Diputada pide fortalecer corresponsabilidad masculina en el embarazo

Toluca.— El Congreso del Estado de México fue escenario de la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades, una obra que busca clarificar los alcances del fallo A.I. 148/2017 y arrojar luz sobre un tema que ha generado confusión en la opinión pública y el ámbito legislativo. La presentación reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil, quienes coincidieron en la importancia de un debate informado y riguroso.

Durante su intervención, Joana Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia y Desarrollo Humano del Congreso del Estado de México, agradeció y expresó su agradecimiento de quienes hicieron posible la presentación de la obra en el recinto legislativo: al diputado Pablo Fernández de Ceballos, a los autores y la fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro derechos Humanos AC.

La diputada panista refirió que este libro nació de una necesidad urgente, que es traer claridad y rigor académico a un tema que ha generado profunda confusión tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.

Comprensión sobre el derecho a la vida

Recordó que el 6 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que sacudió los cimientos de la comprensión sobre el derecho a la vida y el aborto.

“A raíz de la acción de inconstitucionalidad 148 del 2017, se generó la percepción de que el aborto había sido legalizado sin restricciones y que el concebido carecía de todo derecho. Sin embargo, ¿es esto lo que realmente dijo la Corte? Este libro sostiene que la realidad es mucho más compleja y en cierto modo contradictorio”, dijo.

Asimismo, Felipe Torres detalló que el libro tiene un doble propósito. Primero, aclarar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente estableció sobre el aborto voluntario y segundo, ofrecer un análisis estrictamente jurídico y crítico de esta decisión despojado de los apasionamientos morales o ideológicos.

“El problema central que los autores de este libro exponen es que en su fallo nuestro máximo tribunal consideró al concebido como un entre comillas bien susceptible de protección, despojándolo así de sus derechos fundamentales. Esta visión, argumentan, evita un análisis de ponderación que es necesario cuando dos derechos entran en colisión”, puntualizó.

Derechos del concebido

La legisladora del blanquiazul externó que la sentencia propuso una solución que los autores del libro califican de prácticamente imposible de defender, que al inicio del embarazo, el concebido no tiene derechos, pero después de un periodo breve y razonable, el derecho a decidir de la madre desaparece y la vida del concebido adquiere una protección constitucional.

“Esto choca directamente con un pilar de los derechos humanos, la dignidad humana que es única, indivisible y no se adquiere gradualmente con el tiempo ni tampoco con el desarrollo físico”.

LEE “El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz

El libro está estructurado en tres partes fundamentales:

Primero, el derecho a la vida. Esta primera sección establece los cimientos del argumento, rinde homenaje al discernimiento jurídico de figuras como don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, desmiente con base en la ciencia, la idea de que no se sabe cuándo inicia la vida, y recuerda que el concebido goza de protección constitucional.

Segundo, el aborto en perspectiva. Se enfoca en el aborto voluntario, definido como la decisión de la madre de terminar con la vida de su hijo por no desearlo. Pero también ilumina un drama olvidado, el aborto no deseado, es decir, la muerte de niños en gestación por falta de atención médica adecuada por parte del Estado.

Tercero, analiza la relación entre ambos conceptos a la luz de la sentencia. Se critica la idea de una protección gradual, argumentando que negarle derechos a un ser humano por su etapa de desarrollo es una forma de discriminación.

Reconocer al concebido como miembro de la familia humana

En conclusión, señaló la diputada Joana Felipe Torres, este libro demuestra que la sentencia de la Suprema Corte no significa una permisión absoluta al aborto voluntario, es un intento de solución que por buscar conciliar lo que es irreconciliable se quedó a medio camino de un análisis jurídico verdaderamente riguroso.

“La obra es una invitación a continuar con la discusión académica, a no dar por agotado el debate, nos llama a evitar un escenario de indefensión total para el concebido., algo que ni la propia corte consideró que fuera deseable y sobre todo nos impulsa a reconocer al concebido como lo que es un miembro de la familia humana que por su extrema vulnerabilidad necesita la mayor protección del derecho, no su agresión y no su invisibilidad”, puntualizó.

Asistentes

Cabe destacar que al evento acudieron: César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, coautora del libro y directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, coautor del libro y director general de la revista Tiempo de Derechos; y Joana Yadira Guadarrama Reynoso, coautora del libro.

Además, la diputada Alexia Dávila Fernández; Fernanda Rivera, consejera nacional del PAN.

