Leche materna en polvo, esperanza y alivio en zonas vulnerables

Ciudad de México.- De acuerdo con las autoridades federales de México, cada año nacen unos 200 mil bebés prematuros del país, cifra que implica un reto alimentario importante.

En ese contexto, la tecnología desarrollada por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara para convertir leche materna en polvo.

Además, conserva hasta el 95 % de sus nutrientes, representa una alternativa para quienes enfrentan lactancia imposible o difícil de practicar.

Por ello, la Universidad de Guadalajara, a través del CUCEI, creó un banco de leche materna y una tecnología pionera para convertirla en polvo.

El banco opera desde hace dos años y se diseñó por la necesidad de ofrecer una solución a estudiantes-madres, madres enfermas o bebés prematuros sin acceso a lactancia materna.

El método se diferencia de los bancos tradicionales.

En lugar de solo pasteurizar, congelar y descongelar como es el proceso líquido, que incluso puede degradar nutrientes, el proceso aplica altas temperaturas por tiempos muy cortos y luego elimina el agua.

Permitiendo conservar entre un 90 y 95 % de los nutrientes de la leche original.

La deshidratación de la leche facilita transporte y almacenamiento sin espacios de refrigeración.

La leche en polvo puede enviarse a zonas remotas o lugares que sufrieron desastres, hospitales o unidades de cuidados intensivos sin necesidad de refrigeración estricta.

Cabe mencionar que este banco ya ha entregado leche a hospitales como el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y al Hospicio Cabañas, atendiendo principalmente a bebés prematuros, huérfanos o con madres con contraindicaciones para la lactancia.

La lactancia materna es la mejor opción para nutrir a los bebés en su primera etapa de vida.

Además, la leche humana contiene cerca de 400 factores bioactivos que ayudan al crecimiento, regulación metabólica e inmunidad.

De acuerdo con el gobierno federal en nuetro país, la desnutrición infantil afecta gravemente: por ejemplo, la prevalencia de baja talla en menores de 5 años fue de aproximadamente 12.8 por ciento en su informe más reciente de 2022.

Cabe mencionar que hasta el momento el país cuenta con al menos 36 bancos de leche humana activos y distribuidos en 21 entidades federativas.

Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta 126 lactarios en unidades médicas con atención de gineco-obstetricia, y 76 salas de lactancia en Unidades de Medicina Familiar.

Estos datos ilustran la importancia para promover lactancia y donación de leche.

¿Por qué es recomendable la leche materna o sus alternativas humanas? Porque ofrece nutrición óptima y protección frente a infecciones, alergias, sobrepeso u obesidad futura.

Como dato, en la Ciudad de México, el programa de dos bancos de leche y seis lactarios ya administró 875 mil 165 mililitros de leche a mil 92 bebés en un año.

Otra ventaja que ofrece la leche materna es cuando la madre no puede amamantar, contar con leche materna donada o procesada.

Misma que evita el uso de sucedáneos (sustituto de la leche materna), cuyo perfil nutricional no equivale al de la leche humana.

Además, la leche en polvo materna desarrollada por el CUCEI ayuda a atender los retos logísticos que enfrentan las leches líquidas tradicionales.

Sobre todo en regiones remotas o en situaciones de emergencia.

Este avance tecnológico más que ciencia, es un acto de solidaridad hacia los más vulnerables.

Las madres donantes se pueden sumar para que más bebés reciban este alimento vital.

Por ello la el CUCEI destacó que esto muestra que la investigación puede salvar vidas de los recién nacidos más frágiles.

Con nutrición segura y oportuna para todos los bebés que nacen prematuros, con enfermedades o sin acceso directo a la lactancia.