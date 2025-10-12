“Los Invisibles”: el libro que cuenta historias y da esperanza en la adopción

Ciudad de México.- Más de 64 mil niñas, niños y adolescentes vivieron sin cuidados familiares en México durante el último año. De ellos, más de 25 mil esperaron adopción en casas hogar, de acuerdo con datos oficiales.
En ese contexto nació el libro, “Los Invisibles”, la novela más reciente de Paulette Jonguitud, una escritora que transforma la estadística en relato humano y la indiferencia en reflexión colectiva.
Una publicación que nació del silencio.
El libro se presentó en el marco del 40 aniversario de la Fundación Unnido, institución que desde 1985 ha defendido el derecho de cada menor a crecer en familia.
La obra recuperó las voces de quienes habitaron Quinta Carmelita, casa hogar fundada tras el terremoto de 1985, símbolo de solidaridad en medio del desastre.
“Muchas personas piensan que los niños en casas hogar ya tienen un destino seguro, pero en realidad viven una incertidumbre enorme”, expresó Georgina Ibáñez Velasco, directora general de Unnido.
A su vez, esa incertidumbre fue el punto de partida para la escritura de Los Invisibles, una novela que busca mirar de frente una realidad que México aún no termina de atender.
Te puede interesar: Cinco videojuegos ayudan a niños a amar la naturaleza
Desde su creación, la Fundación Unnido logró más de 650 casos de adopción y reintegración familiar, además de ofrecer atención médica, psicológica y educativa a cientos de menores cada año.
Su programa Gotitas de Amor impulsó la búsqueda de familias adoptivas y fortaleció la conciencia ciudadana sobre el derecho de cada niño a vivir en familia.
La literatura como puente.
Además, en Los Invisibles, Paulette Jonguitud reconstruyó las vivencias de niñas y niños que enfrentaron institucionalización y separación de hermanos.
Su narrativa transformó los datos en emociones y las cifras en rostros.
“Este libro busca hacer visible no solo la labor de la Fundación, sino las historias de vida de estas pequeñas personitas que cada día buscan lo que muchos damos por hecho: una familia y un hogar seguro”, dijo Jonguitud.
Para la autora, la escritura fue “un acto de escucha” y también de aprendizaje.
“Algo que aprendí trabajando con Unnido fue a quitar el centro de nuestra mirada en los adultos y ponerla en los niños, en su derecho a vivir en familia”, compartió durante la presentación.
La novela reunió diez ejes temáticos
Adopción de niñas y niños con discapacidad, adopción internacional, familias mixtas y mujeres solteras adoptantes, entre otros.
Así mismo, cada historia mostró la resiliencia de quienes esperan un hogar, pero también la posibilidad real del cambio.
Esperanza que se escribe en presente.
A cuarenta años de su creación, la Fundación Unnido celebra su historia mirando hacia adelante.
Además, su trabajo continúa como puente entre la infancia sin cuidados y las familias que desean adoptarlos.
Los Invisibles no sólo narra lo que ocurre tras los muros de una casa hogar, sino que propone una nueva mirada social.
Cabe mencionar que la publicación de Los Invisibles fue posible gracias al apoyo de organizaciones y fundaciones comprometidas con la niñez, como la fundación Incluyendo México, que colaboró para hacer visible la realidad de miles de niñas y niños que aún buscan una familia.
Además, su participación permite que las historias contadas por Paulette Jonguitud llegarán a más lectores y fortalecerán la conciencia social sobre el derecho a crecer en un entorno de amor y cuidado.
ARH
México
Cuando la salud no espera: la cruzada del legislador Ramírez Barba contra el cáncer de mama
Ciudad de México.- Durante 2023, México registró 8 034 muertes por cáncer de mama en mujeres de 20 años o más. Ese dato no habla de fríos números: “cada octubre vemos listones rosas”, recuerda el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, “pero la tragedia continúa en hogares que no alcanzan un diagnóstico temprano”.
En esta lucha se concentra su energía legislativa. Desde la tribuna ha abogado por políticas que conviertan el color rosa en acciones con vida.
El problema real: muchos casos llegan tarde.
La mitad de las mujeres con cáncer de mama en México consultan en etapas avanzadas (III o IV). El sistema ideal debería captar más casos en etapas 0–II, cuando el tratamiento puede ser más efectivo.
Cuando el diagnóstico se retrasa, la atención exige más recursos, demora más y puede afectar la calidad de vida.
Causas: fallas en tamizaje, retrasos y circuitos rotos.
El 20.2 % de las mujeres entre 40 y 69 años se realizó una mastografía en los últimos 12 meses, según ENSANUT.
De acuerdo con el legislador, muchas unidades operan con equipos viejos, hay listas de espera y ausencias de seguimiento.
Algunas mujeres con una mamografía sospechosa atraviesan rutas confusas para obtener biopsia, ultrasonido u oncólogo. Cada barrera suma horas que pueden costar vidas.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba se sitúa como figura clave en el debate sobre salud femenina. Médico de formación y legislador, ha enfatizado que el cáncer de mama es prioridad.
Aunque su equipo presentó una iniciativa para declarar octubre como mes de concientización sobre el cáncer de hígado, su discurso público también ha subrayado la gravedad del cáncer de mama en México.
Él ha llamado a fortalecer el acceso, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar acompañamiento humano para las pacientes.
Caminos de cambio real: herramientas que salvan.
Cáncer de mama.
Te puede interesar: “Los Invisibles”: el libro que cuenta historias y da esperanza en la adopción
Que la mamografía no sea un lujo: debe estar en clínicas estatales, unidades móviles y centros comunitarios. Una biopsia con aguja puede confirmar sin cirugía abierta. Ese avance ya existe: se necesita escalarlo, ha externado en diversas ocasiones desde la tribuna.
Detectar receptores hormonales o expresión de HER2 permite reducir tratamientos agresivos. Esa medicina de precisión debe expandirse.
Un equipo que explica citas, acompaña y coordina reduce confusiones y abandonos. Esa figura ya funciona en algunos estados y podría replicarse.
Cuando hay mutaciones como BRCA, familiares pueden hacer estudios preventivos. Esa estrategia debe formar parte de políticas públicas bien informadas.
Para que el lazo rosa se convierta en vida, se requieren pasos claros:
Un Registro Nacional de Cáncer que monitoree cada caso, desde sospecha hasta supervivencia.
Financiamiento integral y sostenido que cubra diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y salud mental.
Infraestructura sanitaria que acerque servicios — unidades móviles, telemamografía, redes de especialidad.
Programas de acompañamiento humano que eviten que mujeres abandonen el tratamiento por falta de guía.
ARH
Historias que Conectan
Juan Carlos Carredano: cuando la fe se convierte en historia
Un hombre que descubrió que los medios pueden ser mucho más que entretenimiento: pueden ser un camino para tocar el alma.
Hay personas que no sólo cuentan historias, sino que viven para que esas historias transformen a otros.
En 1982, un pequeño de apenas tres años caminaba de la mano de su padre rumbo a una capilla en Santa Fe. Frente a él, una figura diminuta con un sari blanco y azul le tomó la mano, lo miró a los ojos y pronunció unas palabras que marcarían su vida: “Él va a ser un misionero”. Aquella mujer era la Madre Teresa de Calcuta, y el niño, Juan Carlos Carredano, no podía imaginar que ese instante se convertiría en la semilla de su vocación.
Décadas después, ese mismo niño se ha convertido en uno de los productores más reconocidos del mundo hispano. Su misión no es otra que llevar el mensaje de fe y valores a través del cine, la creatividad, la tecnología y el arte.
Juan Carlos Carredano es productor, comunicador y creyente convencido de que la fe también puede entrar por los ojos y el corazón, ha hecho de los medios una misión de vida. En su mirada hay propósito, y en su trabajo, un eco constante: el deseo de acercar a las personas a Dios.
Del sueño de contar historias al llamado de servir
Desde joven, Juan Carlos tuvo claro que su vocación no estaba únicamente en el mundo del espectáculo, sino en el servicio. Su pasión por comunicar lo llevó a estudiar, crear, experimentar… pero sobre todo, a buscar un sentido más profundo detrás de la cámara.
Con el tiempo comprendió que su talento podía ser un instrumento. Que cada historia bien contada podía ser también una oración, un gesto de esperanza o un puente hacia la fe.
No fue un camino inmediato. En su trayectoria hubo dudas, retos, silencios y momentos de discernimiento. Pero fue precisamente en esos instantes cuando descubrió que Dios no sólo se revela en los templos, sino también en las ideas, los guiones y los pequeños detalles del día a día.
Evangelizar con creatividad y excelencia
Esa certeza lo llevó a dirigir CCC of America, una productora que ha logrado llevar mensajes de fe y valores a miles de familias a través de películas, animaciones y documentales.
Entre sus proyectos más reconocidos está “Lukas Storyteller”, una serie animada que narra las aventuras de un pez que conoció a Jesús, y más recientemente, la película “Carlo Acutis: el influencer de Dios”, que retrata la vida del joven santo que inspiró a toda una generación.
Pero más allá de los títulos o premios, lo que distingue a Carredano es su propósito: hacer que cada producción sea una experiencia que deje huella. Él mismo lo resume con sencillez:
“Si una persona se siente movida a buscar a Dios después de ver nuestro trabajo, entonces todo ha valido la pena”.
Fe, familia y misión
La fe de Juan Carlos no es una etiqueta; es un modo de vivir.
Como laico del movimiento Regnum Christi, ha aprendido que servir a Dios desde el mundo profesional no solo es posible, sino necesario. Su familia y su entorno han sido parte fundamental de esa misión. Con ellos comparte su visión de un mundo donde los valores se comuniquen con belleza, verdad y amor.
Quienes lo conocen destacan su serenidad, su alegría y su mirada esperanzadora. En un medio donde la prisa y la vanidad suelen marcar el ritmo, Carredano recuerda que detrás de cada cámara hay personas, y detrás de cada historia, corazones que buscan sentido.
Historias que transforman vidas
A lo largo de su camino, Juan Carlos ha visto cómo su trabajo ha inspirado conversiones, vocaciones y reconciliaciones. Niños que aprenden sobre los santos a través de Lukas; familias que redescubren la fe; jóvenes que vuelven a creer que el bien puede ser atractivo.
Cada proyecto ha sido un recordatorio de que evangelizar también puede ser un acto de arte. Su historia es, en el fondo, la historia de alguien que escuchó una llamada y la siguió sin reservas.
Con paso firme, sigue creando, soñando y creyendo que todavía hay muchas formas de hablar de Dios… incluso en una pantalla.
Juan Carlos Carredano nos enseña que la fe no se impone, se propone.
Y que cuando una historia nace del amor y la esperanza, siempre encontrará el camino para tocar un corazón.
Su vida es testimonio de que evangelizar no es cuestión de micrófonos ni escenarios, sino de convicción, coherencia y pasión por servir.
Como predijo aquella santa de Calcuta hace más de cuarenta años, el pequeño que tomó su mano se convirtió en un misionero, uno que usa cámaras, guiones y creatividad para hablar de Dios y demostrar que la fe también se produce con excelencia.
Dónde seguir su contenido
Seguir a Juan Carlos es descubrir cómo la creatividad puede ser un acto de fe.
A través de sus producciones, su enseñanza y su testimonio, nos invita a mirar más allá del entretenimiento y a encontrar a Dios en lo cotidiano.
📍 Sitio web: https://cccofamerica.com
📸 Instagram: @ccc_of_america
🎬 YouTube: CCC of America
🌐 Facebook: CCC of America
México
Cinco videojuegos ayudan a niños a amar la naturaleza
Ciudad de México.- El vínculo entre los videojuegos y la educación ambiental creció año tras año, con títulos que enseñan a cuidar el planeta desde la infancia. Por ello te decimos los cinco juegos con impacto positivo, que pueden ser aprovecharlos como herramientas educativas.
En Querétaro, alumnos de la Universidad Tecnológica de Corregidora crearon un simulador con nueve videojuegos para que niños aprendieran de fenómenos climáticos de manera interactiva.
Siemens Gamesa desarrolló “Planet Rescuers”, un videojuego educativo dentro de Minecraft: Education Edition.
Lo diseñaron para estudiantes de 8 a 14 años, con enfoque en energía, sostenibilidad y vocaciones STEM.
Además, organizaciones como la Fundación Ersília y la Xunta de Galicia promovieron juegos como Climántica o Urban Climate Architect. Estos permiten que los jugadores diseñen ciudades sostenibles y gestionen pueblos sin contaminar.
Los videojuegos crearon espacios seguros para que niños interioricen conceptos complejos como cambio climático, reciclaje, biodiversidad y consumo responsable.
Aprenden gestionando recursos, tomando decisiones y viendo consecuencias reales.
Desarrollan pensamiento crítico, creatividad y conciencia cívica.
Además, docentes pueden usar estas herramientas digitales en lugar de verlas solo como entretenimiento.
A su vez, estas experiencias impulsaron la innovación local. Por ejemplo, el proyecto de Querétaro se presentó en la EXPOCYTEQ.
Cinco videojuegos que enseñan a cuidar el planeta.
Eco: propone construir civilizaciones en ecosistemas virtuales donde cada acción afecta al medio ambiente.
Te puede interesar: Escuela promueve la atención plena al eliminar los celulares
Beyond Blue: permite explorar los océanos, conocer la vida marina y reflexionar sobre los retos ambientales que enfrentan los ecosistemas marinos.
Sid Meier’s Civilization: la serie incorporó el cambio climático como reto. Los jugadores enfrentan escasez de recursos, contaminación y deben equilibrar desarrollo con sostenibilidad.
Lumino City: combina resolución de acertijos con valores de sostenibilidad y reciclaje en una narrativa visualmente atractiva.
Plasticity: este juego invita a limpiar la ciudad del plástico. Pone al jugador ante decisiones morales sobre residuos plásticos.
El uso de videojuegos educativos ambientales demuestra beneficios tangibles en conciencia ecológica y habilidades cognitivas.
ARH
México
Organizaciones civiles piden frenar intentos de legalizar prácticas eugenésicas en Guanajuato
Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de la intención de reformar el Código Penal de Guanajuato con criterios que permitirían aborto en casos de “alteraciones genéticas”.
La plataforma digital Actívate, junto con organizaciones ciudadanas lanzaron campaña de firmas para exigir a la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato que rechace la iniciativa propuesta por los diputados Sandra Pedroza y Rodrigo Camarena para reformar el Código Penal de Guanajuato con criterios que permitirían aborto en casos de “alteraciones genéticas”.
Además, piden que se reafirme el compromiso del Estado con el derecho a la vida, la inclusión y la no discriminación.
“Bajo ningún argumento médico, ideológico o político, puede justificarse que unos tengan más derecho a vivir que otros. Defender la vida es defender la igualdad más elemental”, explicaron los organizadores.
Recordar que miles de guanajuatenses salieron a las calles para defender el derecho a la vida y denunciar lo que consideran una ofensiva legislativa enmascarada bajo el concepto de “salud reproductiva”.
¿Qué busca la campaña?
La campaña busca reunir miles de firmas en todo el país para frenar este intento de legalizar prácticas eugenésicas en Guanajuato.
Así como fortalecer una cultura de respeto a la dignidad humana, sin excepciones.
La iniciativa.
El pasado 29 de septiembre, los diputados Sandra Pedroza y Rodrigo Camarena propusieron reformar el Código Penal de Guanajuato con criterios que permitirían aborto en casos de “alteraciones genéticas”.
La reforma implicó modificar los artículos 158 al 163 del Código Penal del estado. Los legisladores de Movimiento Ciudadano plantearon despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación.
Te puede interesar: Como afecta el cambio climático en la depresión
Una cláusula añadió que si dos médicos diagnosticaban “alteraciones genéticas o congénitas” con riesgo para la viabilidad del feto, se permitiría la interrupción, con consentimiento de la mujer.
Además, el texto precisó que esas causales serían “excluyentes de responsabilidad penal” si cumplían esas condiciones médicas.
Respuesta de la sociedad
A su vez, miles de personas salieron en Guanajuato para expresar su rechazo ante lo que consideran una tentativa de legalizar la discriminación mediante criterios genéticos.
Organizaciones locales y activistas interpretaron que la iniciativa abriría la puerta a prácticas que decidirían quién merece vivir en función de sus características biológicas.
ARH
Cuando la salud no espera: la cruzada del legislador Ramírez Barba contra el cáncer de mama
“Kit de Santidad”: la película inspirada en el ejemplo de Carlo Acutis, ya está en cines
“Los Invisibles”: el libro que cuenta historias y da esperanza en la adopción
Recién nacidos reconocen idiomas escuchados antes de nacer
Juan Carlos Carredano: cuando la fe se convierte en historia
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
El campeón que nunca se rindió: la vida de Terence Crawford bajo el plan de Dios
“Abuelita heroína”, el ejemplo eterno de Alicia: amor, valor y vida
¿Dónde están los estudiantes? México enfrenta un descenso en la matrícula escolar
Profeco revela qué marcas cuidan la nutrición infantil y cuáles no
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Columna Invitadahace 2 días
“Ya no me reconozco sin filtro”: adolescentes, redes y la nueva dismorfia del selfie
-
Dignidad Humanahace 3 días
Deforestación: un peligro creciente para la vida y la dignidad humana
-
Méxicohace 3 días
“Esperar a mamá”: la historia de María, una joven que aprendió a sanar
-
Méxicohace 2 días
Cinco videojuegos ayudan a niños a amar la naturaleza