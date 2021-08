Litigio contra empresas de armas en EU no es injerencista: AMLO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Ante las declaraciones de Lorenzo Córdova, titular del INE, de que ya no hay tiempo de una ley secundaria para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta consulta va aunque la ley no sea retroactiva.

“No le gustan a los anti demócratas esta práctica, pero ya está en la Constitución y sólo falta la ley secundaria que se aprobará en estos días, según me informaron. Es el colmo que quieran impedirla”.

¿Cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si hay una reforma constitucional para la revocación del mandato”, se preguntó.

-Yo voy a impulsarla y no es un asunto legal, sino político y moral. ¿cómo va a gobernar un presidente si no tiene respaldo moral del pueblo? Si esta práctica se hubiese aplicado antes, cuánto se hubiera ahorrado-.

LEE ¿Quién sustituye al presidente en caso de una revocación de mandato aprobada?

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que no le tengan miedo al pueblo, porque es éste el que pone y el que quita. Es necesario promover la democracia y hay que llevarla a la práctica.

Recordó que cuando fue jefe de Gobierno llevó a cabo dos consultas para ver si el pueblo quería que siguiera o no en el cargo y que esto lo escribió hace 20 años en el libro Proyecto de un país. Insistió en que va a promover la consulta de revocación de mandato.

“Si no tengo el apoyo de la gente, me voy. Ayer hubo un problema con el gas, ya lo resolvimos porque tenemos autoridad moral y política. Un presidente sin autoridad ¿para qué sirve? ¿Cómo estaría el país si no se hubiera votado por el cambio, cómo se hubiera enfrentado la pandemia?, ¿se hubiera vacunado a todos?

De no tener el apoyo popular, dijo, en México estaríamos en una situación de ingobernabilidad como en otros países. Dijo que tener apoyo popular es un asunto moral, de principios. Si se hace la consulta y se decide que me vaya, me voy”.

Haciendo lujo de ironía, López Obrador comentó que si en la consulta rechazara el pueblo que continúe en el gobierno, “ni modo que busque que me asesore Diego Fernández de Cevallos” y soltó una carcajada.

Recordó que cuando fue jefe de Gobierno se negó a pedir amparo cuando pidieron su desafuero y era tan insistente la demanda de sus opositores para que recurriera al amparo, como le sugirió su abogado, los legisladores pagaron el amparo.

“No todo es jurídico, es un asunto que tiene que ver con los principios, con la dignidad. La consulta va y no es un desafío sino decirle al bloque conservador que en vez de insultar y hacer labor de zapa, que convoquen a la gente para que participen en la consulta y que en forma democrática se diriman las diferencias con respeto al pueblo que es el soberano”.

ebv