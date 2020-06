López Obrador recomienda salir a los parques en semáforo rojo epidemiológico

Ciudad de México.— Tras el anuncio del gobierno de la Ciudad de México de la reapertura, con limitaciones, de algunos parques, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a la población salir a pasear a estos espacios públicos con sana distancia, pues “no se puede tanto encierro”.

López Obrador aclaró que esto solamente en el caso de los parques públicos, no así, en el transporte, actividades laborales, comerciales o sociales.

Ajeno a establecer restricciones y menos a llamar a un castigo a quien no observe las recomendaciones como en Jalisco y otras entidades, donde se han impuesto sanciones a los que no porten cubre bocas o que no observen toques de queda, López Obrador indicó que se debe tener confianza en la gente.