Llegan los frentes fríos: cómo proteger a tu familia y comunidad en este invierno

Ciudad de México.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimaron que México recibirá 48 frentes fríos entre septiembre de 2025 y mayo de 2026.

Aunque esos sistemas no implican un invierno extremo, implican descensos de temperatura y la necesidad de abrigo humano.

Conagua anunció que la temporada de frentes fríos iniciará en septiembre de 2025 y concluirá en mayo de 2026.

El SMN precisó el pronóstico mes a mes: 5 frentes en septiembre y octubre; 6 en noviembre; 7 en diciembre; 6 en enero; 5 en febrero; 6 en marzo; 5 en abril; y 3 en mayo. El invierno astronómico comenzará el 21 de diciembre de 2025, con el solsticio de invierno, cuando los días sean más cortos en el hemisferio norte.

Un frente frío ocurre cuando dos masas de aire (una fría y otra cálida) convergen sin mezclarse de inmediato.

El aire frío desplaza al cálido, genera nubes altas y puede provocar tormentas.

Fabián Vázquez Romaña, del SMN, señaló que el total de sistemas previstos es ligeramente inferior al promedio histórico (50), pues este pronóstico resta dos sistemas.

Además, advirtió que entre septiembre y noviembre no se espera un descenso brutal en temperatura, pues podría existir una anomalía de 1 a 3 °C por encima del promedio, especialmente en el norte y occidente del país.

Aunque los 48 frentes fríos no aseguran un invierno severo, su paso puede provocar condiciones incómodas: lluvias, viento, rachas frías y desajustes térmicos para muchas personas.

En zonas montañosas y en el norte del país, esos descensos pueden sentirse con más fuerza.

Las autoridades advierten que los grupos más vulnerables —niños, personas mayores, enfermos crónicos, embarazadas— requieren especial cuidado cuando la temperatura baje.

Este pronóstico también guarda relación con fenómenos climatológicos más amplios: la presencia o ausencia de un evento El Niño o La Niña puede modular la intensidad del invierno.

Consejos para cuidarse.

Abrígate por capas: varias prendas delgadas en lugar de una muy gruesa.

Protege cabeza, rostro, manos y pies con gorro, bufanda, guantes y calcetines térmicos.

De preferencia consumir bebidas calientes y comidas templadas que aporten calor corporal.

Evitar cambios bruscos entre ambientes cálidos y fríos.

No usar braseros o estufas sin ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones.

Cuidar de niños, ancianos, embarazadas y enfermos: su termorregulación es más débil.

Protege también a tus mascotas: ellas también sufren con el frío.Estas medidas elevan tu bienestar y la resiliencia familiar durante la temporada.

