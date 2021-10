Críticas de AMLO a la UNAM son contrarias a la realidad: Narro

Ciudad de México.- José Narro Robles exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsecretario de Salud, habló sobre las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, hacia la Máxima Casa de Estudios.

En entrevista exclusiva con Siete24 noticias, resaltó la gran cantidad de estudiantes, docentes, académicos y trabajadores con los que cuenta la Máxima Casa de Estudios; así como también las aportaciones que esta ha dado a la sociedad mexicana, por lo que no es una realidad los calificativos “despectivos” del Presidente hacia la UNAM.

“No obedece a la realidad de que solo ingresan conservadores a las escuelas de ciencias sociales, no es verdad como tampoco lo es, que se haya “derechizado” o que haya perdido su esencia o compromiso social” abundó el Dr. Narro.

El también ex secretario de Salud, sostuvo que la Universidad ha cumplido su compromiso con los mexicanos y por ende la UNAM está posicionada como una de las instituciones educativas más reconocidas a nivel mundial.

Podría ser afectada la UNAM ante grupos radicales.

Se dijo confiado, de que la autonomía de la UNAM se mantenga intacta, pero no descartó que se podría ver afectada ante algunos grupos radicales.

¿Piensa usted que algunos grupos radicales puedan contaminar a la UNAM y se generen movimiento al interior, esto puede ser motivo de alerta?, “Sí, pero yo deseo con toda mi convicción que esto no pase, no le conviene a nadie, no le va a hacer bien a nadie en el país, la Universidad está para otra cosa”, añadió.

El ex rector hizo un llamado a la no división.

“Nadie gana cuando estamos divididos. Creo que hay que decir la verdad, y el problema con los temas de juventud, con los temas de estudiantes, con los temas de universitarios se puede generar francamente un movimiento que dificulte el movimiento de las tareas”, advirtió.

Dijo que a México le conviene que, en lugar de estar enfrentada, articulada; en lugar de divida, unida y que pueda estar trabajando para cumplir con las distintas tareas, a la universidad pública le corresponden unas de ellas.

“La UNAM cumple, es una institución que ha expandido sus matrículas de licenciatura y de posgrado, la producción académica es mucho mejor ahora que la que se tenía hace dos décadas”, reiteró.

Finalmente, el Dr. Narro Robles aseveró que la UNAM esta abierta a las críticas por ser una casa de la inteligencia y la razón abierta a las propuestas de fuera y de dentro, porque los universitarios tienen autonomía que es sinónimo de libertad.

ARH