino la voz de una herida que necesitaba atención. En terapia descubrió herramientas que transformaron su historia: la aceptación de lo que no podía cambiar, el diálogo con quienes la amaban y el perdón hacia quien la abandonó.
El poder de aceptar lo que no se puede cambiar.
Años más tarde, María decidió buscar a su madre. Usó los apellidos que conocía, pero no obtuvo respuestas. Entendió entonces que debería aceptar la verdad que puede ser también una forma de sanar.
Dejó de vivir en función del abandono y comenzó a escribir una nueva narrativa basada en el amor propio y la libertad emocional. Aceptó no conocer el destino de su madre biológica Y eso la liberó de expectativas y abrió espacio para encontrar el valor del perdón.
Una historia que habla por muchas voces silenciadas.
El camino de María refleja una realidad compartida por cientos de niñas y niños en México que enfrentan procesos de adopción prolongados. Según organismos sociales, muchos menores permanecen años en albergues sin lograr integrarse a una familia definitiva. La burocracia, la falta de acompañamiento psicológico y los prejuicios son obstáculos que dejan cicatrices difíciles de borrar.
Un mensaje de esperanza.
Hoy, María habla desde la serenidad. Asegura que el silencio ya no la define. “La culpa nunca fue del niño. Nuestra herida puede acompañarnos, pero no define el resto de nuestra vida”, afirmó.
Detrás de cada abandono hay una oportunidad de reconstrucción y detrás de cada herida, una posibilidad de amor.
Fundación Unnido impulsa novela con historias reales “Los niños invisibles”
Ciudad de México.– La Fundación Unnido, presentó la novela Los niños invisibles, un proyecto que busca sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de miles de niñas y niños que crecen sin familia en México.
Georgina Ibáñez Velasco, directora general de la Fundación Unnido, subrayó la necesidad de mirar hacia quienes viven en casas hogar sin un futuro claro.
“Lo que queremos es hacer visibles a quienes muchas veces se olvidan, porque ya están resguardados en una casa hogar y se asume que están bien. Pero viven día a día en una incertidumbre enorme, sin saber cuál será su destino”, señaló.
La directora explicó que este libro busca inspirar empatía y acción.
“Queremos que la gente sepa lo que se vive en una casa hogar, lo que se siente esperar una familia y lo que pasa después con ellos”.
Directora General de Unnido: Georgina Ibáñez Velasco.
Por su parte la escritora Paulette Jonguitud, autora de Los niños invisibles, destacó que la novela no es una ficción distante, sino un reflejo de la vida cotidiana de miles de niñas y niños.
Cabe mencionar que la publicación del libro “Los Invisibles” fue respaldada por diversas organizaciones y la Fundación Incluyendo México, con el propósito de visibilizar los retos y realidades que enfrentan miles de niños y familias en los procesos de adopción en México.
Escritora y autora de “Los niños invisibles”, Paulette Jonguitud.
“Esta obra nace de escuchar voces que pocas veces encuentran espacio en la literatura. Es un intento por darles rostro y memoria a quienes han pasado su infancia en la espera de un hogar”.
María una joven adoptada dio testimonio.
Durante la presentación, la joven adoptada María Mier y Terán compartió su experiencia y su esperanza de que el libro movilice a la sociedad.
“Estas páginas no solo conmueven, también sacuden conciencias. Porque la lucha por una adopción digna y ágil no es tarea de unos pocos, sino un compromiso colectivo. Cada niño invisible merece encontrar, al final de su espera, el cálido abrazo de un hogar”.
