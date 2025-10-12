“Los Invisibles”: el libro que cuenta historias y da esperanza en la adopción

Ciudad de México.- Más de 64 mil niñas, niños y adolescentes vivieron sin cuidados familiares en México durante el último año. De ellos, más de 25 mil esperaron adopción en casas hogar, de acuerdo con datos oficiales.

En ese contexto nació el libro, “Los Invisibles”, la novela más reciente de Paulette Jonguitud, una escritora que transforma la estadística en relato humano y la indiferencia en reflexión colectiva.

Una publicación que nació del silencio.

El libro se presentó en el marco del 40 aniversario de la Fundación Unnido, institución que desde 1985 ha defendido el derecho de cada menor a crecer en familia.

La obra recuperó las voces de quienes habitaron Quinta Carmelita, casa hogar fundada tras el terremoto de 1985, símbolo de solidaridad en medio del desastre.

Paulette Jongitud.

“Muchas personas piensan que los niños en casas hogar ya tienen un destino seguro, pero en realidad viven una incertidumbre enorme”, expresó Georgina Ibáñez Velasco, directora general de Unnido.

A su vez, esa incertidumbre fue el punto de partida para la escritura de Los Invisibles, una novela que busca mirar de frente una realidad que México aún no termina de atender.

Desde su creación, la Fundación Unnido logró más de 650 casos de adopción y reintegración familiar, además de ofrecer atención médica, psicológica y educativa a cientos de menores cada año.

Su programa Gotitas de Amor impulsó la búsqueda de familias adoptivas y fortaleció la conciencia ciudadana sobre el derecho de cada niño a vivir en familia.

La literatura como puente.

Además, en Los Invisibles, Paulette Jonguitud reconstruyó las vivencias de niñas y niños que enfrentaron institucionalización y separación de hermanos.

Su narrativa transformó los datos en emociones y las cifras en rostros.

“Este libro busca hacer visible no solo la labor de la Fundación, sino las historias de vida de estas pequeñas personitas que cada día buscan lo que muchos damos por hecho: una familia y un hogar seguro”, dijo Jonguitud.

Para la autora, la escritura fue “un acto de escucha” y también de aprendizaje.

“Algo que aprendí trabajando con Unnido fue a quitar el centro de nuestra mirada en los adultos y ponerla en los niños, en su derecho a vivir en familia”, compartió durante la presentación.

La novela reunió diez ejes temáticos

Adopción de niñas y niños con discapacidad, adopción internacional, familias mixtas y mujeres solteras adoptantes, entre otros.

Así mismo, cada historia mostró la resiliencia de quienes esperan un hogar, pero también la posibilidad real del cambio.

Paulette Jongitud.

Esperanza que se escribe en presente.

A cuarenta años de su creación, la Fundación Unnido celebra su historia mirando hacia adelante.

Además, su trabajo continúa como puente entre la infancia sin cuidados y las familias que desean adoptarlos.

Los Invisibles no sólo narra lo que ocurre tras los muros de una casa hogar, sino que propone una nueva mirada social.

Cabe mencionar que la publicación de Los Invisibles fue posible gracias al apoyo de organizaciones y fundaciones comprometidas con la niñez, como la fundación Incluyendo México, que colaboró para hacer visible la realidad de miles de niñas y niños que aún buscan una familia.

Además, su participación permite que las historias contadas por Paulette Jonguitud llegarán a más lectores y fortalecerán la conciencia social sobre el derecho a crecer en un entorno de amor y cuidado.

ARH